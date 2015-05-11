Подписаться на обновления
2 октябряПонедельник

usd цб 58.0169

eur цб 68.4483

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
ЗОЖ  Диета  Медицина  Народная медицина  Психология  Духовность  Практики  Экология  Хобби  Проблемы
старения  Аптекарский огород 
Наталья Ермакова, gutta-honey.livejournal.com   , Сегодня, 13:00

Жизнь на автомате
Куда подевались эмоции?


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Про путаницу в чувствах


Легион одиноких мужчин




Люди стали писать в письмах, что, мол, дело странное – эмоций нет никаких. По мелочи – пожалуйста. Цветочек увидел – порадовался, больного котенка по телевизору показали – расстроился. А вот по большому счету получается с эмоциями какая-то ерунда. День прошел и, уже засыпая, человек вспоминает: «Ах да! Эмоции! Так что у меня там сегодня было?». И через какое-то время понимает, что что-то ничего и не было. Хотя день был насыщен до предела событиями.

Куда девались эмоции? Они все там же, где и были в детстве, но они всячески хитро прячутся. Вернее мы сами их прячем. Один из способов спрятать эмоцию – развитие привычного автоматического поведения.

Когда есть потребность осознания эмоций, человек может их забить некой стандартной схемой-ритуалом. Часто в процессе выполнения этой схемы люди получают некое удовольствие, что приводит к формированию зависимости от таких схем поведения. Каждый раз в ответ на негативную эмоцию мы можем включать привычное действие, которое зальет негатив неким количеством дофамина и мы все забудем, что нам так хотелось осознать.

Что может быть таким привычным поведением? Да все что угодно. У людей есть излюбленный репертуар: алкоголь, телевизор, интернет, еда, музыка, хобби, забота о других, токсическое мышление, скрытая агрессия. А вообще, что только душеньке угодно, лишь бы не давало думать о насущном.

Конечно, когда произносится слово «зависимость», сразу возникает некий образ человека, чья жизнь и благосостояние тают в результате его страсти к химическим веществам, поведенческим механизмам или вещам. Народ сразу сравнивает себя и воображаемого бедолагу и шумно выдыхает: «Нет, у меня такого нет» . Если я пью-то чуть-чуть, в Интернете тоже не часто, а если часто то по делу, телевизор смотрю немного и не сериалы, а серьезные программы. Но дело в том, что несмотря на отсутствие потери адаптации (семья на месте, работа выполняется, друзья в наличии), все-таки у большинства зависимость от того или иного предмета или явления присутствует.

Мы все живем в меняющемся и часто непредсказуемом мире. Т.е. жить совсем на автомате, не думая и не понимая, что мы чувствуем по поводу происходящего, невозможно.

Но только вот понимать и осознавать не всегда приносит положительные эмоции. Иногда люди вдруг осознают себя где-то черт знает где на просторах жизни посреди кучи проблем, и не знают, что с этим делать.

Как только человек сам себя обнаруживает в определенной точке пространства, у него возникают чувства по этому поводу или вопросы о смысле жизни (но ведь думать и чувствовать дело такое, можно в общем-то не всегда добиться хороших эмоций, а даже скорее наоборот, ибо подавляющее большинство думает о себе скорее плохо, чем хорошо).

Ужас, как все запущенно и как, и что с этим делать? Как отсюда выбираться?

Это серьезные вопросы, которые действительно пугают.

Страшно и неприятно об этом думать. И чтобы прекратить все эти эмоции и не дать им дальше пробраться на уровень сознания, человек хватается за привычную деятельность и на корню пресекает эмоциональный инсайт.

Пришла вечером мысль, что не так уж хороши отношения в браке? Иди салатик покроши или поиграй в «стрелялку», сядь на диету и считай калории, погляди футбольный матч или почитай форум. Отпустит. А потом не отвлекайся, чтобы опять инсайтом не пробило – кроши салатик, смотри телевизор, читай форум.

Сами по себе ни салатики, ни стрелялки, ни диеты, ни форумы ничего плохого собой не представляют. Просто сами они применяются не по назначению. Это хитрый маневр человека по отвлечению себя от себя. А так как вместо болезненных осознаний и чувств вы получаете, какой-то бонус в виде удовольствия, подобная замещающая деятельность становится для человека регулярной. Средний индивидуум имеет сразу несколько таких обманок для себя и умело уходит от всяких там самокопаний путем привычных повседневных действий и занятий.

Скажете: «А может это хобби? Может человеку нравится крошить салатики?» Здесь есть ряд различий, который говорит, что человек это делает не так чтобы для удовольствия, а просто замещает одно действие на другое:

1. Люди, как правило не осознают четко, что они что-то делают специально и обдуманно. Крошить салат, как решение приходит неожиданно и полуавтоматически, как и включить телевизор, поглядеть электронную почту или еще что-то.

