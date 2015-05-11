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Игорь Фунт   четверг, 22 декабря 2016 года, 16.00

Записки вятского лоха. Декабрь, 2016
«Ну ведь могут, когда захотят!»


Рисунок: Владимир Иванович Звягин
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Записки вятского лоха. Июнь, 2016


Записки вятского лоха. Октябрь, 2016




Вы наверняка видали полицейских, гоняющих с уличных торговых ящиков тулупчатых дедков с вениками да соленьями, менял-старьёвщиков, возникших будто из приснопамятных 90-х, необычных оборванных фриков, бог весть откуда скоммуниздивших для перепродажи какие-то простыни, наволочки и носки. То лишь верхушка айсберга. Почему люди организуют стихийные базары, столь нелюбимые властями?

Анекдот к праздничному столу

Идут две женщины. Грациозненько, чуть покачивая бёдрами… Празднично, в общем, идут. В шубках таких клёвых.

За ними два мужика.

– Гляди, – прокуренным голосом шепчет один: – Вон, слева, моя жена. А справа – любовница. И скажу тебе, брат, о-о-о-очень неплохая любовница.

Второй:

– Да нет же. Справа – моя жена. А слева – любовница. И скажу тебе, о-о-о-очень недурна, м-да. М-м-м…

Оба разом замолкли, в изумлении таращась друг на друга.

Потом хором, в унисон:

– Ну ведь могут, когда захотят!!!

«Беззаботно смотря в лицо Президента Соединённых Штатов…»

Нашёл в дружеской ленте фейсбука одно интересное изречение американского поэта девятнадцатого века Уолта Уитмена: «Personality – to be servile to none-not to any tyrant, known or unknown». – Что-то типа про неподчинение кому бы то ни было, вне зависимости от общественной, политической нагрузки и значимости последнего.

Учитывая мою «подсобную» литературную деятельность – писать иногда о значительных литературных величинах, – я решил оставить, отложить эту фразу для будущих моих творений и, более того, перевести её на поэтический русский. Учитывая, что «стихи» Уитмена – нерифмованные. Некие свободные изречения в прозе, да.

И знаете, вдруг меня посетила мысль, что стих, строка эта уже переведена!

Причём не Бальмонтом или Зенкевичем, имевшими на то прямое логическое и поколенческое право младших последователей, скажем так: наследников Уитмена, его переводивших. С разным смысловым наполнением разумеется. Ввиду быстро меняющихся свистящим андреевским поездом эпох. (Бальмонтовского «Уитмена» конфисковали за «порнуху» в 1905-м. Позже Бальмонт свалил в Париж. Зенкевич, один из учредителей гумилёвского «Цеха поэтов» (1911), перед Великой Отечественной возглавил «Новый мир», явно отстранившись, «отмазавшись» от уитменовского «псевдоавангарда».)

…А теперешним, не побоюсь изречь, Пушкиным (хотя в прозе всё-таки Андреевым) – Виктором Пелевиным: «Кто не хочет работать клоуном у п..сов, будет работать п…сом у клоунов», – пишет он в «Empire V».

Что, в общем-то, вполне соответствует эзотерике уитменовских «Листьев травы». До сих пор играющих стержневую роль в современном классическом мировом искусстве. И, что немаловажно, в поп-культуре аналогично.

Например, американский сериал «Во все тяжкие», использующий онтологию «Листьев» Уитмена, с инициалами коего совпадают инициалы главного героя сериала, – к тому же один из эпизодов назван в честь поэмы из сборника, – собрал все мыслимые и немыслимые американо-британские награды. От нескольких десятков прайм-таймовых номинаций «Эмми» – до престижнейшего «Золотого Глобуса», английской «BAFTA TV Award» и ещё неисчислимого количества суперпремий-трофеев.

«Когда уходит Свобода, она уходит не первая, не вторая, не третья. Она ждёт, чтобы все ушли, и уходит последней». – Закончу небольшую свою ремарку словами её героя – Уолта Уитмена. Случайно встретившегося мне на милых сердцу сетевых просторах. Не оставившего равнодушным. Думаю, вас тоже, дорогие читатели.

