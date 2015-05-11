Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 14 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenskaya_nesolidarnost_41132"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41132_nenavis.jpg" width=206 alt="Женская несолидарность" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ирина Щапова, <a href=https://sunmag.me/stil-zhizni/02-09-2015-zhenskaya-nesolidarnost-ili-pochemu-zhenshhiny-nenavidyat-zhenshhin.html>sunmag.me</a></b></span> <span style="font-size: large;">Женская несолидарность</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему женщины ненавидят женщин</font></em></span></p><p>Кто первым разглядит отросшие после депиляции волосы? Подружка! Кто подведет итог, что вы все-таки не похудели, а скорей располнели после отпуска? Коллега по работе! Кто первым напомнит, что биологические часы тикают и вам грозят страдания в одиночестве на пенсии? Правильно, мама! Такой лингвистический терроризм со стороны «наших», то есть женщин, процветает настолько пышным цветом, что у прекрасного пола пора бы уже отобрать этот чудный эпитет за самоненавистничество. Как покончить с этим раз и навсегда и понять, что через унизительные комментарии в сторону других женщин мы оскорбляем в их лице самих себя? Мы собрали список фраз, которые ни одна уважающая себя женщина не скажет другой женщине. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenskaya_nesolidarnost_41132">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кто первым разглядит отросшие после депиляции волосы? Подружка! Кто подведет итог, что вы все-таки не похудели, а скорей располнели после отпуска? Коллега по работе! Кто первым напомнит, что биологические часы тикают и вам грозят страдания в одиночестве на пенсии? Правильно, мама! Такой лингвистический терроризм со стороны «наших», то есть женщин, процветает настолько пышным цветом, что у прекрасного пола пора бы уже отобрать этот чудный эпитет за самоненавистничество. Как покончить с этим раз и навсегда и понять, что через унизительные комментарии в сторону других женщин мы оскорбляем в их лице самих себя? Мы собрали список фраз, которые ни одна уважающая себя женщина не скажет другой женщине.

«Дай ему еще один шанс, умная женщина должна уметь прощать…»

Допустим, если вас мама воспитала в атмосфере религиозного всепрощения и низкопоклонничества перед мужчинами, то есть и другие мамы, которые объяснили своим дочерям, что главное в отношениях – это взаимный комфорт и уважение, которые очень часто не сочетаются ни с изменой, ни с перманентным тунеядством, ни даже с «провалами» в постели. И вообще, с каких пор форма половых органов оправдывает то, что «пестикам» все можно, а «тычинкам» лучше промолчать?

«По-моему, вам пора бы уже пожениться/съехаться/купить машину, ведь вы так давно вместе!»

Кто вообще вам сказал, что все счастливые пары должны обязательно жить вместе, поставить штамп в паспорте и купить семейный автомобиль? Это вы в рекламе майонеза такую идиллию подсмотрели или в рекламе этого самого семейного автомобиля? Подумайте, ведь, может, людям и так хорошо: устраивать свидания вне дома, успевать соскучиться и сделать личные дела, кататься на велосипедах и не строить планов на будущее, чтобы не надеяться умереть в один день, а быть счастливыми сегодня.

«Я смотрю, у тебя усики над верхней губой/прыщик над бровью/морщинка под глазом…»

У женщин на фоне распространения глянцевых стандартов пора бы уже констатировать новую болезнь – острое отрицание несовершенства. Фотошоп и гладкая, как глазированный пончик, Ким Кардашьян все же сделали свое грязное дело: натуральные и вполне естественные явления во внешности теперь воспринимаются как катастрофа. Отпишитесь уже от «инстаграмов» моделей и посмотрите вокруг: все, кроме глупых куриц, которые «живут» в салонах красоты, неидеальны и никто еще от этого не умирал.

«Я уверена, из тебя выйдет хорошая мамочка!»

В 20% случаев это звучит как забавный комплимент, в 80% – как напоминание о том, что какие-то там часы тикают, а вы совершенно не задумываетесь о детях. Прежде чем сказать такое той, что пока не стала мамой, задумайтесь, что материнство – сложный и ответственный выбор и причины, которые заставляют не идти на этот шаг, у каждой женщины свои и она не обязана разглашать их. Ах да, а из вас, советчик, вышла бы отличная гадалка, почему бы вам не подзаработать на этом?!

«Твоему мужу/бойфренду/ребенку нужно больше ласки и поддержки, ты совсем не уделяешь ему внимание!»

Может быть, потому что я работаю по десять часов в день, а еще готовлюсь к триатлону, вижусь с подружками, хожу по магазинам для души, навещаю родителей и, в конце концов, просто дышу свежим воздухом, потому что даже при наличии партнера или ребенка я все еще полноценная и не отказывающая себе в эгоистичных удовольствиях личность. А как, кстати, у вас, советчики, на этом фронте?

«В один прекрасный день ты его обязательно встретишь!»

Конечно, я только и мечтаю о том, когда же уже этот прекрасный день наступит и он «подрежет» меня на своем роскошном BMW, а потом отвезет в ресторан в качестве извинения и ровно через месяц припадет на одно колено с кольцом. Причем самое обидное, что эту фразу с уничижительным оттенком в речи всегда произносят те, кто СВОЕГО якобы уже встретили, даже если этот СВОЙ – ленивый толстый бездельник и нытик. Если от вас хотят повторения сценария, то уж лучше пусть такой «принц» никогда и не приходит.

«Каждая женщина должна уметь готовить, не понимаю, как ты вообще живешь на Земле?»

Ну да, а каждый мужчина тогда должен уметь охотиться на кабана и рубить дрова, но не все же умеют. Подумайте, мы ведь давно уже не живем в деревнях, где о пропитании семьи заботилась хозяйка дома, а ресторанов и готовой еды и в помине не существовало. Умение готовить – больше не жизненно важный навык, и он уж точно не может быть более «женским», чем мужским, потому что едим мы по три раза в день одинаково.

«Это не женская работа!»

Прежде чем произнести это, задумайтесь на секунду, что конкретно делает эту работу «неженской»: тот факт, что она чересчур ответственная, трудоемкая и прибыльная (например, как быть большим боссом), или тот факт, что придется открыть для себя что-то новое (например, строение унитаза) и запачкать ноготки? В первом случае, согласитесь, что дискриминация уже звучит глупо и истории начальницы Катерины из «Москва слезам не верит» уже исполнилось 36 лет, а во втором – ваше высказывание звучит неуважительно, потому что если у женщины нет другого выхода, то кто-то же эту работу должен выполнять.

«Он ведет себя как истеричка!»

Напоминаем, что в русском языке все еще существуют три рода – женский, мужской и средний. А значит, правильно будет «Он ведет себя как истерик» и никак больше, иначе вы приписываете неконтролируемый всплеск эмоций и необоснованные страдания исключительно женщинам и обобщаете по гендерному признаку такой общий для двух полов фактор, как неустойчивая психика. От антикомплиментов вроде «ведет себя как баба», «стыдится как девственница» и все в таком духе по этой же причине стоит отказаться и начать уже называть вещи своими словами, а не приписывать все смертные грехи женщинам, словно мы все еще живем в средневековье.

Источник: cluber.com.ua





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