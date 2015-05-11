Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 19 февраля 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zdes_i_sejchas_41539"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41539_chay-stakany-shishki-stol-kniga-670x35.jpg" width=206 alt="Здесь и сейчас" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Кадя, <a href=http://womo.ua/perestante-byit-proshlonavtami/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Здесь и сейчас</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Перестаньте быть прошлонавтами</font></em></span></p><p>Люблю Пелевина за емкие термины, идеально передающие смысл жизни огромного количества современных людей. Например – господа прошлонавты. Оглянитесь вокруг – их немеряно. И загляните на всякий случай в зеркало. Интенсивности их жизни не позавидует и черепаха. Господа и дамы прошлонавты талантливо манипулируют прошлым. Они виртуозно оперируют словами на подобии «карма», «судьба», «гороскоп». Cмотрят в сегодня и завтра через вчера и давным-давно. Зависают в прошлом, переживая одни и те же события надцатилетней давности. Им трудно отстраниться от того, чего давно уже нет. Сколько их (нас) – именно оттуда, из прошлого, строящих планы и мечты, ограничивающих свои возможности былыми поражениями и опытом из давно прожитой жизни? <a href="http://www.chaskor.ru/article/zdes_i_sejchas_41539">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Люблю Пелевина за емкие термины, идеально передающие смысл жизни огромного количества современных людей. Например – господа прошлонавты. Оглянитесь вокруг – их немеряно. И загляните на всякий случай в зеркало. Интенсивности их жизни не позавидует и черепаха. Господа и дамы прошлонавты талантливо манипулируют прошлым. Они виртуозно оперируют словами на подобии «карма», «судьба», «гороскоп». Cмотрят в сегодня и завтра через вчера и давным-давно. Зависают в прошлом, переживая одни и те же события надцатилетней давности. Им трудно отстраниться от того, чего давно уже нет. Сколько их (нас) – именно оттуда, из прошлого, строящих планы и мечты, ограничивающих свои возможности былыми поражениями и опытом из давно прожитой жизни?

Я тоже когда-то была прошлонавтом. И мой путь в сегодня и завтра, как ни странно, был тесно связан с самым что ни на есть прошлым. Он начался с одного разговора с моей 80-летней бабушкой, которая как-то раз с присущей старым людям простотой преподнесла мне очень понятный урок на своих древних счетах. Знаете, такие довоенные счеты с засаленными деревянными костяшками? Бабуля пересчитывала на них деньги, сидя в окошке маленькой сельской автобусной кассы. И на них же как бы мимоходом и играючи, показала мне ужасные цифры, которые позже стали точкой отсчета моего нового будущего.

Простая арифметика

Арифметика бабули была элементарно простой и оттого ужасающей. С помощью деревянных костяшек она прикинула настоящую продолжительность осознанной жизни обычного человека.

70 лет (так бабушка оценивала среднюю продолжительность жизни односельчан) х 365 дней = 25.550 дней

25.550 – 1.460 (это 4 года в начале жизни, когда мы объективно не влияем на ее наполненность) = 24.090 дней

24.090 – 8.030 (в сутках 24 часа, из которых мы спим 8 – итого – 1/3 часть жизни) = 16.060 дней.

16.060/7 (дней в неделю) = 2.294 недели.

«То есть вся жизнь проходит меньше чем за 2.294 недели», — спокойно и совсем непринужденно резюмировала моя 80-летняя бабуля. Ее давно уже нет. Но нацарапанные ею на желтой блокнотной странице расчеты я храню до сих пор.

Это потом я увижу сотни роликов в YouTube о ценности каждой минуты жизни. Это потом ученные нарисуют карты, на которых разложат по календарным дням жизнь человека, и каждая ее минута впишется в совершенно четко отведенную ячейку, а вся жизнь целиком – уместится на А4. Но именно тогда, на желтом блокнотном листе с четырьмя математическими действиями, передо мной впервые встал главный вопрос: а что я буду делать со своими драгоценными 2.294 неделями?

Довольно быстро я приняла решение «начать новую жизнь» и сделать «самый важный шаг» – перешагнуть черту, за которой останется мое прошлое. Я тут же вступила в свое новое будущее – назовем его «счастье». И тут же споткнулась о табличку «все и сразу», мгновенно вылетев в кювет этой самой жизни. Причем вышвырнуло меня туда вовсе не «все», а именно «сразу».

