Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 25 августа 2017 года, 17:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhertva_ili_vor_42361"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42361_392_300_19667_serebb.jpg" width=206 alt="Жертва или режиссёр" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Редакция "Частного корреспондента"</b></span> <span style="font-size: large;">Жертва или режиссёр</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">"Кейс Серебренникова ещё очень хорош тем, что показывает расстановку сил в России"</font></em></span></p><p>Кирилл Серебренников, российский режиссер театра и кино, был задержан Следственным комитетом (СК) 22 августа, а спустя сутки по решению суда помещен под домашний арест. Он обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на реализацию проекта «Платформа». Дело стало резонансным: за руководителя «Гоголь-центра» вступилась культурная элита, актеры и поклонники его творчества. Тем не менее, много и тех, кто считает обвинения СК обоснованными. Маргинал, вор, жертва режима — подборка о том, кем сейчас считают режиссера. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhertva_ili_vor_42361">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кирилл Серебренников, российский режиссер театра и кино, был задержан Следственным комитетом (СК) 22 августа, а спустя сутки по решению суда помещен под домашний арест. Он обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на реализацию проекта «Платформа». Дело стало резонансным: за руководителя «Гоголь-центра» вступилась культурная элита, актеры и поклонники его творчества. Тем не менее, много и тех, кто считает обвинения СК обоснованными. Маргинал, вор, жертва режима — подборка о том, кем сейчас считают режиссера.

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Дмитрий Ольшанский

Бывают дни, когда патриотическая тусовка выглядит такой же противной и лицемерной, как и либеральная тусовка, — и сегодня как раз такой день.

Ханжество — большой грех.

Дорогие мои ханжи!

Я вам сейчас открою Америку, изобрету велосипед и расскажу, откуда дети берутся.

Вся наша система — подчеркиваю, вся, то есть и кремлевско-политическая, и силовая, и церковная, и художественная, какая угодно, — вся живет с неправильными деньгами.

Серыми деньгами, черными деньгами, обналиченными деньгами, деньгами, включающими откат, словом, деньгами, распределяемыми не так, как это показано в официальном бюджете.

И это совсем не всегда значит, что человек — вор.

Это — вы не поверите, но — часто значит, что человеку надо сделать свою работу, и все организовать, и всем заплатить, и все подмазать, потому что иначе не будет вообще ничего.

Так живут тысячи проектов и миллионы людей.

Но вы, дорогие ханжи, делаете вид, что вы не в курсе, потому что вас ведь не это волнует, вам наплевать на эти деньги.

На самом деле вас волнует то, что режиссер Серебренников, дескать, гей (кто он в реальности — меня не касается), а еще он либерал, а еще у него на сцене люди полуголые бывают.

Вот то, в чем ваша подлинная претензия, и только поэтому вы аплодируете органам и злорадствуете, а вовсе не потому что бюджеты не так потрачены.

Фу такими быть.

Ну а Кириллу — дай Бог скорее вырваться на свободу.

Андрей Колядин

Оттенки серого.

Не знаком с Серебренниковым.

Но зато вполне знаком с изрядным количеством вице-губернаторов, бизнесменов и предпринимателей, чья судьба находится в крепких руках российской правоохраны.

Они регулярно ходят на допросы. Сидят в СИЗО. Прячутся по складкам местности, после недвусмысленных предупреждений о возможном аресте «на всякий случай».

За них не хлопочут звезды эстрады и кино. Не пишут газеты. У судебных залов не стоят протестующие. Даже адвокаты регулярно машут рукой: «Безнадега... Помочь ничем не можем...».

У нас нет «репрессивной системы».

У нас есть медленная, накручивающая нервы на руку, система тихого подавления всего яркого, незаурядного и успешного. Причем не только в культуре. В бизнесе. В профессиональном мастерстве. Во власти.

Ведь изрядное количество людей, занявшие вершины пищевой цепочки, окопавшиеся там и выставившие по десять уровней обороны вожделенного кресла, не умеют работать.

Они не способны производить нового. Создавать качественный продукт. Ставить популярные спектакли. Или просто — не воровать...

