Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zdorovyj_kak_kitaets_42655"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42655_1429521155_shifu-yan-lei-630x472-.jpg" width=206 alt="Здоровый, как китаец" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Mike Sheridan</b></span> <span style="font-size: large;">Здоровый, как китаец</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О долголетии и активном образе жизни азиатов</font></em></span></p><p>Наука доказывает, что азиаты в целом намного здоровее и живут дольше, чем представители западной цивилизации. Мы перевели текст об 12 различиях, многие из которых вы можете перенять. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zdorovyj_kak_kitaets_42655">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Наука доказывает, что азиаты в целом намного здоровее и живут дольше, чем представители западной цивилизации. Мы перевели текст об 12 различиях, многие из которых вы можете перенять.

Правда про мясо, рис и сою

Сначала долгую продолжительность жизни и общее здоровье азиатов объясняли тем, что они едят меньше мяса. Затем маркетологи запустили тезис, что можно уменьшить риск сердечных заболеваний, если переключиться с мяса на тофу (несмотря на то, что японцы, к примеру, едят не так уж много тофу — меньше 13 граммов на человека в день).

Последнее время ученые связывают более здоровое состояние азиатов с рисом — на основе исследований, сравнивающих типичный рацион западного человека и жителя Азии. Впрочем, рис — далеко не единственный продукт, которым отличаются азиаты. А вот когда речь заходит о сходствах, то тут результаты тоже очевидны. Вместе с проникновением западной культуры (и западного фастфуда в том числе) в Азии также растет количество случаев ожирения и диабета.

Тем не менее давайте вернемся к традиционным пищевым привычкам азиатов, с которыми связывают более высокий уровень здоровья и продолжительности жизни.

1. Азиаты едят рыбу практически каждый день

В рыбе в среднем чуть больше белка на 100 граммов, чем в мясе, множество полезных нутриентов, среди которых в том числе омега-3 жирные кислоты. Это незаменимые вещества, необходимые нашему организму для поддержания иммунитета, предотвращения и подавления хронических и прочих инфекций.

2. Они едят животное полностью

Мы это часто связываем с бедностью, но поедание практически всех органов и внутренностей животного — в азиатских традициях: кожа, голова, шея, кости, хвосты, желудочки, клювы, глаза, печень желудочки — в дело идет все. Субпродукты богаты жирорастворимыми нутриентами, коллагеном, полезными бактериями.

3. Они едят супы

Традиционное поедание различных супов также позволяет лучше контролировать насыщение, что связывают с низким уровнем ожирения среди жителей Азии.

4. Морские водоросли — как одна из основ рациона

Вместе с водорослями (богатыми йодом), которые добавляют во множество традиционных блюд, жители Японии потребляют в среднем около 3-5 миллиграма йода в сутки, в то время как в среднем рационе жителя США, к примеру, йода (потребляемого в основном с солью) содержится в 15-20 раз меньше.

Недостаток йода отрицательно влияет на работу щитовидной железы. При этом практически во всех диетах есть пункты по ограничению соли (которая не только дает нам йод, но и задерживает воду и прочие вещества), что может приводить к недостатку йода.

5. Они редко едят продукты на основе пшеницы

Жители Азии традиционно не выращивают пшеницу и редко едят продукты на основе муки — ни хлеба, ни сдобы, ни выпечки. Да и традиционная лапша у них либо гречневая, либо на основе риса и яиц, а мука далеко не так обширно, как в западной цивилизации. Продукты из пшеницы по своей сути — быстрые углеводы (которые «благоприятствуют» скачкам сахара в крови и грозят перееданием, ожирением, сахарным диабетом), в Азии вынужденно и традиционно заменят рисом — медленным углеводом, который намного полезнее выпечки.

6. Они много едят ферментированных продуктов

В процессе ферментации (биохимической переработки под воздействием ферментов, содержащихся чаще всего в самом веществе) в продукты добавляются полезные бактерии. В азиатской культуре разнообразили свое питание с помощью различных процессов ферментации: из соевых бобов делают мисо, натто, темпе, соевый соус. Они даже ферментируют капусту и чай. С процессом ферментации связывают появление полезных бактерий в пище.

7. Они обычно избегают сладостей

До 21 века в Азии ели очень мало сладостей, воду и чай пили в исходном виде, без добавления сиропов и сахара. Главным источником фруктозы в основном были фрукты. Именно чистые сахара требуют от организма минимальных усилий, чтобы попасть в качестве питательных веществ в кровь, что вызывает резкий скачок сахара в крови. В самом по себе скачке еще нет никакой патологии, но вот при последующем за ним резким падением уровня глюкозы, организм начинает испытывать голод. В результате мы едим больше, чем могли бы. Кроме того, легкость усвоения простых сахаров делает их (при избытке) отличным кандидатом на отложение в виде запасов жира.

8. Они используют много разнообразных приправ и добавок на основе трав

Даже традиционные добавки на основе трав (розмарин, тимьян, корица, кумин и многие другие) обладают рядом полезных свойств, включая улучшение пищеварения, снижение артериального давления, уровня холестерина, улучшает инсулиновую чувствительность, обладают антимикробным, антибактериальным и противогрибковыми свойствами. Наконец, содержат антиоксиданты. То есть, множество полезных свойств, которыми не обладает кетчуп.

9. Здоровое питание у них приоритете

В азиатской культуре еда — это событие, а не гонка. А спокойный и размеренный процесс поглощения КБЖУ — обычная практика. По традиции чай пьют за 30-60 минут до основного приема пищи, чтобы подготовить желудок, еда палочками также происходит неспроста — вы просто не сможете хватать ими больше, чем нужно. В результате процесс поглощения пищи медленнее традиционного европейского подхода, а значит и чувство насыщения приходит раньше: когда съел еще не так много.

10. Они много ходят и приседают

Северной Америки — владельцы колоссального количества автомобилей на душу населения и вместе с этим — они ходят на своих двоих меньше всех в мире. А жители Китая (по крайней мере до 90-х годов прошлого столетия) ходили и работали на физически тяжелых работах больше, чем жители остальных стран мира. Это обстоятельство не только позволяло им зарабатывать на жизнь, но и быть более здоровыми и крепкими. А высокие уровни траты калорий позволяли им полностью пускать в ход углеводы, поступавшие «благодаря» вынужденной рисовой диете.

Что касается более частого «приседания» среди азиатов — то эта здоровая опция также диктуется бытовыми условиями и традициями: вопросом дефекации. В Азии традиционно принято ходить по большому, прижав колени ближе к ушам, а не восседать на белом троне, ставя ноги на кафель туалета. Одно из научных исследований на эту тему (опубликовано в Digestive Diseases and Sciences в 2003 году) показало, что акт дефекации в позе полного приседа длится в среднем около 50 секунд, в то время как то же занятие в комфортном туалете занимает примерно в 3 раза дольше — что опять же вреднее для здоровья.

11. Их медицина сфокусирована на профилактике, а не лечении

В то время как западная медицина все успешнее и успешнее борется с последствиями в перекосах в здоровье, традиционная китайская медицина воздействует на корень проблемы, использует диету, здоровые привычки и прочие практики, направленные на предупреждение проблем, а не лечение последствий.

12. Их подход к фитнесу — комплексный: и работа с телом, и работа с сознанием/мозгом

Западный подход к фитнесу имеет физическую направленность — на тело и его истязание, восточные практики идут от головы — работают с сознанием, мозгом: много медитации, внутренней работы — то, чего очень не хватает западному подходу к фитнесу.

Перевод: Максим Кудеров, портал zozhnik.ru

Источник: zozhnik





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