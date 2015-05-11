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Екатерина Сехина, Леонид Круглов, vokrugsveta.ru   вторник, 28 марта 2017 года, 13.00

Земля первопроходцев


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Забытые мировой историей странники


Оймякон: полюс холода




Когда-то служивый человек Семен Дежнев отправился с отрядом царских казаков в Сибирь собирать натуральный налог — ясак. И стал землепроходцем и первооткрывателем. Четыре века спустя путешественник Леонид Круглов прошел его дорогами и увидел места невероятной красоты — Россию, которую можно открывать заново.

Путешественник

Леонид Круглов

Режиссер-документалист, член Русского географического общества

1970 — родился в Москве.

1991 — окончил исторический факультет Московского педагогического института.

Совершил экспедиции: в Папуа — Новую Гвинею и на Таймыр, в Амазонию и Эфиопию, на Дальний Восток и в Тибет. Телезрителям он знаком по циклу фильмов «По следам великих русских путешественников» (Первый канал, 2014 год). Сейчас при поддержке РГО работает над новым документальным проектом «Великий Северный Путь».

Пройти по следам русских путешественников, посмотреть на мир их глазами и сравнить свои впечатления с их воспоминаниями — это всегда меня привлекало. Я побывал на Маркизских островах, где когда-то высадился Крузенштерн, в Тибете, как когда-то Пржевальский. В 2016 году я начал проект «Великий Северный Путь», чтобы пройти дорогами Семена Дежнева, исследователя Северной и Восточной Сибири. Маршрут я обдумывал три года: работал в архивах с документами, изучал карты, связывался с людьми на местах. Путешествие стало возможно при поддержке Русского географического общества. Понадобился год, чтобы объехать места, упомянутые Дежневым в его отчетах государю Алексею Михайловичу.

Оймяконская долина — одно из самых холодных мест на земле


Оймякон. Полюс холода

Я добирался сюда на машине по льду реки Лены, как по наезженной трассе. Другой дороги до Оймякона нет, и прежде именно здесь проходили с обозами царские казаки в поисках «необъясаченных» людей. Оймякон считается одним из самых холодных мест на земле. Ранней весной 2016-го, когда я сюда прибыл, от мороза даже дышать было больно. По ночам температура воздуха опускалась до –50 °С, но местные улыбались и говорили, что это весенняя оттепель. Здешние племена выживали в таких условиях веками.

Истории о походе Дежнева тут рассказывают как вечерние сказки, передавая из поколения в поколение. Якуты встретили царских служащих миролюбиво: оседлому племени проще было породниться с пришлыми людьми, платить ясак и жить по российским законам. Но здесь также жили эвенки. Они были оленеводами, очень свободолюбивыми, и платить не хотели. Из-за этого происходили стычки между ними и казаками.

Глава оленеводческой бригады поселка Ючугей проводит всю зиму в тайге, живя в палатке


Сегодня по тайге кочует не так много оленеводов — три-четыре бригады на район. Каждая следит за стадом в 2000 оленей, часто это семейный подряд. Такую семью мне удалось найти недалеко от Оймякона. В сшитой вручную большой палатке ютились четверо мужчин, две женщины и двое детей. Я прожил с ними несколько дней, ходил в тундру и смотрел, как они читают следы — ищут «оленью поляну», рассыпал по снегу соль, чтобы приманить стадо. Звери живут на свободном выпасе. В марте же стадо нужно собирать: оленям требуется защита от голодных медведей и волков.

Оленеводы кочуют с места на место по заснеженной тайге


Семену Дежневу было совсем не просто заставить подобную оленеводческую бригаду платить государственные налоги. В одной из стычек отряд Дежнева потерял не только людей — погибли кони. Чтобы продолжить поход, было решено построить деревянные кочи — специальные суда для перевозки грузов по воде. В суровых зимних условиях казаки валили оймяконские сосны, шили паруса из оленьих шкур, вязали снасти из ремней. Когда на Индигирке вскрылся лед, зимовщики спустили корабли на воду и двинулись к устью. По их следам я решил выйти в Восточно-Сибирское море.

Быт якутских коневодов суров и неприхотлив


Индигирка. Ущелье страха

«По Индигирке выплыли в море», — так лаконично в своих отчетах Дежнев написал о долгом походе по одной из самых суровых рек Сибири. Мое плавание состоялось летом. Мне повезло: я со своим катамараном присоединился к опытной группе Службы спасения Якутии, которая при поддержке РГО совершала первый переход от Тихого океана к Атлантическому исключительно речными путями. На надувных моторных лодках.