И они экстраполируют на окружающее пространство свой бесконечный испуг, что кто-то более способный придет и отберет тщательно охраняемое ими место.

А отсюда вырастает ненависть ко всему отличному от стандартного серого, окружающего нас.

Мы не любим цветное искусство, небанальный театр, харизматичную власть, нестандартных детей, умеющих строить личный бизнес людей.

Все это бесит. Все вызывает желание держать и непущать.

— Он же невменяемый, — говорят мне про парня, пытающегося продвинуть на выборах свою вполне конституционную консервативную партию. — Он же борется за власть!

А за что должна бороться партия? За круассаны с повидлом?

— Ваш друг нарушил закон. Мы еще не поняли где, поэтому возбудили дело против неустановленных лиц, по неустановленному составу преступления, с целью нанесения неустановленного ущерба государству...

— Не поддерживаешь во всем власть — не бери у нее денег на проекты. Взял — молчи и не выпендривайся. Открыл рот — не удивляйся, что к тебе придут, найдут «наркотики растительного происхождения», детскую порнографию и смертельно опасные яды в колбасе, хранящейся в холодильнике. Как будто власть дает свои деньги, а не наши же — собранные с налогов, пошлин, штрафов и платных стоянок.

Вокруг царствует «ее величество — серость».

И даже ее оттенки наказуемы.

Максим Кононенко

Дождавшись промежуточной развязки, упущу прекрасную возможность промолчать по вопросу.

Я, в отличие от всех моих знакомых, с Кириллом Серебренниковым не знаком. Но графом его социальных связей глубоко впечатлен. Я также не знаком с творчеством Кирилла Серебренникова. Ну то есть фильм «Изображая жертву» я, конечно, смотрел, однако совершенно не помню, чтобы он произвел на меня какое-то особое впечатление. Эмоциональный монолог Лии Ахеджаковой там был хорош, а так я даже сюжета не помню.

Эти две особенности, кажется, позволяют мне взглянуть на ситуацию с известной степенью непредвзятости.

И, взглянув, я определил реакции четырех категорий:

1. Люди, вроде меня. Не то, чтобы равнодушные, но, в общем, — да.

1а. Люди вроде Кашина, анонимных телеграмеров и условных «активистов Навального». Тоже, в общем, равнодушные, но не упускающие возможности высказаться о неизбежной смерти режима.

2. Люди, откровенно враждебные-злые. Вор должен сидеть, Цой гей, вот это всё.

3. Люди, требующие отпустить, потому что выдающийся режиссер, а также не мог — потому что выдающийся режиссер, а выдающиеся режиссеры не могут.

4. Люди со знаменитыми фамилиями, которые в ответ на прямой вопрос мнутся и уходят от прямого ответа.

Наибольшее омерзение, конечно, вызывают четвертые. Вторые вызывают жалость. Первые — понимание.

Самая сложная категория — это третьи. Потому что они, во-первых, на стороне добра и против зла. Потому что арест — это безусловное зло, а свобода — это безусловное добро.

А еще потому, что они искренни. Серебренников — их друг, приятель, наставник, любимый автор и всё такое. Но вот эта вот риторика: «Отпустите, потому что он такой» — она мало того, что бессмысленна. Она еще и восстанавливает против вашего защищаемого всех, кто до того был лоялен. Потому что они-то, лояльные, не «такие». И когда с ними что-то такое случится — вы не выйдете их защищать.

Вся эта конспирологическая фигня про гонения на искусство, про попытки обуздать интеллигенцию (ЧИВО?!), про сигналы силовиков Путину, группы Сечина группе Медведева и про подком под Мединского — это чепуха на постном масле, над которой смеется любой человек, который помнит новости.

Например, новости 2012 года, когда судили директора Театра кукол Андрея Лучина. Вот вам цитата:

«Лучин и его жена, также проходившая по этому делу (ей дали шесть лет условно) не признали свою вину, объясняя свои поступки необходимостью обходить закон о госзакупках. Бывший министр культуры РФ Александр Авдеев (занимал этот пост до мая 2012 года) также оправдывал своего подчиненного, которому, по его мнению, пришлось пойти на нарушения из-за несовершенства законодательства».

