Звонить невежливо

Журналист The Verge Томас Рикер (Thomas Ricker) считает, что в век популярности смартфонов заставлять людей использовать голосовые звонки и отвлекаться от других дел — это значит вести себя назойливо и неэффективно. Свои слова журналист подкрепил недавним маркетинговым исследованием.
По мнению Рикера, в 2015 году существует огромное количество способов добиться внимания человека, не отвлекая его моментально от других занятий. Звонок по телефону для этого не годится, утверждает журналист:
"Мы больше не живём в век раскладушек и моноблоков, у которых есть специальные кнопки для начала и завершения звонка. Смыслом их существования была голосовая связь. С изобретением смартфонов «телефон» стал просто ещё одним коммуникационным приложением. Тем, что можно быстро убрать из списка часто используемых.
Чёрт, в большинстве современных обзоров телефонов даже не упоминается качество звука или приёма сигнала, потому что важность звонков меркнет по сравнению с тем, как быстро мы можем опубликовать свои прекрасные селфи в Инстаграм. Приложение телефона — это просто ещё одна услуга вроде тренажёрного зала в вашем доме: вы редко её используете, но вы не стали бы жить там, где её нет".
По словам Рикера, требование нового коммуникационного этикета не касается тех, кто вырос во времена стационарных телефонов, или пожилых людей, у которых до сих пор нет смартфона. Больше всего его раздражают друзья с айфонами: некоторые из них звонят только для того, чтобы донести одну новость, легко умещающуюся в текстовое сообщение.
"Не поймите меня неправильно: разговор всё ещё важен. Я не хотел бы узнать о важном событии в жизни близкого друга через SMS. Но если вы хотите рассказать мне о вашей помолвке, давайте для полноты чувств проведём видеоконференцию. Можем в FaceTime, Hangouts или Skype, если вам нравится. Или в Line, или WeChat, если вы в Азии. […] В противном случае, пришлите мне ссылку на карту того места, где мы встретимся, и я с радостью угощу вас кофе, пока мы ведём себя как полноценные люди".
Согласно июньскому исследованию мировых телекоммуникационных рынков компанией Ericsson, уже четверть владельцев смартфонов на Android в Японии не пользуется голосовыми звонками. Это вызвано устоявшейся культурой текстового общения в азиатских странах: в Японии популярна электронная почта, а, например, в Южной Корее — мобильные мессенджеры.
Хотя Запад несколько «отстаёт» в этом отношении от Азии — во многом из-за распространения абонентских планов с безлимитным голосовым общением — там потребление тоже смещается в сторону мобильного интернета. Это можно заметить и по рекламе операторов сотовой связи: несколько лет назад они массово перешли от продвижения дешёвых звонков на пакеты мобильного интернета.
Источник: Tjournal.ru
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