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Здесь свалка мусора!
«Заметки вятского лоха». Ноябрь, 2017


Максим Горький
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Записки вятского лоха. Июнь, 2017


Записки вятского лоха. Сентябрь, 2017




Помню, однажды в достославные 90-е цыгане впаривали мне увесистую золотую цепочку за $50: любимое их занятие. С трудом сошлись на тридцати баксах. Цепочка, конечно же, оказалась позолоченным железом — фуфелом, как тогда говорили. Впрочем, как и зелёный полтинник «Ulysses Grant», которым я за неё расплатился. В отличие от двадцати баксов цыганской сдачи, real money.

Президентская кампания

А я думаю: нет, чего-то не хватает в этой предвыборной кампании. И вдруг (как всегда впрочем) — озарение… Ба-баммм — Света Курицына!

Конец Брежнева

А я лопал пирожки-говнотики в пирожочной недалеко от ресторана «Баку» на Садовом. В кожаной косухе и чуть бо́льших размером ковбойских казаках, взятых у приятеля в обмен на джинсы. Когда объявили страшное: Брежнев помер! И Питер встал...

Хотя нет. Никто даже не шелохнулся. А продолжали жевать говнотики, вести трамвай и спешить на серую никчемную работу. Проклиная про себя, кто не слышал. И радуясь непонятно чему, кто уже успел.

Во избежание новых расходов

После постановки «Аиды» её автора засыпали восторженными письмами.

Среди них было и такое:

«Шумные толки о вашей опере заставили меня отправиться 2-го числа этого месяца в Парму и побывать на представлении… В конце оперы я задал себе вопрос: удовлетворил ли меня концерт? Ответ был отрицательным.

Я сажусь в вагон и возвращаюсь домой в Реггио. Все окружающие только и говорят о достоинствах оперы, оркестра, постановки. Мною опять овладело желание послушать музыку. И 4-го числа я вновь — в Парме…

Впечатление мною вынесено следующее: в опере ничего нет возбуждающего… После двух-трёх раз «Аида» будет в пыли архива, точно!

Можете судить, многоуважаемый Джузеппе, каково моё сожаление об истраченных деньгах. Прибавьте к этому, что я человек семейный и такой расход не даёт мне покоя. Поэтому я обращаюсь прямо к вам с просьбой возвратить мне означенные средства».

В конце предъявлен двойной счёт за железную дорогу туда и обратно. За театр и за ужин. И за обед. Итого: 16 лир.

Прочитав письмо, Верди поручил своему издателю возместить утрату товарищу. Но с вычетом шести лир за два ужина и один обед. Так как покушать синьор «мог бы у себя дома».

Также просил взять с недовольного любителя прекрасного подписку: — дескать, тот никогда больше не будет слушать опер Верди! Во избежание новых непредвиденных расходов.

Пари

Война во Вьетнаме. USA мобилизуют всё больше и больше призывников.

И только сын мистера Брауна уже третий раз получает отсрочку — немыслимо!

— Как это вам удаётся? — спросил Брауна один из его приятелей, чрезвычайно нехотя отправивший своего отрока на вселенскую бойню.

— О, это очень просто, брат! — ответил тот. — Я держу пари с председателем призывной комиссии на $3 000, что мой первенец вполне здоров — и абсолютно годен(!) к несению воинской службы. Абсолютно! И представьте себе, сэр, — каждый раз проигрываю.

Память

Вот первую девушку, хоть убей, не помню! А первую тачку — в любом виде и состоянии — как отче наш отчебучу: марка, год, цвет.

Гимн

Все, кто тирана признаёт,

Кто делит с ним бесчестье,

Кто трон разбойнику даёт,

Будь прокляты с ним вместе:

Кто не поёт «Храни царя»,

Того карают строго,

И мы поём: храни царя,

Не забывай Народа,

Да, мы поём: храни царя,

Не забывай Народа!

Р. Бёрнс. «Добровольцы Дамфриза»

Корнея Чуковского в этом стихотворении возмущало собственно то, что шотландцы распевают в своей родной Каледонии русский ура-патриотический гимн «Боже, царя храни!» — К тому времени Чуковский мог себе позволить любой каприз.