Как вы полагаете, законодательство с тех пор стало более совершенным? Нет. Лучина осудили за то же самое, что сейчас вменяют Серебренникову — они обналичивали деньги через фиктивные компании для того, чтобы оплатить реквизит и декорации. Потому что иначе реквизит и декорации можно оплатить только после того, как они будут поставлены. Так по закону. А на таких условиях ни один нормальный производитель реквизита и декораций работать, конечно, не будет.

И так ведь не только в искусстве. То же самое происходит в науке.

Выделенные государством деньги лежат на счету в казначействе. И казначейство выдаст вам эти деньги, только если вы покажете ему выполненные работы. Не раньше.

И вот вместо того, чтобы, наконец, поднять вопрос о том, чтобы это мудацкое законодательство изменилось (а топят за него только ФАС и Навальный — чтобы «бороться с коррупцией»), вместо того, чтобы с общим внушительным (а список фамилий внушительный!) списком выступить с вопросом: а почему деньги со счетов в казначействе нельзя пускать на предоплату, и почему вообще выделенные государством деньги обязательно должны лежать на счету в казначействе? — вместо этого толпа знаменитостей скандирует «позор» под стенами Басманного суда

То же самое мы видели в 11 году, когда революция шуб, вместо формулирования конкретных предложений по изменению законодательства, скандировала: «Мы здесь власть!». Ну, допустим, вы власть. Дальше что?

Андрею Лучину (за которого, кстати, тогда вся эта общественность не вписалась) дали пять лет условно. Вряд ли Серебренникову дадут больше — суммы ущерба сравнимые.

Если, конечно, Навальный не постарается — тут же в чистом виде сфера его интересов. Коррупция же. Отмыв государственных денег.

Сергей Васильев

Все, кто хоть раз покупал предметы искусства, понимают условность цены. Это касается и работ старых мастеров, и тем более современного искусства.

Сколько стоит картина художника N?

Она может стоить и миллионы, а может стоить и ноль. Тут дело вкуса, моды, истории вопросы маркетинга и прочее, и прочее. Невозможно объяснить, почему та или иная картина стоит в десятки, а то и в сотни раз дороже другой.

И уж точно цену картины невозможно оценить в стоимость потраченных на неё красок или холста.

Цена картины – всегда результат торга между покупателем и художником.

Но за какую бы цену не покупалась картина, это всегда цена ПОКУПАТЕЛЯ. В конце концов, именно он, покупатель, диктует цену.

Не хочешь — не покупай!

Не нравится картина, иди найди другую у другого художника. Куда проще-то? Какие вообще в современном мире тут могут быть вопросы, где огромная конкуренция и предложение всего и вся. Сегодня все диктует покупатель, а не художник.

Он, ПОКУПАТЕЛЬ, диктует цену и определяет игру.

А если цена уже названа, то глупо после покупки спрашивать у художника:

— А на что ты потратил деньги?

Это я к чему…

Если Министерство культуры заказало какую-то работу режиссеру Кириллу Серебренникову и назначило за эту работу определённую цену, то достаточно глупо после этого Следственному комитету пытаться выяснять, куда потрачены были деньги.

Если Минкульт хотел бы потратить на эту работу меньшую сумму, пусть искал бы кого подешевле, чем Кирилл Серебренников.

У художника всегда должно быть право определять цену на свою работу!

И глупо после этого проверять обоснованность цены встречными бухгалтерскими проверками и использованием фирм-однодневок.

В общем, если кто-то пытается в этом споре Следственного комитета и Кирилла Серебренникова найти спор между «ватниками» и «либералами» — успокойтесь.

Тут спор между «глупостью» и попыткой художника как-то жить и выкручиваться в нашем мире.

Свободу Кириллу Серебренникову!

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Платон Беседин

История Серебренникова лишний раз пошатнула и без того хлипкий конструкт российского общества, слепленного из крайностей. И зачастую ведет этот конструкт жажда мести.

Поддержка Серебренникова правильна тем, что дает надежду на справедливый суд. Однако то, что Серебренников талантливый режиссер, не может быть доказательством его априорной невиновности. И политический акцент здесь выглядит странно.

