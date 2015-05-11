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Игорь Фунт   понедельник, 27 февраля 2017 года, 16.00

Записки вятского лоха. Февраль, 2017
«От земли шёл тёплый запах устоявшегося лета…»


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Записки вятского лоха. Октябрь, 2016


Записки вятского лоха. Декабрь, 2016




«Человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом» и в жизни, и в поступках, – вполне справедливо и с неизменным юморком утверждал знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников. Предваряя извечный спор неистовых веганов с убеждёнными мясоедами».

К чёрту!

«Мамихлапинатапай», – произнёс наконец я. И понял, что молчаливое часовое свидание клуба «Кому за 50» закончено.

Она неуклюже развернулась и побрела восвояси… Неловко потрясывая зонтом навстречу то ли снегу, то ли дождю с затуманенных небес. Может, пошла искать кого-то дальше, моложе и повыше ростом. По Инету ли, в реале. Может, вернётся в клуб по интересам «Кому за 50». Где мы с ней и познакомились якобы для создания чего-то там позитивного…

Плюнув с моста в Неву и укутавшись в ненадёжный капюшон, пошкандыбал на Московский вокзал (я ведь примчал к ней за тридевять земель!). «Mami-hlapina-tapai», – бодро напевая про себя на мелодию из Меладзе. Одновременно себя ругая, что не по делу ляпнул эту ненужную в тот момент дурацкую филологическую заумь.

Вы спросите: да что же это такое-то?

Отвечу: Mamihlapinatapai – это взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым.

Так и получилось…

Писатель!

«Над лесом, поблёскивая тусклым серебром, уже подымался в небо аэростат воздушного заграждения. Мы с товарищем остановились на поляне и смотрели на него. Кашка цвела у наших ног – теперь уже довоенная кашка, – вся в росе и петлях душистого горошка. От земли шёл тёплый запах устоявшегося лета…» – отметил Паустовский в дневнике, минуту назад узнав о начале войны.

Слабо?

Из сенатских протоколов 19 века: «Неблагорассмотрительствующиеся дела». – Длиннее слова в русском языке я пока не нашёл.

О гриппе…

Ну, ругать гомеопатию – это всё равно что ругать родную нашу русскую парную! Или вообще деревню и деревенских, к примеру, – которые всю жись лечатся травами.

Что, какие-то учёные доказали, что баня – это здоровье, бодрость, чистота и молодость? Да нет конечно. А кому-то это надо доказывать? Из тех, для кого никем не «обоснованная» еженедельная баня – образ жизни. Вот просто образ, и всё.

А уж про мужские дела – простату там (из жара – в ледяную кадку!); тестостерон: «хотение» по-научному. Работоспособность. Да и просто за отдушину, отдых – ваще молчу. Так же как про общие банные полезности: прокачанное жарой сердце, прогретые парилкой лёгкие, прожаренные хвоей с мятой дыхательные пути… Как говорится, после бани «все сопли ушли».

Да, я не доктор. Но и не лох. Слышал, знамо, что при определённой высокой температуре прям-таки корчатся-издыхают некоторые злые-презлые бациллы. Причём уже многие сотни лет. Пусть и в «недоказанном» наукой виде.

Ну, и главное…

«Укради, но после бани выпей!» – приказал нам в своё время великий Суворов. Что мы и выполняем в меру воспитанности, начитанности и, прости господи, научно-ненаучного своего образования и родительского воспитания. А это ли не гомеопатия?

В баню, господа, однозначно в баню!!!

Ну, как образец

Примерный шаблон приговора одесского генерал-губернатора графа Тотлебена 1880-х годов. Которым он пользовался при личном вынесении судебного решения (как правило регулярном). Чтобы не особо каждый раз заморачиваться разбором полётов подозреваемых: «Несомненно принадлежит к социально-революционному сообществу! Но за неимением улик ссылается в Восточную Сибирь». Точка.

Разве измерить кишкою тоску?

Человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом» и в жизни, и в поступках, – вполне справедливо и с неизменным юморком утверждал знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников. Предваряя извечный спор неистовых веганов с убеждёнными мясоедами.

«Разве же можно поверить// В эту слепую кишку?// Разве же можно измерить// Кишкою всю нашу тоску?» – не без озорства и по-декадентски остро отвечает шутнику Мечникову Ф. Сологуб:

Смотрим в горящие бездны,

Что-то хотим разгадать,

Но усилья ума бесполезны, –

Нам ничего не узнать.

Съевший в науках собаку

Нам говорит свысока,

Что философии всякой

Ценнее слепая кишка…

Точку в сей небольшой «виртуальной» полемике конца 19 – начала 20 вв. поставил ровесник нобелеата Мечникова великий мыслитель Ницше, превозносивший философию собственно тела над философией души. Считавший, что, дескать, неважно, мясо ты ешь или только овёс. Ломаного гроша не стоит самая глубокомысленная истина, если к ней пришёл человек с обложенным языком и дурным запахом изо рта. К тому же сиднем сидящий за своим письменным столом. (О, точно, – как мы за компом!).

Пусть мускулы быстрее погонят по телу оживившуюся кровь! (Все в спортзал!) Пусть научится глубоко дышать грудь, пусть много кислорода прихлынет к мозгу, пусть «весёлым» станет кишечник – вот тогда с этим человеком можно будет и побеседовать.

«Сидячая жизнь есть истинный грех против духа святого», – заявляет Ницше, – и Заратустра ему вторит: «Поистине, друзья мои, дух есть желудок!!!»

Бородатый анекдот об интернационализме в СССР

– Абитуриент Иванов, когда произошло крушение «Титаника»?

