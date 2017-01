воскресенье, 8 января 2017 года, 15.00

Затянувшаяся летаргия

Первый премьер Сингапура Ли Куан Ю о неизбежном распаде Европы

Евросоюз трещит по швам и вряд ли его получится спасти: еврозона, скорее всего, распадется, а социальную политику европейским странам придется серьезно ужесточать. Такой прогноз сделал первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в своей книге One Man’s View of the World, которая вышла в 2013 году. Тогда Великобритания еще не проголосовала за выход из ЕС, исламисты не устраивали теракты на европейских улицах, а о масштабах грядущего миграционного кризиса вряд ли кто-то догадывался. Подробнее