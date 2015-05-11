Земля недорослей

Скоро геохронологическая шкала — глобальный календарь, описывающий историю нашей планеты с первых дней её существования, — может пополниться новой знаменательной датой: Днём начала антропоцена. Проще говоря, вы, уважаемые читатели, я — вообще все мы, жители Земли, станем совершеннолетними. Ведь антропоцен называют эпохой ответственности человечества за изменение окружающей среды.
Разговоры об антропоцене идут с 80-х годов прошлого века, однако официально объявить начало новой эпохи задумали совсем недавно. Предложил это международный коллектив геологов, палеонтологов и климатологов — учёных, сознающих свою зрелость, да вот своевременно ли? Готовы ли все семь с лишним миллиардов жителей Земли к подобной инициации?
К тому же добавить новую эпоху в главную летопись планеты — дело не шуточное. Уж очень это большой отрезок времени: эпоха насчитывает даже не сотни, а тысячи и миллионы лет. Так что Международная комиссия по стратиграфии — единственная научная организация, которая имеет право изменять геохронологическую шкалу, — решила повременить с признанием антропоцена и позволила человечеству ещё какое-то время наслаждаться беззаботным отрочеством в привычном добром голоцене.
Хотя насчёт «доброго» я, конечно, погорячилась. Голоцен начался около одиннадцати с половиной тысяч лет назад с жестокого сюрприза природы: последний ледниковый период сменился резким потеплением, в результате которого на планете вымерло примерно 60–70 % видов животных и растений.
Рубеж между голоценом и антропоценом пока остаётся дискуссионным вопросом, что неудивительно. Можно ли чётко определить момент взросления человечества, если мы не можем точно сказать, когда начинается взросление отдельно взятого человека? (Если, конечно, не брать в расчёт чистую физиологию.)
Пока большинство специалистов сходятся на том, что население планеты перешагнуло порог совершеннолетия в середине XX века. И основными маркерами, характеризующими начало новой эпохи, снова стали весьма драматические события: создание ядерного оружия и его испытания, оставившие на Земле неистребимые радиоактивные следы; увеличение числа нефте- и газодобывающих платформ, работа которых спровоцировала изменения ландшафта планеты; массовое производство изделий из пластика, размеры отходов которого значительно превысили некоторые островные государства.
Ну как, просыпается у вас ощущение праздника — наступления долгожданного совершеннолетия? У меня нет. Вместо весёлого звона бокалов в голове звучит страшный топот всадников апокалипсиса.
Мне кажется, нам, людям, надо честно сказать себе, что мы ещё недоросли, а не зрелая цивилизация. Век за веком мы продолжаем совершать одни и те же ошибки — используем величайшие достижения науки, чтобы истреблять себе подобных; не хотим думать о последствиях своих поступков и отвечать за них (иначе некоторые города не утопали бы в грязи и опасных химических отходах). Но самое парадоксальное: мы боимся прогресса, который творим своими же руками, как дети боятся созданного их воображением подкроватного монстра — бугимена. Особо пугливые сбиваются в толпы антипрививочников, борцов с ГМО и CRISPR/Cas9, пропагандистов гомеопатии и идут войной против прогресса. Превращаясь в непредсказуемую и неуправляемую стихию, удар которой может вызвать последствия не менее страшные, чем падение гигантского астероида.
Но ведь у людей, в отличие от астероидов, есть мозги и способность к осознанным действиям. Не так ли? Будем почаще ими пользоваться, тогда у нас появится шанс дорасти до прекрасной эпохи — антропоцена.
Источник: kot.sh
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