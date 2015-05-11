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Игорь Фунт   вторник, 13 сентября 2016 года, 16.00

Записки вятского лоха. Сентябрь, 2016
«Не сошёл ли он сума?..»


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Жаст ван экземпль…


Записки вятского лоха. Август, 2016




«...путём долгих переговоров, консультаций с учёными и технарями, – в том числе из Википедии, – официально сменили день рождения дорогого Андрея Платоновича с 1 сентября на 28 августа (16-е по старому стилю). 1 сентября – дата именин Платонова».

Без возможности выхода по УДО!

Судья:

– Товарищ генерал, вы сознаётесь в том, что, будучи замглавы антикоррупционного управления МВД России брали взятки?

Подследственный:

– Да, товарищ судья.

– Вы согласны, что эти 8 миллиардов вы украли и присвоили в виде криминальных подношений, различных махинаций и злоупотреблений служебным положением?

– Да, уважаемый суд. Признаю, каюсь.

– Имеются ли у вас ещё деньги, имущество, сворованные у народа?

– Так точно, имелись! Я всё честно отдал следствию.

– Что именно.

– Две яхты. Четыре подмосковных дома. Дача в Геленджике.

– Дача?

– Ну, не совсем дача.

– Или совсем не дача?

– 15 гектар всего. Каких-то 3 500 кв. метров площадь застройки...

– Да, немного. Где конкретно.

– Недалеко от мыса Идокопас.

– Это что, рядом с…

– Так точно! Недалеко от резиден...

– Так. Ну всё, хватит! Достаточно. Вы согласны понести законное наказание?

– Конечно. Я виноват. И готов отработать. Готов послужить своему народу! – генерал гордо вздёрнул вялый небритый подбородок: перед заседанием была тревожная нервическая ночь. Не выспался.

– Вы понимаете, что совершили особо тяжкое преступление против государства?

– Так точно, сэр. Осознаю, понимаю, каюсь.

– Вы не в Лондоне… пока. Чтобы «сэрить» тут.

– Виноват.

– Ваше последнее слово. – Чёрство, твёрдо, безальтернативно.

– Я больше так не буду.

– Хорошо. Господин прокурор, думаю, подсудимый полностью осознал свою вину и раскаялся. Это, видно по всему, нелегко ему далось. Что вы предлагаете?

Обвинитель. Очень сурово, низким голосом:

– В связи с беспрецедентной борьбой нашей страны с коррупцией, требую назначить высшую меру наказания!

Сдвинув брови. Сухо кашлянув:

– Продолжайте.

Безжалостно смотря преступнику в глаза:

– Пусть пожизненно мучается. Пусть сгниёт в конвульсиях. Пускай распнёт его божий гнев, спустившийся с небес. Окутав покрывалом неминуемого возмездия! Аллилуйаааа…

– Конкретнее, товарищ подполковник. Без лирики, пожалуйста.

– У меня всё.

– Значит, вы по-прежнему категорически настаиваете на трёхлетнем домашнем аресте?

Прокурор праведно опустил голову, немного вспотев от праведной злости.

– …Без возможности выхода по УДО, – тихо и беспощадно, сквозь зубы процедил он.

«Это жестоко! Немилосердно!» – Кто-то из присутствующих родственников упал в обморок: «Бум!» – «Срочно вызовите скорую, человеку плохо!» – послышались возбуждённые вскрики. Приставы затопали по рядам: «Стук-стук».

– Тук-тук! – жёстко и громко постучал молотком председательствующий: – Тишина в зале! Суд удаляется для принятия решения. – Махнув на прощание воландовской мантией-альмавивой, стоически топая каблуками в пол.

Решительно и грозно глядя вперёд. И только вперёд.

Топ-новость

«Сборная России по футболу забила первый мяч под руководством Черчесова!» – Ох-ох-ох.

Я бы добавил:

«Сборная России по футболу удачно сходила «по-большому» после первого забитого мяча под руководством Черчесова!»

Или:

«Сборная России по футболу первый раз пообедала не стошнимши под руководством Черчесова!»