Будьте здоровы и счастливы! Храни Господь Россию. Храни Господь Соединенные Штаты Америки. С католическим Рождеством и Новым годом! Ну, и с нашим, православным Рождеством ессно: будьте здравы!!!

После декабрьского президентского послания

– …Кто следующий?

– Вы, тов. Главком.

– Гы-гы-гы…

– Ге-ге-ге, – озорно подхватил шеф ФСБ, неоднозначно стрельнув взглядом в потолок.

– Да нууу… Недавно вроде на жучки проверял.

Фээсбэшник вытащил из кармана маленький коробок, щёлкнул кнопкой и продирижировал по углам огромного орластого кабинета:

– Чисто.

– Ты давай там, чтобы без последствий. Травматических.

– Будем бить аккуратно, но сильно, тов. Президент!

– Гы-гы-гы…

– Гее-ге-ге, – чуть потише.

– Друг… приятель… бывший. Гостайна опять же.

– Так точно. За полтора года накопали и без шампанского в…

– Под занавес 2016-го и засандальте.

– Есть!

– Да и…

– Слушаю, – встав с кресла в «смирно».

– Там у него уточка на пруду живёт… Пусть живёт. Мы ж не звери.

Рамзан, помоги! Или горе луковое, народное…

Я, конечно, поразился открытому обращению граждан Калуги (на предмет разрушения рынка) к Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Кроме как жестом отчаяния и безысходности это назвать нельзя.

Ну, позвонит Рамзан Ахматович Путину, и что… Путин будет заниматься калужским рынком? Понятно, президент тут же спустит (гипотетически) приказ местным властям: явного криминала нет, триллионов нала нигде не спрятано не зарыто, силовики, прокуроры и фэсэошники не задействованы. Не посылать же на каждый призыв недовольных бригаду оперо́в из Москвы.

На самом деле это не просто грустно. Жутко!

Русским людям не к кому обратиться в своём «собственном», в кавычках, городе.

Да, калужское воззвание, – за счёт СМИ, – громко всплыло, аукнувшись по России. Но по сути, «рыночной» проблемой больна вся РФ абсолютно.

По всей стране идут «зачистки» малого бизнеса, лоточников-коробейников, беспорядочных торжищ, рекламных мест и несоответствующих ГОСТам конструкций. Идёт непримиримая война за сладкие городские участки, занимаемые «быдлом» – мелкими лавочниками, крестьянами с продуктовыми прицепами, бабушками с соленьями-вареньями и луковыми головками. Война, превращающаяся из радужных шуваловских «надежд на экономический рост» в настоящее народное «горе луковое». Невыдуманное. Тяжкое.

Вы наверняка видали полицейских, гоняющих с уличных торговых ящиков тулупчатых дедков с вениками да соленьями, менял-старьёвщиков, возникших будто из приснопамятных 90-х, необычных оборванных фриков, бог весть откуда скоммуниздивших для перепродажи какие-то простыни, наволочки и носки.

То лишь верхушка айсберга.

Почему люди организуют стихийные базары, столь нелюбимые властями?

Ответ тривиален, словно скумбрия в томате: у людей нету денег, чтобы заплатить аренду на том же рынке. Но, как ни странно и ни прискорбно, они почему-то хотят жить, хотят есть сами и кормить своих детей.

А на данный момент наиболее доступную аренду, как правило, предоставляют именно муниципальные рынки. Про большие торговые центры, – с яркими рождественскими огнями и сияющей рекламой пепси, – умолчим вовсе. Большинству населения они элементарно не под силу: ни торговать там, ни тем паче что-то покупать потенциала, увы, нет. Это факт. Быть бы живу.

С другой стороны.

Да, рынки сносят по всей матушке-Руси. В угоду капиталу. В угоду прекраснодушным планам по благоустройству.

