Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 28 июня 2017 года, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenshchiny_kotorye_sebya_nenavidyat_42116"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42116_no_love-2-end-b.jpg" width=206 alt="Женщины, которые себя ненавидят" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=https://wonderwhite.ru/psihologiya/zhenshhiny-kotorye-sebya-nenavidyat/>wonderwhite.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Женщины, которые себя ненавидят</span></p><p>«Боже, я такая толстая!» — «Нет, что ты, ты не толстая, это я толстая». — «С ума сошла, ты не толстая! Я толстая»… Вот так могут общаться хоть три часа две взрослые умные женщины. Или три женщины. Пять женщин. Сколько угодно женщин — потому что любая из них пропитана ненавистью к себе так же сочно, как хорошая «ромовая баба». <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenshchiny_kotorye_sebya_nenavidyat_42116">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Боже, я такая толстая!» — «Нет, что ты, ты не толстая, это я толстая». — «С ума сошла, ты не толстая! Я толстая»… Вот так могут общаться хоть три часа две взрослые умные женщины. Или три женщины. Пять женщин. Сколько угодно женщин — потому что любая из них пропитана ненавистью к себе так же сочно, как хорошая «ромовая баба».

Культура женская

Пока нельзя отрицать, что еще существуют «мужская» культура и «женская». В Швеции был скандал: феминистки набросились на каталог детских игрушек, где мальчиков использовали в рекламе всяких машинок, а девочек — в рекламе кукол. Общество потребовало сделать гендерно нейтральную рекламу — и производители перекроили каталог: девочек поставили рядом с техникой, а мальчиков — возле всякой кухонной утвари.

Но как бы то ни было, в очень прогрессивной Швеции пока еще мы каждый день видим десятки женских журналов с отретушированными красавицами на обложках, читаем женские сайты, где из года в год твердят об идеальной коже и всяких самодельных диетах, но, главное, мы каждый день можем видеть, как в комментариях женщины осуждают других женщин за то, что те слишком толстые, слишком худые, слишком старые (чтобы показывать коленки, например), и волосы у них недостаточно ухоженные, и вот одна чересчур накрасилась, а другая, наоборот, вообще без грима (о, ужас!)…

В этих замечаниях мы читаем и пишем то, что хотели бы сами себе сказать. Все женские страхи проявляются в них, как на УЗИ.

Я вот жила и не ведала, что локти, оказывается, выдают возраст женщины. И что «старые» локти — это ужасно ужасно (коленки туда же, и не бывает ничего хуже этих «престарелых» коленей, о чем, разумеется, понятия не имеет какая-нибудь Анна Делло Руссо, которая в 54 года колени открывает прямо до самых трусов).

А теперь попробуйте рассмотреть в зеркале свои локти — и узнайте, что такое асана «женщина на грани нервного срыва».

Ну или вот недавно я пошла к косметологу-дерматологу — и теперь живу со знанием, что у меня провисают щеки. Именно щеки я раньше оценивала как очень красивые: скульптурно впалые, с глубокими ямочками, которые появляются, когда я улыбаюсь. В следующий раз в той же клинике я познакомилась с очаровательной женщиной, которой пояснили, что у нее плывет овал лица и стоит задуматься о какой-то там процедуре, чтобы остановить это безобразие. На мой взгляд, все у нее было прекрасно с овалом лица. Может, он и поплывет лет через двадцать, но сейчас все на месте, надежно пришвартован. Она тоже долго разглядывала мои щеки, пытаясь понять, где именно они висят.

Ненависть к себе

Женщинам очень легко внушить ненависть к себе — ну, или хотя бы негативную оценку собственной внешности. Потому что в «женской» культуре красота — это главное. Женщина должна быть «женственной», привлекательной, свеженькой — чтобы выйти замуж. Все ради этого.