Или:

«Сборная России по футболу первый раз проснулась не с похмелья под руководством Черчесова!»

Ну и т. д. и т. п., нет?..

Клип

Макс Фадеев опубликовал тут намедни, – в августе, – новую видюху группы «Серебро». Под названием «Сломана».

Трек набрал уже больше трёх миллионов просмотров! Что ж, неплохо, скажу я вам, друзья.

Девчонку, снявшуюся в клипе, я видел совсем недавно, в Вятке. У памятника Шаляпину на Театральной площади. Приехав на дорогую родину чисто отдохнуть и повидаться с друзьями.

Это 15-летняя кировчанка Даша Рожкова. Попавшая в фадеевский клип абсолютно случайно, – исключительно за телевизионно-«британскую» внешность.

Что ж, дай бог…

Вообще же вятичи, вятчане, крайне симпатичные и доброжелательные люди, скажу я вам, уважаемые господа – продюсеры-инвесторы. Они красивы и непредвзяты. Они просто великолепны!

Что и подтверждаю с высоты… Вятской Кикиморовой горы.

Каковую местные власти так и не могут уж столько (двадцать, тридцать!) лет обустроить-подлатать. Не суть.

Смотрим клип… Болеем за Дашу.

За нашу Дашу.

Редактор

«…Но – увы и увы – то обстоятельство, что с помощью долларового станка можно до поры до времени издеваться над золотом, вовсе не делает сам доллар надёжным способом сбережения. Сегодня его задрали до потолка, но единственной гарантией его будущей стоимости служат менструальные циклы Джанет Йеллен (а серьёзные инсайдеры уже не раз и не два произнесли шёпотом слово «менопауза»).

ДА, ААРОН, Я СКАЗАЛ «МЕНСТРУАЦИЯ ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН»! А ПОТОМ Я СКАЗАЛ «МЕНОПАУЗА ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН»! Yes, we can kick the can, говорил дядя Барак – но всякая Ponzi scheme, или, как выражаются в России, «пирамида», обречена рано или поздно…» – Ну и так далее.

Вот был бы я большим редактором, и кто-либо прислал мне подобное литературное месиво, – недолго думая, отправил бы эту чушь в корзину. К чёртовой матери.

Но если бы автором вдруг оказался Пелевин (а он им и оказался). Я бы тут же не раздумывая это напечатал. Везде где возможно. И поставил на первую линию в Фаланстере!

Правка

После недавней моей статьи о Платонове, – благодаря комменту одного из привередливых читателей, – путём долгих переговоров, консультаций с учёными и технарями, – в том числе из Википедии, – официально сменили день рождения дорогого Андрея Платоновича с 1 сентября на 28 августа (16-е по старому стилю).

1 сентября – дата именин Платонова.

Этот день, так уж повелось, десятилетиями давали во всех официальных источниках, – делится авторитетнейший платоновед, член-корреспондент РАН, заведующая отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН Наталья Корниенко.

Мелочь конечно. Но таки приятно (капает, капает внутри еврейская кровь!)

Как бы чуть прикоснулся к неизбежности и бесконечной конечности хлебниковского сущего…

Ну, что вроде бы особенного – лишь поменяли числа. Ан нет: где-то во вселенной наверняка сдвинулась чья-то личная формула бытия. Счастья или горя. Что, впрочем, одинаково бесполезно с точки зрения пелевинского всевидящего Ока. Или платоновского коммунизма за поворотом.

«Привередливым» же инициатором сего действа был, – к моему удивлению, – участник знаменитейших в былые времена рок-групп «Вежливый отказ», «Коррозия металла» и «Альянс» Максим Трефан.

Думаю, не обидится за огласку. Спасибо, брат музыкант, за важное фактологическое уточнение!

Приплыли, в принципе…

Архангела Михаила назначили духовным (небесным) покровителем следственного комитета. Патриарх этот выбор одобрил и утвердил.

Приплыли, в общем.

