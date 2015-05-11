Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhizn_v_atmosfere_nasiliya_42712"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42712_deti-1-768x51.jpg" width=206 alt="Жизнь в атмосфере насилия" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/zhizn-v-atmosfere-nasiliya-kak-ne-prichinyat-ego-vashemu-rebenku/>Мария Фабричева</a></b></span> <span style="font-size: large;">Жизнь в атмосфере насилия</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как не причинять его вашему ребенку и научить противостоять ему вне дома</font></em></span></p><p>«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — есть такой давний стереотип, который из года в год из поколения в поколение поддерживается и усиливается как показатель стойкости и внутренней силы. На самом же деле, все что нас не убивает, застрянет в нас, словно ржавый гвоздь, вызывая боль и не позволяя жить и радоваться, принимать успехи, быть уверенным и просто быть. Синяки сходят, ссадины заживают, а вот рваные раны в душе и застрявшие убеждения о себе и мире могут не зажить никогда. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhizn_v_atmosfere_nasiliya_42712">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — есть такой давний стереотип, который из года в год из поколения в поколение поддерживается и усиливается как показатель стойкости и внутренней силы. На самом же деле, все что нас не убивает, застрянет в нас, словно ржавый гвоздь, вызывая боль и не позволяя жить и радоваться, принимать успехи, быть уверенным и просто быть. Синяки сходят, ссадины заживают, а вот рваные раны в душе и застрявшие убеждения о себе и мире могут не зажить никогда.

Ребенок приходит в мир взрослых полностью беззащитным и в первые три года формирует свои ранние решения, которые в дальнейшем подкрепляются и становятся нормой существования, или, в попытке изменить условия игры, толкают на вечный бунт против «злой силы», которая заведует насильственным шаблонам.

Воспитание, основанное на осознанном или неосознанном насилии, не позволяет развиваться здоровой личности, не дает право на получение удовольствия и навсегда забирает возможность быть счастливым человеком.

Ребенок, который вырос в атмосфере насилия и невротических игр, во взрослой жизни является носителем деструктивных убеждений о том, что мир – это небезопасное место, что доверять нельзя никому (даже себе), что плохое случается «только со мной», и что жизнь – это вечный конфликт между «бей – беги» и «не высовывайся», когда должен всегда успевать наносить удары первым, иначе ударят тебя, и при этом вести себя тихо, ведь яркое проявление – смерти подобно.

Как вы понимаете, при таких условиях речь о построении здоровых, близких отношениях и простом человеческом счастье, в основе которого лежит ощущение самодостаточности, успешности и возможности просто быть собой, в принципе не идет.

Насилие – это акции, направленные на ограничение свободы личности, все те действия, которые не дают человеку чувствовать себя в безопасности и совершаются над индивидом без предварительного согласования и против его воли; санкции и взыскания, которые наносят физический, психоэмоциональный и социальный вред, направленные на разрушение личности и/или подкрепляют деструктивные формы взаимодействия с собой и внешним миром.

Казалось бы, с определением насилия мы все знакомы, так почему же мы не всегда осознаем, что применяем именно эту форму общения, как с собой, так и с другими людьми и со своими детьми в частности?

Начнем с того, что культура насилия лежит глубоко в основе культурального сценария нашего общества. И многие из форм насилия (особенно психологического) нам настолько привычны и понятны, что мы отказываемся признавать, что насилуем сами себя и уж тем более другого.

В структуре нашего бессознательного есть три формы проявления Я:

1. Родитель – предписания, шаблоны и стереотипы, которые мы взяли от наших родителей;

2. Ребенок – ранние решения, убеждения и заблуждения, которые мы сами приняли в детстве;

3. Взрослый – форма, которая может адекватно реагировать на действительность здесь и сейчас, управлять своими чувствами, мыслями (идеями и фантазиями) и действиями, трезво разделяя их уместность или неуместность в настоящем времени.