2. Хоть и желание себя чем-то занять приходит внезапно, но если приглядеться, то перед самым началом можно определить период, связанный с какими-то неприятными эмоциями, хотя бы их следом. Немного тревоги, страха, обиды, злости. Чувства не желательные для осознавания тут же закрываются привычными действиями. Любой след негативной эмоции тут же вызывает желание его подавить: « А не пойти ли мне поглядеть котиков на ФБ?»

3. Затем деятельность производится полуавтоматически тоже. Человек помнит период крошения салата, но понятия не имеет, сколько процесс занял, что человек думал в это время, а иногда даже не знает, а нужен ли был салат. Со стороны человек выглядит отрешенным, будто он на самом деле о чем-то глубоко размышляет или действительно погружен в деятельность без остатка. Иногда завершив заплыв в вечернее телевещание он испытывает стыд, смущение, сердится на себя : «Ну, вот опять я весь вечер просидел у телевизора».

4. После возникновения негативной реакции (к примеру стыда) на провал во времени возникает реакция защиты. Человек рационализирует свое поведение ( я устал, поэтому весь вечер провел в таком состоянии), отрицании ( на самом деле я не провел время зря, я думал, отдыхал и т.п.),минимизации ( вовсе я не так и много потратил на телевизор; по сравнению с ИванИванычем я не так уж и много смотрю телевизор),

5. Хоть как такового роста толерантности нет, но, тем не менее, имеет место потребность иметь больше возможности заниматься предметом зависимости. Например, купить больший телевизор, подключиться к кабельному, чтобы иметь больше каналов. Или переписать больше рецептов салатиков, делать новый салатик каждый день, и вообще как-то салатно совершенствоваться. И предела совершенству не бывает.

Чем это плохо?

1. В первую очередь тем, что люди часто вообще теряют связь не только с тем, что происходит в их голове, но и с реальностью. Жизнь проходит на автомате между ежедневными привычными занятиями. Человек к вечеру не может сказать, что он делал весь день, чем занимался, о чем думал, какое у него было настроение.

2. Такие мини-зависимости в неблагоприятных психологических условиях имеют тенденцию превращаться в зависимости полнокровные.

3. Они сжирают время, которое можно было потратить более продуктивно, на что-то действительно хорошее и полезное и оставляют чувство пустоты и бесполезно потраченного периода времени ( дня, недели, месяца, года).

Таким образом, кто уж задумал себя менять в лучшую сторону, есть смысл заняться вот этими самыми защитными привычными занятиями. Чем их больше в жизни, тем более все запущенно, как правило и, они часто являются маской апатической депрессии. Желательно эти вещи отлавливать у себя и смотреть, какие эмоции они за собой скрывают. Если вы их у себя найдете, то это не означает, что будет необходимо положить запрет на телевизор и салатики. Все можно, но только если они употребляются по назначению. Т.е. телевизор используется в качестве телевизора, а не заглушки для эмоций.

Источник: econet.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Почему грустить — полезно?

Конспект статьи от T&P

Большинству людей хотелось бы научиться контролировать свои чувства, поэтому многие концентрируются на положительных эмоциях и стараются не замечать отрицательные. Как показывают последние исследования, возможно, такое поведение — не лучший выход. О том, как справляться с негативом и извлекать из неприятных ситуаций пользу, рассказывает издание The Cut.

17.09.2017 13:00, Ksenia Donskaya

В зависимости от погоды
Никаких сделок с дьяволом

Реальность – это лишь галлюцинация

Лекция Анила Сета о природе сознания

Вам никогда не говорили, что вы живёте в каком-то «собственном мире»? Профессор когнитивной и вычислительной нейробиологии Анил Сет (Anil Seth) утверждает, что на самом деле сознательная реальность каждого человека – не более чем галлюцинация, созданная мозгом. И все мы постоянно галлюцинируем, а когда согласовываем наши галлюцинации, то называем их «реальностью».

16.09.2017 14:00, cameralabs.org

Иллюзии мозга
Как мозг обманывает человека

Говорите тише и сосредоточьтесь на себе

Психологи объясняют, как сохранить спокойствие в спорных ситуациях

Диана Мушо Гамильтон: «Конфликт сводит на нет работу мозга. Подобному состоянию мы подвергаем себя каждый раз, когда пытаемся защититься в предчувствии угрозы. В противовес животному миру мы не сражаемся, как барсук с койотом и не убегаем, как кролик от лисы. При этом нашим основным импульсом с целью самозащиты выступает автоматическое и наше бессознательное».

14.09.2017 03:28, cluber.com.ua

Дмитрий Быков: «Ссора как спасение семейной жизни»
«Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто мнения»

Психиатр Саймон Маккарти Джонс: Шизофрении, какой мы ее знали, больше не существует

Материал журнала «Сноб» и проекта The Conversation

Доцент кафедры клинической психологии и нейропсихологии Тринити-колледжа в Дублине Саймон Маккарти Джонс — о том, почему диагноз «шизофрения» превратился в мусорное ведро и чем заменить устаревшую концепцию.

