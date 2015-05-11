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Игорь Фунт   , Сегодня, 16:00

Записки вятского лоха. Сентябрь, 2017
От Довлатова до Фунта


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Записки вятского лоха. Март, 2017


Записки вятского лоха. Июль, 2017




После этого Довлатов написал про меня, чуть приукрасив фабулу: «…я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унёс с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил её домой и успокоился».

Urgent

Мужик с утра у кассы. Я за ним. У мужика взяты малосольные огурцы, картошка, селёдка, пиво.

Вмиг ситуативно отрефлексировав, пеняю мужику шутя:

— Огурцы, картошка, селёдка, водка.

Мужик молчит.

— Я грю, — говорю я, — с пивом не сочетается антураж. Сочетаются: огурцы, картошка, селёдка, водка.

Мужик молча молчит. Спиной. Отбивает. «Чувство юмора, — подумал я удовлетворённо, — отсутствует напрочь».

Выползши на улицу, услышал сзади выстрел окрика:

— Эй!..

Оглянулся.

— У меня в машине — рыба. А дома — гости! — Если бы Муссолини увидел его несвежую приветственную ухмылку, прихваченную вездесущим кариесом, тут же бы повесился.

Пазл сложился. Мгновенно забыв об этом, я оглядел мир в поисках новых несоответствий.

В магазинском с утра пакете дружески соседствовали-похрюкивали об ногу монпансье, вобла, батон, майонез и пирожное. С безалкогольным пивом ессно…

Парк Зарядье

Бодлер, хоть и алкоголик-наркоша, а ведь провидец, сукин сын. И свои болезненные цветы зла он писал уж точно не для оборзевшей, вконец разнузданной «Бродячей собаки». Хтонически расписанной Судейкиным по-бодлеровски — кислотно-ярко, кислотно-жёстко. Жёлтым с фиолетовым. Со всякими там в залах претенциозными Ахматовыми в «узких юбках»; Шкловскими, по-хлебниковски воскрешающими чёртовы «вещи»; и Маяковскими, подающими блядям проклятую ананасовую воду.

А именно что для московского парка «Зарядье»! — Вот где они по-настоящему пригодились — бодлеровы цветочки, блин: «Возможно ль задушить, возможно ль побороть// Назойливое угрызенье, сосущее, как червь// — бесчувственную плоть,// Как тля — цветущее растенье?// Бессмертного врага возможно ль побороть?»…

Потому-то их и растащила высококультурная московская публика. Словно почувствовав всесильную бодлеровскую непогрешимость пред злом «пресыщенного Гада». Пред злом пресыщенного Гада, повторюсь…

Вот и воздалось

Есть у меня один приятель. Примерно моего возраста — и это собственно всё, что нас связывает: с точки зрения раздолбайства, немотивированной агрессии и всевозможных гульб — не моего поля ягода. Точнее, я не его. Поля ягода.

Познакомились случаем давным-давно. Кажется, где-то в бассейне или библиотеке: там же пересекались, время от времени обмениваясь впечатлениями по-разному прожитых «скорбных» дней.

Впрочем, моё впечатление отражено обычно под глазами и вокруг. Ещё во всевозможных запахах: от неистребимого амбре — до сжигающего его, амбре, тройного одеколона советской выдержки. Впечатления же визави — чисто конкретно в ощущениях, описаниях, грамотном цитировании намедни прочитанного.

Вообще он, добавлю, крайне начитан, имеет 4 образования, где-то там преподавал или преподаёт. Юрист. Учёный по ходу, не суть.

Гордость же его, добавлю ещё: — не пьёт, не курит, не… ну, вы поняли. По утрам — неизменная физзарядка.

Такой неубиваемый, правильный со всех сторон дядька. Глядящий на меня ну-у… не то чтобы свысока. Но как-то, скажем так, со стороны — в щадящем режиме. Типа куда вас, раздолбаев, девать, раз уж выродились на свет, гх-м… Раз уж в таком режиме построили своё неспокойное (и главное — абсолютно бесполезное!) бытие. Типа с утра — в качалке; днём — крысиные бега, как волчок заведённые; вечером — в пивном подвале; ночью — прости господи… Не суть.

Недавно его — в 53 года — накрыл жёсткий инсульт.

Полежал в больнице. Какие-то члены стали двигаться, какие-то члены — нет. Остались парализованными.