Ведь действительно, все эти советские каменные сараи и павильоны выглядят удручающе. Непрезентабельно смотрятся также старые палатки, ларьки, всяческие ржавые закутки с неказистыми вывесками.

Закон, обязующий подвести сегмент уличной торговли «под крышу», работает частично. Оттого что в реальности, – чем затаскивать в обветшалые здания 1970-х гг. «уличников» или покрывать их сверху бесконечными пристроями, – легче снести всё к чёртовой матери и возвести новое! Чем, вроде бы, и занимаются муниципалы.

Они разбирают рынок и… втихаря и по подставным конкурсам отдают-сливают «плодородные» земли аффилированным фирмам.

Тут же возводятся платные парковки, жилые комплексы, многофункциональные кластеры. Зайти куда на условиях отнюдь не дешёвой аренды может уже только небедный состоявшийся бизнес. Который тоже тает на глазах.

Тут-то и появляются наличные миллиарды, миллионные откаты и космические взятки. Что, в принципе, и подлежит следственным проверкам.

Одно лишь «но»…

Дома-стоянки введены. Договора купли-продажи, далее перепродажи 3-м лицам юридически грамотно оформлены. Заверены гербовой печатью. И нерушимым союзом местной коррупционной вертикали – молчащей в тряпочку. На словах да на бумаге – исполняющей указы Президента об очищении населённых пунктов от ненадлежащей рекламы, древних ларьков и портящих ландшафт строений. На деле – в очередной раз нехило обогатившейся.

Вопрос в ином…

В том, что никакого шуваловского экономического роста не будет.

Наоборот, народ катастрофически нищает и в отчаянной безнадёге выходит на площадь и просит помощи не у Шувалова (ему собачек-корги надо в Лондон везти). А у Кадырова: «Рамзан, спаси от беспредела!».

Просить больше не у кого.

Поскольку у тех, – кто должен и обязан(!) помочь, – все контракты уже подписаны.

Нельзя болеть!

Скажу одно, чуваки-чувихи, из 60 – 70-х, не суть. Нельзя стариться! Ну нельзя. Тем более в нашем отечестве. Где не то что грипповать. Чихнуть – и то моветон! Потому что в великодержавном православном, – нет, лучше эдак: Великодержавно-Православном, с больших букв. К тому же территориально не кончающемся, – мало того, постоянно расширяющемся, – необъятном континенте бородатых мотоциклистов и несгибаемых бойцов ММА можно только стойко и патриотически жить. Не ныть, не чахнуть. А жить! Гордо. Высоко подняв седую или напрочь лысую голову. Ну, и умереть сообразно. Громко сморкнувшись перед тем в стену «бесплатно-медицинской» палаты. Печально скрипнув под конец – ойкнув, икнув и затихнув… – ржавой довоенной койкой.

Памятник

– Владимир Владимирович, к вам архитектор всея Руси.

– Пусть.

– Дорогой мой Вла…

– Встаньте, бог с вами, Владимир Николаевич. Ну, как там у нас. Памятник Владимиру солнцу-ясному установили?

– Ну конечно, любимый вы мой Влади…

– Да встаньте же… Отряхнитесь. Кто у нас на очереди? У кого юбилей намечается?

– Владимир Даль, Владимир Владимирович. Я уже и эскизик подготовил. 2001 год был объявлен ЮНЕСКО годом Владимира Даля. Пора и памятничек, так сказать, сварга…

– Встаньте-встаньте. Ну зачем на корячках-то…

– У Владимира Корнилова юбилей. Героя Крымской войны.

– Это хорошо. Крым наш. Правда, либералы завоют – дескать, деньги тратят на старьё. Новых героев не чтят. Хотя бюстик поставьте. У «Националя».

– У Владимира нашего, Жирика…

– Патриоты осклабятся. Но бюстик замастырьте – в парке Горького. Да, и Володю Высоцкого не забудьте.