Команда МЧС Якутии и Леонид Круглов помогают археологам в исследовании остатков построек Зашиверска


Трудно было представить, как экспедиция Дежнева миновала Индигирскую трубу — ущелье в горах хребта Черского, пробитое рекой на 70 километров сквозь скалы. Местные называют этот участок реки «ущельем страха, восторга, угнетения и восхищения». Извивающееся русло заковано в крутые каменные стены, между берегами не больше 200 метров, на пути немало порогов и обвалов.

Я проходил трубу во время паводка, что помогло обогнуть пороги по бокам. Но если камни в середине реки гладкие, «облизанные» водным потоком, то вдоль берега — острые обломки скал, которые легко могут пробить не только резиновую лодку, но и борт спортивного катамарана. Мне удалось избежать этой опасности.

Миновав Индигирскую трубу, мы сделали привал на берегу, где когда-то стоял город Зашиверск.

Зашиверск. Город-призрак

Если бы я приехал сюда один, то мог бы и не заметить места, где когда-то находился самый богатый город края. На карте такого названия уже нет, а в реальности от Зашиверска остались только полусгнившие бревна и деревянная часовня. Впрочем, когда сюда в 1643-м прибыл Семен Дежнев, здесь стояла всего пара изб, обнесенных тыном. А уже в 1676 году построили крепостную стену, и город начал расти. В нем останавливались все путешествующие по Сибири. Зашиверск стал центром торговли пушниной. Но к XIX веку песцов и лис в округе истребили, все предприятия закрылись, а немногочисленные жители, решившие остаться в Зашиверске, вымерли во время эпидемии оспы. В 1863 году город прекратил свое существование.

Среди тундровых болот я обнаружил лишь несколько старых могил. Новую деревянную часовню поставили на месте прежней Спасской церкви, которая в 1971-м была вывезена в Новосибирский историко-архитектурный музей под открытым небом.

Церковь XVIII века в устье Индигирки — самый северный православный храм в мире


Двери в часовню были открыты, священник из поселка Хону отец Евгений в одиночестве служил литургию. Он приезжает сюда несколько раз в год, чтобы проверить церковное хозяйство и прочитать заупокойную по вымершим горожанам. Жители ближайших сел сюда не ходят — Зашиверск в народных сказаниях и легендах пользуется дурной репутацией. Якобы злые духи оспы наказали людей за истребление пушного зверя и до сих пор бродят между чахлых деревьев в поисках новых жертв. Говорят, что эти же духи охраняют моржовые лежбища. Осенью 2016 года я отправился на поиски лежбищ, присоединившись к команде плавучего рефрижератора, который занимался сбором рыбы у населения.

Инчоун. Моржовое лежбище

Кроме сбора ясака целью экспедиции Дежнева был поиск колоний моржей и добыча бивней. Одно из самых больших лежбищ находилось тогда рядом с нынешним поселком Инчоун. Отсюда до мыса Дежнева всего несколько часов пути. Сам Дежнев в своих записках называл самую восточную точку России Большим Каменным Носом. Путешественник добирался сюда морским путем на деревянных кочах. Здесь он, возможно, наблюдал охоту на морского зверя, но записок об этом не оставил. Собрав с поселенцев ясак в виде моржового клыка, Дежнев двинулся дальше: казаки хотели обогнуть мыс и посмотреть, есть ли за ним проход к новой земле.

Чукотский поселок защищен от холодных ветров скалами. Все дома одноэтажные, вместо асфальта на улицах мелкий песок и камень. Есть электричество, спутниковые тарелки, вездеходы, но жители блюдут многовековые традиции.

Согласно международным конвенциям, у малых народов Чукотки есть квота на добычу моржей


Чтобы увидеть моржей, мне надо было попросить разрешения у Хозяина лежбища. Эту должность занимает самый старый и уважаемый член общины. Хозяин лежбища должен не только следить, чтобы чужаки не пугали моржей, но и рассказывать о традициях моржовой охоты молодым. Охотятся до сих пор по старинке — с гарпунами: животные боятся громких звуков, и после пары вылазок с ружьями стадо может сняться и уйти на поиски нового места. У каждой деревни есть квота — 150–200 моржей в год. В сентябре, когда я присоединился к охоте, инчоунцам оставалось загарпунить лишь 20 моржей.

