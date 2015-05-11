Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 13 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zdorovaya_zhizn_41507"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41507_food-1836675_960_72.jpg" width=206 alt="Здоровая жизнь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://zozhnik.ru/nabolelo-ne-muchajjte-sebya-zdorovym-obr/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Здоровая жизнь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Наболело: не мучайте себя здоровым образом жизни</font></em></span></p><p>Нужно ли пить 2 литра воды в неделю, о которых еще пару лет назад трещали все диетологи? А проводить три, четыре, пять часов в неделю в спортзале, если Вы не спортсмен и не собираетесь им становиться? Говорим о том, когда здоровый образ жизни приводит к патологии, развеиваем мифы и рассказываем, почему можно себя не мучить. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zdorovaya_zhizn_41507">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Нужно ли пить 2 литра воды в неделю, о которых еще пару лет назад трещали все диетологи? А проводить три, четыре, пять часов в неделю в спортзале, если Вы не спортсмен и не собираетесь им становиться? Говорим о том, когда здоровый образ жизни приводит к патологии, развеиваем мифы и рассказываем, почему можно себя не мучить.

Не мучайте себя водой

Мысль самая важная: фанатичная «упоротость» по какому-либо аспекту ЗОЖ практически всегда вредна, даже если она якобы направлена на здоровье.

Взять тот же пример с водой. Кто-то когда-то сказал, что надо пить 2 литра воды в день и если этого не делать, то «тобе песда». И вот уже толпы самых отъявленных и старательных зожников-отличников отмеряют мензуркой литры и давятся этой водой, стараясь выполнить норму. Причем, все это сдабривается ахинеей из радиоприемников (кстати, такое впечатление, что по радио вообще за слова не отвечают), что за эти 2 литра не считается другая жидкость – соки, кофе, чай.

И вот, наконец, ученые официально проверяют и опровергают пургу про необходимые 2 литра в день. И самые отъявленные зожники-отличники (из тех, кто все еще читает и думает) наконец освобождены от ежедневных 2 литров, которые они далеко не всегда вливали в себя с удовольствием. И вообще задуматься над вопросом «а нормально ли то, что я чем-то давлюсь ради здоровья?!» надо было раньше.

Не мучайте себя гипокалорийной диетой

Горе-тренеры (среди которых немало знаменитых, но тупых и даже без какого бы то ни было образования фитнес-гур) часто дают своим подопечным мощную тренировочную программу (по 4-5 занятий в неделю, но даже если 3 — это не меняет сути дела) и при этих же нагрузках эти фитнес-упыри сажают доверчивых новичков на 500-900 ккал в сутки. В результате они сначала довольные, что быстро теряют вес, но пока даже не догадываются, какую цену за это заплатят в недалеком будущем.

Почитайте «Почему нельзя голодать для похудения» — там вся мудрость. Да, калорийность меньше вашего базового уровня — это голодная диета. Занимаясь силовыми тренировками с целью похудения, никогда не держите дефицит калорий от вашей суточной нормы больше 15-20%. А про гуру, которые так с вами поступают, напишите нам - мы куда-нибудь потом пристроим этот «черный список».

Не мучайте себя тренировками

Собственно, любой спорт высоких достижений имеет мало общего со здоровым образом жизни. Бегать — очень полезно, но очень много бегать — уже вредно. Вот, что рассказывала Юлия Гребенкина о своей травме, которая не позволяет ей больше бегать. А вот что происходит, если чрезмерно упарываться по силовым и есть не по науке, а как сообщество «40кг» завещает.

Поэтому если вы не элитный спортсмен и занимаетесь для себя, то хотя бы следите, не словили ли вы перетрен. А если ваши суставы болят после бега, прислушайтесь, быть может они хотят до вас донести что-то важное?

Не мучайте себя процентом жира

Фитоняшки, снижающие процент жира ради канонов красоты на соревнованиях, не просто платят за это здоровьем и в целом напряженнейшей и не очень приятной жизнью, но иногда и всей своей жизнью. Здорового образа жизни в низком проценте жира нет (как и в высоком, но мы сейчас про другую крайность).

Посчитать свой процент жира можно здесь, и сами для себя определите, какой процент жира в своем организме вы хотите, понимая чем и сколько вы готовы платить за это — об этом Зожнику уже рассказывала неоднократная чемпионка в «фитнес бикини» Татьяна Прокофьева.

Не мучайте себя

И снова то же самое: чем более нездорово что-то, тем больше сигналов дает вам ваше тело. Любые крайности, доведенные до предела, даже с самыми благими намерениями — наверняка нездоровая штука для вашего организма.

Помните, что у вас есть жизнь, вы можете просто быть счастливым и радоваться, и кидать всю эту радость в топку фитнеса и режима не нужно. Если тренировки, стиль питания и жизнь в целом стали для вас пыткой, наказанием, расплатой, то, скорее всего, вы уже вредите себе.

Если вы не спортсмен — не упарывайтесь. Берегите себя для ваших родителей, детей и светлого будущего. И да пребудет с вами сила.

Источник: zozhnik.ru





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