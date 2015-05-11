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Дима Зицер для snob.ru   пятница, 13 января 2017 года, 03.05

Звериный оскал человечности


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Мальчиковые слезы


Изнасилование на пятерку




«Конкуренция заложена в нашей природе, — запальчиво восклицает моя собеседница, — Это инстинкт!» Что и говорить, в определённом смысле она совершенно права. Давайте вспомним, как именно в нас срабатывают эти заложенные инстинкты. Я полагаю, вы не раз это наблюдали. Скажем, в театре. Когда зал, кажется, ещё дышит финальными звуками "Аиды", а первые зрители уже ринулись в гардероб... Кто из нас не бывал в подобной ситуации? Всего несколько минут назад публика благоговейно внимала Верди, и вот теперь в гардеробе разворачивается настоящая битва за право взять пальто первым.

Или, например, у шведского стола, когда мы будучи не в состоянии остановиться, кладём себе на тарелку седьмой кусок колбасы.

А еще, как вдруг на дороге нам становится суперважно доехать до светофора первым, обогнав какую-то машину. И мы радостно "подрезаем" её, самодовольно поглядывая в зеркало заднего вида.

Что происходит с нами в такие минуты объяснить довольно просто. Просто, поскольку инстинкты — штука несложная.

Понятно ведь, что срабатывает в нас в гардеробе, не правда ли? Это привет из тех времен, когда опередить другого значило не только овладеть ситуацией но и выжить.

Происходящее у шведского стола тоже не сложно объяснить: так важно бывает нашим меньшим братьям схватить кусок побольше — ведь иначе еды можем просто не хватить, вот инстинкт и заставяет нас брать её про запас, на будущее.

Добежать первым до пещеры не менее важно — ведь иначе можно "прохлопать" место у костра, да и самка может достаться кому-то другому...

У животных от действия этих инстинктов часто зависит жизнь. Наверное, именно поэтому и нам бывает довольно сложно противостоять этим внутренним позывам. Вроде и не хотел включаться в соревнование, как уже вовсю нажимаешь на газ и испытываешь привычный подъем духа от легкой победы…

Что поделаешь, так уж мы устроены. Мы, совершающие бесконечный путь от животного к человеческому. А человечность не в том ли и заключается, чтобы наблюдать и замечать собственные инстинктивные позывы и сознательно решать, как поступать?

«Сколько же можно повторять одно и то же! Уже и собака поняла бы! — слышу я до боли знакомый текст. — Ты что не можешь это просто выучить?!!» Знаете, что тут самое интересное? Что и вправду, собака возможно, и поняла бы. А вот человек, представьте, никак не может. Как будто сопротивляется сама человеческая природа, как будто ребёнок борется за право не понимать и не принимать все, что ему втолковывают как само собой разумеющееся. Он ведь человек и не хочет выучивать "как собака".

Действительно, вечный "взрослый" аргумент "даже у животных так" на деле работает с точностью до наоборот. Это не "даже у животных", это именно у животных так. Разница в том и состоит, что человек имеет право не понимать. В отличие от "братьев наших меньших", нам дана свобода воли и способность к сомнению и рефлексии. В этом наша базисная человечность и проявляется: не понимать и задавать вопросы, не соглашаться и поступать по своему.

Так не странно ли для простоты и мнимого удобства сводить поведение человека к безусловным, а потом и условным рефлексам? Сажать со скандалом на холодный горшок — иначе не научится пользоваться туалетом, заставлять делать ненужную и скучную работу — иначе не узнает слово "надо", кидать в воду — иначе не освоит плаванье, учить бить обидчика — иначе не пробьётся в жизни...

«Вы уж с ним, пожалуйста, пожёстче!» — просительно шепчет мама, передавая своё чадо с рук на руки классному руководителю. Говорит она это немного стесняясь, как будто произносит какой-то не вполне приличный, но необходимый текст... Понимаете, полагаю, чего эта мама добивается? Она просто инстинктивно считает, что если развивать в её сыне не человечье, а волчье начало, ему легче будет жить дальше. Даже и мантра взрослая существует на эту тему: «если он(а) не будет уметь постоять за себя, он(а) погибнет в большом мире» Мантра, безусловно, удобная, поскольку, помимо прочего, она ещё и оправдывает практически любые наши инстинктивные гадости. Сорвался очередной раз на человека — что ж, пусть знает, что так устроен мир. Отправляю ребенка день за днем в ненавистную школу — это я учу его не бояться трудностей, не нахожу времени на общение — воспитываю в нем самостоятельность и так далее… И, конечно, постоянно подкрепляю этот опыт т.н. мудростью: «Мы должны готовить их к жесточайшей конкуренции. Так уж заведено в природе: побеждает сильнейший — если мы будем нарушать этот принцип, мы далеко зайдём...» Ага, далеко зайдём — станем чуть больше людьми...

