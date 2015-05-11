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Игорь Фунт   суббота, 8 октября 2016 года, 14.01

Записки вятского лоха. Октябрь, 2016
Держись, Хилари!


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Дядя Яша-Макао и Манька-Суматоха


Дядя Яша-Макао и Манька-Суматоха


Записки вятского лоха. Сентябрь, 2016




До чего же распустил семью. Раньше, в «жирные времена» даже не замечал, как дорого они болели. Какие-то заморские жаропонижающие. Гомеопатия. Плюс чаи конкретно противовоспалительных марок: конкретно стоимостью с вискарь. Тысяча, три, пять? – не вопрос. Куча коробок, одна другой краше. Даже не представляю, где брать деньги, если кто-то из них вдруг сейчас от меня заразится. Я, кстати, выздоравливаю. На третий день пошёл на поправку. Сколько мне это стоило? – спросите. 18 рублей, – отвечу. Это наши проверенные десятилетиями анальгин и парацетамол. …Да, и пиво заменить на воду. В тех же количествах.

Брежнев

– К-хм. Кхы-кхы… Сколько у нас евреев, Лёша?

Косыгин:

– Миллиона два с половиной – три, Леонид Ильич.

– Г-хм… Как думаешь. Если мы им всем дадим «добро» на выезд, многие захотят расстаться с любимой родиной?

– Ну, полагаю, миллионов пятнадцать точно.

В межпланетном полёте

Примерно через полгода-год после отправки на Марс, ты начнёшь забывать. Частями. Понемножку. Страшно то, что новых знаний будет прибавляться очень мало – их просто неоткуда взять. Всё, что ты помнишь, и что ещё изучишь и выяснишь – из экспериментов там, научных изысканий – уложится в довольно-таки небольшой эмпирический кейс. Но тебе этого будет явно мало, и поймёшь ты это слишком поздно. А восполнить – увы, нечем.

Слышу возражения: мол, а как же книги, литература, искусство. Да, всё это есть на корабле. Но, будучи оторванными от реальности, энциклопедические фолианты будут снижать свою самоценность как источник чего бы то ни было: знаний, теорий, практик. Ведь ты уже находишься в другой реальности. А там этого ещё ничего нет. Ты будешь первый, кто начнёт писать марсианскую библию. И вот осознание этого – психологически выдержать нереально!

#держисьхилари

Собрал посылку для кандидата-демократа. С антигриппином. Его делают у нас в аптеке – курс 7 дней. По три пакетика в день, перед едой. Стоит 28.44 руб. Утром хотел пойти на почту. Да чувствую, сам приболел. Пришлось начать пить хиларевский антигриппин. Да и бандероль, думаю, долго пройдёт. Поэтому – мало ли кто летит в Вашингтон – пишите в личку: куплю и передам. Просто там точно не найти такого дешёвого и, главное, качественного лекарства. Держись, Хилари Дайановна!

Отцы и дети

Нда-с… «А кризиса-то нет! – возразил мне довольно-таки молодой парень. Сидящий на зарплате плюс процент в невзрачном питейном заведении. Вполне, в принципе, соглашающийся с абсолютной невозможностью реализоваться хотя бы в чём-то. Чтобы хоть с чего-то начать, раскрутиться, стартануть.

– А что, машины дорогущие ездят. В «электронных» магазинах толпы народу, за айфонами очередь, – аргументирует он свою позицию: – В чём кризис-то? – Будучи в 1998-м ещё ребёнком. В 2008-м всего лишь потерявшим тёплое место. Не за что, в общем-то, материально не отвечая.

…Чуток только сожалея, что тогда, в 2000-ных, успев поменять аж целых два автомобиля. Не то что сейчас.

Смотрины

– Папа у меня очень строгий. Полковник МВД. Так что ты там повнимательней, – предупредила меня невеста перед традиционным визитом к родителям.

«К-хех! – ухмыляюсь, – вот, курица, напугала. Дофига я таких видал»:

– Хорошо, – говорю. Великодушно улыбаясь прямо в бороду.

Приходим домой, поздоровались. Разуваюсь, осматриваюсь.

– Барсик, гости!! – выстрелом слышится из кабинета хлёсткий папанин выкрик.

Из коридора в прихожую, – испуганно и шустро перебирая лапками, – выбегает худощавый кот. Который тащит в зубах казённые тапки... Недоверчиво, будто что-то прикидывая в уме, смотря мне в глаза.

Вот тут-то я и понял, что попал.

Предвыборное

Из забоя после смены тяжело и медленно вылезают шахтёры. Грязные, злые, вдрызг усталые.

Журналист лайфньюс, бодренько, с напором:

– Ребята, привет! За кого голосовать будете?

– Да зае…

– Итак, шахтёры за единороссов!

Почти по Белинскому

Я бы, наверно, поддержал идею о генерале нашем свадебном, писателе и актёре Маркине, – поставить его всё-таки на консерваторию. Ректором. И одновременно можно на оркестр посадить в Большой театр. Палкой махать он настрополится за неделю. А вот вкрадчивости взгляда, фотогеничности и природного лукавства у него не отнять. Научиться этому невозможно. С этим надо родиться…

Пьеса «На дню»

Банда:

– Чукча, где ты спрятал золото?

