Здесь и сейчас

Люблю Пелевина за емкие термины, идеально передающие смысл жизни огромного количества современных людей. Например – господа прошлонавты. Оглянитесь вокруг – их немеряно. И загляните на всякий случай в зеркало. Интенсивности их жизни не позавидует и черепаха. Господа и дамы прошлонавты талантливо манипулируют прошлым. Они виртуозно оперируют словами на подобии «карма», «судьба», «гороскоп». Cмотрят в сегодня и завтра через вчера и давным-давно. Зависают в прошлом, переживая одни и те же события надцатилетней давности. Им трудно отстраниться от того, чего давно уже нет. Сколько их (нас) – именно оттуда, из прошлого, строящих планы и мечты, ограничивающих свои возможности былыми поражениями и опытом из давно прожитой жизни?
Я тоже когда-то была прошлонавтом. И мой путь в сегодня и завтра, как ни странно, был тесно связан с самым что ни на есть прошлым. Он начался с одного разговора с моей 80-летней бабушкой, которая как-то раз с присущей старым людям простотой преподнесла мне очень понятный урок на своих древних счетах. Знаете, такие довоенные счеты с засаленными деревянными костяшками? Бабуля пересчитывала на них деньги, сидя в окошке маленькой сельской автобусной кассы. И на них же как бы мимоходом и играючи, показала мне ужасные цифры, которые позже стали точкой отсчета моего нового будущего.
Простая арифметика
Арифметика бабули была элементарно простой и оттого ужасающей. С помощью деревянных костяшек она прикинула настоящую продолжительность осознанной жизни обычного человека.
70 лет (так бабушка оценивала среднюю продолжительность жизни односельчан) х 365 дней = 25.550 дней
25.550 – 1.460 (это 4 года в начале жизни, когда мы объективно не влияем на ее наполненность) = 24.090 дней
24.090 – 8.030 (в сутках 24 часа, из которых мы спим 8 – итого – 1/3 часть жизни) = 16.060 дней.
16.060/7 (дней в неделю) = 2.294 недели.
«То есть вся жизнь проходит меньше чем за 2.294 недели», — спокойно и совсем непринужденно резюмировала моя 80-летняя бабуля. Ее давно уже нет. Но нацарапанные ею на желтой блокнотной странице расчеты я храню до сих пор.
Это потом я увижу сотни роликов в YouTube о ценности каждой минуты жизни. Это потом ученные нарисуют карты, на которых разложат по календарным дням жизнь человека, и каждая ее минута впишется в совершенно четко отведенную ячейку, а вся жизнь целиком – уместится на А4. Но именно тогда, на желтом блокнотном листе с четырьмя математическими действиями, передо мной впервые встал главный вопрос: а что я буду делать со своими драгоценными 2.294 неделями?
Довольно быстро я приняла решение «начать новую жизнь» и сделать «самый важный шаг» – перешагнуть черту, за которой останется мое прошлое. Я тут же вступила в свое новое будущее – назовем его «счастье». И тут же споткнулась о табличку «все и сразу», мгновенно вылетев в кювет этой самой жизни. Причем вышвырнуло меня туда вовсе не «все», а именно «сразу».
Я много раз потом еще спотыкалась и падала – то о свое «если уже делать, то идеально», «или все или ничего» и тому подобное. Реже застревала на этапе «бы»: «была бы я старше/младше/худее», «если бы я раньше знала», «если бы я поступила в другой вуз» – в зависимости от того, что появлялось или происходило в жизни моих знакомых и друзей разных периодов.
Решение, которое в конечном итоге вывело меня на прямой (более-менее) и прогнозируемый (плюс-минус) путь, как все гениальное, оказалось очень простым и уместилось на тетрадном листе. Это были шесть вопросов. Простых и честных.
Вот они:
Кто я сейчас? Кем я хочу быть?
Чем я на самом деле хочу заниматься?
Почему мое настроение, чувство собственной значимости и важности держится/зависит только на близких и/или друзьях?
Почему я постоянно худею и всегда на диете?
Почему в моей жизни то и дело возникают одни и те же грабли?
Почему я каждый раз спрашиваю у других, как лучше, если точно понимаю, что «как лучше» для меня могу знать только я?
Пошаговая инструкция, которую я себе выписала, выглядела тоже достаточно просто:
Шаг № 1. Сделать выбор
Либо создавать себя своими ежедневными решениями – либо продолжать жить по сценарию, написанному кем-то для вас (на самом деле, как правило, не для вас).
Шаг № 2. Создавать отношения с самим собой
«Отношения с собой» – это все то, что остается у вас без чужих оценок, мнений, задач, суждений – без всего чужого. Это все то, что есть у вас, когда других просто нет.
Шаг № 3. Найти свое дело
Не работу, не хобби, не увлечение – ваше Дело. В создание чего вы (я) готовы вкладывать силу, эмоцию, энергию – и что должны получить взамен – деньги, эмоции, общение? Не стесняйтесь. В этом шаге очень важен баланс: заниматься своим делом важно так же, как и получать за это достойное, в том числе финансовое, вознаграждение.
Шаг № 4. Договор с собой
Этот шаг можно было даже вынести в начало плана. Нужно договориться, наконец, с собой, что ошибки/провалы/промахи – это неотъемлемая и очень важная часть пути. Полюбить свои неудачи и ошибки – они помогают двигаться вперед. Тот, кто начинает и ошибается, все равно будет всегда впереди того, кто даже не начинает.
Шаг № 5. Вытереть с подкорки своего мозга слово «никогда»
Когда ты договариваешься с собой не делать определенных вещей – не есть сладкого, не кричать на ребенка, не пропускать тренировки – тебе будет проще не делать всего этого, если ты не будешь загонять себя в ловушку слова «никогда». Нужно принять мысль, что иногда ты все же можешь поддаться слабости и съесть кусок торта. Иногда ты можешь вспылить. Иногда ты можешь проехать мимо спортзала. Только иногда – это именно иногда. Как расшифровывает толковый словарь – «в некоторых, отдельных случаях». Не забывайте об этом.
С планом закончили. Остались индикаторы – маячки, которые буду показывать, на верном ли вы пути. Спрашивайте себя в конце каждого прожитого дня:
Как я сегодня продвинулся к своей цели?
Что из того, что я сделал, приближает меня к цели или отдаляет меня от того, кем я хочу стать и куда хочу прийти?
Ну и самый важный контрольный вопрос:
Для чего мне это все?
Если у вас есть ответ на него, отлично. Если пока нет – я рада, что вы начали его искать. Искать смысл в том, что вы делаете и ради чего живете.
Я не люблю называть себя «успешным человеком», вопреки многим атрибутам успешности в моей жизни и несмотря на мою роль коуча (а коуч не может учить других быть успешными, не будучи таковым лично). Я тоже перманентно испытываю неудовлетворенность собой и постоянное желание развиваться и быть лучше. Но я точно могу назвать себя счастливым человеком. Именно потому, что я научилась жить сейчас, не откладывать на завтра. Научилась удивляться и радоваться этому «мигу между прошлым и будущим», который и называется жизнью.
Источник: womo.ua
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