– У него нету юбилея, уважаемый…

– Да поднимитесь же! Неважно. Володю Высоцкого можно ежегодно справлять. Заслужил. Володю Соловьёва подключите. Он обоснует. И концерт.

– С Володей Винокуром?

– Ну естественно. И с Лещенко.

– Он… Лев, Владимир Владимирович.

– Ну нифига. Тогда замените на… на…

– Володю Кузьмина.

– Окей.

– А этот… «не думай о минутах свысока» – Володя?

– Тот вообще Йося.

– Тьфу ты!

– М-м-м… Владимиру Мономаху неплохо бы памятник поставить.

– Он где похоронен?

– В Киеве.

– Придётся Киев брать.

– Возьмём, ясно солны…

– Да встань ты с пола-то! Возьмём несомненно. Просто нафиг он нам нужен.

– Нужен, нужен, Владимир-великое-чудо-жизни. Там Владимирский собор, там… там… Там – отчизна. Херсонщина, – чуть хмыкнув носом.

– Ты прав. Не вечно же мне здесь ошиваться. Придёт время – на покой ведь придётся устраиваться. На вечный покой.

– Сподобитесь-то нескоро, Владимир-ясно-сол…

– Да встань ты… Когда-нибудь да понадобится же мне мавзолей, а?

– Конечно-конечно.

– Да не лобызай, Володя. Поднимайся уже. А куда мы денем этого Володю?

– Какого?

– Внизу который. Ленина куда денем?

– …

– Вот во Владимирский собор и перенесём его.

– О великий!..

– Встань сейчас же! И памятники все Володины восстановим в Малороссии. И справедливость. И правду – вернём!!

– О всемогущий! Уи-и-и…

– А кто чего-то не поймёт – в централ. Владимирский.

– О Боже.

– На.

– Чмок.

Вот алкаш!

«Все мозги пропил!!» – кричит жена в ответ на моё слабое примирительное кивание головой. Лишь бы не мешала готовиться, не орала и не нудела под ухом типа этот придурок опять не помнит, куда вчера засунул ключи от машины. Бог мой! – мне уже через час надо бежать в политех – читать лекцию «Гносеологическое значение энергетической аннигиляции в системе сохранения общих масс – как факт неустойчивости момента количественных движений импульсов, частиц и зарядов. В значении опровержения метафизических представлений о вечном и неизменном первичном элементе материи».

ЧМ-2016 по шахматам

Вторые сутки сижу в сторожевой будке на автостоянке. Смена заканчивается завтра. Допотопный телек настроен на одну единственную информационную программу. По которой в сотый раз показывают… нет, не похороны Кастро. А симпатичную девчонку – жену шахматиста Сергея Карякина, вторую неделю упорно подбирающегося к званию чемпиона мира. Дай бог здоровья, удачи, то сё…

За время тягостного своего сидения-чаёвничания в заснеженной застывшей коробке я трижды в неё влюбился, затем дважды громко разлюбил, поругавшись вдрызг. Вконец, предал анафеме и приговорил к сожжению на костре.

…И выключить нельзя – там всё охранное оборудование запитано в одной розетке.

Вертухаи

«Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…» – непонятно, шутя или серьёзно говаривал «сталинский палач», Генпрокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский в 1930 – 40-х гг.

Судя по архивам, потрунить прокурорские любили. Втихаря знамо. С папироской да под водочку, с ветерком да с прихлопом – бег по лезвию бритвы. Должность-то расстрельная.

Хотя сам Вышинский выплыл из невероятного водоворота эпох довольно-таки удачно.

Человек, доставивший в Берлин Акт о безоговорочной капитуляции Германии, – умер в США в 1954 г., – на должности представителя страны в ООН.

В Москве в ту пору в полный рост трудились свежеиспечённые «шутники» – с папироской да под водочку, с танцами да под гармошку производящие новые массовые зачистки.

Вышинскому и в тот раз «повезло». Сталинские, точнее, влёт перекрасившиеся постсталинские соколы просто не могли до него дотянуться. Точнее, не успели.

