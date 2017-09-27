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Новости



Культура | 27.09.2017 14:04

В культурном центре «Дом» пройдет фестиваль «Джаз осенью»

Гете-институт в Москве организовывает очередную серию концертов, посвящённых новому джазу и свободной импровизации.


Общество | 16.09.2017 14:48

Портал «Компромат» попал под полную блокировку за… «пиратство»

Ранее блокировались только отдельные ссылки портала, и почти все — за нарушение закона о персональных данных тех лиц, в отношении которых были публикации-расследования на «Компромате».


Здоровье | 16.09.2017 12:01

Быстрое употребление больших доз алкоголя нарушает развитие мозга

Как показывает новая работа испанских ученых, употребление большого количества алкоголя за короткий срок может вмешаться в правильное развитие центральной нервной системы и привести к нарушениям в познавательных способностях молодых людей.


Общество | 16.09.2017 09:00

Ученые из Швейцарии создали розовый шоколад

Швейцарские ученые из кондитерской фирмы Barry Callebaut изобрели новый вид шоколада — розовый.


Общество | 13.09.2017 19:19

К блогеру, выпустившему скандальный ролик про Тинькова и его банк, ворвались с обыском

К одному из ведущих канала Nemagia на YouTube Алексею Псковитину пришли с обыском. Об этом рассказал соавтор вышедшего в начале августа скандального ролика про Олега Тинькова и его "Тинькофф банк" Михаил Печерский.


Общество | 12.09.2017 20:43

Преследующих «полуголых» женщин вайнахов забанили во «ВКонтакте» за экстремизм

Роскомнадзор заблокировал чеченское сообщество «Карфаген» во «ВКонтакте», принадлежащее молодежному «Движению за очищение вайнахского народа». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщают «Ведомости».


Общество | 09.09.2017 23:00

Sci-Hub возобновил свою работу

Спустя 4 дня после прекращения работы на территории России сервис, предоставляющий бесплатный доступ к научным статьям, снова начал функционировать.


Общество | 08.09.2017 15:05

Минкульту не удалось запретить фильм Центра Рерихов из-за свастики

Арбитражный суд признал незаконным отзыв прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции» у Международного Центра Рерихов из-за изображения нацистской свастики. Напомним, кампанию по запрету демонстрации свастики в российском кинематографе Минкульт начал в 2016 году.


Востребованное
образование | 07.09.2017 19:09

Итоги Второго Всероссийского конкурса на лучший студенческий диплом «Be First»

Сегодня мы объявляем победителей конкурса на лучший студенческий диплом «BE FIRST!», который проводился издательством «Директ-Медиа» совместно с журналом «Университетская книга» и компанией «Антиплагиат» в 2016-2017 учебном году. В конкурсе приняли участие более 500 вузов со всей страны.


Общество | 05.09.2017 12:00

Создательница Sci-Hub закрыла сайт для России из-за «травли»

Создательница всемирно известного сайта Sci-Hub.cc по доступу к научным публикациям Александра Элбакян закрыла сайт для всех пользователей с территории России.


Общество | 01.09.2017 11:00

Каждая третья российская семья занимает деньги на подготовку детей к школе

Перед началом учебного года каждая третья семья берёт кредит или занимает деньги у близких, чтобы собрать детей в школу. Об этом пишет сайт «Банки.ру» со ссылкой на исследование компании «Домашние деньги».


Экономика | 31.08.2017 15:44

Миллиардер Игорь Рыбаков приобрел 25% долей «КиберЛенинки»

Сумма сделки составила 30 млн рублей.


Востребованное
образование | 30.08.2017 15:18

Полярная инициатива: конкурс научных работ, посвященных Арктике и Антарктике

Полярная инициатива и Ассоциация полярников России проводят конкурс научных и дипломных работ с целью формирования молодежной экспертной группы и стимулирования участия молодых ученых в развитии полярных регионов.