А я, знаете ли, как всегда о вечном:

«…Откуда я «Демона» своего взял? – пишет Фёдор Иваныч Шаляпин, земеля мой вятский: – Вспомнил вдруг деревню, где мы жили под Казанью: бедный отец был писец в городе, каждый день шагал вёрст семь туда и вёрст семь обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на полатях, а мама прядёт и ещё бабы.

Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают:

– Был Сатанаил, ангел. И был чёрт Миха. Миха – добродушный. Украл у Бога землю, насовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то и из ушей, и из носу, и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил был красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками – и отняли у него окончание ИЛ, и передали его Михе.

Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила – Сатана. Ну и я вдруг, как ставить Демона в свой бенефис – вспомнил это, и костюм был готов. Нужно было чёрное прозрачное, но чтобы тут, то здесь просвечивало золото, поверх золота надеть сутану. И он должен быть красавец со следами былого величия, статный, как бывший король…»

Так вот чёрт превращается в архангела, и наоборот.

Храни их Господь, не ведающих, падших. Потерявшихся в суете необъяснимых политических смыслов.

Как большого полицейского начальника ни с того ни сего вдруг охраняет не честь и совесть и мужская гордость, а архангел Михаил – так заранее подстраховавшегося хитреца-Патриарха бережёт равноапостольный «архангел» – полицейский начальник. И наоборот.

Во веки веков: «Сутана поверх золота», – так сказать, по-шаляпински… Точнее, по-сатанински.

И главное, не смешно.

Публичный дом

– Моня, правду щебечут, в Одессе открылся новый публичный дом?

– Прям таки на Дерибасовской!

– Ты там был?

– Естественно. Захожу, а там две двери: "Девушки" и "Женщины". Hу, ты же меня знаешь. Я пошёл туда, где написано "Девушки". Там опять две двери: "Платные" и "Бесплатные". Я, конечно, готов забашлять за удовольствие. Но ты же меня знаешь. Я пошёл туда, где написано "Бесплатные". А там опять две двери: "Красивые" и "Hекрасивые".

– Моня, я тебя знаю. Ты сходил, где написано "Красивые". Потому что ты любишь красивых и бесплатных.

– Естественно. …И тут я опять оказался на Дерибасовской.

Строгий режим

Приезжает высокая инспекция с проверкой в тюрьму. И… ничего себе!

Ворота нараспашку. Камеры открыты. Дубакав – раз-два и обчёлся. Собак – нету. Вышки пустые. Сидельцы все как один по камерам.

Начальник инспекции к хозяину:

– Что вы такое сделали, что лагерь идеально убран, зэки на месте, охраны нет, и никто не сбегает?

– Интернет провёл, товарищ полковник.

Расстроенный муж жалуется жене за обедом

– Гнусный, мелочный, завистливый человек. Откуда в нём столько кипящей ненависти, злости и непонимания. Ростом с ноготь, а возомнил, будто… А ведь у меня 30 лет стажа, э-э-эх.

– А как зовут твоего нового начальника?

Обречённо зачерпнув макарон из тарелки:

– Мохаммед Абрамович Скоропадьскый.

Приходит муж с работы

Сам не свой. Лыбится, хихикает. Морщится как-то непонятно.

«Не сошёл ли с ума?» – думает жена.

Спрашивает, садясь ужинать:

– Ты чего какой-то странный. То ли довольный, то ли…

– С работы уволили, – отвечает муж.

– Чего ж тут весёлого?

С жадностью заглотнув порцию борща:

– Меня-то уволили. А остальных-то посадили.

Проверка

Дед – с недоверчивым прищуром – спрашивает у старухи:

– Послушай, Мань. Вот умру я, как ты меня похоронишь? Уж больно ты скупа и привередлива. Что ни купишь, всё тебе – дорого! А куда ж их, деньги-то, беречь. В могилу всё одно не заберёшь.

– Прям таки скупая! Похороню не хуже олигарха, уж будь спок. Костюм солидный закажу. На гроб не пожадничаю – всю заначку отдам. В церкви честь по чину отпоём. Поминки в столовой – с пловом, пирогами. Всё как у людей будет, и не хуже!