К сожалению, наш внутренний Взрослый бывает засорен, Родительскими предрассудками и Детскими заблуждениями, настолько, что нам только кажется, что мы реагируем по-взрослому, а на самом деле неосознанно действуем по шаблону, даже не думая о том, что это может быть негативное, неадекватное поведение, которое не соответствует реальной ситуации.

Говоря проще, если к нам в детстве применяли ту или иную форму насилия, и мы смирились с этим, поверили, что с нами так можно, мы будем применять подобный стиль общения и к себе и к другим, не придавая это анализу и критике.

«Именно так и надо воспитывать детей», — говорит ваш внутренний Родитель, и вы верите ему так же, как верили в детстве.

Другой вариант насилия по отношению к другому может идти из мстительного внутреннего Ребенка, это когда вам не нравилось то, что с вами делали в детстве, но противостоять родителям вы не могли, и решили, что, когда вырастите – отомстите.

И вот теперь, когда вы не справляетесь, злитесь и чувствуете беспомощность, вы действуете словно злой ребенок, получая сигнал из бессознательного «со мной так было и с тобой я сделаю то же самое», обрушиваете свой праведный гнев на других, чаще на тех, кто слабее вас, — на собственных детей.

Мы не всегда осознаем эти процессы, не имея выстроенных связей между сознательным и бессознательным; или же через время понимаем, что сделали ужасные вещи, нам стыдно и больно, мы снова и снова даем себе обещание «не быть как родители и все исправить в следующий раз», но ловушка в том, что исправлять надо уже сегодня, сейчас и в самом себе, а не в другом человеке. И для того, чтобы исправить ошибку, важно сначала понять, что именно я делаю не так, и разделить для себя, что относится к насилию, а что есть здоровая форма воспитания.

Физическое насилие

Регулярные физические наказания, побои, шлепки, пощечины, резкое одергивание, удары по губам, рукам и другим участкам тела ребенка, оставляющие видимые следы на теле или же бесследно сходящие с тела – все это является проявлением физических наказаний, наносит урон личности и влияет на физическое и психоэмоциональное развитие ребенка. Ребенок начинает жить в ожидании удара, придумывая различные формы для того, чтобы избежать подобных наказаний.

Например, ребенок до трех лет становится либо сверхкапризным, мучается бессонницей, либо замирает, становясь тихим и незаметным для родителей. Для детей старше трех лет нормой взаимоотношений становятся ложь, скрытность, стремление проводить как можно меньше времени дома, убегание и склонность к бродяжничеству. Не имея возможности противостоять родителям, такие дети могут быть достаточно агрессивны по отношению к сверстникам, перенося свою боль и гнев на других; либо же становятся жертвами издевательств и буллинга (травли), так как принимают решение о том, что с ними так можно и быть жертвой это нормально, или начинают мстить в тихую, проявляюя ту или иную форму пассивной агрессии и провоцируя окружающих на гнев. На уровне бессознательного подобные провокации помогают выражать и проживать свою внутреннюю боль.

Во взрослом возрасте, при условии, что физические наказания были основным лейтмотивом воспитания, такие люди могут проявляться как сверхагрессивные по отношению к другим, не умеют управлять своим гневом; либо же как очень тихие и закрытые люди, которые стараются оградиться от мира уходя в шизоидные или социопатические акцентуации личности.

Что делать?

Первое — понять, что это деструктивная форма воспитания, и признать, что вы по своим личным причинам шли по ошибочному пути, либо же подражали своим родителям, повторяя их ошибки.

Далее вам придется принести своему ребенку искренние извинения и дать время для того, чтобы он поверил вам и проверил стойкость ваших намерений.

