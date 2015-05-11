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Игорь Фунт   пятница, 17 марта 2017 года, 16.00

Записки вятского лоха. Март, 2017
Дикие пляски под «Modern Talking»


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Записки вятского лоха. Февраль, 2017


Записки вятского лоха. Декабрь, 2016




Журналисты-блогеры, критикующие состояние дел в экономике, приводят в пример огромную разницу зарплат в РФ и других странах. Повторяться не буду – разница действительно существенна, что ж тут обсуждать. Но я о другом. В СМИ муссируется-рисуется цифра от 30 до почти 40 тысяч рублей. Так вот я не могу понять – откуда это взялось?

Дайте мне этот ваш нарисованный сорокет!

Да, статистика. Да, усреднённые Москва-Питер-Вятка-Бздюли. Да, 500 т. р. плюс надбавки у депутата Госдумы и 12 т. р. у продавщицы в «косметике». В среднем и тот, и другая живут типа в Москва-Сити и ездят в Сочи на F-1. Но тут-то и кроется подвох.

Потому что эти вот 30-40 тысяч как-то уж очень примелькались. Сбивая прицел у дотошливой публики. Ведь 35 тысяч, в общем-то, очень даже неплохо для России. Той, что за МКАДом. Да не то что неплохо, а просто шикарно! Провинция, всем известно, за рамки 15 тысяч и не выбиралась никогда. Повторяю: пят-над-цать ты-сяч руб-лей!!! Для среднерусской провинции это предел мечтаний, нет? А вы оглянитесь вокруг. Вот прямо сейчас.

Что я и сделал, элементарно спросив у ближних, сколько они получают. Заняло это у меня около 20 минут. И вот какая картина нарисовалась. Учитывая, что официальная статистика, к слову, показывает, что в Москве средняя з/та 66 000. А в родной, скажем, Вятке (Киров) – 23 000. А жалованье губернаторов и президентов можно посмотреть на официальных сайтах.

Разделим на блоки.

1. Простой народ.

Периферия, напомню. (В столицах всё умножается на два, на три.)

Продавец в киоске, м-не, торговом месте, не суть: 10 – 15 000 р.

Киоск «Союзпечать»: 7 – 12 000.

Продавец на точке небольшого общепита: 500 р. за смену.

Официальная(!) з/та в довольно-таки приличном ресторане: 7 000 р.

Дворник провинциального ЖЭКа: 12 – 15 000 р.

Водила муниципального учреждения: 12 – 15 000 р.

Пенсия: 9 – 12 000 р.

Редактор газеты: 15 – 18 000 р.

Библиотекарь: 10 – 16 000.

Директор обл. библиотеки, засл. раб. культуры: 100 000. (Вот это меня приятно удивило! – хоть кто-то из культуры не бедствует.)

Актёр театра: до 20 000.

Учитель, только что пришедший в школу, начальная ставка: ок. 10 000. (Это я позвонил знакомой в обл. центре. Совсем недавно ставка была 6 700, повысили, благодетели.)

«Прожжённый» уже, так сказать, учитель, который вообще не вылезает из школы, нагрузив на себя всё, что только возможно (2 ставки, 34 часа), в силах зашибить до 20 000 р. (Есть у меня товарищ-педагог в райцентре.)

Старшая медсестра в обл. медучреждении, с огромным стажем работы: 14 000. (Ставка 5 600.)

И кстати, поболтав со знакомыми в этом учреждении, выяснил, что главврачом там работает сын депутата госдумы – и ворует так, что мама не горюй, не особо того скрывая. Доктора говорят, что, в принципе, деньги на медицину выделяются неплохие. Но они все разворовываются. Абсолютно! – под неусыпным прикрытием сверху, с Охотного.

Институт-универ: оклад кандидата наук 14 700, райкоэффициент 30 проц., нагрузка 960 ч. в год. Доплата за замдеканство 1 800. Итого около 22 000.

Профессор: около 30 000. (Это, напомню, нестоличный Вуз. В платных – перепадает от «платников».)