Я много раз потом еще спотыкалась и падала – то о свое «если уже делать, то идеально», «или все или ничего» и тому подобное. Реже застревала на этапе «бы»: «была бы я старше/младше/худее», «если бы я раньше знала», «если бы я поступила в другой вуз» – в зависимости от того, что появлялось или происходило в жизни моих знакомых и друзей разных периодов.

Решение, которое в конечном итоге вывело меня на прямой (более-менее) и прогнозируемый (плюс-минус) путь, как все гениальное, оказалось очень простым и уместилось на тетрадном листе. Это были шесть вопросов. Простых и честных.

Вот они:

Кто я сейчас? Кем я хочу быть?

Чем я на самом деле хочу заниматься?

Почему мое настроение, чувство собственной значимости и важности держится/зависит только на близких и/или друзьях?

Почему я постоянно худею и всегда на диете?

Почему в моей жизни то и дело возникают одни и те же грабли?

Почему я каждый раз спрашиваю у других, как лучше, если точно понимаю, что «как лучше» для меня могу знать только я?

Пошаговая инструкция, которую я себе выписала, выглядела тоже достаточно просто:

Шаг № 1. Сделать выбор

Либо создавать себя своими ежедневными решениями – либо продолжать жить по сценарию, написанному кем-то для вас (на самом деле, как правило, не для вас).

Шаг № 2. Создавать отношения с самим собой

«Отношения с собой» – это все то, что остается у вас без чужих оценок, мнений, задач, суждений – без всего чужого. Это все то, что есть у вас, когда других просто нет.

Шаг № 3. Найти свое дело

Не работу, не хобби, не увлечение – ваше Дело. В создание чего вы (я) готовы вкладывать силу, эмоцию, энергию – и что должны получить взамен – деньги, эмоции, общение? Не стесняйтесь. В этом шаге очень важен баланс: заниматься своим делом важно так же, как и получать за это достойное, в том числе финансовое, вознаграждение.

Шаг № 4. Договор с собой

Этот шаг можно было даже вынести в начало плана. Нужно договориться, наконец, с собой, что ошибки/провалы/промахи – это неотъемлемая и очень важная часть пути. Полюбить свои неудачи и ошибки – они помогают двигаться вперед. Тот, кто начинает и ошибается, все равно будет всегда впереди того, кто даже не начинает.

Шаг № 5. Вытереть с подкорки своего мозга слово «никогда»

Когда ты договариваешься с собой не делать определенных вещей – не есть сладкого, не кричать на ребенка, не пропускать тренировки – тебе будет проще не делать всего этого, если ты не будешь загонять себя в ловушку слова «никогда». Нужно принять мысль, что иногда ты все же можешь поддаться слабости и съесть кусок торта. Иногда ты можешь вспылить. Иногда ты можешь проехать мимо спортзала. Только иногда – это именно иногда. Как расшифровывает толковый словарь – «в некоторых, отдельных случаях». Не забывайте об этом.

С планом закончили. Остались индикаторы – маячки, которые буду показывать, на верном ли вы пути. Спрашивайте себя в конце каждого прожитого дня:

Как я сегодня продвинулся к своей цели?

Что из того, что я сделал, приближает меня к цели или отдаляет меня от того, кем я хочу стать и куда хочу прийти?

Ну и самый важный контрольный вопрос:

Для чего мне это все?

Если у вас есть ответ на него, отлично. Если пока нет – я рада, что вы начали его искать. Искать смысл в том, что вы делаете и ради чего живете.

Я не люблю называть себя «успешным человеком», вопреки многим атрибутам успешности в моей жизни и несмотря на мою роль коуча (а коуч не может учить других быть успешными, не будучи таковым лично). Я тоже перманентно испытываю неудовлетворенность собой и постоянное желание развиваться и быть лучше. Но я точно могу назвать себя счастливым человеком. Именно потому, что я научилась жить сейчас, не откладывать на завтра. Научилась удивляться и радоваться этому «мигу между прошлым и будущим», который и называется жизнью.

Источник: womo.ua





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