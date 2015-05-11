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svetlyachok.livejournal.com   , Сегодня, 02:00

Жизнь по цене комплексов
Мы не умеем жить в безоценочном мире. Мы просто не знаем, как


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Все самое важное — в голове


Медлить нельзя




Некоторое время назад я перевела небольшой пост из блога молодой американки Сары, называвшийся "Как разговаривать с дочерью о ее теле". Пост вызвал множество дискуссий, а самое главное, обнажил страхи и травмы текущего поколения родителей в отношении как собственного образа тела, так и образа тела своих детей.

Я уже упоминала, что мы - далеко не первое почти тотально нарциссическое поколение. Вплоть до Второй Мировой войны включительно несколько поколений в России воевали, побеждали, восстанавливали, выдерживали и выстаивали - занимались тем, что требует огромного героизма и альтруизма. Сформировалась низкая ценность единичной человеческой жизни, личности, телесности. Культивировалась самоотверженность - вслушайтесь в это слово. Отвержение самого себя.

В результате первое послевоенное поколение детей выросло чрезвычайно эгоистичным и нарциссичным. Послевоенные дети были дети новой, счастливой жизни, у них должно было быть все, чего не было у родителей, это были дети вернувшихся с войны мужчин и сохранивших фертильность и потребность в материнстве женщин.

Это были не просто мальчики и девочки, это были символы Победы, триумфа жизни и обещания счастья. Это было поколение так называемых грандиозных нарциссов, тех, у кого основное место в психическом пространстве занимает раздутая, "перекормленная" грандиозная часть Эго.

Послевоенное поколение становилось родителями с трудом, жертвовать своими интересами отказывалось, вопринимало собственных детей, как продолжение собственного "Я" и психологически конкурировало с детьми за звание "самого красивого и умного". Так воспитывалось второе поколение нарциссов - ущербных, убежденных в своей ничтожности на фоне самовлюбленного и всеобъемлющего Эго родителя.

Конкурентные родители создавали атмосферу условного принятия - я буду тебя любить, если ты будешь хорошо себя вести, будешь успешным, будешь красивым. Они вырастили поколение нынешних взрослых - зачастую лишенное поддержки, одобрения, не видевшее отцовской гордой улыбки и сияющих восторгом глаз матери, обращенных на себя.

Выросли травмированные дети, жизнь кладущие на постоянное "улучшение себя", зарабатывание любви, доказывание окружающему миру, что они хорошие, красивые, умные. Что они, черт побери, заслуживают - любви, принятия, высокой зарплаты, хорошего отношения.

Эти дети - мы с вами - родили своих собственных детей. Мы точно знаем, что встречают по одежке и что важно быть красивым настолько, насколько возможно - иначе не полюбят. Мы панически боимся травмировать своих детей - так, как травмировали нас, нелюбовью, игнорированием, пренебрежительным отношением. невниманием и унижением.

Мы талдычим своим детям, что они красивы, умны, прекрасны, потому что никто уже не скажет нашим внутренним детям, насколько прекрасны они - сами мы не умеем и не решимся, а больше ведь некому. Мы выращиваем очередное поколение нарциссично фиксированных на внешнем облике детей, которые считают стандартом красоты предел веса в 40 кг и страдают расстройствами пищевого поведения и образа телв в масштабах эпидемии.

Поэтому слова Сары - не говорите дочери, что она набрала вес, не говорите ей, что она красива - уязвили многих, напомнив им их собственную детскую боль. Многим из нас так и не удалось доказать своим родителям, что мы красивы, умны и успешны. Многие из нас так и чувствуют себя ничтожными, страшненькими, бездарными. Многие из нас, в свои 30, 36, 42 продолжают тосковать и надеяться, что слова "Ты моя красавица, доченька!", "Какой ты молодец, сынок!" - еще прозвучат из уст родителей. Поэтому мы так часто и без повода стараемся произносить их своим детям.Поэтому слова молодой американки так пугают нас.

