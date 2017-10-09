Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 10:12</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhili_oni_dolgo_i_schastlivo_42579"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42579_content_135600446.jpg" width=206 alt="Жили они долго и счастливо" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Лапина, <a href=http://psychologytoday.ru/public/chto-takoe-krizis-brachnogo-instituta-i-s-chem-ego-edyat/>psychologytoday.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Жили они долго и счастливо</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Старые смыслы брака начинают отмирать</font></em></span></p><p>Тонны классической литературы и километры пленки мелодраматических фильмов создали иллюзию большой и чистой любви, которая непременно заканчивается браком и дальнейшим «жили они долго и счастливо». И хотя последние голливудские кинофильмы (не только артхаусные) начинают ставить в центр сюжета то самое загадочное, что следует после фразы «жили они долго и счастливо», в коллективном бессознательном сильна идея об идеальном «сферическом коне в вакууме», идеальном браке, который «удается всем, кроме меня». <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhili_oni_dolgo_i_schastlivo_42579">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Тонны классической литературы и километры пленки мелодраматических фильмов создали иллюзию большой и чистой любви, которая непременно заканчивается браком и дальнейшим «жили они долго и счастливо». И хотя последние голливудские кинофильмы (не только артхаусные) начинают ставить в центр сюжета то самое загадочное, что следует после фразы «жили они долго и счастливо», в коллективном бессознательном сильна идея об идеальном «сферическом коне в вакууме», идеальном браке, который «удается всем, кроме меня».

Кто-то считает, что "Ромео и Джульетта", история о любовно-гормональной лихорадке двух 14-ти летних подростков, которая через пять дней после их знакомства закончилась двойным суицидом – это про любовь. Кто-то завистливо вздыхает, пересматривая в сотый раз фильм "Красотка" о неуверенном в себе мужчине, не способном на эмоциональный контакт, который пытается снять свою тревогу через контроль (деньги + власть) над заведомо уязвимой партнершей.

Да, конечно, кино или книга о спокойных, доверительных, открытых отношениях была бы скучной. Страсти и интриги переживать интереснее. И пусть бы так, на то и существуют сказки. Но эти образы люди начинают искать и в жизни и разочаровываться, что единорогов, оказывается, не существует.

Очень долго смыслом брака было что угодно, только не эмоциональное партнерство. Нет, это здорово, если оно получалось, но это так, бонус.

Во-первых, если вспоминать историю, женщина уходила от опеки отца под крыло мужа. Образования получать она не могла, работать тоже, она была зависима от мужа и речь шла не о любви, а о выживании. Во-вторых, брак часто становился решением финансовых и политических проблем, выгодным союзом и шахматным ходом. В-третьих, вариантов особенно не было: или замуж, или социальное дно.

Но есть и другая крайность, когда любовью называют дикую страсть, одержимость. Один из вариантов, почему так сложилось, упомянут в книге Норвуд "Женщины, которые любят слишком сильно". Здесь может возникнуть лингвистическая проблема. Вот грекам повезло больше, у них для слова любовь два термина: "эрос" и "агапе". Эрос – страсть, демон Купидон, который забавляется, стреляя стрелами в кого попало, обрекая случайных людей на любовные муки и страдания. Страсть и страдания – вот определение такой любви и сюжет для будоражащих историй.

А есть "агапе" – другая любовь. Часто это слово употребляется в религиозном контексте, христианская формула "Бог есть любовь" – она про агапе. Где любовь не страдание, а сострадание. Любовь, которая "долготерпит, милосердствует", которая "не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла" (1 Кор. 13:4). Интересно отметить, что в этом евангельском тексте любовь определяется через отрицание, через частицу "не", потому что никто не может сказать, что же это такое, любовь, но мы можем попробовать сказать, чего в ней точно не должно быть.

И если любовь-эрос может возникнуть сама по себе, откуда-то из глубины подкорковых структур, из наше древней "внутренней обезьяны", то любовь-агапе не получается сама по себе.

Ей либо учатся в семье, наследуют, либо пытаются обрести, идя своим путем, чаще всего очень непростым. Поперек общественному мнению. Вопреки внутренним и внешним голосам "пора-замуж-тебе-столько-лет-позор-какой".

Проблемы случаются там, где человек не способен испытывать агапе, точнее, когда его эрос не перерождается в агапе.

Когда он не может уходить "в глубину", погружаться в личностную суть партнера, исследуя его уникальность, которая тоже не статична, а меняется и развивается с годами.

Тут просто бесконечный денежный поток для масс-маркета. "Как вернуть былую страсть? Купите наше белье/духи/косметику, и ваш муж будет хотеть вас, как в первый день знакомства".

Мы, как мне кажется, живем в переходное время. Старые смыслы брака начинают отмирать. Женщина способна зарабатывать сама, различные социальные институты могут оказывать поддержку и защиту (по крайней мере, в теории). У людей появляется выбор как, с кем и когда жить. При этом у людей пока так мало опыта и примеров новой модели брака, тех самых "pure relationship" – отношений двух самодостаточных людей, союз которых генерирует нечто большее, чем каждый из них отдельно. Союз которых следует философской теории, что система не равна сумме элементов, что два плюс два – это пять, что множество разрозненных клеток, собранных вместе, являют чудо человеческого тела. Союз которых генерирует так много любви, что им требуется кто-то третий, что бы ей делиться, их родной или приемный ребенок, другие люди, животные – все те, кто в этой любви остро нуждается.

Источник: econet.ru





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