Если вы, уважаемые родители, наполнены гневом сверхмерно и не можете им управлять, при малейших колебаниях окружающего мира или же тогда, когда что-то идет не по-вашему, вы срываетесь, настало время это признать и идти находить здоровые формы управления гневом: выписывайтесь, бейте подушки, рвите бумагу, работайте с телом (бег, спорт зал, плаванье); если это не помогает, добро пожаловать в личную психотерапию, где при помощи психотерапевта вы сможете найти причины и здоровые формы альтернативного поведения.

Сексуальное насилие

Одна из сложных форм проявления насилия, так как до сих пор в нашей реальности сексуальное воспитание находится на низшей ступени своего развития. И многие взрослые люди не нашли для себя четких границ в этой теме, продолжая искать опорные фигуры, которые дадут пояснения, разъяснения и ответы на «неудобные вопросы».

Многие люди возрастом 18+ сами не осознают, как часто путают сексуальный контакт с близостью, не понимая, что нуждаются не в физическом контакте как таковом, а в нежности и принятии на психологическом уровне.

Почему так получилось? Потому что в «Советском Союзе секса не было». И эта вырванная из контекста фраза до сих пор служит ширмой для повзрослевших детей постсоветского пространства и помогает не искать знания, а бездействовать.

Реальная картина сексуального воспитания в нашем обществе весьма печальна, и под сексуальными действиями насильственного характера мы все еще принимаем сам акт проникновения, забывая, что нарушение границ личности, в данном контексте, может выражаться и в других формах.

Проявление этой формы насилия заключается не только в дерзком физическом контакте, или же в той или иной форме проявления педофилии (ощупывание интимных зон ребенка, зависание и рассматривание тела ребенка с трансляцией сексуального возбуждения со стороны взрослого, насильственный половой акт), а и в нарушении личных интимных границ:

— когда взрослый (будь то родитель, старший член семьи или педагог) высмеивает и обесценивает ребенка на телесном уровне, когда одергивает и стыдит, когда ругает за неудобные вопросы или игнорирует их по принципу «вырастешь — узнаешь»;

— когда закладывает программу сексуального насилия при помощи устрашающих прогнозов: «будешь так себя вести, пойдешь по рукам» или «только посмей принести в подоле»;

— когда пересекаются границы личного пространства и взрослый врывается в комнату, в которой переодевается ребенок;

— когда родитель позволяет себе грубо шутить о сексуальности, интересах, фантазиях, мечтах, внешности или друзьях, отвечать сексуальностью на сексуальные проявления подростка — все это есть формы проявления сексуального насилия.

Что делать?

В вопросе сексуального воспитания ребенка важно быть предельно деликатным и максимально взрослым психологически, дабы не перейти грань и не навредить, а помочь ребенку вырасти здоровой личностью. А для того, чтобы это делать, следует задать вопрос самому себе: все ли мы знаем о сексуальном воспитании, можем ли мы для себя определить разницу между принятием и сексом, и умеем ли мы, взрослые, давать самим себе ответы на «неудобные вопросы».

Для ребенка крайне важна информация о безопасности и о ценностях, о том, как заботиться о себе, о том, что можно, а что нельзя делать до определенного возрасте и почему; необходимо не только говорить с ребенком, а и своим примером показывать, что значит бережное отношение к себе, своему телу и в чем ценность уважения к окружающим.

Необходимо прояснять, в чем разность между мужчиной и женщиной, какие их роли и как они распределяются, и что случается, если человек игнорирует правила безопасности.

Важно помнить о том, что секс – это не только удовольствие или процесс зачатия новой жизни, а и элемент здоровой зрелой личности. Здоровое сексуальное развитие напрямую связанно как с физическим (телесным) здоровьем, адекватным принятием собственного тела, так и с психологическим – здоровым восприятием себя и окружающих, социализацией и отделением от родителей, переходом в свою взрослую жизнь.

В следующей колонке в четверг я остановлюсь подробнее на формах психологического насилия: газлайтинге, игнорировании, запугивании, а также косвенном насилии и его последствиях для эмоционального состояния ребенка.

Источник: womo.ua





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