Нам ничего больше не остается, как обесценить - Сару, страну, где она выросла, подход, который она предложила. Досталось и ее внешности, и ее отношениям с матерью. К счастью, обесценить слова одного очень юного человека легко. Сложнее сделать это, когда примерно те же советы дает целая Национальная Ассоциация Расстройств Пищевого Поведения, опубликовавшая на днях статью о том, как родителям разговаривать с подростками, страдающими расстройствами пишевого поведения.

Статья мне понравилась, и я предлагаю вам познакомиться с ее основными идеями, дополненными моими комментариями из практического опыта работы.

"Мама, я толстая?". "Она симпатичней, чем я?", "У меня мужские плечи?". Подросток может постоянно бомбардировать вас вопросами подобного рода. Около 85% девочек-подростков постоянно обеспокоены тем, как они выглядят. Для мальчиков эта цифра тоже не такая уж маленькая - около 56%. Как можно помочь своим детям сохранить и поддержать позитивный образ тела?

1. НЕ критикуйте свое собственное тело в присутствии подростка.

Не говорите о том, что вы ужасно толстая, что вы хотели бы иметь более плоский живот.

"Многие матери не отдают себе отчет в том, насколько подростки внимательно прислушиваются к их критике собственного тела и впитывают ее в отношении собственного тела", - говорит Джули Зелингер, 21 год, создатель подросткового блога FBomb и автор двух книг, посвященных проблемам молодых девушек в первый год учебы в колледже и феминизму.

Согласно Национальной Ассоциации Пищевых Расстройств, от 40 до 60% учениц начальной школы озабочены своим весом. Даже очень маленькие дети способны перенимать неуверенность родителей в отношении собственного тела.

ВМЕСТО этого моделируйте позитивное отношение к телу, питаясь здоровой пищей и включаясь в физическую активность. Май Холланд, профессиональный фитнес-тренер, рекомендует заниматься той или иной двигательной активностью всей семьей.

Комментарий: Конечно, рекомендовать "не делать чего-то" - проще простого. У тебя лишний вес? Не ешь. Постоянно оказываешься в отношениях с мудаками (стервами)? Не знакомься с мудаками (стервами). Не хватает денег? Меньше трать. Очень разумно, но на практике малоэффективно. Эффективнее будет признать факт того, что вы, родитель, испытываете неуверенность в собственном теле, собственной внешности, попробовать понять причины этой неуверенности и попытаться преодолеть ее.

Здесь действует старая, но убийственно верная терапевтическая рекомендация. Родитель, если тебе не нравится то, что происходит с твоим ребенком - иди на консультацию в терапевту. Нет, не про ребенка - про себя. Дети чрезвычайно чувствительны и впитывают нашу тревогу, печаль, отчуждение, реагируют на них, переживают их, как если бы это были их тревога и печаль. И страдают соотвественно.

Поэтому, если вы сумеете проработать собственное отношение к телу и изменить его в позитивную сторону, основной профит от этого получат ваши дети. Это не означает, что они будут тотально защищены от телесного стыда и неуверенности, но у них будет надежный фундамент - ваша уверенность в собственной привлекательности - на который они смогут опереться.

Рекомендация "заниматься спортом всей семьей" банальная, но тоже очень верная. Ко мне на консультации постоянно приходят родители, дети которых страдают лишним весом, и рассказывают, как дети не хотят заниматься балетом или гандболом. Спрашивают, как заставить. А способ один - подняться с дивана самому и придумать или вспомнить из детства активные подвижные игры или варианты движения.

Помню, как клиентка рассказывала мне, что, обожая отца, она терпеть не могла воскресные лыжные прогулки зимой, которые по инициативе родителей совершала вся семья. Не пытайтесь заставить ребенка полюбить тот вид спорта, который нравится вам. Ищите то, что интересно ему. Не все дети любят лыжи. но вот играть в "вышибалы" всей семьей нравится всем.