Да, Чуковский, бывало, ошибался в оценках. Бывало, «ошибался» преднамеренно — в защиту того или иного соратника по литературному цеху — в ущерб беспардонному, прорывающемуся вверх «оттепельному» молодняку благословенных 1960-х...

«Старика» жалели. Одновременно боялись перечить — легенда, в открытую доходящая до диссидентства. [«Вавилонскую башню» — «крамольную» ревизионистскую Библию для детей опубликовали и тут же изъяли. Не причинив автору видимого вреда.]

Вообще-то, для шотландцев английский гимн «God, save the King!» — «Боже, храни короля!» был не менее ура-патриотичным, чем для Чуковского — «Боже, царя храни!» Отсюда, кстати, и последние строчки перекликающейся с гимном песни добровольцев: «Да, мы поём: храни царя, не забывай Народа!»

Ведь утилитарно-русский, восхваляемый Чуковским ура-патриотический гимн «Боже, царя храни!» (1833) — является… переводом английского гимна «God, save the King!» (1745) — И знал ли об этом мастер, да и все страждущие имперской советской самоидентичности — неизвестно. Но, думается, скорее всего, знал [с его-то переводческой мощью].

Наверняка преднамеренно о том не говорил — к концу жизни он был слишком советским. Чтобы допустить западное вторжение в исконно русское поле, эмпирически святое. Не подлежащее сомнению.

Но и Жуковский, скажу я вам, автор гимна «Молитва русского народа» — «Боже, царя храни!», — красавец. Ведь и словом не обмолвился Николаю I о плагиате. Головы б точно не сносить…

God save our gracious Queen (King)!

Long live our noble Queen (King)!

God save the Queen (King)!

Send her (him) victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us:

God save the Queen (King).

Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу намъ!

Царствуй на страхъ врагамъ,

Царь православный!

Боже, Царя храни!

Facebook

Максим Горький о фейсбуке: «…лет с 16-ти и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей. Словно бы некий перст незримый начертал на лбу моём: «здесь свалка мусора». Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть. Касаться же моей личной жизни я никогда и никому не позволял и не намерен позволить. Я — это я. Никому нет дела до того, что у меня болит, если болит. Показывать миру свои царапины, чесать их публично и обливаться гноем, брызгать в глаза людям желчью своей, как это делают многие… — это гнусное занятие и вредное, конечно. Мы все — умрём. Мир — останется жить…»

И о богах…

Луи Армстронг гастролировал в Копенгагене. После концерта его познакомили с лауреатом Нобелевской премии знаменитым физиком Нильсом Бором.

Армстронг показал Бору, как надо играть на трубе — все эти хитроумные пассажи и риффы. Ведь, в принципе, это совсем не сложно. Надо только несколько задуматься над текстом партитуры… Вникнуть, так сказать, в желания чёрного бога джаза.

В свою очередь, Бор ознакомил музыканта с некоторыми методами расщепления атома. Это тоже оказалось нехитро́: лишь с головой окунуться в представление о вселенной и её составляющих — сущий пустяк! Та же импровизация. Только, конечно, проще: ведь длань всевышнего видна там более явно, чем в музыке: успевай записывать формулы, и всё.

— Мы прелестно провели время, — рассказывал позже Армстронг вездесущим журналистам: — И теперь Нильс так же разбирается в джазе — как я в физике!! Ноу проблем.

«Дайте мне эти деньги!»

Когда великому итальянскому композитору Джоаккино Россини было тридцать лет, городской совет Милана решил установить ему при жизни памятник.

К Россини в Неаполь прибыла делегация отцов города, чтобы получить его согласие.

— Сколько будет стоить такой памятник? — спросил Россини.

— Триста тысяч лир.

— Триста тысяч лир! — воскликнул музыкант. — Тогда я вам предлагаю вот что: дайте мне эти деньги, и я обязуюсь ежедневно до самой смерти по нескольку часов в день стоять на главной Соборной площади города — Piazza del Duomo.