При этом есть другой фланг. Толпа, идущая с воплями «распни, распни». Для этих вилоруких Серебренников виноват уже только тем, что показывал голые задницы. Но по этой логике можно сразу половину литературы списать в утиль — от Жене и Рембо до Капоте и Эллиса. Многое нужно вообще уничтожить; что с вами сделает Пазолини? Бедные. Видимо, у этого мракобесия где-то внутри сидит серая дрянь, требующая отомстить за все, но, прежде всего, за то, что не сложилось.

Да уж, грустно наблюдать за обществом, где вседозволенность схлестывается с дремучестью, а на выходе — тотальный стоп. Социальные крайности как нырки из горнила в прорубь — рвут сосуды и в конечном итоге убивают.

Ирина Климачева

Наверное, я бы не смогла написать так развернуто, как в ЖЖ по ссылке... Меня бы не хватило, чтобы искать видеоиллюстрации среди всего это театрального мусора. Чистоплюй я!

И взывать не умею. Потому что акцентирование на эмоциях — чистой воды манипуляция. То, что может здорово разозлить и заставить залезть на стенку. Стоит ли будить спящую собаку? Собака — это не я, а здравомыслящие люди, в корне несогласные, чтобы ими манипулировали.

Нет, друзья, чтобы высказать свою позицию, голых эмоций мало, тут аргументы нужны. А их как раз у сторонников Серебренникова, как и интеллекта, не так уж много...

Экспериментальный театр, говорите? Хм... ну, допустим. Вот наступлю на горло своим принципам и допущу! Но давайте уточним: с какой стати сценические эксперименты должны ставиться за счет налогоплательщиков? Когда это такое было? У нас, понимаете ли, народные левши свои лайфхаки, иногда очень полезные для жизни, замечу, клепают в своих гаражах и сараях. А тут — и здание предоставь, и денег дай! Когда, вообще, такое было, чтобы театральные эксперименты ставились за счет государственных средств? Кто вообще это первый придумал?

А я напомню. До революции за счет казны содержались несколько театров ставивших спектакли, которые вполне могли бы называться рутинныим. То есть спектакли были такими, какими их и ожидали увидеть зрители. Никто никого не шокировал, никому не портили вечер — все по канонам русского театра.

Были еще любительские театры, где театралы ставили спектакли самостоятельно, не рассчитывая на заработок, а выручку отдавали на благотворительные цели. Были антрепризные театры, которые зарабатывали средства как раз для жалованья всей труппы. И в этом случае экспериментировать было весьма и весьма рискованно. Могли и деньги назад потребовать, а могли и яйцами закидать...

Были ли экспериментальные театры? А как же! Великий экспериментатор Константин Сергеевич Станиславский, создавший целую систему для актерского мастерства. Вот только денег на свои эксперименты у государя-императора не клянчил. Наоборот, потратил на них все свое состояние, плюс средства, жалованные меценатами купеческого сословия.

Почувствовали разницу?))) ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЛИСЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЫ, А НЕ В СВОЙ КАРМАН! То есть, люди (великие люди!) жертвовали личные средства на поиски новых форм. Это, собственно, и есть экспериментальный театр.

А то, что нам всучивают Серебренников, Богомолов и компания — мошенничество с элементами разврата. Можно, конечно, про них еще много разных слов написать, лексикон-то большой, да только к чему?

Alexandra Smirnoff

Не нужно нам пытаться демонстрировать, что в стране есть власть и наказывают преступников-коррупционеров. Попытка замять резонансное видео с Песковым? Вообще всё это изрядно надоело. Нужно было бы так прилюдно в деньгах Пескова, Медведева и других приближенных покопаться, а Серебренников... смешно! Да вся страна готова скинуться на эти 60 миллионов. Он хоть что-то полезное для людей делает. А Песков что делает? Главы МВД? Чё они вообще делают? Что делает куча министров культуры и здравоохранения? В своё удовольствие они живут.

Этот арест только доказывает факт того, что власть слаба. Вот это будут хавать? Да хрен. По-моему, это только объединяет людей. Даже тех, кто на митинг ни разу не приходил и вообще не особо оппозиционер. Они сидят и тихо копят, но есть же граница. Выйдут же рано или поздно.