Готовя их к этой пресловутой конкуренции, мы как будто готовы стать для наших детей тренажерами вместо близких людей. Не дай бог ему будет хорошо в детстве… Как же он жить будет? Жизнь-то, как известно, борьба... Не потому ли таким сильным кажется этот аргумент, что высказывают его как раз те, кто привыкли видеть в окружающих лишь соперников? И не потому ли так многие навсегда остаются аутсайдерами, застрявшими в прошлом? Ведь если мы живём в среде жесточайшей конкуренции, тогда все можно оправдать... Мне не дали... Меня подсидели... Меня обидели... А то я бы — ух!... И вот уже и успехи мы именуем победами. А как же иначе? — À la guerre comme à la guerre!

Как-то я наблюдал сцену в нашей школе. Недавно пришедший мальчик лет пяти скандалит с девочкой того же возраста, практически бьется в истерике: «Я первый взял эту игрушку»... И вдруг девочка её просто отдаёт: тебе нужно — возьми... Мальчик в ступоре: он к такому не привык, его учили другому: той самой жесточайшей конкуренции, а тут — такое... Однако, он довольно быстро справляется с ситуацией, и уже через пять минут они играют вместе... Неужели вы думаете, что этот мальчик, научившийся тому, что есть человеческие пути взаимодействия с другими, станет от этого несчастнее? А мне вот кажется, жизнь его только что стала намного проще и веселее: он понял, что можно просто уступить. Нет, даже не «уступить», поскольку в самом этом глаголе уже заключен намек на противостояние, а просто в прямом смысле расслабиться и получать удовольствие от происходящего. (В противовес заметим снова, как работает инстинкт: я хочу отнять нечто у другого человека, поскольку на всех не хватит. Так ведь и происходит и у животных, и у первобытных людей: если я хочу, чтобы это было моим, нужно отнять. Однако сегодня в большинстве случаев хватит на всех. Да и необходимость обладания существует далеко не всегда. И человечность заключается именно в осознании этого факта)

Действия инстинктов могут проявляться и совсем неожиданно. Так, как-то я узнал, что папа одной ученицы приказал ей (именно так) прочесть за лето толстенный том И.А.Крылова. «Это зачем же, — изумленно интересуюсь я. — Как зачем? Она должна знать, что такое "надо"», — гордо парирует отец. Понимаете? Как будто без этих издевательств над человеческой природой она так и не узнает, что такое "надо"... Что и говорить, этот метод, безусловно действенен. Помимо очевидного побочного эффекта (ненависть к Крылову а возможно, и к чтению вообще), гарантировано девочка уяснит как раз, что «жизнь – борьба», что необходимо подавлять ближнего, насколько хватает сил, так — безо всякой причины, просто потому что ты сильнее. Ну и с гордостью понесет это знание дальше. (Кто знает, возможно, уже став взрослой, она попробует осознать причины своих напряженных отношений с людьми, в которых она привыкла видеть лишь соперников...)

Неужели мы всерьез считаем, что если девочка будет читать то, что ей интересно, она не узнает слово "надо"? Да и есть ли ценность в понимании этого слова, которое каждый из нас познаёт вне зависимости от насилия над нами, просто потому что так устроена человеческая жизнь? Не в том ли дело, что в этой ситуации просто срабатывает животный инстинкт подчинить себе — сильному и старшему — слабого и юного? Боюсь, именно в этом. Иначе трудно объяснить тупое упорство родителя.

Человечество всю свою историю тратит огромное количество сил и средств, чтобы превратиться в людей. Продираясь сквозь собственные заблуждения и ошибки, мы уходим от животных инстинктов, потому что в этом уходе и заключается наша природа. А возможно, простите уж за пафос, и наше предназначение. Вот чем бы вместе заняться! Ведь иначе нам с вами придётся жить с теми самыми, которые твердят чуть что — "даже собака понимает", и сводят нашу прекрасную и сложную жизнь к простейшим инстинктам... Вы хотите? Я — нет.

Источник: snob.ru




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Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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