Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 24 апреля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zapretit_no_ne_obidet_41854"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41854_content_2.jpg" width=206 alt="Запретить, но не обидеть" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://zdravpunkt.com.ua/index.php/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/o-vospitanii.html>zdravpunkt.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Запретить, но не обидеть</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">8 разумных основ родительских запретов</font></em></span></p><p>Воспитания не может быть без наказаний и запретов. Как иначе донести до ребенка, что есть вещи, не допустимые в мире, где мы живем, а есть и по-настоящему опасные. Но запреты должны быть взвешенными и мудрыми, иначе вместо воспитания здравомыслящего человека мы запечатаем малыша в рамки комплексов и сомнений. Психологи вывели основные принципы, на которые должен опираться любой родительский запрет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zapretit_no_ne_obidet_41854">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Воспитания не может быть без наказаний и запретов. Как иначе донести до ребенка, что есть вещи, не допустимые в мире, где мы живем, а есть и по-настоящему опасные. Но запреты должны быть взвешенными и мудрыми, иначе вместо воспитания здравомыслящего человека мы запечатаем малыша в рамки комплексов и сомнений. Психологи вывели основные принципы, на которые должен опираться любой родительский запрет.

1. Однозначность

Дети воспринимают слова более буквально, чем взрослые. Кроме того, они крайне чувствительны к нашим интонациям и мимике, которые в первую очередь выдают любую фальшь. Вот почему дети зачастую оказываются гораздо проницательнее взрослых.

2. Непротиворечивость

Запрет не должен противоречить другим запретам. Помните, что вы в ответе за каждый запрет, соблюдения которого вы требуете. Чем запретов больше, и чем они глупее, тем меньшей силой они обладают. Запрет не должен противоречить здравому смыслу. Никогда не говорите что-либо вроде: «Нельзя кричать» или «Никогда не прикасайся к моим вещам». Соблюдать такие правила невозможно, а требовать их соблюдения — безумие.

3. Ясность

Запрет должен быть понятен ребенку. Детям постарше необходимы ясные объяснения всех запретов, иначе они воспримут их как оскорбление и наступление на свободу их личности. Особенно это касается тех запретов, от которых зависят здоровье и жизнь ребенка. Сами по себе такие запреты неочевидны, а наглядно показать ребенку, что будет, если запрет нарушить, вы не можете.

4. Последовательность

Решите для начала, где пролегает тот предел, за которым ваши силы заканчиваются. Невозможно быть последовательным, если запрещать ребенку всё подряд: вы очень быстро устанете и махнете на все рукой. Чтобы вы могли придерживаться заведенных правил и призывать чадо к порядку, запретов не должно быть много. Но те, что есть, обязательно должны соблюдаться, будьте последовательны в этом. Дети примерно до 3 лет воспринимают любой запрет как нечто, напрямую связанное с личностью родителя. Поэтому-то они часто и нарушают хорошо известные им запреты, лишь только вы покинули комнату. И единственное, что вам остается — это, вернувшись, повторить их снова и снова.

5. Солидарность обоих родителей

Когда родители согласны друг с другом в основных вопросах, ребенок получает от них целостную картину мира, растет уверенным в себе и в окружающих. Если же папа говорит одно, а мама — другое, ребенок вынужден как-то соединять в своем уме родительские послания. Он может стараться угодить обоим, но ценой глубокого внутреннего конфликта. Либо станет выбирать то, что ему больше по душе, и манипулировать родителями в своих интересах.

6. Твердость

Дайте ребенку выпустить пар, после чего ведите себя, как ни в чем не бывало. Настаивая на своем, старайтесь не злиться, тем более — не пытайтесь вести себя «мстительно». Просто делайте то, что считаете нужным. Если малыш расстроен, пожалейте его. Если вы дадите ему понять, что он, излив на вас свой гнев, совершил нечто ужасное, вы заставите его чувствовать себя виноватым, а это — лишний эмоциональный груз, который ребенок нести вовсе не должен. Ведь его гнев был искренним.

7. Честность

Смотрите на вещи реально. Прежде чем «издать новый указ», отдайте себе отчет в том, почему вы это делаете. Каждый свежеиспеченный вами запрет - новая мелкая травма для малыша. Ребенок всем своим существом чувствует ваши истинные мотивы, даже если пока не осознает этого.

8. Уважение к мотивам поступка

Всегда старайтесь встать на позиции ребенка и понять, почему он совершил тот или иной проступок. Оправдывая мотив ребенка, вы позволяете ему принять запрет — с пониманием, а наказание — с достоинством. Малыш вовсе не плох, но он совершил плохой поступок. Если вы спутаете для себя эти две вещи, вы дадите понять ребенку, что он не достоин вашей любви. Наказывать, не унижая, удается тем папам и мамам, которые не допускали и мысли, что ребенок совершил свое «злодеяние» намеренно.

Источник: econet.ru





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