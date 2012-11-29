Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 29 ноября 2017 года, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhizn_nauki_v_kiberprostranstve_42756"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42756_classified-2651347_960_72.jpg" width=206 alt="Жизнь науки в киберпространстве" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алена Глазунова</b></span> <span style="font-size: large;">Жизнь науки в киберпространстве</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как трансформируются научные журналы в XXI веке</font></em></span></p><p>К 2020 году результаты всех европейских научных исследований, финансируемых за счет государства, появятся в открытом доступе. Решение было принято в 2016 году в рамках проекта общеевропейской инициативы Innovation Principale. Переход к системе открытого доступа – главная тенденция 21 века в сфере научной периодики. Она обоснована олигополией научных издательств «большой пятерки» на рынке и активным развитием информационных технологий. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhizn_nauki_v_kiberprostranstve_42756">Подробнее</a></p><br clear="all" />





К 2020 году результаты всех европейских научных исследований, финансируемых за счет государства, появятся в открытом доступе. Решение было принято в 2016 году в рамках проекта общеевропейской инициативы Innovation Principale. Переход к системе открытого доступа – главная тенденция 21 века в сфере научной периодики. Она обоснована олигополией научных издательств «большой пятерки» на рынке и активным развитием информационных технологий.

Переход из печати в медиа

Последние 10 лет в мире сокращаются доходы печатного рынка. По данным доклада Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2016 год, в Европе за последние 5 лет тиражи сократились на 21,3%, в Северной Америке – на 8,8%. Одна из главных причин снижения популярности периодической печати – изменение формы потребления информации в условиях бурного технологического развития. Интернет стал единым глобальным коммуникационным пространством, где осуществляется свободный обмен и распространение огромных объемов данных.

Полный или частичный переход журналов из традиционного формата в цифровой заметен и в сфере научных журналов. Массово электронные научные журналы стали появляться в последнее десятилетие XX века. Свои сайты запустили Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis и Sage – крупнейшие научные издательства в мире, которые достигли огромного успеха, расширяясь за счет приобретения самостоятельных научных журналов и издательств. В 1973 году они контролировали 20% рынка научной периодики, в 2006-м - 50%.

В 1997 году издательство Elsevier запустило сайт ScienceDirect, базу данных научной периодики, состоящую из 13 миллионов журнальных статей и более 33 000 книг. Ею пользуются более чем 11 млн научных работников из 70 стран. Доступ к публикациям платный, он предоставляется по трем разным бизнес-моделям: подписка, смешанный вариант или бессрочное владение. В 2004 году начала работать крупнейшая на данный момент реферативно-аналитическая база научных публикаций Scopus, которая позволяет вычислить индекс цитируемости. В ней представлено более 22 тыс. статей от 5 тыс. различных изданий.

Тенденцию к появлению научных онлайн-журналов отметил Международный фонд Wellcome Trust в 2003 году. По данным организации, доля научных изданий по всему миру, доступных онлайн, в 1996 году составляла 3,3% от общего числа журналов, а в 2001 возросла до 16,5%. Электронных научных изданий сейчас больше, чем печатных. В статье Всероссийского института научной и технической информации РАН исследователи отмечают: «Почти 60% научных журналов, существующих к началу 2014 г., выходят в электронном виде, из них 52 % имеют электронную и печатную версию, 41% выходят только в печатном виде и 7% выходят только в электронном виде».

За информацию нужно платить

Казалось бы, интернет должен был сделать информацию более доступной, однако в научной сфере это зачастую не так. Научные журналы являются очень прибыльным сектором издательского рынка. По отчету за 2016 год, Elsevier получило прибыль в размере 2,320 млрд фунтов, при этом доля выручки от электронных журналов составила 79%. С переходом в электронный формат многие издательства перенимали традиционную бизнес-модель.