Мне позвонила его супруга. Конечно, тут же примчал: он грустно сидел в инвалидном кресле. По-ребячьи кивая головой. Что-то возбуждённо говорил заплетающимся языком. Не помню что — думал тогда о своём. (О бабах? о пиве? взрослых детях?) Ведь первостепенным в тот момент было просто побыть рядом. Похлопать по плечу. Сказать, что всё пройдёт, и мы ещё поплаваем наперегонки, не вопрос. Пару анекдотов…

Когда жена на минутку вышла, он прошептал размякшими трясущимися губами: «Ё-пэ-рэ-сэ-тэ, братан! (От меня наблатыкался.) Как же я жалею, что занимался какой-то х…нёй. Откладывая нахрен то, о чём ты мне каждый раз так вкусно намазывал при встречах. Сам дурак, в натуре… сам дурак, — повторил он, не в силах вытереть не к месту выкатившую слезу. — Как жалко-то, ё-ё-ё… Я знаю, что уже не встану с коляски. И всё, что мне остаётся, — это, как прежде, мечтать о том, ради чего я год за годом вёл этот чёртов «здоровый образ жизни». Типа вот ещё один день прожит: правильно и честно, в натуре, б…ть. Вот ещё. Всё так правильно и хорошо, — значит, скоро воздастся. Вот и воздалось»...

«Вот и воздалось, вот и воздалось», — раз за разом зачем-то повторял я. По привычке топая в свою старую «блатную» качалку. С расхристанным в хлам ржавым железом и замшелыми боксёрскими грушами. Дербалызнув на прощание в кухне коньячку с размазанной тушью супругой моего давнего учёного приятеля.

Инфляция

В сентябре 1922 г. «Известия» объявили о скором выходе книги стихов Волошина, предложенной в Госиздат поэтессой и переводчицей Софьей Парнок: «Selva Oscura» — «Тёмный лес» по латыни. С рисунками киммериста Богаевского, заставками Пискарёва.

Чуть ранее, в августе, Волошину выплатили за неё аванс — триста миллионов рублей. Анна Кандаурова привезла их из Москвы в Феодосию, оставив на сохранение у Богаевских… в пакете с лекарствами для Максимилиана. Впопыхах да при тёплой встрече забыв сказать, что в лекарствах деньги.

Приехавший в декабре из Севастополя Волошин — к умирающей матери — практически случайно обнаружил эти деньги. Стоимость которых со 133-х золотых рублей упала до 22-х. Через неделю Волошин вновь был на нулях. Не наскрести даже на почтовые марки.

После сочельника 1923 г. матери не стало…

Как раз в эти скорбные январские дни из Москвы нежданно приходит перевод на 300 миллионов от незнакомого коммуниста, почитателя стихов. Услышавшего о болезни и крайней нищете поэта.

На гроб, за дроги, за копку могилы хватило половины суммы. Вторая половина иссякла к концу поминального месяца: «В гробу мать лежала похудевшая, с молодым лицом, стремительным и решительным лбом. Рот сложился в ироническую, торжествующую усмешку. По горам бродили зимние туманы, по коктебельскому заливу — пятна жидкого солнца. …теперь всё ей стало понятно и приемлемо во мне». — Безденежье, дикая инфляция, убогость быта никогда не были творцу душевной проблемой.

Проблемой был... чрезвычайно самобытный характер Елены Оттобальдовны. Тяжко, нехотя и с опустошительными капризами отпустившей-таки почти пятидесятилетнего сына на волю.

И кстати, снять комнату в Крыму стоило тогда 500 млн. руб. в месяц. А во время финансовых атак на волошинский дом местные власти предлагали ему в конце 1923 г. (инфляция — бешеная!) 36 золотых монет, что составляло к тому времени 22 миллиарда.

Полтора века прошло…

«Правда и милость да царствуют в судах!» — провозгласил Александр II в манифесте 1856 года. А ведь всего несколько лет назад поплатились каторгой петрашевцы… Лишь в своём кружке посмевшие толковать о преимуществах открытых судов перед закрытыми.

«У взяток есть история, география и своя теория. Это не отрывок, не клочок из жизни, а целая жизнь, благообразно устроенная и приведённая в систему на известных местностях», — пишет в «Русском вестнике» (июль 1856 г.) прозаик и критик Н. Павлов рецензию на вызвавшую много толков обличительную комедию графа В. Соллогуба «Чиновник». В которой Павлов блистательно обнажает иллюзорность благородных, но наивных мечтаний Надимова, главного героя пьесы, о личной честности и неподкупности чиновников как о благодетельной панацее от судебного лихоимства.