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PLUSHEV

Про песни насчет «вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих» хочу сказать следующее. А много ли простые люди впрягаются за простых же людей? Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто. Они понятия не имеют о столяре Шпакове, а если и что-то вдруг случайно знают, то считают, что правильно его посадили, нечего было ходить, где не разрешали. И на известных людей им точно так же насрать, если завтра посадят (не посадят) их кумира Якубовича или Малахова, они точно также скажут, что дыма без огня не бывает, что наверняка воровал, а кто не ворует, а он недавно квартиру купил, а ты видел на какой он машине ездит, и бла-бла-бла. Мать родную посадят — у такого сомнения закрадутся. И скажите мне, что это не так. Вот за Богатова (у которого выходная нода TOR) впряглись люди из интернета, многие, на шествии это была одна из главных тем — это же отлично. Люди, чувствующие свою общность с несправедливо преследуемым, поднимают свой голос. Спросят, почему они вот за каждого привлекаемого за репост так не впряглись? Ну вот кто спрашивает, он сам, прежде всего, что сделал, лично? Хотя бы в фейсбученьку, во вконтактушку свою что-нибудь запостил? Письмо какое-никакое коллективное подписал? Или может ж**у оторвал, в суд сходил? Я уж молчу про одиночный пикет какой-нибудь. Ты лично за кого-нибудь впрягался? Ну так сиди и помалкивай, когда другие хоть что-то делают. Да, выходят за своих. Ничего, ровным счетом, в этом плохого нет. Ты же и своих, и чужих на раз сдашь при первом же шухере.

Красный Сион

Кейс Серебренникова ещё очень хорош тем, что показывает расстановку сил в России. Глеб Павловский призывает делать как можно скорее хунту против власти, Андрей Лошак призывает 50 тыс. своих читателей завтра идти в Басманный суд на дело режиссёра. Сотни им подобных негодуют, причём искренне. Сравните с недельной давности делом «Зов», где посадили на реальный срок журналиста РБК Соколова, с делами по «26 марта», по «Болотному делу». Не говоря уж о региональных оппозиционных делах. Никому не интересно, если не касается дела пресловутой «тусовочки».

Всё тот же вывод, о котором много пишу — кто обладает субъектностью в России. Только две группы: сислибы и спецслужбы. Группы с солидарной поддержкой, с воспроизводимостью кадрового состава (минимум в 3-4 поколениях) и «правилами жизни», с «судами чести», наградами и т.п. Т.е. полные атрибуты устойчивых сословий.

Обе группы находятся в симбиозе. «Операторы и опера». Тем более что у многих представителей сислибов предки — тоже из спецслужб старой формации: ЧК, ОГПУ и НКВД. Это позволяет (мнимое) противостояние сислибов и спецслужб именовать борьбой между «старочекистами» и «младочекистами».

Есть ещё третья подобная (с субъектностью) сила в России, но она антисистемная — ислам. Лет через десять и она вмешается на равных в эту «двухпартийную» систему.

Киты плывут на вписку с ЛСД

Есть в наших традиционных интеллигентских стенаниях по поводу «37-го года» кое-что очень неприятное. Это выбор даты и причины, по которым он был сделан. Советское государство массово убивало людей на протяжении всей своей ранней истории. Оно убивало людей в начале 20-ых и в конце 20-ых, в начале 30-ых и в конце 30-ых. Почему именно 37-ой настолько впился в сознание? Почему не помнят красный террор и 21-ый, когда Тухачевский травил русских крестьян химическим оружием? Почему не коллективизация и не массовый голод, устроенный коммунистами в 32-33 гг.?

В 37-ом советское государство вело себя точно так же, как и раньше. Под каток в основном попадали случайные люди. Из всех жертв репрессий только 6% были партийными. Однако шутка в том, что именно из-за этих 6% дата и вошла в историю. Все эти заслуженные члены ВКП(б) с хрен знает какого года — родители будущих шестидесятников. И прародители нынешней рукопожатной общественности, которая вешает памятные таблички всяким Уборевичам и прочим советским мясникам из числа своих родичей. Не проредили бы в конце 30-ых Уборевичей и Тухачевских — там глядишь и шума было бы меньше. Ведь остальные 94% — это так, на уровне тамбовских крестьян и прочих колхозников.

