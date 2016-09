Записки вятского лоха. Сентябрь, 2016

«...путём долгих переговоров, консультаций с учёными и технарями, – в том числе из Википедии, – официально сменили день рождения дорогого Андрея Платоновича с 1 сентября на 28 августа (16-е по старому стилю). 1 сентября – дата именин Платонова».

Без возможности выхода по УДО!

Судья:

– Товарищ генерал, вы сознаётесь в том, что, будучи замглавы антикоррупционного управления МВД России брали взятки?

Подследственный:

– Да, товарищ судья.

– Вы согласны, что эти 8 миллиардов вы украли и присвоили в виде криминальных подношений, различных махинаций и злоупотреблений служебным положением?

– Да, уважаемый суд. Признаю, каюсь.

– Имеются ли у вас ещё деньги, имущество, сворованные у народа?

– Так точно, имелись! Я всё честно отдал следствию.

– Что именно.

– Две яхты. Четыре подмосковных дома. Дача в Геленджике.

– Дача?

– Ну, не совсем дача.

– Или совсем не дача?

– 15 гектар всего. Каких-то 3 500 кв. метров площадь застройки...

– Да, немного. Где конкретно.

– Недалеко от мыса Идокопас.

– Это что, рядом с…

– Так точно! Недалеко от резиден...

– Так. Ну всё, хватит! Достаточно. Вы согласны понести законное наказание?

– Конечно. Я виноват. И готов отработать. Готов послужить своему народу! – генерал гордо вздёрнул вялый небритый подбородок: перед заседанием была тревожная нервическая ночь. Не выспался.

– Вы понимаете, что совершили особо тяжкое преступление против государства?

– Так точно, сэр. Осознаю, понимаю, каюсь.

– Вы не в Лондоне… пока. Чтобы «сэрить» тут.

– Виноват.

– Ваше последнее слово. – Чёрство, твёрдо, безальтернативно.

– Я больше так не буду.

– Хорошо. Господин прокурор, думаю, подсудимый полностью осознал свою вину и раскаялся. Это, видно по всему, нелегко ему далось. Что вы предлагаете?

Обвинитель. Очень сурово, низким голосом:

– В связи с беспрецедентной борьбой нашей страны с коррупцией, требую назначить высшую меру наказания!

Сдвинув брови. Сухо кашлянув:

– Продолжайте.

Безжалостно смотря преступнику в глаза:

– Пусть пожизненно мучается. Пусть сгниёт в конвульсиях. Пускай распнёт его божий гнев, спустившийся с небес. Окутав покрывалом неминуемого возмездия! Аллилуйаааа…

– Конкретнее, товарищ подполковник. Без лирики, пожалуйста.

– У меня всё.

– Значит, вы по-прежнему категорически настаиваете на трёхлетнем домашнем аресте?

Прокурор праведно опустил голову, немного вспотев от праведной злости.

– …Без возможности выхода по УДО, – тихо и беспощадно, сквозь зубы процедил он.

«Это жестоко! Немилосердно!» – Кто-то из присутствующих родственников упал в обморок: «Бум!» – «Срочно вызовите скорую, человеку плохо!» – послышались возбуждённые вскрики. Приставы затопали по рядам: «Стук-стук».

– Тук-тук! – жёстко и громко постучал молотком председательствующий: – Тишина в зале! Суд удаляется для принятия решения. – Махнув на прощание воландовской мантией-альмавивой, стоически топая каблуками в пол.

Решительно и грозно глядя вперёд. И только вперёд.

Топ-новость

«Сборная России по футболу забила первый мяч под руководством Черчесова!» – Ох-ох-ох.

Я бы добавил:

«Сборная России по футболу удачно сходила «по-большому» после первого забитого мяча под руководством Черчесова!»

Или:

«Сборная России по футболу первый раз пообедала не стошнимши под руководством Черчесова!»

Или:

«Сборная России по футболу первый раз проснулась не с похмелья под руководством Черчесова!»