2. Госслужащие

Простой клерк где-нибудь в обл. департаменте, управе: около 20 – 25 000.

Руководитель среднего звена в этой же управе: 30 – 35 000. Ну, там, замы губернаторов уже побольше имеют, но у меня нету друзей-замов.

Руководитель среднего звена в ССП например: 20 – 25 000.

Судебный пристав-исполнитель: 15 – 20 000.

Рядовой Росгвардии: 20 – 23 000.

Прапорщик Росгвардии: 30 000.

Офицеры Росгвардии: от 40 000. (Знакомый летёха получает 37 т.р.)

Полиция: там разброс большой, но в среднем от 45 000. И далее по должностям.

3. Бизнес

Тут, конечно, кто как крутанётся. Бизнес вычислить довольно трудно. Скажу только, что мелкие предприятия потихоньку разоряются и уходят с рынка. Выживают сильнейшие – т.е. сетевые монополии. Особенно приближённые к власти.

Нашёл одного знакомого, он служит главой энергетической управляющей компании в регионе (а это, не забывайте, фифти-фифти с государством). Его зарплата примерно 250 – 300 т.р. Но может быть и больше за счёт манипуляций с бухгалтерской отчётностью. Он честно мне признался, что часть з/ты вбито в наши с вами квитанции, – да это, собственно, не больно и секрет. Все всё понимают. Помните? «У нас очень, очень много денег», – сказал Чубайс.

Что же получается?

А то, что госсектор в результате вырывается далеко вперёд, и никакой частный бизнес, – особенно молодой, начинающий, – в наших условиях не конкурент военной службе со стабильным заработком и довольствием. Плохо это или хорошо?

Смотря как посмотреть…

Если армия охраняет народ, социум – хорошо. Ежели армия охраняет от народа завравшееся вороватое правительство – плохо.

А ведь как хотелось бы, чтобы на каждом углу организовывалось, продавалось что-то интересное, свежее, оригинальное, но… увы.

Не углубляясь в налоговые и запретительные инициативы, остаётся резюмировать лишь катастрофу на рынке мелкого предпринимательства, малого бизнеса. Также на рынке, если можно так выразиться, образовательном, преподавательском. Что ведёт к появлению на улицах молодых ребят, – к тому же не очень, мягко говоря, образованных и воспитанных, – не знающих, куда им применить свои неуёмные энергию и задор, кроме как идти громить стадионы в разноцветных фанатских шапках с рогами.

…Но тут-то и возникает из-под земли (как в американских сериалах!) усреднённый полицейский Дядя Стёпа со средней зарплатой в 45 тысяч. Который обязательно пресечёт любую противоправную, антиправительственную, – вызванную абсолютным отсутствием каких-либо интересов на благо общества, – деятельность.

Американский Гоголь

Как все мы вылупились из рукавов гоголевской шинели, так Штаты выползли из томсойеровских зарослей кустарника на берегу Миссури, которую, – гляди-ко! – широкими гребками за веком век переплывает и переплывает неугомонный пересмешник. Крича пацанам на берегу: «Look-look, bro, mark twain! – Опа-опа, достаю дна, чуваки!».

Кстати, есть давняя американская притча… (Хоть я лох-то и вятский, но в душе американский!)

Однажды приснопамятный основатель блюза Вилли Хэнди шёл с чуваками из родного колледжа на байдарках – из Миссури в Миссисипи.

Внезапно они потерпели крушение (байдарки-то старые!) – и еле выползли на берег в достопочтимом городе Сент-Луис. Ставшим навроде спасительного острова.

Тогда-то и был замышлен Сент-Луи блюз! – напоминающий джазовым потомкам о слиянии двух великих рек. Где и любил блеснуть пловцовской сноровкой американский Гоголь – Марк Твен.

«Ножички»

К середине 1960 годов весёлая игра лапта, похожая на бейсбол – и кое-кто из советских мальчишек это иностранное слово (от продвинутых отцов) прекрасно знал! – стала терять популярность.

Лапта требовала большой подвижности, хорошей реакции – умения увернуться от маленького мячика. Но ещё большей подвижности требовал футбол, вновь начинавший занимать спортивные умы болельщиков и коммунальные дворы. Да и советский спорт набирал обороты. Мусыгин, Копаев, Федотов (футбол). Латынина, Шахлин (гимнастика). Александр Медведь (вольная борьба). Алачан, Астахов, Бородин (баскетбол).

И пацаны, сбиваясь в команды, гоняли по огромным пустырям кожаный мяч, забросив лапты-деревяшки в дальний угол: ведь и по количеству участников футбол более вместительный, чем американский аналог бейсбола.

Вспомним ещё пару-тройку игр 1960-х...

Ну, «городки» само собой. Среди мальчишек большой популярностью также пользовался «чижик».

На каждую из четырёх сторон небольшой четырёхгранной палочки, со срезанными косо ножом уголками для «летабельности», наносили цифры: 1,2,3,4.

«Чижик» укладывался в начерченный на земле квадрат. После чего его следовало запускать и отбрасывать подальше ударом биты, или битка, или палки. Игрок-соперник стремился такими же действиями, – равнозначным количеством ударов, – вернуть «чижика» как можно ближе к площадке квадрата, если не хотел проиграть…

Числа на палочке, видимо, играли роль очков – у кого больше. Хотя могу ошибаться, не помню.

Игра «Штандер-стоп». Взятая в своё время от пленных фрицев.

Чуваки стоят в площадке довольно-таки большого круга, начерченного на земле. И подбрасывают поочерёдно мяч.

Пока мяч в воздухе – можно двигаться, кривляться, беситься, не выходя за линию.

Бросающий кричит «Стоп!» – все замерли. Проиграл тот, в кого попал мяч. Сейчас уже он бросает его вверх. Парни постарше пытаются ещё и покурить в круге, но это против правил. Да кто ж им скажет-то…

Самой же прикольной и массовой, по моему мнению, были «ножички». Тут следует небольшая предыстория…

Что интересно, игра появилась в России в позднем средневековье: в конце XVI – начале XVII вв. Тогда это называлось «тычкой ножом».

Начинали с простого. Бросался в землю нож, взятый за ручку, за лезвие, потом с ладони, с запястья. Затем с каждого пальца.

Далее 2-й этап, позаковыристей. Выдумывать этапы можно было сколько угодно! Тычки с носа, с головы, с ушей…

Самый сложный и залихватский номер – заключительный, называемый «росписью». Когда, стоя, зажав кончик лезвия пальцами, игрок посылает нож «тычком» в землю три раза: как бы расписываясь в воздухе.

Так, от футбола до ножа, советский народ и полюбил… джаз. Шутка.

Сороковой не отмечают<.b>

В чистый понедельник 27 февраля начался Великий пост, так или иначе связанный с числом 40. (Несмотря на то, что фактическая его продолжительность зависит от правил исчисления конкретной конфессии.)

Сорок лет бабий век. Продли Бог ёлку на сорок сороков! Или старорусские поговорки: «Что девять сороков, что четыре девяноста – одно»; «Полпята сорока – два девяноста»; «Уж сорок лет, как правды нет». Со́роки, праздник 40-ка мучеников, 9 марта. Сорокоуст. Сорок грехов долой, если убьёшь паука. Сорокет не отмечают – плохая примета. Сорок сороков церквей в Москве. Сорок дней после родов женщину в церковь не пускают. Сорокоуст. В сорочке родился. Сороковой медведь – самый опасный. Чёрт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете? Зачем, зачем народ исстари исчисляет эти со́роки?!

Ответ, как и всё в жизни, в принципе, прост. Если открыть знаменитый словарь Вл. Даля, конечно.

Во времена оны считали сороками: первое сорок, другое сорок и прочее.

По преданию, в Москве сорок сороков церквей – 1 600. Но их, по правде, только около тысячи, а разделены они по сорокам на ста́роства или благочиния – хотя в сороке́ и менее сорока церквей.

Соболь поныне продаётся сороками или сорочками, что и зовётся «соболь в сороках или в кошках»; каждый сорочек (на полную шубу) вложен в чахол, в сорочку. Жениха и невесту опахивали сороко́м чёрных соболей. В награду одаряли из царской казны со́роком или полсо́роком соболей.

«Юродствуй, воруй, молись!»

Возьмём, к примеру, благословенную нашу пивнушку из СССР. Что там происходило?

Дым коромыслом. Копоть, гарь, пьяный всполох необузданной ненависти – вкупе с душой нараспашку: слёзы умиления, вытираемые кулаком, только что политым свежей кровью. Гам – невообразимый! Ругань, крик, – с матюшком, – прибауткой да хитрой песенкой: «Гоп-стоп…»

И что сейчас? Заходили?..

Во-первых, тишина. Во-вторых, чистота (относительная конечно, но тем не менее). Никто не курит. Все дружно уткнулись в экраны планшетов-телефонов. Благодать!

Не зря в некоторых заведениях запрещают пользоваться мобильниками. Мало того, что кураж уходит, – уходит и прибыль из-под рук.

Помните этот уже поздневечерний ресторанский ажиотаж под конец советского вечера? У-у-у… В ушах гудит: оркестр гремит… чем? – басами!!

Когда воздух словно пропитан напряжением – как будто всё ещё только начинается.

Кто-то закусился с соседом: пошли на улицу! Кто-то нашёл любовь на вечер – ещё шампанского! А кто попросту угарел в диких плясках под «модерн токинг». Кто и прикорнул в сторонке – сопит себе в воротник цветастой рубахи. А в пол-лица разрастается смачный такой синяк-синячище: сине-красно-белый.

Да-а, господа, кабак уже не тот…

И если раньше отношения выяснялись, в сущности, просто – один на один, в рукопашке за углом. То теперь можно и пулю в лоб! А это уже совсем, совсем другая история, товарищи.

Это капитализм, детка. Новая реальность. И это – минус.

Но рыдать из-за того, что всё пропало и что раньше было лучше, думаю, не стоит. Лучше точно не было. Но и хуже – не было тоже. У каждого своё время. Каждому свой храм. У каждого свой бог… «Каждому – свой гроб».

Из Сети

Я частенько бываю в Китае. Немало знаю ихних аборигенов.

Вот и давеча пил пиво с китайцем-бизнесменом, который много раз гостевал в России, и в Европе, и в Штатах.

Говорит типа ну как так – ехал типа он на машине из Питера в Москву: дорога ну просто смерть!! Почему так? – изумляется. Я грю: фи, удивил, брателло. Просто деньги воруют, вот и всё. К тому же питерская трасса не самая плохая. Ты на М-6 не был…

«Так позовите немецкую компанию, – заявляет, – они вам хорошие дороги сделают. И деньги не украдут», – я грю: «Ты чё, тараканов объелся? У нас нельзя немецкие, у нас только «свои» ручные фирмы могут строить. В результате – каждый год запланированный ремонт практически с нуля и… гыгы – положняковый распил бабок. Эт норма, чувак».

В глазах китаёза искреннее непонимание: «А почему вы их не расстреляете всех?!» – умилённо сузив и так не отличающиеся шириной зенки, спрашивает он на полном серьёзе.

*

Чеши на все четыре стороны,

Катись ко всем чертям собачьим!

Всё, не болит уже. Не надо скорую…

07, пожалуйста, без сдачи.

*

Услышав лезгинку, дагестанские блохи затоптали котэ вусмерть...

*

Три ночи:

– Алло! А Катюшу можно?

– Да не вопрос: «Ра-а-а-сцвета-а-ли яблони и груши, по-о-о-плыли́-и туманы над реко-о-о-й»…

*

Встретил женщину своей мечты… Сейчас думаю, как скрыть её от жены.

*

– Доктор, я постоянно кашляю.

– А травки пробовали?

– Конечно! Хихикаю, но всё равно кашляю.

*

президент с работы

грустный шёл слегка

пахла красной кнопкой

правая рука




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Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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