Подверглись ли эти 6% репрессиям? Конечно, да. Вряд ли они были японскими шпионами или чем их там еще обвиняли. Были ли среди них достойные люди? Тоже да. Не все же партийные были Тухачевскими — было много таких, кто не был причастен к советским преступлениям, но при этом не мог не быть членом партии. Однако возмущает сама эта избирательность. Причем в адрес тех, кто, по правде говоря, вряд ли заслуживает первого места в очереди на сочувствие.

Вот примерно что-то аналогичное я испытываю, читая вот этот плачь о нашем «новом Мейерхольде», которого судят по «новой 58-ой» (там примерно так и написано). Интеллигенция за десятилетия не изменилась ни капельки. Главным, определяющим для нее все так же является принадлежность к «нашему кругу». И символом «жертв путинского режима» для них являются вовсе не нынешние жертвы ростовской строительной мафии, не многочисленные узники 282-ой статьи и прочего экстремизма. И даже не дети, погибшие в результате «закона подлецов». А вот этот вот друг Суркова, всегда державший нос по ветру. «Новый 37-ой», угу.

НЕЗЫГАРЬ

По истории с Серебренниковым:

1. Конечно, все, и прежде всего — группы влияния, наша культурная элита должны были прочитать сигнал о сохраняющейся «особой субъектности» силовиков. Тренд, который начал набирать силу с 2012, оформился в 2014 и достигший пика к 2016, казалось в 2017 должен был смениться «оттепелью». Но все не не совсем так. Силовики действуют автономно и способны изменить любую политическую, общественную или информационную повестку. При этом, ни о какой нелояльности силовиков по отношению к власти речи не идет. И слова Президента, которые вспоминали многие как негативную оценку следователей в отношении режиссера, здесь особой роли не играют.

Есть оценка действия, а есть поручение Президента силовикам работать по теме коррупции и доводить дела до суда, «но без 1937 года». Силовики поручение исполняют, а вот как они это делают и главное-зачем — это уже другая тема.

2. Перехват государством (а в нашем случае — силовиками) общественного запроса на борьбу с коррупцией, на войну с воровством госсредств, всегда несет риски бумеранга (или ответочки). На десяток резонансных дел по коррупции, обязательно в числе обвиняемых будут фигуранты, ставшие любимцами общества. Инициировав запрос, общество должно понимать, что все не закончится только прогулками по бульварам. Государство сажать будет не только неприятных чиновников, но также известных и приятных товарищей, оказавшихся около госфинансирования.

3. Любое громкое уголовное дело обязательно затронет значимые политические и экономические группы влияния. Следствие всегда работает широкой кистью и пылесосит информацию. В деле Серебренникова возникло две версии, кто же попадает под удар.

— (1)Многие упомянули имя Капкова. Действительно, связка Серебренников-Капков прямая. Режиссер подписывал контракт с главой Департамента культуры Москвы. Через Капкова можно получить выход на большое количество людей в политике и в бизнесе. Да хотя бы и на Абрамовича. Плюс Капков-это связка с мэром Собяниным, который в последнее время подвергается ударам. Не случайно, что на неделе мэр столицы минимум несколько раз упоминался в качестве преемника Президента или будущего премьера.

— (2)следующая версия — это заказчики-идеологи. Внимательное прочтение обвинения говорит, что СК интересуют не московские дела, не Гоголь-центр, их интересует история с Министерством культуры России — история 7 студии. Серебренников под студию получил госфинансирование. В число тех, кто был в курсе вопроса называют — Суркова, Жукова, Авдеева. По всей вероятности, именно Сурков соглашался на создание 7 студии. И в деле Серебренникова, именно Сурков самый уязвимый персонаж. Здесь можно вспомнить, как Сурков уже вступал в публичный конфликт с сегодняшними заинтересантами дела (Бастрыкин и компания) в мае 2013.