Ну и т. д. и т. п., нет?..

Клип

Макс Фадеев опубликовал тут намедни, – в августе, – новую видюху группы «Серебро». Под названием «Сломана».

Трек набрал уже больше трёх миллионов просмотров! Что ж, неплохо, скажу я вам, друзья.

Девчонку, снявшуюся в клипе, я видел совсем недавно, в Вятке. У памятника Шаляпину на Театральной площади. Приехав на дорогую родину чисто отдохнуть и повидаться с друзьями.

Это 15-летняя кировчанка Даша Рожкова. Попавшая в фадеевский клип абсолютно случайно, – исключительно за телевизионно-«британскую» внешность.

Что ж, дай бог…

Вообще же вятичи, вятчане, крайне симпатичные и доброжелательные люди, скажу я вам, уважаемые господа – продюсеры-инвесторы. Они красивы и непредвзяты. Они просто великолепны!

Что и подтверждаю с высоты… Вятской Кикиморовой горы.

Каковую местные власти так и не могут уж столько (двадцать, тридцать!) лет обустроить-подлатать. Не суть.

Смотрим клип… Болеем за Дашу.

За нашу Дашу.

Редактор

«…Но – увы и увы – то обстоятельство, что с помощью долларового станка можно до поры до времени издеваться над золотом, вовсе не делает сам доллар надёжным способом сбережения. Сегодня его задрали до потолка, но единственной гарантией его будущей стоимости служат менструальные циклы Джанет Йеллен (а серьёзные инсайдеры уже не раз и не два произнесли шёпотом слово «менопауза»).

ДА, ААРОН, Я СКАЗАЛ «МЕНСТРУАЦИЯ ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН»! А ПОТОМ Я СКАЗАЛ «МЕНОПАУЗА ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН»! Yes, we can kick the can, говорил дядя Барак – но всякая Ponzi scheme, или, как выражаются в России, «пирамида», обречена рано или поздно…» – Ну и так далее.

Вот был бы я большим редактором, и кто-либо прислал мне подобное литературное месиво, – недолго думая, отправил бы эту чушь в корзину. К чёртовой матери.

Но если бы автором вдруг оказался Пелевин (а он им и оказался). Я бы тут же не раздумывая это напечатал. Везде где возможно. И поставил на первую линию в Фаланстере!

Правка

После недавней моей статьи о Платонове, – благодаря комменту одного из привередливых читателей, – путём долгих переговоров, консультаций с учёными и технарями, – в том числе из Википедии, – официально сменили день рождения дорогого Андрея Платоновича с 1 сентября на 28 августа (16-е по старому стилю).

1 сентября – дата именин Платонова.

Этот день, так уж повелось, десятилетиями давали во всех официальных источниках, – делится авторитетнейший платоновед, член-корреспондент РАН, заведующая отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН Наталья Корниенко.

Мелочь конечно. Но таки приятно (капает, капает внутри еврейская кровь!)

Как бы чуть прикоснулся к неизбежности и бесконечной конечности хлебниковского сущего…

Ну, что вроде бы особенного – лишь поменяли числа. Ан нет: где-то во вселенной наверняка сдвинулась чья-то личная формула бытия. Счастья или горя. Что, впрочем, одинаково бесполезно с точки зрения пелевинского всевидящего Ока. Или платоновского коммунизма за поворотом.

«Привередливым» же инициатором сего действа был, – к моему удивлению, – участник знаменитейших в былые времена рок-групп «Вежливый отказ», «Коррозия металла» и «Альянс» Максим Трефан.

Думаю, не обидится за огласку. Спасибо, брат музыкант, за важное фактологическое уточнение!

Приплыли, в принципе…

Архангела Михаила назначили духовным (небесным) покровителем следственного комитета. Патриарх этот выбор одобрил и утвердил.

Приплыли, в общем.