Основным способом предоставления доступа к материалам Elsevier остается платная подписка. Ее необоснованно высокая стоимость вызывает недовольство со стороны университетских библиотек и наученого сообщества, поскольку производство опубликованных там материалов не требует от научных издательств больших затрат. Издательства не платят авторам за исследования, финансируемые государством или научными институтами, последние также редактируют и проверяют достоверность проведенных экспериментов. У многих библиотек уходит около половины всего бюджета на оплату электронных журналов, предоставляемых издательствами Elsevier, Springer, Wiley.

В 2015 году Ассоциация университетов Нидерландов отстаивала снижение цен и предоставление открытого доступа к статьям своей страны. Elsevier согласилось предоставить 30% публикаций. С другими странами организации договориться не удалось. В 2016 году более 60 институтов Германии и более 140 исследовательских институтов Тайваня не стали платить за продление подписки Elsevier. В Перу из-за проблем с финансированием также отказались от услуг издательства. Отсутствие разумного ценообразования приводит к развитию альтернативных моделей распространения научных знаний. В 2002 году Будапештская декларация официально ввела термин Open Access. Позже, в 2003 году, он был уточнен Берлинской декларацией об открытом доступе к знаниям в области естественных и гуманитарных наук.

Политика открытого доступа

В статье о научных журналах, опубликованной на интернет-портале Bloomberg, обозреватель Джастин Фокс выделил два разных способа предоставления открытого доступа: зеленый (green OA) и желтый, или золотой (gold OA). Первая стратегия, депонирование, заключается в публикации статьи в журнале, который распространяется по подписке. Однако при этом автор имеет право выложить свою работу бесплатно на просторах интернета, например, в репозитории университет или на личном сайте. Второй подход подразумевает, что исследователь сразу публикует статью в открытом доступе.

Впервые концепция открытого доступа была реализована в проекте Лос-Аламосской национальной лаборатории под названием arXiv в 1991 году. На данный момент это крупнейший бесплатный архив, который содержит более миллиона электронных статей из разных сфер науки: биологии, математики, физики, экономики, информатики, астрономии. Сейчас очень много различных баз данных с открытым доступом. В качестве примеров крупнейших репозиториев, функционирующих по аналогии с arXiv, можно привести PubMed, SSRN, CogPrints, RePEc.

Pubmed представляет собой электронно-поисковую систему по базе данных MEDLINE, в которой хранятся медицинские и биологические публикации. Она состоит из более чем 4800 периодических изданий. По данным отчета за 2017 год, число цитирований Pubmed насчитывает 26 млн. В базе данных SSRN содержится 768,162 статей по гуманитарным и экономическим наукам от 357,919 исследователей. База данных CogPrints специализируется в психологии, а интернет-проект RePEc, систематизирует экономические исследования.

Стратегии открытого доступа реализуются в интернете в разных форматах. Помимо электронных архивов существуют социальные сети, ориентированные на ученых. К ним относятся ResearchGate, Academia.edu и Mendeley. Их цель – расширении научно-исследовательского сотрудничества. Проект Mendeley заработал в 2008 г. Сейчас им пользуются более 3 млн человек. Наряду с возможностью управления персональной научной библиотекой, хранением и просмотром исследовательских трудов он позволяет представителям научного сообщества поддерживать контакт и делиться знаниями друг с другом.

Mendeley предлагает 2 разных пакета: базовый и дополнительный. Первый является бесплатным, а второй предоставляется на платной основе. Более того, существует специальное приложение Mendeley для удобного использования на мобильных устройствах. Интернет-портал Academia.edu позволяет регистрироваться независимым исследователям, в то время как пользователями ResearchGate могут стать только сотрудники научных организаций или студенты. Зато обе социальные сети имеют разделы, в которых публикуются списки открытых вакансий, чего нет у Mendeley.

