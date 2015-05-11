Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhizn_na_avtomate_42509"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42509_content_d1cffb308b998cb34530900831cb4e05--interesting-quizzes-personality-quizze.jpg" width=206 alt="Жизнь на автомате" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Ермакова, <a href=https://gutta-honey.livejournal.com/348435.html>gutta-honey.livejournal.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Жизнь на автомате</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Куда подевались эмоции?</font></em></span></p><p>Люди стали писать в письмах, что, мол, дело странное – эмоций нет никаких. По мелочи – пожалуйста. Цветочек увидел – порадовался, больного котенка по телевизору показали – расстроился. А вот по большому счету получается с эмоциями какая-то ерунда. День прошел и, уже засыпая, человек вспоминает: «Ах да! Эмоции! Так что у меня там сегодня было?». И через какое-то время понимает, что что-то ничего и не было. Хотя день был насыщен до предела событиями. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhizn_na_avtomate_42509">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Люди стали писать в письмах, что, мол, дело странное – эмоций нет никаких. По мелочи – пожалуйста. Цветочек увидел – порадовался, больного котенка по телевизору показали – расстроился. А вот по большому счету получается с эмоциями какая-то ерунда. День прошел и, уже засыпая, человек вспоминает: «Ах да! Эмоции! Так что у меня там сегодня было?». И через какое-то время понимает, что что-то ничего и не было. Хотя день был насыщен до предела событиями.

Куда девались эмоции? Они все там же, где и были в детстве, но они всячески хитро прячутся. Вернее мы сами их прячем. Один из способов спрятать эмоцию – развитие привычного автоматического поведения.

Когда есть потребность осознания эмоций, человек может их забить некой стандартной схемой-ритуалом. Часто в процессе выполнения этой схемы люди получают некое удовольствие, что приводит к формированию зависимости от таких схем поведения. Каждый раз в ответ на негативную эмоцию мы можем включать привычное действие, которое зальет негатив неким количеством дофамина и мы все забудем, что нам так хотелось осознать.

Что может быть таким привычным поведением? Да все что угодно. У людей есть излюбленный репертуар: алкоголь, телевизор, интернет, еда, музыка, хобби, забота о других, токсическое мышление, скрытая агрессия. А вообще, что только душеньке угодно, лишь бы не давало думать о насущном.

Конечно, когда произносится слово «зависимость», сразу возникает некий образ человека, чья жизнь и благосостояние тают в результате его страсти к химическим веществам, поведенческим механизмам или вещам. Народ сразу сравнивает себя и воображаемого бедолагу и шумно выдыхает: «Нет, у меня такого нет» . Если я пью-то чуть-чуть, в Интернете тоже не часто, а если часто то по делу, телевизор смотрю немного и не сериалы, а серьезные программы. Но дело в том, что несмотря на отсутствие потери адаптации (семья на месте, работа выполняется, друзья в наличии), все-таки у большинства зависимость от того или иного предмета или явления присутствует.

Мы все живем в меняющемся и часто непредсказуемом мире. Т.е. жить совсем на автомате, не думая и не понимая, что мы чувствуем по поводу происходящего, невозможно.

Но только вот понимать и осознавать не всегда приносит положительные эмоции. Иногда люди вдруг осознают себя где-то черт знает где на просторах жизни посреди кучи проблем, и не знают, что с этим делать.

Как только человек сам себя обнаруживает в определенной точке пространства, у него возникают чувства по этому поводу или вопросы о смысле жизни (но ведь думать и чувствовать дело такое, можно в общем-то не всегда добиться хороших эмоций, а даже скорее наоборот, ибо подавляющее большинство думает о себе скорее плохо, чем хорошо).

Ужас, как все запущенно и как, и что с этим делать? Как отсюда выбираться?

Это серьезные вопросы, которые действительно пугают.

Страшно и неприятно об этом думать. И чтобы прекратить все эти эмоции и не дать им дальше пробраться на уровень сознания, человек хватается за привычную деятельность и на корню пресекает эмоциональный инсайт.

