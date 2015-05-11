Здоровая жизнь

Нужно ли пить 2 литра воды в неделю, о которых еще пару лет назад трещали все диетологи? А проводить три, четыре, пять часов в неделю в спортзале, если Вы не спортсмен и не собираетесь им становиться? Говорим о том, когда здоровый образ жизни приводит к патологии, развеиваем мифы и рассказываем, почему можно себя не мучить.
Не мучайте себя водой
Мысль самая важная: фанатичная «упоротость» по какому-либо аспекту ЗОЖ практически всегда вредна, даже если она якобы направлена на здоровье.
Взять тот же пример с водой. Кто-то когда-то сказал, что надо пить 2 литра воды в день и если этого не делать, то «тобе песда». И вот уже толпы самых отъявленных и старательных зожников-отличников отмеряют мензуркой литры и давятся этой водой, стараясь выполнить норму. Причем, все это сдабривается ахинеей из радиоприемников (кстати, такое впечатление, что по радио вообще за слова не отвечают), что за эти 2 литра не считается другая жидкость – соки, кофе, чай.
И вот, наконец, ученые официально проверяют и опровергают пургу про необходимые 2 литра в день. И самые отъявленные зожники-отличники (из тех, кто все еще читает и думает) наконец освобождены от ежедневных 2 литров, которые они далеко не всегда вливали в себя с удовольствием. И вообще задуматься над вопросом «а нормально ли то, что я чем-то давлюсь ради здоровья?!» надо было раньше.
Не мучайте себя гипокалорийной диетой
Горе-тренеры (среди которых немало знаменитых, но тупых и даже без какого бы то ни было образования фитнес-гур) часто дают своим подопечным мощную тренировочную программу (по 4-5 занятий в неделю, но даже если 3 — это не меняет сути дела) и при этих же нагрузках эти фитнес-упыри сажают доверчивых новичков на 500-900 ккал в сутки. В результате они сначала довольные, что быстро теряют вес, но пока даже не догадываются, какую цену за это заплатят в недалеком будущем.
Почитайте «Почему нельзя голодать для похудения» — там вся мудрость. Да, калорийность меньше вашего базового уровня — это голодная диета. Занимаясь силовыми тренировками с целью похудения, никогда не держите дефицит калорий от вашей суточной нормы больше 15-20%. А про гуру, которые так с вами поступают, напишите нам - мы куда-нибудь потом пристроим этот «черный список».
Не мучайте себя тренировками
Собственно, любой спорт высоких достижений имеет мало общего со здоровым образом жизни. Бегать — очень полезно, но очень много бегать — уже вредно. Вот, что рассказывала Юлия Гребенкина о своей травме, которая не позволяет ей больше бегать. А вот что происходит, если чрезмерно упарываться по силовым и есть не по науке, а как сообщество «40кг» завещает.
Поэтому если вы не элитный спортсмен и занимаетесь для себя, то хотя бы следите, не словили ли вы перетрен. А если ваши суставы болят после бега, прислушайтесь, быть может они хотят до вас донести что-то важное?
Не мучайте себя процентом жира
Фитоняшки, снижающие процент жира ради канонов красоты на соревнованиях, не просто платят за это здоровьем и в целом напряженнейшей и не очень приятной жизнью, но иногда и всей своей жизнью. Здорового образа жизни в низком проценте жира нет (как и в высоком, но мы сейчас про другую крайность).
Посчитать свой процент жира можно здесь, и сами для себя определите, какой процент жира в своем организме вы хотите, понимая чем и сколько вы готовы платить за это — об этом Зожнику уже рассказывала неоднократная чемпионка в «фитнес бикини» Татьяна Прокофьева.
Не мучайте себя
И снова то же самое: чем более нездорово что-то, тем больше сигналов дает вам ваше тело. Любые крайности, доведенные до предела, даже с самыми благими намерениями — наверняка нездоровая штука для вашего организма.
Помните, что у вас есть жизнь, вы можете просто быть счастливым и радоваться, и кидать всю эту радость в топку фитнеса и режима не нужно. Если тренировки, стиль питания и жизнь в целом стали для вас пыткой, наказанием, расплатой, то, скорее всего, вы уже вредите себе.
Если вы не спортсмен — не упарывайтесь. Берегите себя для ваших родителей, детей и светлого будущего. И да пребудет с вами сила.
Источник: zozhnik.ru
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