2. НЕ критикуйте детей за нездоровые привычки.

Если у ребенка лишний вес, не стоит говорить "Ты поправился, потому что слишком много ешь.". Если ребенок слишком худой, ему не помогут ваши слова "Ты такая худенькая, почему ты так мало ешь?".

ВМЕСТО этого говорите с ребенком о балансе питательных веществ и здоровом образе жизни. Это поможет подросткам начать говорить о своих сомнениях в связи с собственным телом.

Задача состоит в том, чтобы выразить заботу и встревоженность, отмечает Холланд.

Соберите информацию из надежных источников о мифах и правде в области расстройств пищевого поведения. Вместо того, чтобы использовать слова "полный"/"худой", используйте слова "здоровый", "крепкий".

Комментарий: один из типичных моментов, характерных, по моим наблюдениям, исключительно для нашей культуры: тревога за тебя дает мне право на агрессию в твой адрес. Если я беспокоюсь, что ты слишком поздно пришел домой, и не позвонил, это дает мне право на тебя наорать. Ну я же беспокоюсь!

На мой взгляд, обычное выражение тревоги ("я очень волновалась, пока тебя не было") связано для нас с чувством стыда, с ощущением, что это - слабость. Я завишу от тебя, я беспокоюсь, если не знаю, что с тобой происходит. Агрессия создает иллюзию силы и приносит облегчение.

Еще хуже, когда родителей не устраивает внешний облик ребенка. Тревога за то, что он будет отвергнут социумом, и одновременно стыд, что мой ребенок выглядит неподобающим образом, тем самым бросая тень на меня самого, многих родителей заставляет высмеивать, ругать, обзывать чрезмерно полных детей.

Но даже если вы отдаете себе отчет в том, что это недопустимо, возникает вопрос, КАК говорить с детьми о здоровой еде? Дать почитать статью про баланс КБЖУ? Ребенок не продвинется дальше первого абзаца.

Что делать, если вы питаетесь, в целом. сбалансированно и здорово, а ребенок - нет (например, с удовольствием едите овощи)? Говорите с ребенком о том, что ему действительно важно. А ему важно, как он выглядит. Например, вот это простое шотландское исследование показывает, что увеличение потребления фруктов и овощей всего лишь на две порции в день (допустим, яблоко и морковь на перекус) значимо улучшает цвет лица, добавляя коже желтоватых и красноватых подтонов, что создает ощущение красивого, свежего лица здорового человека.

Поэтому все просто - будешь есть на 2 штуки овощей и фруктов больше, чем ешь сейчас, станешь красивее. Красота - изнутри, и очень часто - из желудочно-кишечного тракта.

3. НЕ ассоциируйте здоровье с набором или потерей веса.

"В настоящее время быть толстым или худым - это не только про размер и вес, это отражение характера. Это неправильное восприятие", - говорит Роберт Сильверман, автор книги "Хорошие девочки не поправляются: как навязчивая озабоченность весом разрушает наших дочерей" и эксперт в области образа тела.

Слишком часто в нашем обществе быть худым означает быть красивым, успешным и умным, а быть полным приравнивается к негативным качествам.

ВМЕСТО этого: проясните ребенку, что размер и вес мало связаны со здоровьем. Если вы питаетесь сбалансированно, ежедневно двигаетесь, достаточно спите и пьете воды, и справляетесь со стрессами конструктивным путем, то обычно ваш вес снижается до той точки, в которой ему положено быть, отмечает Сильверман.

Комментарий: к сожалению, для самих родителей идея о том, что вес мало связан со здоровьем, кажется возмущающей основы и "антинаучной". Для них я рекомендую ознакомиться с недавно вышедшей книгой "Парадокс ожирения" крупнейшего американского кардиолога, автора современных учебников для врачей, ученого и практика Карла Леви.