А я, знаете ли, как всегда о вечном:

«…Откуда я «Демона» своего взял? – пишет Фёдор Иваныч Шаляпин, земеля мой вятский: – Вспомнил вдруг деревню, где мы жили под Казанью: бедный отец был писец в городе, каждый день шагал вёрст семь туда и вёрст семь обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на полатях, а мама прядёт и ещё бабы.

Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают:

– Был Сатанаил, ангел. И был чёрт Миха. Миха – добродушный. Украл у Бога землю, насовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то и из ушей, и из носу, и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил был красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками – и отняли у него окончание ИЛ, и передали его Михе.

Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила – Сатана. Ну и я вдруг, как ставить Демона в свой бенефис – вспомнил это, и костюм был готов. Нужно было чёрное прозрачное, но чтобы тут, то здесь просвечивало золото, поверх золота надеть сутану. И он должен быть красавец со следами былого величия, статный, как бывший король…»

Так вот чёрт превращается в архангела, и наоборот.

Храни их Господь, не ведающих, падших. Потерявшихся в суете необъяснимых политических смыслов.

Как большого полицейского начальника ни с того ни сего вдруг охраняет не честь и совесть и мужская гордость, а архангел Михаил – так заранее подстраховавшегося хитреца-Патриарха бережёт равноапостольный «архангел» – полицейский начальник. И наоборот.

Во веки веков: «Сутана поверх золота», – так сказать, по-шаляпински… Точнее, по-сатанински.

И главное, не смешно.

Публичный дом

– Моня, правду щебечут, в Одессе открылся новый публичный дом?

– Прям таки на Дерибасовской!

– Ты там был?

– Естественно. Захожу, а там две двери: "Девушки" и "Женщины". Hу, ты же меня знаешь. Я пошёл туда, где написано "Девушки". Там опять две двери: "Платные" и "Бесплатные". Я, конечно, готов забашлять за удовольствие. Но ты же меня знаешь. Я пошёл туда, где написано "Бесплатные". А там опять две двери: "Красивые" и "Hекрасивые".

– Моня, я тебя знаю. Ты сходил, где написано "Красивые". Потому что ты любишь красивых и бесплатных.

– Естественно. …И тут я опять оказался на Дерибасовской.

Строгий режим

Приезжает высокая инспекция с проверкой в тюрьму. И… ничего себе!

Ворота нараспашку. Камеры открыты. Дубакав – раз-два и обчёлся. Собак – нету. Вышки пустые. Сидельцы все как один по камерам.

Начальник инспекции к хозяину:

– Что вы такое сделали, что лагерь идеально убран, зэки на месте, охраны нет, и никто не сбегает?

– Интернет провёл, товарищ полковник.

Расстроенный муж жалуется жене за обедом

– Гнусный, мелочный, завистливый человек. Откуда в нём столько кипящей ненависти, злости и непонимания. Ростом с ноготь, а возомнил, будто… А ведь у меня 30 лет стажа, э-э-эх.

– А как зовут твоего нового начальника?

Обречённо зачерпнув макарон из тарелки:

– Мохаммед Абрамович Скоропадьскый.

Приходит муж с работы

Сам не свой. Лыбится, хихикает. Морщится как-то непонятно.

«Не сошёл ли с ума?» – думает жена.

Спрашивает, садясь ужинать:

– Ты чего какой-то странный. То ли довольный, то ли…

– С работы уволили, – отвечает муж.

– Чего ж тут весёлого?

С жадностью заглотнув порцию борща:

– Меня-то уволили. А остальных-то посадили.

Проверка

Дед – с недоверчивым прищуром – спрашивает у старухи:

– Послушай, Мань. Вот умру я, как ты меня похоронишь? Уж больно ты скупа и привередлива. Что ни купишь, всё тебе – дорого! А куда ж их, деньги-то, беречь. В могилу всё одно не заберёшь.

– Прям таки скупая! Похороню не хуже олигарха, уж будь спок. Костюм солидный закажу. На гроб не пожадничаю – всю заначку отдам. В церкви честь по чину отпоём. Поминки в столовой – с пловом, пирогами. Всё как у людей будет, и не хуже!