Собеседование

Молодой наглый чел, решив стать крутым гангстером, пришёл к шефу банды.

— Тебе придётся сдать экзамен, — сказал главарь: — Сколько будет дважды два?

— Четыре.

— Шеф быстрым движением выхватил из кармана револьвер — и убил «соискателя».

— За что ты его прикончил? — спросил сиплый помощник.

— Он слишком много знал, — закуривая, ответил главарь.

Стейнбек

Однажды после войны великий американский писатель Стейнбек гулял по Киеву. И до того уморился, что присел отдохнуть на лестницах горисполкома. Мало того, через минуту вовсе уснул.

Разбудил его милиционер: мол, мужчина, нехорошо спать под окнами важного заведения.

На что Стейнбек жестами и на ужасном русско-английском ответил, дескать, он американский писатель: набирается впечатлений для будущего фолианта об СССР.

«Всё равно, товарищ Хемингуэй, — возразил вполне понимающий «инглиш» милиционер: — Лучше вам пройти в гостиницу». — Стейнбек был ошарашен начитанностью обычного советского служаки. Ведь даже в США обыватель абсолютно не знал Хемингуэя!..

Ода редактору

Редактор — тот, кто исправляет чужие мысли, не имея своих.

Редактор — человек, который знает, что ему нужно, но не знает, что это такое.

Редактор — это специалист, который, плохо зная, что такое хорошо, хорошо знает, что такое плохо.

Редактор — сотрудник СМИ, который отделяет зёрна от плевел и отдаёт плевелы в печать.

Завтрак

Однажды В. Стасов с Тургеневым завтракали вместе в ресторане. (Стасов любил говорить: «в трактире»).

Беседуя о чём-то, они неожиданно сошлись(!) во мнениях. Тургенева это так удивило, что он тут же бешено вскочил из-за стола. Подбежал к открытому окну и крикнул своим очень высоким, почти женским голосом:

— Вяжите меня, православные! Тургенев с ума спятил — он согласился со Стасовым!!

Ошибка или заблуждение

Роберт де Ниро-старший, кроме того что был прекрасным художником. И, так сказать, не совсем «традиционным» партнёром в браке, — был ещё и, ну… Если не скурпердяем, то повёрнутым на американских странностях — точно. Порой очень затейливых странностях. И не без юмора понятно. Иначе не был бы де Ниро.

Однажды в баре он рассказывал друзьям об одном отеле в Канзасе, в котором пришлось жить несколько месяцев.

— Представьте себе, что в этом хостеле во всех номерах на стенах висели такие объявления:

«Постояльцы, которые ложатся в постель в ботинках, должны вносить дополнительную плату».

«Тройной стук в дверь означает, что в отеле совершено убийство».

«Азбукой Морзе не пользоваться. Кричите!!»

«Запрещается вынимать кирпичи из матрацев».

«На случай, если в комнате пойдёт дождь, под кроватями имеются зонтики».

«Если в комнате не окажется полотенца, можно пользоваться скатертью».

«Ошибка — если вы возьмёте с вешалки чужой шёлковый зонт вместо собственного. Но если вместо собственного шёлкового вы взяли чужой бумажный зонт, — то это заблуждение»…

— Почему же вы не съехали оттуда? — спросил один из слушателей.

— Это было невозможно, — ответил Роберт. — Дело в том, что отель принадлежал мне…

Пикассо vs Твен. Больные люди

— Вы больны, — резюмировал эскулап осмотр и анализы Марка Твена.

— Как жить? — ответил Твен.

— Не курить. И строжайшая диета. Стакан молока и сухарики — это всё, что вам разрешается съесть за день.

— Но милый доктор, почему так мало?! — взмолился Твен.

— Больше нельзя. Вы на диете.

— Гм-м, — проворчал Твен, нащупывая в кармане трубку. — В таком случае прошу дать мне почтовую марку.

— Зачем, — не понял доктор.

— Я хочу немного почитать на ночь!

*

— Вы больны, Пабло,— резюмировал эскулап. — И возможно психически.