На основании многолетних исследований Леви подробно аргументирует, почему ИМТ от 25 до 30, а в ряде случаев и выше, обеспечивает максимальную продолжительность жизни и максимальный уровень здоровья, включая защиту от ряда серьезных хронических заболеваний, в том числе онкологических, а также предостерегает от чрезмерного увлечения физическими нагрузками, подчеркивая. что "человеческое тело предназначено для ходьбы, а не для бега", и что ежедневная физическая нагрузка должна быть умеренной, не слишком длительной и не на пределе ваших физических возможностей. С самых первых страниц книги Леви настоятельно рекомендует перестать худеть, если вы в настоящее время этим заняты, и, возможно, обдумать опцию набрать вес.

Вместо ИМТ Леви предлагает для определения уровня здоровья индивида оценивать его "кардиоваскулярное здоровье", то есть состояние сердца и кровеносной системы, как основной показатель.

Книга содержит массу ранее не публиковавшихся нигде, кроме научных журналов, статистических данных, подтверждающих эти положения.

4. НЕ хвалите ребенка за физическую красоту.

Если вы отмечаете только физическую привлекательность ребенка. это может не позволить ему заметить другие свои позитивные качества, пишет Сара Мария, автор книги "Люби свое тело, люби свою жизнь" и эксперт в области образа тела.

ВМЕСТО этого отмечайте такие качества ребенка, как сообразительность и чувство юмора.

Интересные советы дает Майя Ван Вагенен (подросток), написавшая бестселлер "Как стать популярной: устаревшая мудрость для современного гика". Будучи очень застенчивой, Майя решила провести социальный эксперимент, и провела весь 8 класс, следуя советам из книги 50-х гг. о том, как стать популярной.

"Я усвоила, что истинное определение популярности состоит не в том, как ты выглядишь, а в том, что ты за человек, и перестала обращать внимание на то, что с моим телом "не так". Я оказалась способна посмеяться над тем, что грудь у меня неодинакового размера, потому что впервые в жизни я не испытывала стыда по этому поводу".

Майя убеждает родителей показать своим детям - вместо того, чтобы читать им лекции по этому поводу - что самое важное в теле это то, что ты выбираешь с ним делать, а не то, как ты выглядишь.

Говорить детям "Я хотела бы больше нравиться себе, когда была в твоем возрасте", ни капельки не помогает. Вместо этого, отметьте доброту ребенка или его способность вдохновлять, а не его привлекательность, которая со временем исчезнет, предлагает Майя.

5. НЕ сравнивайте вашего подростка с другими подростками.

У подростков нет потребности в том, чтобы взрослые указывали им на качества сверстников - они совершенно в курсе этих качеств.

"В школе ты все время сравниваешь себя с другими. Ты все время смотришь на других девочек - как они выглядят, есть ли у них парни", - говорит Алекса Кертис, 16-летняя модель.

Сравнение с другими заставляет тебя чувствовать себя небезопасно, а это самое ужасное переживание юношеского возраста, отмечает девушка.

ВМЕСТО этого: поговорите с вашим ребенком о том, как важно уметь фокусироваться на себе, а не на том, как выглядят другие ребята.

Работая моделью с 14 лет, Кертис привыкла постоянно подвергаться критике и осознала, насколько важно не опираться на других людей, чтобы чувствовать себя счастливой, но концентрироваться на том, что важно для тебя самой.

Дети, которых постоянно сравнивали с другими, вырастают крайне неуверенными не только в себе - в самом своем праве на существование, на собственное мнение. В терапию такие выросшие дети приходят потому, что им невероятно трудно принять какие-либо жизненные решение, чего-то добиться в жизни, поставить цели и достичь их.

Они годами не решаются жениться или выйти замуж, родить детей, сменить работу, получить образование. Они бесконечно анализируют достоинства и недостатки тогот и этого пылесоса, телефона этой и той марки, этого поклонника и того... и не могут выбрать, потому что колоссальным образом зависят от внешей оценки и пытаются не решить, что им действительно нужно, а угадать, какой выбор понравится окружающим. Если вы хотите сэкономить средства своего ребенка, потраченные на длительную психотерапию - не сравнивайте его с другими. Просто не делайте этого.

