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Андрей Фоменко   четверг, 16 февраля 2017 года, 19.00

Здесь вечной зиме не смениться весной
О расхождениях в законе, авторском праве в России и музейных страданиях


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Семейные фотоальбомы — объект авторского права?


Лёд тронулся!




Принято считать, что охрана авторских прав создаёт проблемы для музеев. Однако при детальном анализе оказывается, что проблемы эти надуманные и решать их незачем, так как достоинства и недостатки находятся в равновесии. Чего не скажешь об авторском праве, затрагивающем пользователей.

Для примера в этой статье мы обсудим фотографии, хотя аналогичная проблема возникает с рукописями, фильмами и другими произведениями.

Ретроактивная охрана фотоснимков

Есть две модели охраны авторских прав: запретительная и разрешительная.

С 1964 по 1993 год в СССР работала разрешительная модель. Если фотограф хотел создать свои авторские права, он должен был подписать каждую фотографию. Если же такой записи не было, согласно 475 статье ГК РСФСР разрешалось ее свободное использование.

Собирая фотографии, музеи не заботились о письменной передаче прав и не заключали договор с фотографами, поскольку сделали логичный выводом о том, что если фотографии не охраняются авторскими правами, значит, и договор не нужен. Договора не было даже тогда, когда был известен автор неподписанных отпечатков.

В 1993 году был принят Закон об авторском праве (его установки сохранились в Гражданском кодексе). Ситуация изменилась: возникли авторские права на все фотоснимки, и анонимные, и с известными авторами. Закон запретил использовать их без разрешения. Если раньше владелец анонимного отпечатка мог считать его перешедшим в общественное достояние и свободно использовать, то после 1993 года он таких прав лишился. Теперь для использования фотографий нужно было иметь договор с автором или наследником снимка, хотя его почти нигде не заключали.

Получается, что сейчас музеи располагают бумажными экземплярами фотоснимков, однако не владеют никакими правами на сами фотографии (произведения). Закон запрещает их использовать — копировать, воспроизводить, распространять, показывать экземпляры в публичном месте (в том числе на выставке), передавать их по интернету и телевидению, перерабатывать и доводить до всеобщего сведения.

Неопределённый статус служебных произведений

В музеях есть фотоснимки, которые были сделаны по музейному заданию. Узнать об этом можно из газетных статей, в которых сам фотограф говорит об этом, или по отчётам об экспедициях. Нередко фотограф оставлял музею свои негативы.

В подобных случаях сложилась традиция считать музей правообладателем. Однако такие работы не могут считаться служебными произведениями, потому что их автор не был сотрудником музея, а передача негативов и отпечатков не означает передачу прав. Таким образом, юридически доказать права на эти снимки музеи не могут.

Ещё интереснее ситуация с новыми произведениями. Гражданский кодекс гласит, что «исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю» (статья 1295). Однако исключительное право — это имущественное право (статья 1226). Музей является государственным учреждением, всё имущество музея принадлежит учредителю. Наверное, исключительное право тоже принадлежит учредителю? Нет, учредитель не является работодателем и не входит в 1295 статью. Здесь мы видим противоречие.

Публикация и начало охраны авторских прав

Охрана авторских прав продолжается при жизни автора и в течение 70 лет после его смерти, а для анонимных работ — 70 лет с года публикации произведения.

Понятие «публикация» определено как в ГК РФ, так и в Законе о музейном фонде. И они ничуть не совпадают. Какое же определение стоит выбрать?

Закон о музейном фонде гласит, что публикация включает «все виды представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей». Тем самым предполагается, что если перед нами музейный экспонат, тогда его публичный показ и воспроизведение будут законны.

Гражданский кодекс гласит, что публикацией будет «выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения». Право на публикацию принадлежит автору, а передача в музей вовсе не означает согласия на публикацию произведения.

Одна школа учит, что надо следовать Гражданскому кодексу, потому что это более поздний закон и кодифицированная норма, а кодексы имеют приоритет. Другая школа учит, что надо следовать музейному праву, потому что это специальная норма, которая уточняет общую. При этом ГК разрешает воспроизводить фотокопии произведений в каталогах выставок и в изданиях, посвященных музейной коллекции. Похоже, что это — публикация, и с неё начинается срок охраны авторского права анонимных работ.