Суть не в том, доказывает критик, чтобы громогласно назвать взяточников преступниками и заменить их честными(!) чинушами. А в том, чтобы изменить всю систему судопроизводства. Изменить нравственное воззрение, дающее простор «необузданности своекорыстных побуждений».

Взятка, ставит Павлов социальный диагноз, не причина, а следствие; не болезнь, а один из её признаков!

Полтора века пролетели незаметно…

НЛО

Помню, как-то в конце 1970-х работал в одной конторе по линии управления культурой. Так во́т.

Культурой-то мы, конечно, управляли, не вопрос. Но суть в другом.

В эту мою контору ежемесячно ходил один журнал исключительно для членов Партии (названия издания не помню) с красно-жирной припиской на обложке: «Для служебного пользования».

И вот однажды шефа не было, и почтарь вручил этот журнал мне: дескать, передайте по назначению, то есть директору заведения.

Ну, я взял. И, естественно, тут же пролистал.

В глаза кинулась статья про америкосов на Луне. В которой чёрным по белому было написано, что лунную программу закрыли из-за того, что они встретили там инопланетян. Мало того, инопланетяне сказали им (или дали понять), что нефиг им тут на Луне делать! — чтобы валили оттудова, да побыстрей. Иначе…

Тут пришёл шеф и забрал у меня заветный буклет. С прищуром так заглянув в глаза: «Надеюсь, молодой человек, журнал Вы не открывали?..» — «Упаси боже», — ответил я. Так во́т.

Тогда-то я и поверил в пришельцев.

КПСС, скажу вам, — штука была серьёзная. Несмотря на сегодняшнюю фотогеничную комичность брежневского правления. И, в принципе, просто так фейковые новости в служебных брошюрах распространять бы никто не стал. (Кстати, помнит ли кто название журнала?)

Вообще инопланетная тема была развёрнута в 70-х очень мощно.

В своей диссертации об НЛО (шутка) я предположил, что тогда была запущена кампания по скорейшему всесоюзному знакомству населения с этой проблематикой: типа для устрашения Америки. На то были подряжены советские СМИ, телевидение, кино (знаменитый фильм 1973 г. «Молчание доктора Ивенса»). Дескать, руководство СССР обладает неким высшим знанием. Но…

Наступили 80-е, и дело потихоньку сдулось. Не до того стало. Быть бы живу (в смысле кланово-партийного выживания).

Потом я увидел НЛО сам. На рыбалке. (Трезвый.)

Когда с неба, чуть ли не из Космоса вспыхнул вдруг мощнейший (лазерный?) луч. Освещавший огромную территорию буквально в полукилометре от меня. После чего местная пресса (поскольку свидетелей было крайне много) подняла версию, мол: это военные проводили спасательную операцию. Хотя дураку понятно, что подобной технологией, дабы с такой высоты и настолько ярко и контрастно осветить нереально большую площадь, человечество не обладает.

Затем НЛО (с огоньками по кругу) увидела жена. Затем знакомые, друзья. Но это уже можно принять за выдумку. Посему остановлюсь на личных ощущениях. Так во́т.

Нынче эта тема, разумеется, полностью замылена. Размыта на ютубе, в бесконечных документалках, сериалах etc.

В отличие от семидесятых годов 20-го столетия официально объявлять населению о внеземных контактах правительствам сейчас нету смысла. А зачем?.. Всё и так предельно ясно.

Кто о них действительно знает (а их немало), находятся под подпиской. Кто лишь (не без основания) додумывается — во всевозможных конспирологических кружках, радио, телепередачах.

Те же, кто в них по-настоящему верит… — надеются на лучшее. И вспоминают, вспоминают былое… Ну типа как я.

В общем-то, догадываясь, что инопланетяне, как и полноценный (неоднократный) здоровый секс, случаются только в пору нашей буйной молодости. Будучи безраздельными символами беспредельного счастья, неохватной свободы парения человеческого духа. Парения духа Любви и Правды. Что и есть собственно Истина. Что и есть — НЛО. Собственно Дзен с большой буквы.

Храни Господь Россию! (Если только Он — не Они…)

Сигареты

Сверхпопулярный французский бренд Gauloises появился в 1910 г. В эпоху коллаборационистского режима Виши (1940—1944) фабрика не без риска пользовалась негласным подпольным девизом: «Liberté, toujours!» — «Свобода, всегда!» Что, в общем-то, мало успокаивало недовольных прогрессистов, долгие годы куривших «Голуаз»: Камю, Сартра. Да и «нефранцузов-голуазцев» тоже: Пикассо, Кортасара.