— Как жить? — ответил Пикассо.

— Мало того, — продолжил известнейший французский врач. — Как знаток человеческой анатомии, я утверждаю, что люди на ваших картинах больны тоже. С врачебной точки зрения они вызывают большое сомнение.

— Возможно… — задумался Пикассо. — Единственно, в чём я могу вас заверить, доктор, что они будут жить намного дольше, чем ваши пациенты!

Афера

Реминисценция, так сказать…

Помню, однажды в достославные 90-е цыгане впаривали мне увесистую золотую цепочку за $50: любимое их занятие. С трудом сошлись на тридцати баксах.

Цепочка, конечно же, оказалась позолоченным железом — фуфелом, как тогда говорили. Впрочем, как и зелёный полтинник «Ulysses Grant», которым я за неё расплатился. В отличие от двадцати баксов цыганской сдачи, real money.

Эрнст

Так вот, слушай. Тс-с-с. Слушай, э-э-э... У меня чувиха есть. У самого́ Эрнста в Останкино работает. Ну там, помощником режиссёра или кем там они у него трудятся, не знаю. Так вот, слушай. Она вчера сказала мне… Ну, типа мы там немного встретились. Пивка с устатку дербанули, не суть.

Проснувшись, она мне говорит — слышь типа. Слышу, грю. Слышь типа, грит, — Матильду-то, — грит, в самый Новый год покажут. Чтобы обстановку типа разрядить. Сразу после «Иронии с лёгким паром», поэл? Поэл, — грю.

И тут во мне чё-то ёкнуло такое. Я ей ка-а-ак… (Неудобно описывать, с утра-то.)

В общем, слышьте, товарищи? Эрнст-то обхитрил всех опять. В натуре-на. И Новый год как всегда испортил. И денег хапанул. И Россию сохранил. Слышь, э-э…

Скупердяй

Ференц Лист однажды был приглашён на ужин к одному аристократу. Собралось большое общество, — так как хозяин предупредил, что у него дома будет играть знаменитый пианист.

Ужин, поданный гостям, был чрезвычайно скромным и крайне безвкусным. Плохим, в общем.

Тем не менее, не успели присутствующие чего-либо поесть, как хозяин громко провозгласил:

— А сейчас наш глубокоуважаемый гость нам что-нибудь сыграет из своих произведений. Просим, маэстро!

Сконфуженный приёмом композитор сел за рояль, взял несколько фальшивых аккордов и запендюрил что-то типа нашего чижика-пыжика или собачьего вальса. Не знаю, — что там у них в XIX в. было в ходу. До-ре-ми-до-ре-до точно же не было…

Цитируя самого себя, в помощь будущим библиографам Фунта

«Самоуничтожение в порывах прозрения и в апоплексическом понимании невозможности изменить что-либо собственноручно». Об А. Вампилове

«…Типологически увиливая, избегая тернистых коллизий современности, — кои, не секрет, смерти были подобны». О Евгении Пермяке

«Сомнамбулически пребывая в состоянии твёрдой недооценки невозможности компромисса…» О Мамине-Сибиряке

«Откуда Камеамео I было знать, что в середине XIX в. его острова станут притчей во языцех в эзопово-семантической полемике меж русской профессурой с имперским правительством, не на шутку напуганным разгоревшимися за границей бунтами!» Об И. Прыжове

«Судьба его чрезвычайно окутана противоречиями, одновременно какими-то не совсем ясными, не совсем явными казуальными закономерностями, идущими в разрез с истоками, основами человеческого бытия». О Сухово-Кобылине

«Мало того, наши деды грезили об утопии, пусть коммунистической, не суть, но всё-таки об утопии — виртуальной, незримой; правда, основанной отнюдь не на виртуальных вещах, впитанных с молоком матери, книгами, двором и ремнём отца по праздникам, невзирая на господствующий в СССР атеизм: не предай, не убий, не обмани, не укради». О В. Губареве

«Ищет метафизический, поливалентный толстовский выход-травести из катавасии проекций кладбищенских галлюцинаций». О Г. Иванове

«Странность русского раскаяния в том, что вне зависимости от обстоятельств оно самовлюблённо тешится метафизической диалектикой прошедшего горя как чем-то отвлечённо-привычным, похожим на норму, realem existentiam. Сопоставимым разве что с любовью к матери, родовому гнезду, откуда убёг повзрослевший, но крайне непослушный пройдоха-сын». О Достоевском

Четыре вопроса великим

Французского писателя Андре Моруа однажды спросили:

— Кто больше изменил ход истории — Цезарь или Наполеон?