За несколько километров до лежбища я услышал разносящийся над водой утробный рык. Приглушив мотор, мои спутники взялись за весла — не хотели напугать зверя. Чем ближе мы подходили к лежбищу, тем желтее становилась вода. Вскоре я почувствовал резкий запах, исходящий от сотни моржовых туш, развалившихся на прибрежных камнях. Я наблюдал, как охотники стараются отсечь от стада нескольких крупных животных, лодками перекрывая им путь к берегу и заставляя все дальше уходить от стаи. Наконец, один из чукчей метнул гарпун. Вода окрасилась красным. Тушу подтянули к лодке, привязали и повезли в деревню. На берег ее вытаскивали десять крепких мужчин. Все это время за процессом наблюдали женщины и дети. Разделывали добычу тут же, на пляже. Право на свою долю имеет каждая семья в поселке. Мясо зашивают для большей сохранности в шкуры и складывают в подвальные морозильные камеры. Голову моржа вместе с бивнями еще пять лет назад отнесли бы на сопку и зарыли в дар духам. Но сегодня эту традицию уже не соблюдают, а моржовый клык сдают государственным сборщикам. Несколько веков назад таким сборщиком был и Дежнев. Обогнув Большой Каменный Нос, он прибыл в эскимосскую деревню Наукан. Меня пообещали доставить туда китобои из поселка Уэлен. Сразу после китовой охоты.

Клыки и ушные раковины моржей, добытых инчоунскими зверобоями, приготовлены на продажу


Наукан. Погоня за китом

Международная китобойная комиссия разрешает китовую охоту только в рамках аборигенного промысла — чукчам и эскимосам, потому что иначе людям не выжить в этих краях. Заниматься добычей мяса на продажу строго запрещено. Но местным разрешенного числа голов самим не всегда достаточно. Осенью кита добывают три раза в неделю, и запасов хватает ровно до открытия навигации в апреле. Если же весной из-за непогоды охотники не могут выйти в море, всей деревне приходится голодать.

Жители села Русское Устье выходят рыбачить на лодках


…Наши лодки окружили кита и стали его преследовать. Охотники метали гарпуны в серую гладкую шкуру, облепленную ракушками, и вскоре на ките болталось около десятка рыжих и белых пластмассовых шаров — поплавков, привязанных к древкам гарпунов. Умирающий кит метался от борта к борту, но вскоре затих. Мы подтянули его к нашей лодке, и флотилия двинулась в деревню.

Китовую тушу разделывали прямо на берегу. Жители села кромсали толстую шкуру охотничьими и кухонными ножами — каждый хотел выбрать себе кусок получше. Деликатесы — язык и сердце — достались самому меткому охотнику.

После дележа добычи меня отвезли к мысу, где когда-то стоял эскимосский поселок Наукан. Сегодня от домов здесь остались только каменные основы стен, обломки кирпичных печей, рассохшиеся доски и ямы для хранения мяса. На заросшей травой земле можно найти китовые кости — местные жители широко использовали их в хозяйстве. Когда-то в Наукан приплывали на лодках аборигены с Аляски, заходили на рейд иностранные суда. Своим домом Наукан считали 13 эскимосских родов. Но полвека назад поселок расселили из-за близости к США. Даже сегодня ближайшее от береговой линии жилье — база пограничников.

Наукан стал самой восточной точкой экспедиции Дежнева. Из-за шторма казаки потеряли оставшиеся кочи и пешком двинулись обратно — искать реку Анадырь. На долю отряда выпало еще немало испытаний, прежде чем выжившие первопроходцы, а среди них и Семен Дежнев, добрались с обозами, груженными моржовым клыком и пушниной, до столицы.

Место действия

Северный путь

1642 — Дежнев отправился из Якутска в Оймякон.

1643 — от Оймякона пошел по Индигирке до моря, затем вверх по реке Алазее и обратно. Далее от устья Алазеи по морю до Нижнеколымска, где был построен острог.

1648 — от Нижнеколымска морем до мыса Олюторский. Открыт мыс Большой Каменный Нос — будущий мыс Дежнева.

1648 — от мыса Олюторский вдоль берега до устья реки Анадырь.

1649 — вверх по Анадырю. Основано Анадырское зимовье (позже острог), где Дежнев провел 10 лет.

1659–1660 — по Анадырю и Малому Анюю до Нижнеколымска.

1661 — морем до устья Лены.

1662 — по Лене до Жиганского зимовья.

1663 — от Жиганского зимовья до Якутска.


Условные обозначения

(1) р. Алдан, (2) р. Индигирка, (3) Индигирская труба, (4) Зашиверск, (5) р. Алазея

(6) м. Дежнева, (7) м. Олюторский, (8) р. Анадырь, (9) р. Малый Анюй, (10) р. Лена

——> маршрут Круглова

------> маршрут Дежнева

Почти четыре века спустя, пройдя по следам Дежнева, я увидел те места, что он когда-то упоминал в своих докладных записках. Восточная часть бывшей Российской империи не стала более обжитой. Некоторые города, посещенные казаками Семена Дежнева, исчезли. Их развалины заросли северным мхом и молодыми деревцами. Кажется, что природа забирает назад земли, некогда отвоеванные людьми. В этом суровом и удивительном краю время первопроходцев только начинается.

Впечатления и фото: Леонид Круглов

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» №3, март 2017

Источник: vokrugsveta.ru




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Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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