Естественно, что отношения с Великобританией — бывшим союзником по Антанте — были весьма обесценены.

Анри Петен, возглавлявший гитлеровское «Французское государство», в бытность свою громивший немцев в Первую мировую, после ареста (1945) клялся, что крайне сочувствовал Сопротивлению и элементарно пытался сохранить Республику в целости, ничего боле. Черчилль однажды изрёк в его реабилитацию: дескать, Петен бомбил Англию «без особого рвения». За что последний был приговорён — вместо расстрела — к вечному изгнанию. Где и скончался в возрасте 95 лет. Заказывая себе на ссыльный остров Йе в Бискайском заливе… да-да — вышеупомянутые сигареты!

В Англии, — продолжавшей в войну закупки знаменитого табака, — «Голуаз» общепризнанно был приметой нищеты и бедности, некой подпорченной, что ли, с гнильцой, инородности. Аристократия, интеллигенция открыто брезговали забугорным брендом.

Так война, не пересекаясь с экономической политикой, что, в принципе, неудивительно, заставляла людей на подсознательном уровне выражать своё нерасположение. Экзистенциально возводя вражеские сигареты в ранг презираемого, чуждого. Одновременно не прекращая ими успешно торговать.

Награждение

Существует некая потешная легенда о книге «Павлик Морозов» В. Губарева. Легенда, к сожалению, утерянного со временем авторства в виду множественных пересказов.

Говорят, книгой и пьесой о Павлике Морозове осуществлена была мечта расстрелянного Мейерхольда…

«Стараниями Губарева пьеса была выдвинута на Сталинскую премию, — рассказывает известный журналист, корреспондент «МК», «Известий» и др. Олег Фочкин. — В день, когда должны были огласить список лауреатов, любитель розыгрышей композитор Никита Богословский устроил банкет и пригласил автора.

Гости сели за стол, включили радио. Раздался бархатный голос Левитана: «Список лауреатов Первой степени… Список лауреатов Второй степени… Третьей… — И наконец: — Драматургу Виталию Губареву, — с усилением громкости, — за пьесу “Павлик Морозов”… Нихрена!!» — Гости оторопели.

А когда поняли, что источником розыгрыша был редкий в те годы магнитофон, — расхохотались. Розыгрыш весело обмыли. И хорошо, что никто не донёс, что носило бы двоякий смысл, учитывая тему пьесы. Впрочем, это был уже не 1937-й. Может быть, поэтому и обошлось…»

От Довлатова… до Фунта

Только что вернувшись из армии, я устроился сторожем на стройку. И выносил оттуда всё, что ни попадя, как говорил генсек. Впрочем, как все и везде выносили всё, что было не приколочено в любимом нашем Советском Союзе: в зависимости от трудоустройства.

Дошло до того, что я вытащил за забор ведро с разведёнными водой белилами, подготовленное к покраске. Взял ведро и на троллейбусе отвёз его к родителям.

Трясся около получаса, расплескав по дороге половину. Приехал, побелил у предков потолок. Потом вернулся на стройку, порожнее ведро оставив, разумеется, дома.

После этого Довлатов написал про меня, чуть приукрасив фабулу: «…я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унёс с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил её домой и успокоился». — Э-эх… Славные были времена, скажу я вам.

Царь

Флетчер Джильс, английский посол при дворе Фёдора Иоанновича (1588), рассказывал, что однажды Государь, отдавая золотых дел мастеру — англичанину — массивные золотые слитки для изготовления из них посуды, велел ой как хорошенько следить за весом металла. Приговаривая: «Русские мои все воры!!»

На что англичанин усмехнулся и, спрошенный о причине улыбки, сказал:

— Ваше величество забыли, что Вы сами русский.

— Нет, я нерусский, — отвечал царь Московский («Блаженный»), преемник и по совместительству 3-й сын Ивана IV Грозного. — Предки мои германцы! (Из «Истории России» С. Соловьёва, 1879.)

Эту древность любили присовокупить к разговору образованные помещики-самодуры, поборники самодержавия в XIX веке.

Неплохо эта быль звучит и сейчас. Под звук истошных криков о том, что типа не уходи, царь-батюшка, не бросай нас, сирых, несчастных, воров и убийц на произвол судьбы! Пропадём же!!




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Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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