Решил дед проверить бабку.

Через неделю после разговора притворился, что помер...

Вдова одевает ему старо-драное трико, замызганную нестиранную футболку, развалившиеся, с дырами, кеды.

Кладет в копеечный дощатый ящик-гроб.

Натужно плачет и причитает:

– Ы-ы-ы. И на кого ж ты меня покинул? Куда же ты собрался…

– На футбол... – сплюнул в сердцах покойник, вылезая из гроба.

Казнят очередную баронессу

Палач самый опытный. Гильотина наточена до блеска.

Положили голову, рухнул нож: бац! Она ничего не почувствовала.

Спрашивает:

– Это что, всё?

– Ага. А ты попробуй, кивни!

Люди пишут

Невзирая на кризисы-шмизисы, народ творит. И это прекрасно!

Представляю шедевры разных авторов (без подписей). Которые никто никуда не взял.

Но оттого они не стали менее шедевральны, чем те вирши, которые кто-то куда-то взял:

вот это круто муж царевич

ещё в любовниках кощей

везёт же некоторым жабам

ваще

*

я потерял вчера надежду

сегодня потерял любовь

и чувствую теряю веру

олег куда ты дел трёх доч

*

осенний вечер

прекрасный беспечный

но ты не вечна

умри человечина

*

Ты так влажна, –

Сказал Игнат Марине,

Стирая кровь с лица и рук.

Но его вдруг отпустило,

И рядом с ним лежал томат.

*

Мой верный друг,

Я не верю вашим снам.

И тут Аркадий вытащил топорик,

Развернулся и медленно ушёл.

*

Однажды мне случайно позвонил Роман

Сидя на унитазе

И я услышал вдруг печальный звон монет

И напряжённое лицо

*

и черный кабинет

и ждет в столе батон

так тихо что я слышу как на глубине

бежит антон

*

а на зеленом на лугу

стоял во истину со смыслом

Геннадий Палыч Нарциссысов

смотрел он тупо на себя

*

у каждого свои есть тайны

один убил украл а я

небезопасно флешки извлекаю

но никому не говори

*

жила была мышка

она ела коврижку

коврижка была жирная

мышка тоже

*

Да чтo там коня нa скaку

Есть женщины в pyccкиx мегаполисax

Лёгким пoвоpотoм руля

Останавливaют до тысячи aвтoмoбилей

*

У попа была собака

В платьице простом

На ковре из жёлтых листьев

Он её любил

*

оксану с пляжа

увезли на скорой

все потому что долго так

нельзя втягивать живот

*

я хотела чтоб мы жили

на берегу речушки и растили

наших маленьких детей

но ты же грёбаный медведь

*

На скале сидит орел

Он грызет своя нога

Я хотел его погладить –

Улетел пернатый друг

*

Генадий в магазин "Удача"

За освежителем пришёл.

Но, изучая этикетку, –

В штаны случайно наложил.

*

a я стихи тебе писала

а ты меня не замечал

теперь гори в аду скотина

и даже рифмы тут не будет

*

комары вы комары

комары-комарики

что же вы едите нас

эдакие тварики

*

в плохих стихах я нахожу спасенье

в тянучей краске зыбких облаков

но я пишу стихи как ем варенье

то есть никак

В школе

– Кирюшин, кто взял Измаил?

Испуганно:

– Честное слово, я не брал, Мариванна! Спросите Долина: может, это он брал.

На перемене учительница возмущённо рассказывает об уроке завучу.

Завуч успокаивает:

– Ну что вы волнуетесь. Это же дети, ветер в голове: поиграют и отдадут.

Учительница тут же идёт к директору и прямо-таки с большим недоумением докладывает про завуча.

– А какой это был класс? – деловито спрашивает директор, насупив брови.

– 5-й Б.

– О нет! Эти не отдадут.

Примечания:

Некоторые шутки и приколы взяты из Сети, – авт.

Автор рисунка: Владимир Иванович Звягин.




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Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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