Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 27 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zapiski_vyatskogo_loha_fevral_2017_41591"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41591_vladivostok_fevral_1982_tramva.jpg" width=206 alt="Записки вятского лоха. Февраль, 2017" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Игорь Фунт</b></span> <span style="font-size: large;">Записки вятского лоха. Февраль, 2017</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«От земли шёл тёплый запах устоявшегося лета…»</font></em></span></p><p>«Человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом» и в жизни, и в поступках, – вполне справедливо и с неизменным юморком утверждал знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников. Предваряя извечный спор неистовых веганов с убеждёнными мясоедами». <a href="http://www.chaskor.ru/article/zapiski_vyatskogo_loha_fevral_2017_41591">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом» и в жизни, и в поступках, – вполне справедливо и с неизменным юморком утверждал знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников. Предваряя извечный спор неистовых веганов с убеждёнными мясоедами».

К чёрту!

«Мамихлапинатапай», – произнёс наконец я. И понял, что молчаливое часовое свидание клуба «Кому за 50» закончено.

Она неуклюже развернулась и побрела восвояси… Неловко потрясывая зонтом навстречу то ли снегу, то ли дождю с затуманенных небес. Может, пошла искать кого-то дальше, моложе и повыше ростом. По Инету ли, в реале. Может, вернётся в клуб по интересам «Кому за 50». Где мы с ней и познакомились якобы для создания чего-то там позитивного…

Плюнув с моста в Неву и укутавшись в ненадёжный капюшон, пошкандыбал на Московский вокзал (я ведь примчал к ней за тридевять земель!). «Mami-hlapina-tapai», – бодро напевая про себя на мелодию из Меладзе. Одновременно себя ругая, что не по делу ляпнул эту ненужную в тот момент дурацкую филологическую заумь.

Вы спросите: да что же это такое-то?

Отвечу: Mamihlapinatapai – это взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым.

Так и получилось…

Писатель!

«Над лесом, поблёскивая тусклым серебром, уже подымался в небо аэростат воздушного заграждения. Мы с товарищем остановились на поляне и смотрели на него. Кашка цвела у наших ног – теперь уже довоенная кашка, – вся в росе и петлях душистого горошка. От земли шёл тёплый запах устоявшегося лета…» – отметил Паустовский в дневнике, минуту назад узнав о начале войны.

Слабо?

Из сенатских протоколов 19 века: «Неблагорассмотрительствующиеся дела». – Длиннее слова в русском языке я пока не нашёл.

О гриппе…

Ну, ругать гомеопатию – это всё равно что ругать родную нашу русскую парную! Или вообще деревню и деревенских, к примеру, – которые всю жись лечатся травами.

Что, какие-то учёные доказали, что баня – это здоровье, бодрость, чистота и молодость? Да нет конечно. А кому-то это надо доказывать? Из тех, для кого никем не «обоснованная» еженедельная баня – образ жизни. Вот просто образ, и всё.

А уж про мужские дела – простату там (из жара – в ледяную кадку!); тестостерон: «хотение» по-научному. Работоспособность. Да и просто за отдушину, отдых – ваще молчу. Так же как про общие банные полезности: прокачанное жарой сердце, прогретые парилкой лёгкие, прожаренные хвоей с мятой дыхательные пути… Как говорится, после бани «все сопли ушли».

Да, я не доктор. Но и не лох. Слышал, знамо, что при определённой высокой температуре прям-таки корчатся-издыхают некоторые злые-презлые бациллы. Причём уже многие сотни лет. Пусть и в «недоказанном» наукой виде.

Ну, и главное…

«Укради, но после бани выпей!» – приказал нам в своё время великий Суворов. Что мы и выполняем в меру воспитанности, начитанности и, прости господи, научно-ненаучного своего образования и родительского воспитания. А это ли не гомеопатия?

В баню, господа, однозначно в баню!!!

Ну, как образец

Примерный шаблон приговора одесского генерал-губернатора графа Тотлебена 1880-х годов. Которым он пользовался при личном вынесении судебного решения (как правило регулярном). Чтобы не особо каждый раз заморачиваться разбором полётов подозреваемых: «Несомненно принадлежит к социально-революционному сообществу! Но за неимением улик ссылается в Восточную Сибирь». Точка.

Разве измерить кишкою тоску?

Человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом» и в жизни, и в поступках, – вполне справедливо и с неизменным юморком утверждал знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников. Предваряя извечный спор неистовых веганов с убеждёнными мясоедами.

«Разве же можно поверить// В эту слепую кишку?// Разве же можно измерить// Кишкою всю нашу тоску?» – не без озорства и по-декадентски остро отвечает шутнику Мечникову Ф. Сологуб:

Смотрим в горящие бездны,

Что-то хотим разгадать,

Но усилья ума бесполезны, –

Нам ничего не узнать.

Съевший в науках собаку

Нам говорит свысока,

Что философии всякой

Ценнее слепая кишка…

Точку в сей небольшой «виртуальной» полемике конца 19 – начала 20 вв. поставил ровесник нобелеата Мечникова великий мыслитель Ницше, превозносивший философию собственно тела над философией души. Считавший, что, дескать, неважно, мясо ты ешь или только овёс. Ломаного гроша не стоит самая глубокомысленная истина, если к ней пришёл человек с обложенным языком и дурным запахом изо рта. К тому же сиднем сидящий за своим письменным столом. (О, точно, – как мы за компом!).

Пусть мускулы быстрее погонят по телу оживившуюся кровь! (Все в спортзал!) Пусть научится глубоко дышать грудь, пусть много кислорода прихлынет к мозгу, пусть «весёлым» станет кишечник – вот тогда с этим человеком можно будет и побеседовать.