4. «Второй круг» дела Серебренникова (после публичной реакции Президента, после негативной реакции представителей культуры, после негатива в СМИ) можно даже считать «ответом» со стороны силовиков неким конкретным покровителям (защитникам) режиссера. Это такой «русский ответ», когда стороны буквально должны выжать весь свой ресурс, чтобы показать свой вес и сломить оппонента. Сколько это будет продолжаться? Но, видимо, пока одна из сторон не даст слабину, или не вмешается третья сила, либо (как это было по реакции на дело Бельянинова) не последует грозный окрик и затем слетят погоны. Но пока этого не случилось — игра продолжится. Правда, самих фигурантов дела ждут томительные дни и не радостные перспективы.

Записи и выписки

Несколько мыслей про Серебренникова:

1) Это дело началось в тот момент, когда Серебренников получил театр. Сначала были жалобы, угрозы и письма в инстанции, потом (мало кто об этом помнит уже) Малобродского ударили в подворотне кирпичом по голове, в какой-то момент жалобам был дан ход, и вот так, медленно и неостановимо, дело докатилось до сегодняшней точки. То, что Кирилл получил деньги на театр, больше всего не нравилось тем, кто получал деньги на театр — вернее, на поддержание жизни полумертвой, никому не интересной труппы – до него.

2) Искать в этом деле логику и рациональные мотивы бессмысленно. За четыре года это дело подталкивали (или не останавливали, хотя могли) десятки людей, и у каждого были свои резоны — кому-то хотелось получить звездочку на погоны, кому-то припугнуть театральное сообщество, кто-то держал в голове зачистку либеральных культурных элит и дальнейшее разведение на этом месте патриотических, кого-то просто Кирилл раздражал. Как в эпилоге “Войны и мира”, множество частных интересов сложились в единый вектор.

3) Почему все обставлено с такой демонстративной жестокостью — обыски в театре с ОМОНом, задержание в Питере с девятичасовым ночным этапированием, решетки, конвоиры — потому что резонансное дело должно быть резонансным. Силовики умеют подать себя в пространстве медиа не хуже, чем режиссеры.

4) Обсуждать талант и способности Серебренникова в связи с его задержанием бессмысленно, хороший он режиссер или плохой — это к уголовному делу отношения не имеет. Но и говорить, мол, уберут этого, будет другой — это совсем слепота. У Кирилла бывают хорошие спектакли или не очень, но Кирилл это всегда мотор, он способен заводить людей, заряжать их энергией, давать силы делать из ничего что-то. Именно здесь его главный талант, таких людей мало. Посмотрите, как защищают его актеры – это же не просто потому, что он по должности худрук.

5) То, насколько критики Серебренникова зациклены на голых жопах как якобы главном формообразующем факторе его творчества, многое говорит о самих критиках, и совсем ничего о режиссере (про которого критики, судя по этим комментариям, просто ничего не знают).

6) Те, кто пишут сегодня — мол, знаем мы этих деятелей культуры, завтра опять побегут лизать жопу Путину — по-моему, заблуждаются. Вряд ли можно ожидать коллективного бойкота или полного разрыва отношений с государством, к которому призывает Иван Вырыпаев, но для многих это серьезное потрясение и веский повод пересмотреть взгляды на нынешнее начальство. Каждый сделает выводы сам, но есть ощущение, что с Путиным в ближайшей перспективе остаются Кобзон, Говорухин и братья Михалковы; впрочем, непонятно, зачем ему в президентской кампании нужны даже эти четверо.

7) Не бывало еще такого, чтобы силовики завели дело, да еще с таким шумом и треском, а потом извинились и всех отпустили. Подозреваю, лучшее, на что можно надеяться — это условные сроки, боюсь, что кого-то посадят.

8) Обсуждение дела Серебренникова в фейсбуке говорит о том, что в обществе существует дикий разлом — и не по линии “богатые-бедные”, “Москва-провинция” или “патриоты-либералы”. Не могу точно определить эту линию конфликта, но он подозрительно напоминает давний фейсбучный срач про “Титаник”; пожалуй, это похоже на раскол между пассажирами первого и третьего класса (которые к тому же мучительно пытаются понять, чем эта принадлежность определяется).

9) Свободу Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Федору Итину и Нине Масляевой.





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