6. НЕ думайте, что мальчиков не заботит внешность.

Несмотря на то, что мальчик может не спрашивать, мощный ли у него бицепс и как вам его кубики на животе, мальчики беспокоятся по поводу внешности тоже.

"Среди мальчиков мы наблюдаем возрастание навязчивой озабоченности внешностью и вовлеченность в нездоровые виды поведения", - отмечает Холланд.

Мальчики страдают анорексией также, как девочки, но помимо этого, у мальчиков бывает и бигорексия. Это расстройство, при котором молодой человек озабочен, что выглядит физически слабым, старается "накачаться" и может прибегать к анаболическим стероидам для набора мышечной массы.

ВМЕСТО этого: признайте, что у вашего сына могут быть подобгные проблемы и создайте обстановку, благоприятную для обсуждения этих вопросов. Направьте его внимание на здоровые формы физической активности, а не на разрушение собственного тела.

7. НЕ пренебрегайте тем, как масс-медиа могут влиять на образ тела вашего ребенка.

Возможно, у вас нет инстаграмма или Твиттера. Это не повод не учитывать того, как социальные сети влияют на уверенность вашего ребенка в себе.

ВМЕСТО этого: признайте, что влияние соцсетей на подростков так же сильно, как влияние ТВ и кинофильмов. В чем разница? Соцсети меньше фильтруются.

"В соцсетях культивируется специфическая откровенность и открытость, которая может сильно влиять на того, кто находится в поиске самого себя", - говорит Холланд.

Кертис отмечает, как часто в Твиттере появляются записи девушек о том, как много они съели, и о том, что им нужно в спортзал. Она признает, что публикует в Инстаграмме и Твиттере свои удачные фото с целью привлечь внимание молодых людей. Тем не менее, у соцсетей есть и позитивное влияние. "Многие супермодели используют социальные сети, чтобы показать возможность любить и принимать себя, и то, что красота - изнутри, а не снаружи", - отмечает девушка.

8. НЕ говорите с подростком о том, как совершенны и как потрясающе выглядят "звезды".

"С самого детства, совершенно естественно смотреть на людей в кино и на ТВ, в глянцевых журналах, и это влияет на наше представление о красоте", - говорит Мария. "На самом деле, эти образы демонстрируют то, что популярно, то, что в тренде, а не то, что действительно красиво".

ВМЕСТО этого: для подростка важно понимать, что эти образы не являются реалистичными, и никому не удается достичь такой внешности естественным путем. Как только подростки соображают, каким образом мелиа вынуждают их чувствовать себя определенным образом, они начинают сопротивляться и не дают себя больше дурачить", - говорит Сильверман.

Убедитесь, что подросток сталкивается с образами людей всех возрастов, рас и культур, - отмечает Мария.

Комментари: для детей естественно испытывать смущение или удивление, впервые встречаясь с людьми, которые выглядят не так. Это могут быть инвалиды, люди со специфическими заболеваниями (например, кожными), очень полные люди и так далее. Ребенок не знает, как реагировать на это, он может реагировать страхом или смехом.

А дальше он посмотрит на вас, и если он прочитает на вашем лице плохо скрываемое отвращение - "жирный", "калека" - то решит, что именно таким образом и нужно реагировать. Никакие правильные слова о том, как нужно относиться к людям, непохожим на меня и тебя, не помогут, если ваше собственное отношение к "иным" нагружено страхом или неприязнью. И поскольку никто из нас не застрахован от полноты, инвалидности или болезни, работа с собственным конфликтным отношением к таким людям - это инвестиции в психическое здоровье детей.

"Каждый человек уникален и каждый человек красив. Вопрос только в том, насколько открыты ваши глаза, чтобы это увидеть?".

Источник: econet.ru




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Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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