— С тех пор как существует цивилизация, никто так чудовищно не изменял ход истории, как историки, — ответил Моруа.

*

Два венских композитора обвинили друг друга в плагиате. Разрешить инцидент пригласили Франца Легара. Он попросил обоих сыграть свои мелодии. Музыканты исполнили.

— Ну, кто же обворован? — нервно спросили судью.

— Оффенбах, — не задумываясь ответил Легар.

*

Одна назойливая графоманка спросила у Бернарда Шоу, как лучше писать, чтобы стать знаменитым мировым автором.

— Слева направо, — нетерпеливо послышалось в ответ.

*

Уинстона Черчилля как-то спросили, каким талантом, по его мнению, должен обладать политик.

— Он должен уметь предвидеть, что произойдёт завтра. И уметь объяснить, почему это не произошло, — ответил Черчилль, глотнув из пузатого бокала.

Обманщик

Друзья создателя фонографа Томаса Эдисона обратили внимание на то, что двери его загородной виллы очень трудно открываются. Каждый раз входящему приходится делать большое усилие.

Кое-кто даже ехидно заметил, дескать, великий изобретатель — разработчик телефона и лампочек накаливания — мог бы изобрести что-нибудь для своих неподатливых дверей.

Эдисон только усмехался в ответ, виновато разводя руками: мол, сапожник без сапог…

Ну не позволит же он себе признаться, что входная группа соединена со специальной помпой так, — что каждый дорогой гость накачивает в цистерны отопления и канализации по 20 литров воды!

Рождение человека

У Мопассана есть рассказ «В вагоне».

Сюжет. Три дамы-аристократки поручили молодому скромному аббату привезти к ним из Парижа сыновей-школьников. На летние каникулы.

Более всего матери боялись потенциальных в дороге соблазнительных фиоритур. Которые могли бы дурно повлиять на нравственность мальчуганов: ну, на то он и Мопассан. Трепету нагнать умеет. Впрочем, и страсти тоже.

Как и положено в беллетристике, избежать рискованных впечатлений — impressions! — путешественникам не удалось. Их соседка по вагону вдруг взялась рожать и громко оттого стонать. Она сползла с дивана и, упёршись в него руками, с остановившимся взглядом, с перекошенным лицом, причитала:

«— О, боже мой, боже мой!

Аббат бросился к ней.

— Сударыня… Сударыня, что с вами?

Она с трудом прохрипела:

— Кажется… Кажется… Я рожаю…»

Смущённый аббат приказал воспитанникам глядеть в окно. А сам, засучив рукава рясы, принялся исполнять обязанности акушера…

В общем, ребятишки «в окно» насмотрелись, говоря по-простому.

У Горького малыш тоже появляется в дороге: рассказ «Рождение человека».

В кустах, у моря, молодая баба-орловка «извивалась, как береста на огне, шлёпала руками по земле вокруг себя и, вырывая блёклую траву, всё хотела запихать её в рот себе, осыпала землёю страшное нечеловеческое лицо с одичалыми, налитыми кровью глазами…»

Её случайный спутник (автор новеллы — Горький) — единственный человек, который мог оказать помощь. Он сбегал к морю, «засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером».

Рассказ Мопассана, — резюмирует литературное сравнение Маршак-библиограф, — это отличный анекдот. Не только забавный, но и социально острый. В какой-то степени опасный: именно что мотивом натурализма.

В свою очередь, рассказ Горького — блистательная поэма. До того реалистичная — читать трудно! И даже мучительно.

