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Siobhan Fenton, @siobhanfenton   понедельник, 3 октября 2016 года, 13.00

Запрет на аборты
Женщины в Польше выходят на всеобщую забастовку


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Парадоксальный вопрос абортов в России


Не хочешь рожать — заставим




Женщины из разных городов Польши в понедельник собираются выйти на всеобщую забастовку, пытаясь привлечь внимание к планам польских законодателей ужесточить и без того строгие законы страны, регулирующее порядок прерывания беременности. Участники забастовки надеются прервать социальную и экономическую жизнь этой преимущественно католической страны, обратив внимание всех на существующий порядок вещей.

В настоящий момент законодательство Польши разрешает аборты только в двух случаях: если речь идет об изнасиловании, или же когда жизнь женщины или плода находится под угрозой. Однако польские законодатели решили пойти еще дальше и планируют отменить даже эти исключения. Женщины, нарушившие закон, могут быть приговорены к сроку до пяти лет лишения свободы.

Организаторы забастовки призвали всех женщин Польши присоединиться к протесту против изменений законодательства, отказавшись выходить на работу, сообщает The Krakow Post.

Официальные забастовки, уже известные как «черный протест», пройдут в 60 городах Польши. В знак солидарности ряд предприятий пообещало присоединиться к протесту, закрыв свои двери для клиентов. Организаторы призывают участниц одеться в черное и постить фотографии забастовки в соцсетях.

Призывы к забастовке, циркулирующие онлайн, звучат так: «Черный протест в защиту прав на жизнь и здоровье женщин в Польше. Мы требуем полового просвещения, контрацепции и эффективных процедур искусственного оплодотворения. Мы против дальнейшего ужесточения законодательства об абортах. Что вы можете сделать? Вместо того чтобы идти на работу, идите на демонстрацию. Если вы обязаны быть на работе или дома – оденьтесь в черное, сфотографируйтесь и опубликуйте фотографию в социальных медиа с хэштэгом #BlackProtest #CzarnyProtest в знак солидарности. Поговорите с мамой, сестрой, кузиной, подругой, коллегой. Расскажите им о забастовке и о ситуации в Польше».

Забастовка уже получила поддержку известных лиц Польши, включая супермодель Аню Рубик.

С другой стороны, социальная группа «Stop Abortion» призывает к полному запрету абортов в Польше. Её поддерживает католическая церковь. Премьер-министр страны Беата Шидло и вице-министр юстиции Патрик Який также одобрительно высказывались о позиции группы. 87% поляков считают себя католиками, церковь по-прежнему имеет большое влияние на польское общество.

Согласно официальным данным, около 1,000 легальных абортов совершается в Польше каждый год. В то же время, по некоторым данным значительно большее количество абортов совершается нелегально: до 150,000 женщин якобы самостоятельно прерывают беременность, приняв таблетки, купленные онлайн.

В июне прошлого года активисты использовали дроны для того, чтобы доставить в Польшу подобные таблетки в знак солидарности с польскими женщинами.

В целом в мире законодательства 66 стран разрешают аборты только в том случае, если жизнь женщины находится под угрозой. Еще 59 стран допускают прерывание переменности для предотвращения серьезного вреда здоровью женщины.

В Северной Ирландии аборты являются уголовным преступлением, за которое женщина может быть приговорена к тюремному заключению вплоть до пожизненного – даже если речь идет об изнасиловании, инцесте или если плод имеет отклонения в развитии, несовместимые с жизнью после родов.

В апреле этого года 21-летняя женщина в Белфасте была признана виновной в «совершении» аборта в 19 лет после того как её соседи по квартире обнаружили останки плода в мусорной корзине и сообщили в полицию. Членов британского парламента не раз призывали отменить запрет на аборты, передав соответствующие поправки в Палату общин.

Перевод: Дарья Новаторова

Источник: independent.co.uk




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