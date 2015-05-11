Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 17:07</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenskaya_vojna_42532"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42532_louise_weis.jpg" width=206 alt="Женская война" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Глухова</b></span> <span style="font-size: large;">Женская война</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">7 октября 1920 года первые 100 женщин были приняты в Оксфордский университет</font></em></span></p><p>Женское движение за равноправие активно развивалось уже с середины XIX века. Разные сообщества и союзы активно поднимали важные вопросы, касающиеся женских политических и гражданских прав, в том числе прав собственности и выбора профессии. В XX веке борьба за свободу женщин только усиливается. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenskaya_vojna_42532">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Женское движение за равноправие активно развивалось уже с середины XIX века. Разные сообщества и союзы активно поднимали важные вопросы, касающиеся женских политических и гражданских прав, в том числе прав собственности и выбора профессии. В XX веке борьба за свободу женщин только усиливается.

Суфражизм, или движение женщин в пользу расширения избирательного права, стал проводить более воинственную политику. В Англии, например, существовали такие суфражистские группы, как Женская лига свободы, Женская лига сопротивления налогообложению, Мужской политический союз за женское избирательное право. Наибольшую известность получил Женский социально-политический союз во главе с Эммелин Панкхерст.

Панкхерст с юного возраста начала интересоваться проблемами женских прав и свобод. Огромное влияние на неё оказала Лидия Беккер – основательница женского движения в Великобритании. Женский социально-политический союз выступал с требованием наделить женщин политическими правами наравне с мужчинами.

К сожалению, участникам союза не удалось добиться желаемого мирными путями. Тогда они пошли на радикальные меры: молотками разбивали окна зданий и витрины магазинов, обрезали телеграфные провода, портили площадки для гольфа, устраивали поджоги и взрывы на железнодорожных станциях и в храмах. К 1913 году около тысячи женщин находились в тюрьмах. Там они устаивали голодовки, которые неожиданно превратилась в меру воздействия на правительство.

Первая мировая война: изменение курса

Представление о том, что Первая мировая война стала своеобразным шагом к эмансипации женщин, является во многом ошибочным. Да, к моменту начала войны женщины в разных европейских странах (например, Великобритания, Франция) уже добились возможности посещать курсы (прогресс в системе женского образования), проводили тысячи митингов, распространяли миллионы листовок о своём бесправном положении. Кроме того, новейшие технологии обеспечили женщин адекватным здравоохранением и увеличили продолжительность жизни. Работа по дому стала занимать намного меньше времени. Однако начало XX века ознаменовалось и кровопролитной войной, а любой международный вооруженный конфликт такого масштаба – глубоко консервативный феномен, во время которого либеральные тенденции приостанавливаются.

Реклама начала создавать образ женщины-хозяйки, служащей мужчине и семье. Во многом это происходило из-за демографических проблем. Новые факторы побуждали женщин оставаться дома, заниматься домашним очагом. По мнению шотландского историка Джеймса Макмиллана, война лишь укрепила образ женщины как домохозяйки и матери. Вновь были ярко видны различия между женским «социальным» и мужским «политическим». Пример этому – то, что понятие «всеобщее избирательное право» было распространено и тогда, когда женщины еще не обладали им.

Почему же феминистские движения затихли? Во многом потому, что женщины разделяли всеобщий энтузиазм служению нации, а нация тем временем высоко ценила женский труд. Война также открыла им новые профессии – например, девушки вступали в ряды Красного креста. Именно благодаря этой организации распространился образ женщины как матери, ангела. Плакаты в самых разных странах носили достаточно пропагандистский характер.

В Англии стал популярен основанный в 1914 году Queen's Work for Women Fund (Фонд Королевы «Работа для женщин»), который помогал женщинам в поиске работы. Однако эта организация служила, в первую очередь, нуждам войны и предлагала лишь традиционную женскую работу в обмен на питание и скромное жалование.

Действительные перемены во время войны были ограничены, потом приостановлены сохранением и усилением традиционных ролей. Поскольку дети следующего поколения были объявлены ключевым условием национального возрождения, женщин убеждали возвращаться домой – это был их гражданский долг.

Италия и Германия: государство для женщин или женщины для государства?

В послевоенное время в ряде европейских стран вновь возобновилась тенденция к принятию демократических законов. Например, во Франции в 1920 году женщины получили право вступать в рабочие союзы без согласия со стороны мужа, после 1927 года им разрешалось сохранять своё гражданство в случае выхода замуж за иностранца. В Великобритании в 1923 году приняли закон о равноправии мужчины и женщины в случае развода, а в 1925 – закон об опекунстве, который назначал мать опекуном ребенка, если пара распалась.

