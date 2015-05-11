Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenshchina-loshad_42206"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42206_5791115277_6a01a93c6f_b-750x40.jpg" width=206 alt="Женщина-лошадь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Перевод с английского Александры Матрусовой</b></span> <span style="font-size: large;">Женщина-лошадь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как перестать тащить все на себе</font></em></span></p><p>6:30 вечера. Дети сидят в своих стульчиках, вы пытаетесь уговорить их поесть, одновременно присматривая за плитой. Ваш муж приходит домой, бросает сумку на пол, гладит детей по головам и рассказывает, как прошел день на работе. «Интересно, — отвечаете вы. — Кошку покорми, пожалуйста». Спустя две минуты: «Потрясающе!.. Ты можешь в холодильник продукты убрать?», «Супер… можешь ребенка покормить?», «Великолепно, поставь на стол тарелки». <a href="http://www.chaskor.ru/article/zhenshchina-loshad_42206">Подробнее</a></p><br clear="all" />





6:30 вечера. Дети сидят в своих стульчиках, вы пытаетесь уговорить их поесть, одновременно присматривая за плитой. Ваш муж приходит домой, бросает сумку на пол, гладит детей по головам и рассказывает, как прошел день на работе. «Интересно, — отвечаете вы. — Кошку покорми, пожалуйста». Спустя две минуты: «Потрясающе!.. Ты можешь в холодильник продукты убрать?», «Супер… можешь ребенка покормить?», «Великолепно, поставь на стол тарелки».

Все это продолжается и во время ужина. «Потрясающе… подожди, пожалуйста, я ванночку наберу. Ой, и на прививку дочь запишу. Напомни, что в список покупок надо дописать мыло, потому что ты остатки использовал, и я теперь моюсь дочкиным шампунем. Ох, подожди, пока дальше не рассказывай, стиральную машину разгружу, а то завтра всем будет нечего надеть. А кошку надо к ветеринару, она гадит везде, и елки-палки, я через твою сумку навернулась!».

Знакомо? Это называется «психическая нагрузка».

Психическая нагрузка — это своего рода бегущая строка в головах женщин (преимущественно), напоминающая им о куче дел, которые нужно сделать, и которую не видит никто, кроме них самих. Психическая нагрузка не признает остановок на перезагрузку. Вы сидите в обнимку с супругом перед телевизором, а у вас в голове крутится «Не пойдет ли ночью дождь, потому что на улице сохнет белье, а у детей больше нет чистых носков». Ваш дом — это практически компания, которая одновременно ведет несколько проектов, находящихся на разных стадиях (готовка, уборка, стирка, счета, ремонт, дети и т.д.), а вы — менеджер всех этих проектов.

Но менеджер проекта — уже полноценная работа. Проблема в том, что когда мы возлагаем на женщину обязанности организатора всех процессов и задач, мы от нее же требуем их выполнения. Получается, что в результате она выполняет 75% всей работы.

Как и во всех других случаях неравенства, те, кому такая ситуация выгодна, чаще всего ее не замечают. Социолог доктор Ли Руппанер провела исследование, в котором продемонстрировала, что когда женщина начинает жить вместе с мужчиной, время, которое она тратит на домашнее хозяйство, увеличивается, а у мужчины тот же показатель снижается. И это не зависит от их официальной занятости.

(Интересно, что в исследовании Руппанер также утверждается, что если мужчина не выполняет равную часть своих домашних обязанностей, такие браки заканчиваются разводом).

Каким образом тезис «женщины могут все» превратился в «давайте их всем этим и нагрузим»? Несомненно, в целом мужчины делают больше домашней работы, чем это было 50 лет назад (а тогда практически ничего не делали), но они по-прежнему могут позволить себе роскошь отключаться от домашних проблем. Женщины приходят домой с работы, зная, что их ждет еще одна рабочая смена, часа на 4, а то и на 5. Женщины, работающие не на полную ставку, в итоге так загружаются домашними делами, что трудятся в два раза тяжелее за меньшие деньги.

Как так вышло? В нашей культурной парадигме дом — по-прежнему «вотчина женщины». Реклама укрепляет миф о том, что разбираться в домашних делах для мужчины немужественно. Среднестатистического мужчину изображают таким образом, что если жена оставила его на полдня наедине с детьми, то вечером она обнаружит всю компанию в горах конфетных оберток и грязного белья. И, конечно, героически спасет. Предполагается, что мы умираем от смеха, глядя, как мужчина-генеральный директор не может разобраться с использованием детского стульчика.

Этот посыл впитывают и дети, связывая свои задачи с теми ценностями, которые им транслируют. Мужчины отправляются завоевывать мир, полный приключений, а женщина — мудрая советчица, которая всегда знает, где валяются бутсы и когда их надо взять с собой. Очень увлекательно!

Когда мы становимся мамами, удвоившаяся ответственность буквально бьет под дых. И когда мы возвращаемся на работу, ситуация уже настолько отчаянная, что нам кажется проще продолжить все делать самой, а не сражаться с мужем за то, чтобы он делал свою половину дел.

Это постоянная и изматывающая работа. И она невидима.

И да, я знаю этот пассаж «ну так не делай за него, и все!». Беда в том, что если никто эти дела не сделает, все начинает рассыпаться, и приходится вмешиваться, когда по неоплаченным счетам накопились пени, у детей каждый день на обед холодная пицца, страховка на машину не продлена, а на горе влажных полотенец уже наросла плесень.

Что мы можем сделать?

1. Определите для себя, что психическая нагрузка — это реальная работа, и при распределении домашних обязанностей она не должна оказаться дополнением ко всему прочему.

2. Делегируйте мужу целые зоны ответственности в дополнение к отдельным заданиям типа мытья посуды, например: «Я отвечаю за тему “лечение детей и животных”, а ты — за школьные обеды».

3. Боюсь, некоторые стандарты все-таки придется снизить. Поймите, какие объемы бардака вы готовы перенести, и до тех пор расслабьтесь. С другой стороны, если вы перестанете заниматься этими делами, может, кто-то начнет?

4. Перестаньте вмешиваться и делать жизнь других членов семьи комфортней. Если что-то напрямую не влияет на вас (или маленького ребенка) — не делайте этого. Вместо того чтобы постоянно организовывать и напоминать, дайте людям почувствовать последствия их отношения к делам (пропущенные встречи, штрафы с процентами) — это более эффективно. Переживите то неуютное чувство, которое начнет вас мучать, пока родные учатся на своих ошибках. Когда ваш супруг начнет брать на себя ответственность за новую область домашних дел, дайте ему самому разобраться, что к чему. Давите в себе желание критиковать или «спасать». Пока они копаются в бытовых сложностях, возьмите книгу, включите телевизор, уйдите из дома, не давай на ходу указаний. Выключитесь и дайте супругу найти решение самостоятельно. А затем повторите это снова.

Источник: matrony.ru





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