«Сидячая жизнь есть истинный грех против духа святого», – заявляет Ницше, – и Заратустра ему вторит: «Поистине, друзья мои, дух есть желудок!!!»

Бородатый анекдот об интернационализме в СССР

– Абитуриент Иванов, когда произошло крушение «Титаника»?

– В 1912 году.

– Молодец! Вы зачислены.

– Абитуриент Петров, сколько людей погибло при крушении «Титаника»?

– Около полутора тысяч.

– Молодец! Зачислен.

– Рабинович, гх-м: быстро, поимённо, – перечислите всех погибших при крушении «Титаника»!

Вечность

Рассказывал тут маленькой моей дочке о теории Хокинга – насчёт происхождения вселенной. (Я, кстати, музыкант по образованию.) Типа Бога там не могло быть априори, потому что Вселенная – Universe – началась из ничего. Оттуда, из того места, где до того как – не было нифига! Нуль! Значит, и времени не было. А раз нету времени, то и Бога нету – ведь даже Господу нужен какой-то временной промежуток для сотворения там чего-то…

И вот – бац! – Большой взрыв. И всё началось. Но. Началось-то всё по законам физики. И живёт и развивается по законам физики и природы – Nature. И только. Никакого божества и чуда. Поняла? – спрашиваю.

– Да, – сказала она, – поняла, папуль… Просто вот это вот «бац!!» – и сделал Бог. Больше никто не мог.

– Нихрена ты в физике не понимаешь. И тем более в строении нерукотворной вселенной, – ответил я.

И выключил Скайп. И пожал руку воображаемому Стиву Хокингу. Правда, с некоторым сомнением…

Ведь по Хокингу получается, что и Судьбы тоже нет. Есть только цепь случайных ситуационных взаимодействий. Человек – далее вышеупомянутая Nature – далее физика.

А вот например, в моей жизни не всё случайно… Но это эмоции. Просто эмоции. Хокинг же не дурак, в конце концов. Он – гений, в конце концов.

Да, и PS: маленькая доча у меня – PhD, доктор наук, доктор философии по физике и биоинженерии. И что-то там с Космосом ещё связано.

Железные, в натуре

Как же много творческих, литературных долгожителей из тех, кто родился в ужасные реакционные 1880 – 90-е и дожил аж до 1970 – 80-х двадцатого столетия! Понятно, что речь идёт о тех, кто вытянул, дотянул, прорвался, прошёл…

Но ведь многие из них воевали по-настоящему. И не на одной войне. Многие по-настоящему сидели. И не в одной тюрьме…

Отстрелялись, вышли… Не все же подстраивались и клянчили, подлаживались и устраивались.

И всё ж таки – их целая когорта.

Целая армия прошедших насквозь почти столетие. Оставивших большие, в общем-то, наследия – поэтические, писательские, философские. Пусть некоторые из них не выдержали испытание временем: став некоей матрицей, фильерой смешных завзятых идеологизмов.

Но, читая их, «правдолюбцев» в кавычках, в любом случае виден ход мысли тех поколений – сложных, противоречивых. Ленинских. Сталинских. Оттепельных. Застойных. Где-то по-собачьи приласканных. Где-то по-скотски преданных. Где-то не по-человечьи «правильных», отнюдь не праведных. Просто плохих, ужасных по определению – даже будучи на самом верху социалистического благопочитания.

Теория скотства… если не сказать хуже. Она жива и поныне. Жива и поныне. Она жива…

Исторический факт

Еще до первого полёта человека в космос спецы с Байконура запускали на спутниках магнитофонные записи человеческой речи – для проверки голосовой связи между Землёй и кораблём. На Западе тут же поднялась шумиха: дескать, русские отправляют на орбиту пилотов-смертников, камикадзе! – чьи голоса перехватывают радиоразведки США, Франции и Великобритании.

После этого советские ракетостроители запустили кассету с записью хора Пятницкого. Запад вздрогнул…

Пара-тройка из Сети…

Олег Попов: «Как-то пришёл ко мне в антракте мужик с двумя бутылками водки. “Вы, – говорит, – гениальный артист, вот выпьете эту водку – вам веселее станет”, – Отвечаю: “Я не буду, я и так весёлый”. – Тогда он берёт бутылки и, выходя из уборной, бросает: “Говно ты, а не артист!”» (Попов добродушно смеётся…)

*

– Бегаешь на все эти тупые бабьи кулинарные передачи, хвост трубой! Высоцкая там, Белоцерковская, «Смаки» всякие с рецептами… А готовить один хрен не умеешь.

– Ну, так и ты порнуху смотришь.

*

«Дорогой любимый Санта! Вот и прошёл январь, и февраль… Так и не дождалась. Я просила у тебя в прошлом году розовый бентли! Но желание, увы, не исполнено». С уважением, Селена Гомес. Знаменитая певица. (340 млн. просмотров на Ютубе.)

«Дорогая Селена! Дело не в бентли. Скажи спасибо, что я не исполнил желание Рустема из Дагестана». С уважением, Санта Клаус. А по-дагестански, Дед Мороз.

*

«Не дай обвести себя...» – «Пальцем?» – «Мелом».

*

– Как наполняемость в кинотеатре?

– На «Пятьдесят оттенков» шесть залов. Все до отказа!

– Превосходно. Пускайте газ!

*

«В смысле встретимся. Прям в жизни, что ли? Это ж говорить о чём-то надо, идти куда-то. А нельзя, чтоб не встречаться?..»

*

«Ты очень красивая», – «Ну-у…» – «Четырежды восемь. Быстро!» – «Ну-у-у» – «И тупая».

*

– Предварительное название работы?

– «Зверства церковной инквизиции в произведениях литературы».

– Во всяком случае, неординарно.

– Спасибо, профессор.

– Источник? – заинтересованно поправив очки.

– «У попа была собака».





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