В Италии и Германии всё было совершенно по-другому. Итальянские власти стремились установить контроль над народонаселением и рождаемостью. Делали они это посредством сохранения патриархальных традиций и отцовской власти. В речи на День Вознесения 1927 года Муссолини объявил, что вопрос «защиты расы» – основной во внутренней политике фашизма, а также поставил задачу увеличить численность населения Италии с 49 миллионов до 60 миллионов человек. В связи с этим были случаи репрессивных мер: запрет абортов, налог на холостяков. Законы, социальная служба, пропаганда твердили об идее женщины как матери и хранительницы очага. На фоне такой политики власти сталкивались с движениями протеста.

Основоположница феминистического движения Италии – Анна Мария Моццони. Она родилась в Милане и получила хорошее для женщины начала XX века образование, в том числе занималась и самообразованием, читая Плутарха и других популярных в то время авторов.

В 1906 году Анна Мария вместе с Марией Монтессори требует предоставить женщинам права голоса, переводит на итальянский язык книги заграничных представителей феминистического движения, часто пишет для разных журналов. Она стремилась обеспечить женщин правом голоса. Однако итальянки добились этого лишь в 1948 году.

Политика Германии была намного жестче. Власти поставили перед собой задачу создать образ идеальной немецкой женщины, отдающей всё на благо войны и на процветание Германии. Для достижения этих целей были созданы Национал-социалистическая женская организация (в 1943 году в ней состояли 7 миллионов немок) и Союз немецких девушек. Но по факту эти институты никак не влияли на политическую и социальную жизнь страны, роль женщин в этой деятельности была ограничена. Куда более популярными были разные курсы для женщин.

В 1936 году была открыта «Школа невест», куда должны были отправляться все девушки, выходящие замуж за членов СС, функционеров НСДАП и желающие стать женами нацистов. Возглавляла эту школу Гертруда Шольц-Клинк — глава Национал-социалистической женской организации. Женщин учили домоводству, кулинарии, а также воспитывали в традиции потребления только немецких товаров взамен импортных с целью дальнейшего развития автаркии, или самодостаточности страны.

Основой воспитания немецкой жены тогда были «три известных K»: kinder, küche и kirche (дети, кухня и церковь). Именно эти приоритеты, по мнению нацистов, и должны стоять на первом месте у идеальной немецкой девушки.

Для ужесточения традиционной гендерной модели, государство фактически объявило запрет на высшее образование для женщин. Уже в 1934 году в немецких университетах осталось всего 1500 студенток (в 1930 году их было 32 тысячи).

В июне 1933 года министр внутренних дел Генрих Гиммлер произнес программную речь о расовой и демографической политике. Он полагал, что более 20% населения были нежелательны в качестве отцов и матерей. Две недели спустя власти приняли решение о необходимости применения стерилизации к нежелательным индивидам. Если необходимо – насильственно и с помощью полиции. Стерилизация, по мнению министра, должна была привести к постепенному очищению Германии от представителей других рас. В течение десятилетия этой процедуре подверглись более 400 тысяч человек, половина из которых – женщины.

Большинство стерилизаций было проведено на основании умственного или психического расстройства: любого человека могли заподозрить в шизофрении, эпилепсии или наличии маниакально-депрессивных нарушений. Таким образом нацисты стремились обновить немецкую нацию путём дискриминации низших, по их мнению, слоев населения.

Первоначально закон не должен был затрагивать женщин, однако потом он был провозглашен в качестве приоритетной задачи государства в сфере жизни, брака и семьи и стал применяться к обоим полам. Хотя женщины насчитывали только половину жертв, они составляли 90% из тех, кто умирал после операции. Многие женщины сначала пытались забеременеть, чтобы избежать суровых мер, но потом, в 1935 году, закон о стерилизации распространился и на аборт. Абортам могли подвергнуться все заподозренные в психическом или умственном расстройстве женщины до шестого месяца беременности.

Женщинам объясняли, что отныне «возрождение», а не деторождение стало целью государства.

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После первой волны феминизма (с конца XIX века до Первой мировой) женщинам вновь пришлось столкнуться с жестокостью, прежде чем обрести реальные права и свободу. Те первые 100 женщин, которые получили возможность учиться в Оксфорде, безусловно, вдохновили остальных на дальнейшую борьбу.





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