Переводчик:

– Чукча, где ты спрятал золото?

– Чукча:

– Не скажу!

– Переводчик:

– Он не скажет.

Банда:

– Если не расколешься, где золото, мы тебя убьём!

Переводчик:

– Они тебя убьют, если не расколешься про золото.

Чукча:

– Золото зарыто у входа юрту.

Переводчик:

– Стреляйте, сволочи! Всё равно не скажу.

«Хочу остаться в музыке. Нигде и ни в чём больше…»

Очнулся от звуков невыключенного ночью телевизора.

Позднее понял – причудилось… Будто бы шла по ТВ какая-то иностранная документалка. Что-то негромкое говорила девушка-корреспондент. Кто-то там умер. Но память о нём не потухнет вовек и тому подобное. Суть не в том.

В бэкграунде, фоном – чистейшей воды такой прозрачно-кафельный рокешник. Невероятный. Родниковый. Знакомо-забытый. Даром что сон.

С трудом открыл один заплывший глаз – дисплей: четыре утра. Под носом, на подушке – незажжённая, слава богу, сигарета. На экране – мутной простынею ползущие титры и расплывчато-заключительные фразы корреспондента: «Его нет уже 18 лет. Но с нами живут его песни и музыка. Ты всегда рядом, брат Эдди Уилсон со своими “странниками”». – Ну или почти так. Неважно.

Фильм, вместе с недолгим пробуждением, кончился.

Вкупе с засыпающим мной и уплывающими в никуда титрами успели прозвучать ещё пара-тройка шикарных роковых отрывков. У меня, знаете ли, бывает – на ходу сочиняю услышанную когда-то сто лет назад мелодию.

Дзыннннь! Десять утра. Воскресение. Бурная ночь затмила недавнее, муторное, скользкое. Обрывки недолгой памяти выскакивают откуда-то снизу, изнутри. Маленькими цветными льдинками-разочарованиями. Замерзающими на ходу – дзынннь! На полпути к сентябрьскому, с желтизной, свету из чуть запотевшего окна: отопление дали.

…Семья в деревне. Собака тоже. Иначе был бы на ногах уже в семь. Что, что не так?!

Кофе. Комп. Почта. Анекдот.

Стрельба на заправке. Дмитрий Медведев. Резюме – отказ. Клёвая фотка. Десять лайков. «Пошли в баню», – в сообщениях. – «Не могу. Приболел чего-то». – «Не пей!» – в ответ.

Вроде бы сделал вчера положняковое, нужное. Отстрелялся. Но, чую, что-то не в порядке.

С утра, и не так.

Вынесу-ка я мусор, ребята. – Это извечная мужская формула, дабы уйти от экзистенциальных мучений. Так же как гласит бандитский неписаный закон: после любых непоняток – иди в зал и качайся! Если, конечно, остался жив. Иди и качайся!

Взял мешок. Перевёл автоматом «мешок» с русского на инглиш: trash bag. Ассоциировал с «Bag-gang» – что-то близкое было в рэп-музыке. Незначительное. Мозг тут же по привычке переключился на рок-блюзовый стандарт. От Би Би Кинга до Джо Бонамассы с Робеном Фордом. И сразу выдал: Эдди Уилсон. Есть! – вот что я потерял: Эдди Уилсон и «странники». Вспомнил!

Вообще сны возвращаются ко мне наяву отнюдь не часто. Тем более с некими фамилиями и названиями. Но тем не менее…

Прибежав домой, немедля сунулся в Ютуб.

Эдди Уилсона не нашёл. И «странников» тоже. Да и откуда им взяться-то? – Это ж только сон.

Да, мелькает похожее. Но всё не то. И не прозрачное. И не совсем рокешник, точнее, совсем не рокешник. Позднее по времени – коммерцелизированное, что ли. Напичканное цифрой, электронными барабанами и сэмплами.

Там, в привидевшемся похмельным утром кино, явно играла классика жанра. Причём суперовая. Кондовая.

Приснилось…

Подняв руку для выхода из поисковика, ткнулся взглядом в название фильма «Эдди и круизёры», 1983 год.

О приснившейся мне девушке-репортёре. Ведущей расследование загадочного убийства музыканта Эдди Уилсона. Из группы «Странники». «Круизёры» по-ихнему. По заново воспроизведённой, лихо закрученной новелле П. Кладжа. С Майклом Паре и Томом Беренджиром в главных ролях. И главное, великолепным композитором Джоном Кафферти – в том самом неясном сумеречном бэкграунде. Да и кто бы сомневался. Учитывая такие его блестящие треки, как из сталлоновских «Рокки IV», «Кобры» и других.

Вот, дорогие друзья, представляю собственно озвучку.

Во всей красе призрачных олд-скул мелодий. С подписью в начале видео, не требующей перевода, – от приснившегося мне героя замечательного старого фильма: «I want to be remembered for the music or not at all. Eddie Wilson. 1964»:

…Да, и не забывайте, что:

Любовь до гроба. Татуировка же – на пару месяце дольше.




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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