Открытые ресурсы России

В России открытый доступ пока еще развит слабо. Наиболее популярными научными электронными библиотеками страны являются eLIBRARY и «КиберЛенинка». Первая из них содержит более 26 млн научных статей и публикаций. Свыше 4500 российских журналов размещаются на сайте в открытом доступе. Статьи, которые бесплатно представлены в полной версии, отмечены зеленой иконкой. В работах с желтым значком посетители портала могут ознакомиться только с аннотацией. Для получения доступа к содержанию необходимо оформить подписку или заказать статью отдельно.

В электронной библиотеке «КиберЛенинка» статей меньше, однако она полностью основана на открытаом доступе. Более 1,3 млн научных статей в полнотекстовом виде предоставляются бесплатно в режиме реального времени. В 2016 году «КиберЛенинка» вошла в топ-10 мировых электронных хранилищ научных публикаций Webometrics.

Платный доступ подталкивает к нарушениям

В борьбе за предоставление свободного доступа не все используют легальные методы. Студентка из Казахстана по имени Александра Элбакян создала «пиратский» научный портал Sci-Hub, на котором бесплатно выкладываются взломанные и выкраденные автоматизированным скриптом статьи с официальных баз данных. За незаконными методами кроется благая цель – разрушение барьеров, препятствующих широкому распространению знаний в обществе. Многие ученые, которые не могут позволить себе дорогую подписку, прибегают к помощи Sci-Hub.

В начале своего существования проект работал по принципу запросов пользователей, которые отправляли адрес с необходимой публикацией. С 2013 г. сайт стал осуществлять автоматический сбор наиболее востребованных и актуальных публикаций и заносить их в базу. Издательства, которые делают из научной сферы бизнес, отстаивают сохранение платного доступа, потому что не хотят терять прибыль. В 2015 году компания Elsevier подала в суд на незаконную деятельность Sci-Hub и еще одного сайта, позволяющего нелегально скачивать материалы, – Libgen. Иск был удовлетворен судом США. В 2015 году у сайтов отобрали домены, а в 2017 суд оценил нанесенный ущерб в 15 млн долларов. Сейчас сайты существуют на альтернативных доменах. В базе Sci-Hub находится более 64 млн материалов.

А что дальше?

Несмотря на кризис печатной периодики, количество научных журналов продолжает расти. Исследование, проводившееся на основе международного справочника Ulrich’s Periodicals Directory, показало, что с 2002 года по 2013 средний показатель роста количества научных журналов составил 4,05%, в 2002 году в мире выходило 22 160, а к концу 2013 года их насчитывалось уже 34 274. Число изданий увеличивается, поскольку становится все больше исследований, научная деятельность развивается. «За последние пять лет рост академической науки происходит на 1% в год (по количеству публикаций в WoS), по оценкам РАН, – на 4%. Наука университетская при этом растет на 15%», – отметил руководитель научного подразделения Thomson Reuters в России в 2016 году.

В начале процесса внедрения новых технологий в сферу научной периодики журналы в традиционном своем виде оставались востребованными, поскольку имели издавна устоявшуюся организационную структуру, они были надежными, рецензируемыми, печататься в авторитетных изданиях считалось престижно. Публикация статьи свидетельствует о качестве и значимости исследовательской деятельности автора. Качество электронных журналов до сих пор часто вызывает сомнения, хотя постепенно доверие к ним растет. Все больше рецензируемых электронных журналов строго проверяют работы.

Таким образом, научные журналы будут востребованы до тех пор, пока будет востребована наука, поскольку они являются неотъемлемой частью этой сферы деятельности. Интегрируясь в цифровую среду, научные издания меняют формат, но не меняют своей сути. Они сохраняют главные функции: распространение информации, архивирование, научное рецензирование, фиксирование авторства. При развитии IT-технологий со временем научные журналы могут окончательно перейти на мультимедийные платформы. Но пока говорить об этом рано, потому что в интернет-пространстве еще не до конца сформировалась четкая система распространения и использования научных знаний.





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