Антигриппин для Хилари, или Почти по Медведеву

Вчера, чувствую, накрыло. Заболел.

Першит, слабость, слабоумие, стул.

Ладно, размышляю, – на начальной стадии вышибу местным, собственноручно сделанным антигриппином по 46 руб. Помните, я его ещё Хилари посылал, когда она заболела? …Да не в коня овёс оказалось. 46 руб., блин, профукал на её кампанию. Лучше бы Дональду нашему, мать его за ногу, помог – да он, молодчага, не болеет никогда. (Мельдоний?) Но не суть.

Прихожу в аптеку: фьють! – тю-тю местных порошочков. Будут завтра.

На нет и суда нет. Ну не цветастый же проклятый импорт по 300 покупать.

И пошёл он домой и решил он лечиться старинным, «трампо-руссианским» народным методом, – завещанным ему в «Повести временных лет». Перец там, мёд-полынь заливаются 0,5 «столичной» и т.д.

И полечилося… И полегчало. Отпустило.

Утром встал – как стёклышко!!

Так вот и жили мы, руссианские люди сотни лет. И всё всегда у нас было своё. Посконно-травяное. Из сена да из сажи, да из углей печных. И да будет так во веки веков!

Неохватна Россия-мать, базара нет

Термин «Великая Россия» вошёл в употребление в XVI – XVII вв.

Никакой особенной попытки самовозвеличивания тогда не было. Только уже в 19 веке, когда меж центром и периферией возникло изрядное напряжение – малороссы, поляки зашевелились – слово Великороссия приобретает идеологический контекст. И то далеко не нынешнего колера.

Немного истории.

Издавна повелось, что именно «великой» страну называют не её жители, а люди совсем посторонние. За образец можно взять Великобританию. Так её нарекли не англичане-шотландцы, а… французы. Тут вот в чём загвоздка.

На французской стороне пролива Ла-Манш существовала Бретань – Bretagne. На противоположном берегу – остров Grand Bretagne. Вторая Бретань была не то чтобы очень большая – просто ужасно удалена от первой. Границы её были достаточно размыты и терялись где-то на Северах.

Англичане (с их-то чувством юмора!) воспользовались введённым соседом противопоставлением. Осознав его вполне оригинально.

Они решили, что сами живут в Великобритании – Great Britain. А французам оставили Brittany. Где суффикс -y имеет в данном случае уменьшительное значение – навроде Малобритании, ну… вы поняли.

Россию же «великой» окрестили греки в 1347 г.

Термин «Великороссия», – греческого извода, – ввела константинопольская патриархия в противоположность Малороссии. Причём вторая была как бы собственной, домашней, родной – то есть давно освоенной малой Россией. На её территории существовала митрополия с константинопольским назначенцем-митрополитом во главе.

А первая, «великая» – такая же далёкая и расплывчато-туманная, как Великобритания для французов: Великороссия = очень далеко.

Терминология прижилась, закрепилась. Потому как подобный способ номинации вообще характерен в русском языке. Это и Великий Новгород, Ростов Великий, мн. др. – подразумевается, что где-то существует ещё один Новгород, ещё один Ростов etc.

Непосредственно названия с компонентом «большой, великий» неоднократно переосмысливались, трансформировались, – интегрируясь в художественно оформленные предания прошлого.

В силу безмерной экспрессивности они представляли прекрасный материал для риторических упражнений политиков, государственных деятелей. Да и писателей-поэтов, почему нет.

Понятия же «великорусский», «великоросс» (речь о 19 в., – авт.), – образованные под влиянием Великой России, – невзирая ни на что сохранили некую первоначальную архаическую составляющую: намёк на разомкнутость метрополии. Намёк на неопределённость её границ. На пестроту, царящую в ней всеми цветами радуги национальных красок. На крайне слабую внутреннюю интеграцию – по сравнению с «малыми», но чрезвычайно сомкнутыми социумами на её необхватных границах.