Авторская охрана экспонатов

В одном музее мне довелось увидеть экспонат — модель избы. Эта модель была исполнена в 1920-е годы, известно имя автора модели и известен год поступления модели в музей.

А вот год смерти автора неизвестен. С равной вероятностью может случиться так, что автор умер в тридцатые или в семидесятые годы. В одном случае авторские права на этот макет уже прекратились, а в другом продолжаются ещё сорок лет (или даже больше, если автор работал или воевал во время Великой Отечественной войны, или если автор был реабилитирован). Ситуация здесь очень запутанная. Непонятно, кто и как может распоряжаться правами на такое авторское произведение.

А это значит, что фотокопию такого экспоната использовать нельзя.

Национализированное имущество КПСС

Указ Президента № 90 от 25.08.1991 «Об имуществе КПСС и КП РСФСР» говорит, что имущество КПСС и КП РСФСР объявлено государственной собственностью, а право пользования таким имуществом в РСФСР передаётся территориальным органам власти.

В музеях собраны фотографии, которые были исполнены фотографами партийных органов по служебному заданию. На таких фотографиях обычно есть запись об авторе и правообладателе. Например, на иллюстрации — подпись фотографа Бориса Аркадьевича Саранцева, который был фотографом Ярославского областного комитета КПСС.

Что стало с имущественными авторскими правами на такие произведения? Кто теперь является правообладателем? Это государственная собственность? Или права переданы правительству Ярославской области? Всё это — тайна!

Как решаются эти проблемы

Теперь, когда проблемы, которые встречаются в музейной работе из-за нелогичных и противоречивых законов по авторским правам, известны, давайте посмотрим, как эти проблемы решаются.

На первый взгляд, при платном копировании авторских произведений музей нарушает 1270 статью ГК РФ. Однако по уставу музей является некоммерческим учреждением, а значит, согласно статье 1274, законно копирует и продаёт копию опубликованного снимка в учебных или культурных целях. Нарушать закон будет тот, кто решится использовать эту копию. Для музея проблемы такого посетителя не имеют значения.

Надежда Браккер,

член президиума некоммерческого партнерства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»

Действительно, у музеев есть проблемы с правомочным использованием произведений. Необходимо гармонизировать музейное законодательство с Гражданским кодексом, обновить кодекс, привести его в соответствие с цифровой эпохой.

К сожалению, учредители музеев и сами музеи почти не разбираются в правовых вопросах, а юридическая служба есть только у нескольких крупных музеев. Неграмотны в правовом отношении и фондообразователи. Здесь необходимо обучение и переподготовка. Пока этого не случилось, я рекомендую музеям заключать договоры с фондообразователями, используя формулировки из Гражданского кодекса, а не из музейного закона.

А что же с неопубликованными снимками? Действительно, здесь музей не имеет никакой льготы и нарушает закон. Однако нарушение в гражданском праве возникает не само по себе, а только если правообладатель заметил его и решил обратиться в суд. Понятное дело, что судиться с музеем невыгодно. Бедность, как правило, позволяет ему выскользнуть из цепких силков разбирательства по авторским правам.

Впрочем, не всё так просто. Зная, что музейные коллекции нельзя использовать законным путём, люди отказываются покупать фотокопии в музее. В результате изрядный объём материалов выведен из гражданского оборота и лежит безо всякой пользы.

Серьёзная проблема возникнет в том случае, если музей желает помочь людям в использовании произведений (например, передавая копию фотографии с правами на её использование). Как мы видели, у музея таких прав нет, поэтому закон запрещает оказывать такую помощь. Однако музеи с лёгкостью избегают проблемы, просто не связываясь с этим вопросом.

Но что если музей вместе с издательством напечатает книгу, чтобы продавать её ради доходов? Конечно, это будет незаконно. Однако уже через три года закончится исковая давность по таким делам, и использование фотографии окажется легальным. Через механизм исковой давности закон признаёт, что правообладателю было всё равно, кто и как пользуется его интеллектуальной собственностью.

Получается, что музей нисколько не страдает от проблемы авторских прав. Зато страдают от неё все остальные.




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