Общество | 29.08.2017 11:00

Российским частным лицам запретят денежные операции с криптовалютой

Такую сомнительную инициативу намерено претворить в жизнь Министерство финансов РФ.


Востребованное
образование | 26.08.2017 15:26

Минобрнауки разработало новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации

Минобрнауки представило новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации, которая значительно отличается от действующих правил. Проект нормативного правового акта находится в стадии обсуждения и опубликован на портале правительства.


В мире | 26.08.2017 14:32

Трамп подписал документ о запрете трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп подписал и направил в министерство обороны меморандум, запрещающий принимать на службу открытых трансгендеров. Этот документ отменяет действие приказа, подписанного президентом Бараком Обамой.


Востребованное
образование | 25.08.2017 18:00

МГУ открыл дополнительный набор на обучение арт-менеджеров

С 24 по 29 августа философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проводит дополнительный набор на новую образовательную программу «Прагматика и менеджмент культуры».


Общество | 24.08.2017 20:12

Первое заседание интернет-суда в Китае длилось всего 20 минут

Первый в мире онлайн-суд «по делам интернета», в юрисдикции которого дела о нарушении авторских прав в сети, мошенничестве и нарушениях при заключении торговых сделок, заработал в Китае.


Культура | 24.08.2017 19:52

В «Сколково» пройдёт джазовый фестиваль

В эту субботу 26 августа «Сколково» второй раз окунётся в мир джаза — здесь пройдёт фестиваль Skolkovo Jazz Science.


Общество | 24.08.2017 17:29

У АФК «Система» по суду отняли 136 миллиардов

Арбитражный суд Башкирии взыскал с АФК «Система» 136,4 миллиарда рублей в пользу «Роснефти», владеющей «Башнефтью». Для принятия решения понадобилось 3 месяца.



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Пожиратели внимания

Реклама, которая крадет ваше время

За многие вещи мы платим, не осознавая этого. Мы расплачиваемся не деньгами. Мы платим своими данными, а еще чаще — временем и вниманием. Мы открываем доступ к своему разуму в обмен на что-то «бесплатное»: электронная почта, социальные сети, футбольные трансляции по телевидению. Мы соглашаемся смотреть рекламу ради того, что действительно хотим увидеть.

30.09.2017 02:00, Жанна Омельяненко, megaplan.ru

Реклама того не стоит
Рекласс: Драма российской рекламы

Дмитрий Шостакович: «Не верьте гуманистам, граждане!»

Из книги «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым»

Я был бы весьма счастлив, если бы нашелся какой-нибудь прославленный гуманист, которому можно было бы довериться, с кем можно было бы поболтать о цветах, братстве, равенстве и свободе, чемпионате Европы по футболу и на другие высокие темы. Но такой гуманист еще не родился. Зато есть более чем достаточное количество мерзавцев, но у меня нет желания беседовать с ними: они продадут тебя по дешевке за пачку валюты или баночку черной икры.

29.09.2017 19:00, izbrannoe.com

Владимир Раннев: «Время у Шостаковича — орудие пытки...»
Соломон Волков: «Постепенно Шостакович стал превращаться для Прокофьева в соперника»

Селфи на бархатном фоне революции

Платон Беседин «Дети декабря», повести. Издательство Э. ISBN: 978-5-699998-59-3, издано в 2017 г.

«Дети декабря» — книга, которую, хочешь ты этого или нет, прочитать надо непременно. Платон Беседин начинал громко, быстро окреп и вошел в литературно-медийное сообщество, когда ему всего чуть за тридцать. И теперь он, говоря языком футбольных комментаторов, «в поляне». «Дети декабря» позиционируется самим автором как книга, за которую ему не стыдно. Впрочем, не уверен, что именно позиционируется, скорее он бы предпочел, чтобы по законам поступательного движения так оно и было.