Этакий лингвистический палиндром…

Сарынь на кичку!

Они сами не знают, откуда ждать беды. А ждать её надо… из Лефортова.

Ну чем не Временное правительство: 5 губернаторов, генерал СК, куча полковников, младших званий, вновь подъехавший министр экономического развития. А уж братва-то босяцкая не глядя поднимется – во главе с ушлыми, прожжёнными в прошлом отставниками. Ты только лозунг босо́те подгони подходящий типа «Вся власть совдепам!», «Водка по 3-62!», «Земля и воля!», «Сарынь на кичку!».

И начнётся…

Из серии «Проклятый СССР»

Сидят в Берлине русский и американский офицеры, пьют водку. Не хватает. Американец посылает своего денщика за следующей бутылкой.

Смотрит на часы:

– Вот он спускается по лестнице, вот заходит в трактир, покупает штоф, выходит, идёт по улице, поднимается. Джон!

– Я здесь, сэр!

Сидят дальше, теперь очередь советского офицера:

– Иван, не подкачай. (И далее в том же порядке.) Вот он спускается по лестнице... Поднимается. Ванька!

– Я здесь! Шапку ищу.

*

Заходит мужик в магазин:

– Девушка, у вас мясо есть?

– Нет, а зачем вам. Вот, пожалуйста, рыбные продукты: морская капуста, минтай – очень питательные и полезные. А содержащийся в рыбе фосфор...

– Голубушка. Мне нужно, чтобы у меня стоял, а не светился.

*

Собрались однажды во время Ялтинской конференции Рузвельт, Сталин и Черчилль бухнуть. Да не в формальной обстановке, а чисто по-мужицки.

Купили пузырь. Отыскали укромный уголок у бережка с черноморской пеной.

Только начали пить из горла, вдруг невесть откуда взявшийся пацан выстрелил из рогатки. Разбил вдребезги водку, и дёру!

– Как тебя зовут? – крикнул вдогонку опешивший Сталин.

Издалека разнеслось:

– Мишка Горбачё-ё-ё-в.

Когда тебя не понимают

– Кем ты хочешь стать, сынок?

– Хочу быть спекулянтом у Третьяковки.

– А ты, доча?

– Хочу, чтобы папа у меня работал в телевизоре, на Первом канале, в передаче КВН. Сижу такая прямо перед сценой, в жюри, – меня снимают камеры и все лайкают.

– Ну, а ты? – грустно взглянул я на жену.

– Я в два раза красивей Мелании Трамп.

– И что?.. – совсем скиснув.

– Вот именно: и что!!!

– А ты? – с надеждой кивнул я щенку в коридоре.

Щенок зло рыкнул, отвернулся от меня и нагадил прямо в прихожей.

Мужской разговор

– А как у тебя на личном фронте, малыш. Девочка есть?

– Пап, у нас в садике есть одна. Она мне нравится.

– Очень хорошо. И что?..

– Когда был тихий час, я хотел её поцеловать.

– Молодца! Весь в отца.

– …Но она лежала далеко. И я в неё плюнул.

*

– Любезный, выпьете аперитиву? – спрашивает отец у парня, пришедшего просить руку и сердце дочери.

– Я не пью, профессор.

– Гх-м... Скучно вам будет с нашей Виконькой, молодой человек.

*

«Ну давайте! Прокуратура щас полгода будет разбираться, кто закатывал асфальт в снег».

*

Подкормил бомжару возле подъезда. После пары подкормок он мне сиплым голосом шепнул, что, когда я уползаю на службу, к моей жене повадился какой-то шустрый хрен. Я проверил. Верно, не наврал. Бабу выгнал к чертям собачьим! Сидим играем с Анатолием Фёдоровичем в шахматы. Пьём вискарь по три штуки за фунфырь, отмечаем Рождество. Нормальный мужик.

*

– Прикинь, Кать. Учёные выяснили, что мужики в день 10 000 слов фигачат, а женщины – 20 000.