Пожалуй, во всей мировой литературе — в стихах и прозе — не найти такой торжественно-умилённой радости: «Новый житель земли русской, — пишет Горький, — человек неизвестной судьбы, лёжа на руках у меня, солидно сопел…».

Маршак итожит: никогда нового человека не встречали более нежно, приветливо и гордо, чем встретил маленького орловца нежданный прохожий — парень с котомкой за плечами.

«— Дай... дай его...

— Подождёт.

— Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстёгивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплому её телу буйного орловца, он сразу всё понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая, — вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжёлую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...»

На всю дальнейшую жизнь Маршак впитал сердечную горьковскую любовь. Ко всему естественному, светлому, честному. И страстному.

Горел костёр под небом Крыма,

Стреляя звёздами во тьму,

А мне смолистый запах дыма

Напомнил Горького в Крыму.

Он слушал буйный шум прибоя

И треск обугленной коры.

И, верно, видел пред собою

Свои походные костры.




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В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по литературе за 2016 год — ее получил Боб Дилан, один из важнейших людей в истории рок-музыки. Сам Дилан на церемонию вручения премии приехать не смог (его песню «A Hard Rainʼs A-Gonna Fall» спела Патти Смит), но прислал письмо со своей нобелевской речью.

14.12.2016 13:00, meduza.io

Все это рок-н-ролл
10 интересных фактов о Нобелевской премии





 

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Новости
«Открытая библиотека» в Добролюбовке
10 ноября в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова состоялась презентация проекта «Открытая библиотека», проведенная координатором проекта Наталией Трищенко и президентом Ассоциации интернет-издателей Иваном Засурским. Участники узнали о возможностях взаимодействия с вики-проектами, условиях участия в конкурсе, новых правовых и технологических инструментах предоставления открытого доступа, а также определении срока перехода произведений в правовой режим общественного достояния.
Ресурсный центр «Открытая библиотека» в Йошкар-Оле
7 ноября проект НП «Викимедиа РУ» РЦ «Открытая библиотека» был представлен в Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл. Мероприятие для сотрудников библиотек провели директор НП «Викимедиа РУ» Владимир Медейко и активист «Википедии» Дмитрий Рожков. Участники мероприятия не только узнали о новых правовых и технологических инструментах открытого доступа и проектах партнерства, обеспечивающих открытую публикацию произведений науки и культуры, но также получили экземпляры пособия, специально подготовленного в рамках ресурсного центра.
Проект «Открытая библиотека» представлен в Тюмени
2 ноября в информационно-библиотечном центре Тюменского государственного университета состоялся мастер-класс для представителей вузовских библиотек, который провели президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский и координатор проекта Ресурсный центр «Открытая библиотека» Наталия Трищенко. Основными темами мероприятия стали: использование открытых лицензий в библиотечной деятельности, особенности текущей системы авторского права в России, опыт открытия доступа к библиотечным коллекциям, повышение видимости оцифрованных массивов в интернете, а также возможность участия в проекте «Открытая библиотека».
НП «Викимедиа РУ» издало пособие для библиотекарей

Издание содержит рекомендации по использованию открытых лицензий и публикации произведений в режиме открытого доступа
Пособие подготовлено в рамках проекта Ресурсный центр «Открытая библиотека», основная цель которого состоит в организации правовой и методологической поддержки библиотек для открытия доступа к общественному достоянию. В настоящий момент множество произведений науки и культуры нельзя найти в интернете, однако издания, срок охраны авторских прав на которые уже закончился, можно и нужно оцифровывать, и библиотеки могут сыграть ведущую роль в этом процессе.

НП «Викимедиа РУ» запустило сайт проекта «Открытая библиотека»
Ресурсный центр для библиотечных работников Открытаябиблиотека.рф создан в рамках одноименного проекта партнёрства. Он предназначен для организации правовой и методологической поддержки библиотек по вопросам размещения в открытом доступе произведений, перешедших в правовой режим общественного достояния, а также использованию открытых лицензий. Сайт разработан командой проекта на основе вики-движка, его функционирование могут поддерживать любые участники проектов «Викимедиа».

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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