29.09.2017 16:00, Леонид Кузнецов

Танцы под голос Берлина
Не-встречи Льва Толстого

Как работает первый в мире бордель с роботами

В феврале этого года секс-франшиза Lumidolls открыла первый публичный дом в Барселоне, в котором клиентов обслуживают роботы-проститутки. В дальнейшем компания планирует расширить свою деятельность по всему миру. Рассказываем все, что известно об этом заведении.

29.09.2017 13:00, Вероника Елкина, rb.ru

Ковбои хайтека
Роболюбовь: 7 ответов на вопросы о будущем, которые вы боялись задать

Если любишь — постишь

Чего не стоит делать в соцсетях, если вы в отношениях

Сексотерапевт Ванесса Марин признается, что часто говорит со своими пациентами о том, как влияют соцсети на отношения в паре. Нередко люди принимаются «шпионить» за аккаунтом партнера и обнаруживают более или менее «подозрительные» действия. Такие «открытия» часто бесповоротно разрушают доверие и любовь, лишая отношения будущего. Чего не стоит делать в соцсетях, если вы в паре?

29.09.2017 03:00, nytimes.com

Все, что нужно знать об отношениях
Бестактность наших дней

Слабый пол за крепкие напитки

Кто такие бутлегеры и что они делали

Во времена Сухого закона в Америке страна дельцов и предпринимателей породила новую профессию – бутлегерство. Бутлегеры поставляли алкоголь из-под полы, для чего шли на самые невероятные ухищрения – прятали бутылки в свиных тушах, муляжах Библий и даже под днищами лодок. Наряду с мужчинами торговлей самогоном промышляли и женщины, ведь под пышными юбками и за узкими корсетами спрятать фляжки было куда проще.

28.09.2017 19:00, Екатерина Астафьева, diletant.media

Пьянство в России – традиция?
Как сохла Америка

Подарки как российская традиция

Как подарок превратился во взятку

Без небольшого подарка в России — никуда, даже в общественной жизни. Но такие знаки внимания становятся все значительнее и разрастаются до размеров настоящей коррупции.

28.09.2017 13:00, Андрэ Баллин (Andre Ballin)

Народные скрепы
Традиции как принцип

Уйди от него!

Причины, из-за которых женщины остаются в токсичных отношениях

Когда заходит речь о токсичных взаимоотношениях, психологи уверенно заявляют: «Распознали в партнере жестокого манипулятора и абьюзера? Бегите!» Но если бы это было так просто, тысячи женщин не давали бы манипуляторам второго шанса, надеясь на лучшее, причем порой — годами. Так почему женщины продолжают оставаться в отношениях, оправдывая и собственный выбор, и разрушительное поведение партнера?

28.09.2017 01:49, Елена Бережная, cluber.com.ua

Порочный круг
Все, что нужно знать об отношениях

«Взгляд-1» vs «Взгляд-2»?

«Для меня телепередача «Взгляд» — прежде всего разговор между собой трёх-четырех молодых людей»

В самый разгар работы над книгой «Мушкетёры перестройки», приуроченной к 30-летию самого известного отечественного ТВ-проекта (премьерный выпуск – 2 октября 1987) вынужден был напрячь собеседников ещё одним аспектом. Просматривая ответы респондентов, не без изумления обнаружил, что для многих «Взгляд» = информационно-аналитическая «программа с Бодровым», а не советский пятничный экзерсис с Листьевым и Политковским.

27.09.2017 19:00, Евгений Ю. Додолев

Приговор премьер-министру, или Как в стенах «пресс-клуба» родилось словечко «журналюга»
«Взгляд» изнутри

Записки вятского лоха. Сентябрь, 2017

От Довлатова до Фунта

После этого Довлатов написал про меня, чуть приукрасив фабулу: «…я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унёс с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил её домой и успокоился».

27.09.2017 16:00, Игорь Фунт

Записки вятского лоха. Март, 2017
Записки вятского лоха. Июль, 2017


 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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