– В 1912 году.

– Молодец! Вы зачислены.

– Абитуриент Петров, сколько людей погибло при крушении «Титаника»?

– Около полутора тысяч.

– Молодец! Зачислен.

– Рабинович, гх-м: быстро, поимённо, – перечислите всех погибших при крушении «Титаника»!

Вечность

Рассказывал тут маленькой моей дочке о теории Хокинга – насчёт происхождения вселенной. (Я, кстати, музыкант по образованию.) Типа Бога там не могло быть априори, потому что Вселенная – Universe – началась из ничего. Оттуда, из того места, где до того как – не было нифига! Нуль! Значит, и времени не было. А раз нету времени, то и Бога нету – ведь даже Господу нужен какой-то временной промежуток для сотворения там чего-то…

И вот – бац! – Большой взрыв. И всё началось. Но. Началось-то всё по законам физики. И живёт и развивается по законам физики и природы – Nature. И только. Никакого божества и чуда. Поняла? – спрашиваю.

– Да, – сказала она, – поняла, папуль… Просто вот это вот «бац!!» – и сделал Бог. Больше никто не мог.

– Нихрена ты в физике не понимаешь. И тем более в строении нерукотворной вселенной, – ответил я.

И выключил Скайп. И пожал руку воображаемому Стиву Хокингу. Правда, с некоторым сомнением…

Ведь по Хокингу получается, что и Судьбы тоже нет. Есть только цепь случайных ситуационных взаимодействий. Человек – далее вышеупомянутая Nature – далее физика.

А вот например, в моей жизни не всё случайно… Но это эмоции. Просто эмоции. Хокинг же не дурак, в конце концов. Он – гений, в конце концов.

Да, и PS: маленькая доча у меня – PhD, доктор наук, доктор философии по физике и биоинженерии. И что-то там с Космосом ещё связано.

Железные, в натуре

Как же много творческих, литературных долгожителей из тех, кто родился в ужасные реакционные 1880 – 90-е и дожил аж до 1970 – 80-х двадцатого столетия! Понятно, что речь идёт о тех, кто вытянул, дотянул, прорвался, прошёл…

Но ведь многие из них воевали по-настоящему. И не на одной войне. Многие по-настоящему сидели. И не в одной тюрьме…

Отстрелялись, вышли… Не все же подстраивались и клянчили, подлаживались и устраивались.

И всё ж таки – их целая когорта.

Целая армия прошедших насквозь почти столетие. Оставивших большие, в общем-то, наследия – поэтические, писательские, философские. Пусть некоторые из них не выдержали испытание временем: став некоей матрицей, фильерой смешных завзятых идеологизмов.

Но, читая их, «правдолюбцев» в кавычках, в любом случае виден ход мысли тех поколений – сложных, противоречивых. Ленинских. Сталинских. Оттепельных. Застойных. Где-то по-собачьи приласканных. Где-то по-скотски преданных. Где-то не по-человечьи «правильных», отнюдь не праведных. Просто плохих, ужасных по определению – даже будучи на самом верху социалистического благопочитания.

Теория скотства… если не сказать хуже. Она жива и поныне. Жива и поныне. Она жива…

Исторический факт

Еще до первого полёта человека в космос спецы с Байконура запускали на спутниках магнитофонные записи человеческой речи – для проверки голосовой связи между Землёй и кораблём. На Западе тут же поднялась шумиха: дескать, русские отправляют на орбиту пилотов-смертников, камикадзе! – чьи голоса перехватывают радиоразведки США, Франции и Великобритании.

После этого советские ракетостроители запустили кассету с записью хора Пятницкого. Запад вздрогнул…

Пара-тройка из Сети…

Олег Попов: «Как-то пришёл ко мне в антракте мужик с двумя бутылками водки. “Вы, – говорит, – гениальный артист, вот выпьете эту водку – вам веселее станет”, – Отвечаю: “Я не буду, я и так весёлый”. – Тогда он берёт бутылки и, выходя из уборной, бросает: “Говно ты, а не артист!”» (Попов добродушно смеётся…)

*

– Бегаешь на все эти тупые бабьи кулинарные передачи, хвост трубой! Высоцкая там, Белоцерковская, «Смаки» всякие с рецептами… А готовить один хрен не умеешь.

– Ну, так и ты порнуху смотришь.

*

«Дорогой любимый Санта! Вот и прошёл январь, и февраль… Так и не дождалась. Я просила у тебя в прошлом году розовый бентли! Но желание, увы, не исполнено». С уважением, Селена Гомес. Знаменитая певица. (340 млн. просмотров на Ютубе.)

«Дорогая Селена! Дело не в бентли. Скажи спасибо, что я не исполнил желание Рустема из Дагестана». С уважением, Санта Клаус. А по-дагестански, Дед Мороз.

*

«Не дай обвести себя...» – «Пальцем?» – «Мелом».

*

– Как наполняемость в кинотеатре?

– На «Пятьдесят оттенков» шесть залов. Все до отказа!

– Превосходно. Пускайте газ!

*

«В смысле встретимся. Прям в жизни, что ли? Это ж говорить о чём-то надо, идти куда-то. А нельзя, чтоб не встречаться?..»

*

«Ты очень красивая», – «Ну-у…» – «Четырежды восемь. Быстро!» – «Ну-у-у» – «И тупая».

*

– Предварительное название работы?

– «Зверства церковной инквизиции в произведениях литературы».

– Во всяком случае, неординарно.

– Спасибо, профессор.

– Источник? – заинтересованно поправив очки.

– «У попа была собака».




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Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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