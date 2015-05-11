Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 2 июня 2017 года, 02.18</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenshchiny_my_vas_ne_ponimaem_42001"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42001_man-937665_960_72.jpg" width=206 alt="Женщины, мы вас не понимаем!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Зантович</b></span> <span style="font-size: large;">Женщины, мы вас не понимаем!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мужской крик отчаяния</font></em></span></p><p>Недавно прямо в разгаре рабочего дня супруга написала мне вот такое сообщение: «У меня к тебе вопрос». И всё. И тишина. Первым делом я вспотел. Потом усилием воли успокоил сердцебиение и набрал ее номер. Трубку жена не взяла. Вот теперь точно всё, подумалось мне. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenshchiny_my_vas_ne_ponimaem_42001">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Недавно прямо в разгаре рабочего дня супруга написала мне вот такое сообщение: «У меня к тебе вопрос». И всё. И тишина. Первым делом я вспотел. Потом усилием воли успокоил сердцебиение и набрал ее номер. Трубку жена не взяла. Вот теперь точно всё, подумалось мне.

За следующие два часа я постарел, осунулся, поседел, а потом даже облысел кое-где. И не думайте, что я такой уж невротик. Просто за этой фразой же может скрываться что угодно! Вообще всё!

Возможно, это что-то совершенно невинное. Вроде вопроса о том, где лежит крестообразная отвертка или как в машине открывается бензобак. Или, «хорошо ли я выгляжу в этом белье»?

Но хорошее же не думается!

Воображение рисует ужасные картины семейных разборок.

«Почему ты так мало зарабатываешь?»

«Надеюсь, ты уже готов стать отцом?»

И, конечно, самое страшное: «Кто такая Света?»

Да, в итоге всё обошлось. Это был какой-то совершенно простой вопрос. Настолько простой, что я уже и не помню, какой. Но суть в том, что задать его можно было сразу, без этих предварительных ласк. Это бы сэкономило мне огромную кучу душевных сил.

Мы же пугливы, что касается отношений. Нет ничего ужаснее фразы «Нам нужно поговорить». Страшнее, пожалуй, может быть только «Нам нужно поговорить о наших отношениях». Сразу понятно, что ничего хорошего не предвидится. Будут претензии. Бытовые (мусор, полки, айфон), социальные (внимание, забыл про какую-то юбилейную дату, ты меня не слушаешь) или вообще экзистенциальные (ты меня не любишь, ты меня не ценишь, ты охладел).

С бытовыми проще всего. Вынес, прибил, купил — проблема решена. Прочее же до крайности неприятно. Потому что размыто и неопределенно. Непонятно, что именно нужно сделать.

Для однозадачного мужского мозга нужна конкретика. Сейчас плохо — нужно сделать вот это — стало хорошо — цикл закончен, отдыхаем.

Поэтому если хотите максимально усложнить мужику жизнь, девушки, — попросите его угадать, чего вы хотите. Пусть попыхтит! Желательно при этом самой не знать правильного ответа. Тогда любой ответ будет неверным. И можно будет смело предъявлять претензии на тему «ты меня не ценишь», «ты меня не чувствуешь» и вообще «мне кажется, я тебя совсем не знаю».

Как с этим жить и работать? На интуиции, на чуйке какой-то. Либо включать беспроигрышную формулу «куплю, люблю, поехали», имея в рукаве козырь «ты похудела, что ли?» на крайний случай. Будет ли это всё работать в конкретной ситуации с данной конкретно вам женщиной? Откуда мне знать?

Чтобы еще больше запутать ситуацию: друзья, не всякая женская претензия вообще требует ответных действий. Даже слёзы.

О! Слёзы! Величайшее оружие всех времён и народов в битве полов. На инстинктивном уровне девушки знают, что мы терпеть не можем женских слёз и готовы на всё, лишь бы этот поток жидкости, эти подрагивающие плечи, эти всхлипы и подвывания закончились. Сколько всего «наревели» наши ненаглядные, умные, самостоятельные и сильные женщины!

Ну и дабы окончательно усугубить.

Допустим, удалось с женщиной договориться, что она будет говорить с тобой. Дорогая, говори, что ты хочешь. Она утвердительно мотает своей чудесной белокурой причёской.

«Мне совсем не нужны цветы на восьмое марта». «Можешь не покупать мне это платье». «Я с удовольствием проведу выходные у твоих родителей».

Нет! Не ведитесь! Цветы нужны (всегда, даже если вам обоим по девяносто, из которых вы семьдесят лет провели вместе). Платье нужно (лучше два). А со свекровью они бы друг друга век не видели! Две самки никогда не смогут поделить одного самца поровну, даже если он для кого-то из них сын.

И знаете, что? Это прекрасно.

Были случаи, когда во времена войн группы солдат оставались надолго изолированными. И, как выяснилось, очень быстро деградировали. Переставали следить за собой — бриться, мыться, чистить оружие… Психологи утверждают, не потому, что теряли веру в победу. А потому, что рядом не было женщин. Нам совершенно необходимо, чтобы рядом была женщина. Чтобы хотя бы одной фразой подтверждала: всё, что мы делаем, ей нужно. Мы ищем этого одобрения. И ради него готовы на многое.

Как говорится, за каждым великим мужчиной стоит женщина, которая говорит, что он ни разу не великий и вообще козёл (интернет бывает остроумным, да).

Недавно мы гуляли по парку с женой и сыном. Супруга пнула вдоль дорожки мячик, и мы с сынишкой бросились наперегонки за ним. Она всплеснула руками и резюмировала интеллектуальную пропасть между полами так: «Ой, вы ж мои пёсики!».

По зрелому размышлению, с ней трудно не согласиться.

Источник: lady.tut.by





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