Кругом бушует феминизм (даже на сайте «Сплетник», который не имеет к этому прямого отношения, только и перепечатывают в блогах тексты о женской эмансипации, о внутренней мизогинии, о дискриминации женщин на работе), а женщины все сюсюкают о том, как сохранить молодость, как в сорок выглядеть на двадцать, как страшно и стыдно быть «старой» и как отхватить годного мужика, пока локти еще не очень морщинистые (и колени).

В мужских изданиях есть что-то там про спорт, да и то не в каждом. Сейчас уже есть тексты об уходе за собой — но это тоже минимально, и, главное, мужчин никто не терроризирует страхом утраты молодости и красоты. Даже те мужчины, которые читают журналы, не сравнивают себя с моделями, которые рекламируют штаны, и не колотятся в припадках, мечтая стать похожими на двадцатилетних мальчиков, украшенных фотошопом.

Несколько моих знакомых мужчин порядком раздобрели — но если они и уделяют этому хоть какое-то внимание, то скорее смеются над собой: мол, вот она, семейная жизнь, разнесло на борщах. Поржали — и забыли. Заказали еще по форшмаку — уж больно хорош…

Заботиться о внешности и фигуре — это очень здорово, правильно, но не должно быть основано на неприязни к своему лицу и телу. И это не должно превращаться в манию преследования морщин и каждого «лишнего» килограмма.

Зона комфорта

У любого человека есть «амплуа»: его образ, его привычки, его зона комфорта, где он и выглядит тоже определенным образом. Если ты любишь вкусную еду, вряд ли будешь очень уж тощим (так бывает, но это исключения). И что теперь — вырываться из зоны комфорта, отказаться от пирогов и пирожных лишь для того, чтобы чувствовать себя худым и несчастным? В этом вообще есть смысл?

Себя нельзя принимать только как объект — худой или толстый, высокий или низкий. То, как нас воспринимают окружающие, — это не исключительно лицо и тело, это общее ощущение. Некоторое время я встречалась с мужчиной, про которого узнала, что он очень красивый, только от приятелей. Хороший был мужчина, только немного скучный по жизни и скованный в сексе — поэтому я и не догадывалась, что он чертовски хорош собой. Это мое восприятие человека в целом.

Я вот не могу отделить обаяние от красоты (возможно, в каких-то исключительных случаях — встречаются и совсем уж запущенные личности). Не вижу красоты в пустых, неинтересных людях (даже если они каждый день занимаются спортом). Если человек старше меня на 10 или 20 лет интересный, живой — я ощущаю его своим ровесником.

В этой культуре очень неприятно находиться, потому что она постоянно щиплет тебя, покусывает, наступает на ноги, пихает под ребра. Все эти замечания о провисших щеках, поплывших овалах, зарубцевавшихся морщинах, толстой заднице, все это упоенное самобичевание — это «женская» среда, где хороший тон — найти в себе как можно больше недостатков и наслаждаться тем, какие страдания они приносят.

Подруга с таким упоением говорит о том, что лысеет (волосы у нее лезут), словно хвастается, а не жалуется. Ура, она нашла в себе еще какой-то дефект (еще у нее тяжелые носогубные складки и плоская задница — ну, с ее слов)!

У другой — глубокие морщины на лбу (их даже под лупой особо не разглядишь).

И вот я уже чувствую себя каким-то уродом, которому нравится его внешность, которому нравится его тело (несмотря на набранные пять или шесть кило) и которого вот ни капельки не волнует всякий целлюлит. Если меня когда-то что-то не устраивает, я просто исправляю это и потом опять себе нравлюсь.

Конечно, как и любая женщина, навеки травмированная всеми этими глянцевыми изданиями, я могу сосредоточиться на неких мнимых (или не очень) недостатках, но лучшее средство от этих сомнений — вино, вечеринка и горячий любовник. Сразу же все терзания возвращаются туда, откуда приползли — в темные и сырые низины сознания.

Все, что мы себе сочиняем, только у нас в голове, и оттуда надо почаще выбираться, чтобы узнать, каким человеком видят тебя люди.

Источник: https://wonderwhite.ru/psihologiya/zhenshhiny-kotorye-sebya-nenavidyat/





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