Решил дед проверить бабку.

Через неделю после разговора притворился, что помер...

Вдова одевает ему старо-драное трико, замызганную нестиранную футболку, развалившиеся, с дырами, кеды.

Кладет в копеечный дощатый ящик-гроб.

Натужно плачет и причитает:

– Ы-ы-ы. И на кого ж ты меня покинул? Куда же ты собрался…

– На футбол... – сплюнул в сердцах покойник, вылезая из гроба.

Казнят очередную баронессу

Палач самый опытный. Гильотина наточена до блеска.

Положили голову, рухнул нож: бац! Она ничего не почувствовала.

Спрашивает:

– Это что, всё?

– Ага. А ты попробуй, кивни!

Люди пишут

Невзирая на кризисы-шмизисы, народ творит. И это прекрасно!

Представляю шедевры разных авторов (без подписей). Которые никто никуда не взял.

Но оттого они не стали менее шедевральны, чем те вирши, которые кто-то куда-то взял:

вот это круто муж царевич

ещё в любовниках кощей

везёт же некоторым жабам

ваще

*

я потерял вчера надежду

сегодня потерял любовь

и чувствую теряю веру

олег куда ты дел трёх доч

*

осенний вечер

прекрасный беспечный

но ты не вечна

умри человечина

*

Ты так влажна, –

Сказал Игнат Марине,

Стирая кровь с лица и рук.

Но его вдруг отпустило,

И рядом с ним лежал томат.

*

Мой верный друг,

Я не верю вашим снам.

И тут Аркадий вытащил топорик,

Развернулся и медленно ушёл.

*

Однажды мне случайно позвонил Роман

Сидя на унитазе

И я услышал вдруг печальный звон монет

И напряжённое лицо

*

и черный кабинет

и ждет в столе батон

так тихо что я слышу как на глубине

бежит антон

*

а на зеленом на лугу

стоял во истину со смыслом

Геннадий Палыч Нарциссысов

смотрел он тупо на себя

*

у каждого свои есть тайны

один убил украл а я

небезопасно флешки извлекаю

но никому не говори

*

жила была мышка

она ела коврижку

коврижка была жирная

мышка тоже

*

Да чтo там коня нa скaку

Есть женщины в pyccкиx мегаполисax

Лёгким пoвоpотoм руля

Останавливaют до тысячи aвтoмoбилей

*

У попа была собака

В платьице простом

На ковре из жёлтых листьев

Он её любил

*

оксану с пляжа

увезли на скорой

все потому что долго так

нельзя втягивать живот

*

я хотела чтоб мы жили

на берегу речушки и растили

наших маленьких детей

но ты же грёбаный медведь

*

На скале сидит орел

Он грызет своя нога

Я хотел его погладить –

Улетел пернатый друг

*

Генадий в магазин "Удача"

За освежителем пришёл.

Но, изучая этикетку, –

В штаны случайно наложил.

*

a я стихи тебе писала

а ты меня не замечал

теперь гори в аду скотина

и даже рифмы тут не будет

*

комары вы комары

комары-комарики

что же вы едите нас

эдакие тварики

*

в плохих стихах я нахожу спасенье

в тянучей краске зыбких облаков

но я пишу стихи как ем варенье

то есть никак

В школе

– Кирюшин, кто взял Измаил?

Испуганно:

– Честное слово, я не брал, Мариванна! Спросите Долина: может, это он брал.

На перемене учительница возмущённо рассказывает об уроке завучу.

Завуч успокаивает:

– Ну что вы волнуетесь. Это же дети, ветер в голове: поиграют и отдадут.

Учительница тут же идёт к директору и прямо-таки с большим недоумением докладывает про завуча.

– А какой это был класс? – деловито спрашивает директор, насупив брови.

– 5-й Б.

– О нет! Эти не отдадут.

Примечания:

Некоторые шутки и приколы взяты из Сети, – авт.

Автор рисунка: Владимир Иванович Звягин.





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: