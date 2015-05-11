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Игорь Фунт   пятница, 16 июня 2017 года, 16.00

Записки вятского лоха. Июнь, 2017
«В бесовском смраде ницшеанства…»


Б. Пастернак, К. Чуковский
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Записки вятского лоха. Февраль, 2017


Записки вятского лоха. Март, 2017




В 1921 г. супруга Ивана Алексеевича В. Бунина пишет о «чекисте» Эренбурге, очень напоминающем нынешнюю фронду: «Важно то, что Эренбург приемлет большевиков. Старается всё время указывать то, что они делают хорошее, обходит молчанием вопиющее. Почему же, если там так хорошо, он уехал за границу? И откуда у него столько денег, ведь в Москву он явился без штанов в полном смысле слова? Неужели скопил за пять месяцев? И как его выпустили? Всё это очень, очень странно…».

Бунин vs Пастернак vs Маяковский

В 1921 г. супруга Ивана Алексеевича В. Бунина пишет о «чекисте» Эренбурге, очень напоминающем нынешнюю фронду: «Важно то, что Эренбург приемлет большевиков. Старается всё время указывать то, что они делают хорошее, обходит молчанием вопиющее. Почему же, если там так хорошо, он уехал за границу? И откуда у него столько денег, ведь в Москву он явился без штанов в полном смысле слова? Неужели скопил за пять месяцев? И как его выпустили? Всё это очень, очень странно…».

Тем не менее, И. Эренбург выпустил за границей довольно значимые антологии советской поэзии: «Поэзия революционной Москвы», Берлин, 1922; «Портреты русских поэтов», 1922. Знакомящих эмиграцию с новыми творческими веяниями в СССР.

Очень любопытны и нетривиальны вступительные слова Эренбурга о Пастернаке:

«Говорить о Пастернаке трудно. Его речь – сочетание косноязычия, отчаянных потуг вытянуть из нутра необходимое слово и бурного водопада неожиданных сравнений, сложных ассоциаций, откровенностей на явно чужом языке. Он был бы непонятен, если б весь этот хаос не озарялся бы единством и ясностью голоса. Так его стихи, порой иероглифические, доходят до антологической простоты, до детской наивной песне о весне. Конечно, Бунин понятнее, и легче добывать огонь с помощью шведских спичек, нежели из камня. Но сердца зажигаются искрами кремня, спичками же лишь папиросы».

Сравнение Пастернака с собой «зловредный» желчный Бунин, естественно, не оставил без внимания.

Пастернак, сознательно выбравший в 1923 г. возвращение в советскую Россию, и, как считал Бунин, успешно в ней прижившийся, ассоциировался у последнего с футуристом Маяковским и всем, ему и иже с ним сопутствующим: то бишь хамством и глупым безбашенным цирком. И главное – ассоциировался с ненавистным до колик, до нервической накипи, большевизмом – априори бездарным и противным. Антигуманным. Скотским.

«Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея, – пишет Бунин о Маяковском в «Окаянных днях». – Ленин и Маяковский (которого ещё в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнёт рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Ксешинской…».

Позднее Бунин напрямую свяжет Пастернака с Маяковским, отводя тому в истории литературы большевистских лет (а он до конца надеялся на возврат в «добольшевизм»!) самый низкий, самый циничный и вредный статус слуги советского людоедства по части литературного восхваления его. Статус подлого, подлейшего и мощнейшего генератора идей на «советскую чернь».

Отводя даже самоубийству Маяковского роль некой конкурентной ступени, позволившей Пастернаку обратиться к загробной тени «жёлто-лимонного пиджака» с намёком на что-то якобы очень литературно возвышенное, по-советски гениальное:

Твой выстрел был подобен Этне

В предгорье трусов и трусих!

Ведь в СССР все гении сейчас так выражаются: типа выстрел подобен не обвалу либо извержению, а уподоблен горе! – ёрничает, конечно же, саркастически передёргивая, Бунин.

В августе 1941 он запишет в дневнике: «Был Andre Gide. Очень приятное впечатление. Тонок, умён – и вдруг: в восторге от Пастернака…». – Ненавидя всё советское, великий Бунин так и не понял, не принял, не нашёл и не прочитал Пастернака, впрочем, как и Маяковского. Как прочитал и нашёл, и реабилитировал из забвения многое и многих в своей долгой исследовательской, писательской жизни.

Весёлый доктор

В принципе, Рене Лаэннек, – французский врач и анатом, – и дальше бы подшучивал и шептал что-то дамам на ушко, ласково приобнимая их при осмотре-прослушивании лёгких.

Щуплые барышни хихикали и, закатывая глазки, позволяли весёлому доктору кокетничать. Ведь инновационный акустический прибор – стетоскоп – у него уже давно был в мыслях…

В конце концов, молодость молодостью – наука победила сладострастие. В феврале 1818 года на заседании Медицинского общества Лаэннек представил-таки результаты исследований, перевернувшие очередной лист человеческих знаний об излечении туберкулёза. Увы, сам доктор не избежал смертельной болезни, внезапно проявившейся через 21 год после незначительного пореза пальца во время студенческих опытов в «туберкулёзном» морге.

Барышни же навсегда избавились от недозволительного физического контакта с грудной полостью – аускультации.

Герценовская пропаганда, или Цель оправдывает средства

Волна либерализма 1860-х давно позади. На обложке «Полярной звезды» – силуэты пяти казнённых. Главы «Былого и дум». «О развитии революционных идей в России», «14 декабря и император Николай»…

Всё это – нелегальщина, преследуемая и доступная очень небольшому кругу людей. В моде же – благонамеренность и интеллигентский стоицизм. Вместе с недавними кумирами, исчезнувшими на каторге, свергаются с пьедесталов их предшественники. Так всегда бывает в кризисные эпохи: обманувшее надежды настоящее заставляет искать ошибки в прошлом, в истории…

В результате глубоких и мучительных раздумий конца 1860-х гг. Достоевский резюмирует-таки в «Бесах» устами Шатова приговор декабризму. Дескать, чем больше «барин и передовой – тем более ненависти – не к порядкам русским, а к народу русскому!». Неизвестно, зримо или незримо (сознательно или бессознательно?) перекликаясь со словами царского манифеста 1826 года: «…не в свойствах и не в нравах русских сей умысел. Сердце России для него было и всегда будет неприступно».

В дальнейшем Достоевский, – что, собственно, делал не раз и не два, – смягчит свою оценку, причислит бунтовщиков к русским скитальцам, чуть ли не святым, о как!

Некрасов же и вовсе ввёл в литературу иронический термин «возвращённый декабрист» (в «Медвежьей охоте», 1869) – тот, кто позорно отрекается от прошлого, считая его ошибкой молодости. Или в открытую переходит в лагерь умеренных либералов. Что ни в коей мере не поддерживалось новой революционно-каракозовской порослью.

И что ни в коей мере не умаляло, более того, закрепляло в народной памяти самый известный безапелляционный приговор хитреца Достоевского, изувеченного каторгой: «Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами!» – Лордами, о как…

Кстати, изуверский тот спектакль конца 40-х, проделанный над Достоевским и другими петрашевцами, способный тронуть умом любого, повторился в 1866 г.

Так, руководитель московского кружка революционной молодёжи Н. Ишутин был приговорён к смертной казни. На него, уже тихо помешанного, дёргаясь и трясясь стоящего на эшафоте, накинули белый колпак и… бац! – высочайшее помилование. Сумасшедшего Ишутина, потерявшего дар речи, официально засвидетельствовали, оставив отбывать… на общих основаниях. Сошёл с ума в далёком Верхоянске другой террорист-ишутинец – Худяков. В ком были немалые задатки выдающегося учёного.

Сколько их было вообще… не счесть. Лучших людей из дворян, пожелавших стать лордами. Сгнивших – помешанными – в сибирской ссылке.

Ждите отстоя пены

Балтика-тройка, Балтика-тройка…

Было время, когда пива ещё не было, – а организм был железным и прочным, как автобусный компостер, – гурманничал я тройкой-балтикой: неуёмно веселясь и заедая, чем попало что попало.

Потом пенное появилось: Швеция, Германия, Бельгия… А «Балтика» заняла, как ей и полагается, почётное место маргинального пойла для низших слоёв народонаселения. По-простому: Балтика-«спирт с водой».

Потом хрясь! – пиво опять кончилось. Либо производитель, – под гнётом санкций, – ушёл с рынка. Либо цена взлетела так, что только держись: 400 рэ за кружку осилит разве что грустный осунувшийся журналист-«потребкооператор» с России-2, либо весёлый депутат-«всё-пофиг-денег-нет» с Охотного, да.

Тем не менее, к достопочтимой «Балтике», конечно, никто из нормальных людей уже никогда не вернётся. Несмотря на жёсткое падение уровня жизни, еды – и к ней, еде, приправ. Да и местные пивовары стали голову поднимать. Пенза, Нижний, Вятка, Саратов: немало поездив, склоняю голову перед людьми, производящими исключительно своё. В стране, где это элементарно противопоказано по множеству причин.

Без пива не останемся, как говорится, это точно. Хотя собственно «Балтику», как первый секс, никогда не забудем.

Балтикой-7 можно поить перед боем солдат – типа наркомовских ста грамм. Балтикой-9 можно заправлять челноки, надолго уходящие в стратосферу. В свою очередь, Балтику-10 – тире 20 можно давать (а лучше – колоть!) параноикам вместо феназепама для замедления болезни Паркинсона. Хотя Альцгеймер, как я где-то уже писал, быстрей Паркинсона.

Закон

Абсолютно легальное понятие «извлечение прибыли» в гражданском законодательстве плавно перетекает в абсолютно нелояльное «корыстное извлечение» – в уголовном. И вот здесь, в этом невидимом – даже Закону! – пресечении понятий и находится русский ГУЛАГ: смятые изуродованные судьбы, порушенные жизни, отобранный изнасилованный бизнес, пока подозреваемый находится на СИЗО, под следствием. Причём до суда, часто априори оправдательного. Апостериори – суда, к Закону отношения не имеющего.

ПМЭФ’17. Шаурма

Из телевизора с берегов невского Форума несётся радостное: «Кризиса нету-у-у! Мы победили-и-и-и! Рост ВВП!! Рост-рост-рост! Великие достижения науки-техники! Динамика развития-я-я!! Нефть-золото-алмазы-акции-наши-и-и!!! Стабильность!» – Мультидолларовые олигархи под руководством сверхмультидолларовых олигархов-министров под руководством достопочтимого владельца Нивы с прицепом Скиф гордо отчитываются о достигнутом. Ещё горже – о великих будущих свершениях и прекрасной жизни народа среди них, прекрасно-великих будущих свершений.

Я же чё-то вдруг, извините, решил вернуться оттудова ненадолго на землю…

К нашей кровной чисто русско-народной шаурме.

Знаете, что чуваки на рынке придумали?..

При производстве шаурмы остаётся много побочных отходов. Всякие там шкурки, ножки, хвостики, головки, пенисики. Косточки, в конце концов.

Так вот они, эти чуваки, эти отходы решили выделить в отдельную статью дохода. Заодно порадовать рыночный народ дешёвым кормом для собак, свиней и другой домашней живности, питающейся остатками мясного продукта. Ну или что там из мяса было сделано до того, как это стало собственно «мясом». По цене 10-20 рублей за кило, в зависимости от протухлости.

Представляете, какая выстраивается туда очередь? Лично я не видал такую со времён советских порошково-сахарных очередей. Долготерпимых, грустных, нудных. С блокадными воспоминаниями и шёпотом про Брежнева.

Весть о дешёвом «мясе» разлетается по округе со скоростью молнии. И люди бегут на рынок с утра пораньше, пока «мясо» в ларьке «Шаурма» не закончилось. Разбирают его очень быстро. Влёт!

Думаю, вы уже догадались, что бабульки и дедки, да и помоложе контингент, «мясо» это тащат не на прокорм скоту – свиньям-козочкам, которых в глаза не видели. Не кошечкам-собачкам ми-ми-ми, – ждущих хозяев на мягких пуховых диванчиках. А берут дешёвое «мясо» на прокорм себе – великому русскому народу! – непрестанно материально и благосостоятельно растущему. Гармонично развивающемуся. Процветающему всеми цветами радуги с высокотехнологичного нано-экрана питерского Экономического форума.

Компьютерный вирус большевизма. Вновь достоевщинка

«Калеки, убогие выставляли язвы на посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белёсые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадёжность, безысходную дичь степей, скрипели, как колёса, стонали, выли в гуще проклятые лиры». – Булгаковские «недочитанные» бесы Достоевского глумятся, сквернословят и, – как глобальный компьютерный вирус, – поражают, сжирают, точнее даже, сжигают героев романа дотла: «Мужички-богоносцы достоевские! У-у… вашу мать!» – неистово орёт замёрзший измученный Мышлаевский. Он же именует «богоносным хреном» старика, отказавшегося отдать сани офицерне.

Неслучайным кажется и то, что слова о вере православной, власти самодержавной – как единственно возможном для России пути! – произносятся в сцене безудержной попойки. Тем самым отчаянно падая-снижаясь в авторских – и далее читательских – глазах.

Турбин, в свою очередь, наяву повторяет слова из «Бесов»: «Русскому человеку честь – только лишнее бремя». – Во сне же гонится с браунингом за мерзким кошмаром, чтобы пристрелить «гадину», вирусом пробравшуюся в сознание.

Интеллигенция, бывшая аристократия (сейчас-то аристократов нет!), прекрасно понимала, что режим – чуждый. Все также понимали, что это, увы, надолго. Но никто не мог понять – почему, отчего?! – Оттого-то по-детски и залазили под кровать, в бессилии прикрываясь спасительной мощью Достоевского. Почему?!

Может, потому что у большевизма глубокие исторические корни? – извечное соседство страшного. Соседство нерусских, не нужных иностранных слов с парадных площадных плакатов: «Аннексия», «Контрибуция», – с булгаковскими нищими, убогими и калечными, сидящими под громадой киевского Собора: «…страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками». – Возбуждённая обманутая, но не ведающая того толпа течёт мимо слепцов-лирников, тянущих за душу отчаянную песню о Страшном суде. Соседство страшного, соседство страшного…

Так и запишем.

Ответ

В бесовском смраде ницшеанства

Вокруг божественных мощей

Москву, больную мессианством,

Накрыл природный апогей.

В бесовском смраде их стратегий –

Тех, что мощами ступу трут,

Природа, самозваный гений,

Кричит убогим: «Стойте, тпру-у!»

Они в ответ: «Ещё лет десять –

И заживём, да так, что ой!»

Вот разберём завалы к ночи –

Фасад покрасим новой хной…

В бесовском смраде их пристрастий –

К пристрастию лишь одному:

Незаменимой вечной власти,

Незримо тянущей ко дну.

В бесовском смраде ницшеанства.

Москва, больная мессианством.

И напоследок. Анекдот 1991 года

Хутор в литовской глуши. Хозяин выходит из дому, кличет собаку:

– Шарик! Шарик, ко мне!

Тишина, ноль реакции.

– Шарик, Шарик, чёрт возьми!!

Тишина.

– Тьфу ты, забыл: Шарикас, Шарикас!

– Гавс-гавс-гавс-гавс. Ррррррр-с. Гав-с!!!




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Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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