06.09.2017 20:00, Журнал «Сноб», snob.ru

Внутренний раскол
Гормон радости и суицида

Никаких сделок с дьяволом

16 важных вещей, которым учит депрессия

Художница Татьяна Папушева, которую мы очень любим за комиксы с ерундуками, впервые решилась прилюдно звговорить о своей болезни. И рассказала, чему её научила жизнь с клинической депрессией.

04.09.2017 13:00, Татьяна Папушева

Рецессия или депрессия?
Гормон радости и суицида

Жизнь по цене комплексов

Мы не умеем жить в безоценочном мире. Мы просто не знаем, как

Некоторое время назад я перевела небольшой пост из блога молодой американки Сары, называвшийся "Как разговаривать с дочерью о ее теле". Пост вызвал множество дискуссий, а самое главное, обнажил страхи и травмы текущего поколения родителей в отношении как собственного образа тела, так и образа тела своих детей.

12.08.2017 02:00, svetlyachok.livejournal.com

Все самое важное — в голове
Медлить нельзя

Близость как травма

Жюли Реше: Самодостаточная личность – это глупый миф!

Доктор философских наук, Жюли Реше, рассказывает о том, что не существует человека, который был бы всецело самодостаточным, не нуждался бы в поддержке, не был бы травмирован самыми близкими ему людьми и не находился бы в доминантных отношениях. Почему самодостаточная, независимая и нетравмированная личность — это глупый миф?

05.08.2017 13:00, Жюли Реше, psy-practice.com

Травмы поколений
Стресс и мозг

Все самое важное — в голове

7 методов тренировки ума, памяти и наблюдательности

Чтобы развивать память, необязательно посещать сомнительные курсы по самосовершенствованию. Есть простые и эффективные приемы мнемотехники для развития памяти, наблюдательности, логики и воображения, которые можно выполнять между делом.

02.08.2017 02:36, vk.com

Фрагменты будущего
Тут помню, тут не помню

Про маму-эгоистку

Чтобы ребенок не вырос эгоистом, надо быть мамой-эгоисткой

– Ну вот, – сказала подруга, скептически глянув на попискивающий сверток, туго стянутый голубой ленточкой, – ты и принесла в дом тирана. Пока маленького. Но учти, он будет расти. Так что не тяни, срочно заводи второго. Тогда они «замкнутся» друг на друге и не вырастут совсем уж эгоистами.

19.07.2017 12:00, Наталия Андреева

Застрявшие в детстве
Культ детей

Женщина-лошадь

Как перестать тащить все на себе

6:30 вечера. Дети сидят в своих стульчиках, вы пытаетесь уговорить их поесть, одновременно присматривая за плитой. Ваш муж приходит домой, бросает сумку на пол, гладит детей по головам и рассказывает, как прошел день на работе. «Интересно, — отвечаете вы. — Кошку покорми, пожалуйста». Спустя две минуты: «Потрясающе!.. Ты можешь в холодильник продукты убрать?», «Супер… можешь ребенка покормить?», «Великолепно, поставь на стол тарелки».

18.07.2017 01:00, Перевод с английского Александры Матрусовой

Открой рот, не будь бревном
Мода на медленный секс





 

Самое читаемое


Новости
Быстрое употребление больших доз алкоголя нарушает развитие мозга
Как показывает новая работа испанских ученых, употребление большого количества алкоголя за короткий срок может вмешаться в правильное развитие центральной нервной системы и привести к нарушениям в познавательных способностях молодых людей.
В ЮАР девятилетняя девочка без лекарств поборола ВИЧ-инфекцию
В Южно-Африканской Республике девятилетняя девочка излечилась от синдрома иммунодефицита, не принимая никаких лекарств, пишет CNN. Это первый в Африке и третий во всём мире случай, когда в организме человека без лечения снизился уровень вирусных клеток.
Тетрис помогает забыть о плохом
Ученые из Великобритании, Швеции и Германии обнаружили, что «Тетрис» помогает избавиться от травматических воспоминаний, если успеть поиграть в него в первые часы после травмирующего события.
Глобальное потепление может вызвать эпидемию диабета
Голландские ученые нашли взаимосвязь между температурой воздуха и количеством заболевших диабетом II типа. Выяснилось, что глобальное потепление может способствовать развитию этого заболевания.
Найдено более 200 новых генов, связанных с облысением
Облысение (алопеция) чаще всего встречается у мужчин. Учеными подсчитано, что примерно 80% из них сталкиваются с потерей волос в возрасте до 80 лет. В дополнение к изменениям во внешности некоторые исследования выявили негативные последствия для здоровья, ассоциированные с облысением, такие как повышенный риск развития рака простаты и сердечно-сосудистых заболеванийю

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 