Пришла вечером мысль, что не так уж хороши отношения в браке? Иди салатик покроши или поиграй в «стрелялку», сядь на диету и считай калории, погляди футбольный матч или почитай форум. Отпустит. А потом не отвлекайся, чтобы опять инсайтом не пробило – кроши салатик, смотри телевизор, читай форум.

Сами по себе ни салатики, ни стрелялки, ни диеты, ни форумы ничего плохого собой не представляют. Просто сами они применяются не по назначению. Это хитрый маневр человека по отвлечению себя от себя. А так как вместо болезненных осознаний и чувств вы получаете, какой-то бонус в виде удовольствия, подобная замещающая деятельность становится для человека регулярной. Средний индивидуум имеет сразу несколько таких обманок для себя и умело уходит от всяких там самокопаний путем привычных повседневных действий и занятий.

Скажете: «А может это хобби? Может человеку нравится крошить салатики?» Здесь есть ряд различий, который говорит, что человек это делает не так чтобы для удовольствия, а просто замещает одно действие на другое:

1. Люди, как правило не осознают четко, что они что-то делают специально и обдуманно. Крошить салат, как решение приходит неожиданно и полуавтоматически, как и включить телевизор, поглядеть электронную почту или еще что-то.

2. Хоть и желание себя чем-то занять приходит внезапно, но если приглядеться, то перед самым началом можно определить период, связанный с какими-то неприятными эмоциями, хотя бы их следом. Немного тревоги, страха, обиды, злости. Чувства не желательные для осознавания тут же закрываются привычными действиями. Любой след негативной эмоции тут же вызывает желание его подавить: « А не пойти ли мне поглядеть котиков на ФБ?»

3. Затем деятельность производится полуавтоматически тоже. Человек помнит период крошения салата, но понятия не имеет, сколько процесс занял, что человек думал в это время, а иногда даже не знает, а нужен ли был салат. Со стороны человек выглядит отрешенным, будто он на самом деле о чем-то глубоко размышляет или действительно погружен в деятельность без остатка. Иногда завершив заплыв в вечернее телевещание он испытывает стыд, смущение, сердится на себя : «Ну, вот опять я весь вечер просидел у телевизора».

4. После возникновения негативной реакции (к примеру стыда) на провал во времени возникает реакция защиты. Человек рационализирует свое поведение ( я устал, поэтому весь вечер провел в таком состоянии), отрицании ( на самом деле я не провел время зря, я думал, отдыхал и т.п.),минимизации ( вовсе я не так и много потратил на телевизор; по сравнению с ИванИванычем я не так уж и много смотрю телевизор),

5. Хоть как такового роста толерантности нет, но, тем не менее, имеет место потребность иметь больше возможности заниматься предметом зависимости. Например, купить больший телевизор, подключиться к кабельному, чтобы иметь больше каналов. Или переписать больше рецептов салатиков, делать новый салатик каждый день, и вообще как-то салатно совершенствоваться. И предела совершенству не бывает.

Чем это плохо?

1. В первую очередь тем, что люди часто вообще теряют связь не только с тем, что происходит в их голове, но и с реальностью. Жизнь проходит на автомате между ежедневными привычными занятиями. Человек к вечеру не может сказать, что он делал весь день, чем занимался, о чем думал, какое у него было настроение.

2. Такие мини-зависимости в неблагоприятных психологических условиях имеют тенденцию превращаться в зависимости полнокровные.

3. Они сжирают время, которое можно было потратить более продуктивно, на что-то действительно хорошее и полезное и оставляют чувство пустоты и бесполезно потраченного периода времени ( дня, недели, месяца, года).

Таким образом, кто уж задумал себя менять в лучшую сторону, есть смысл заняться вот этими самыми защитными привычными занятиями. Чем их больше в жизни, тем более все запущенно, как правило и, они часто являются маской апатической депрессии. Желательно эти вещи отлавливать у себя и смотреть, какие эмоции они за собой скрывают. Если вы их у себя найдете, то это не означает, что будет необходимо положить запрет на телевизор и салатики. Все можно, но только если они употребляются по назначению. Т.е. телевизор используется в качестве телевизора, а не заглушки для эмоций.

Источник: econet.ru





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