– Это потому, что вам, идиотам, по 2 раза всё надо повторять.

– Что?

*

– А вы разбираетесь в ЭКГ?

– Да, как и любой кардиолог.

– И в чём там фокус?

– Главное – надо следить, чтобы линия не выпрямилась.

*

Слыхал где-то, сегодня всемирный день философии. А вот меня мучает философский вопрос: «Не подскажете, куда лайки продать?»

*

Заику, – неуверенного, стеснительного, – спрашивают, мол, почему ты стал заикаться.

Заика рассказывает:

«К-когда мы с братом б-б-были маленькие, то ссссосали у козы молоко. Мы выросли. К-коза постарела. Молоко ззззакончилось. Ну, решили ииии… избавиться. С-стоим на рынке, т-т-торгуем животинкой.

П-подходит мужик:

– Слышь, ппп-почём козёл?

Брат сразу умер. А я вот… стал з-заикаться».

*

Квинтэссенция настоящего Айкидо. Взял кредит – и не собираешься отдавать. Они побегали-побегали – и плюнули. Ты победил.

*

– Докладывай, полковник. Проверил Семёнова?

– Так точно. Полагаю, ему можно доверять, тов. генерал…

– Гм, откуда уверенность? – подняв густые брови.

Вытянув руки по швам:

– Человеку, который держит чернуху на рабочем столе в папке «Видео/ Порно», скрывать нечего.

*

– Я нынче, перед Новым годом, такая вся на нервах.

– Ну и…

– Не дёргай меня.

– Ладно.

– Тебе всегда на всё плевать!!

*

«Каждый год, 31 декабря мы с подружками ходим в баню. Что поделать. Шестьсот баксов нелишние...»

*

«Уже четыре раза покупал алкоголь на Новый год».




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10.12.2016 09:00, Ольга Сидорушкина, letidor.ru

Кодекс чести
Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700—1917

Метод Фейнмана

3 шага, которые позволяют быстро освоить любой предмет

Лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман сформулировал алгоритм обучения, который помогает быстрее и глубже разобраться в любой теме.

07.12.2016 09:00, ideanomics.ru

Сложное решение
Извиняться — плохая привычка

Не волнуйтесь, и все получится

Почему привычка размышлять о будущем портит нам жизнь

Раньше я много и часто парился. А что будет, если Петя подумает так? А как же быть, если Маша сделает это? Куда бежать, если ситуация сложится вот эдак? И прочие интересные вопросы. Бывало, лежишь перед сном и крутишь, крутишь в голове разные варианты. Считаешь их. Зачем? Непонятно. Но вроде как при деле.

28.11.2016 16:00, Дмитрий Волошин

Уроки вождения
Работа тогда и сейчас

Кодекс чести

27 правил джентльмена XIX века

Понятие слова «джентльмен» изменялось и развивалось с течением времени, пройдя путь от обозначения представителя высокого сословия до просто хорошо воспитанного, уравновешенного и невозмутимого человека, придерживающегося определенных правил поведения. Основные правила общения для джентльменов, которые мы здесь приводим, впервые были опубликованы в 1875 году в книге A Gentleman’s Guide to Etiquette автора Cecil B. Hartley. Но едва ли не все они применимы и сейчас.

27.11.2016 09:00, izbrannoe.com

«Быть молодым модно»
Человек должен быть интеллигентен!

Бриллиантовая нога

Как находчивый ювелир сохранил свои сбережения

При советской власти в Одессе жил один потомственный ювелир — Хаим Осипович Ермолицкий. Когда он решил эмигрировать, КГБ установило за ним круглосуточную слежку. Комитетчики не сомневались, что он попытается вывезти свои бриллианты. Увидев, что он купил на толкучке две пары обуви на толстой подошве, они поняли, что он хочет спрятать драгоценности в них.

26.11.2016 14:00, Вадим Ярмолинец, Волга №7-8, 2013

Анекдот про шутку юмора
Филологические анекдоты

Работа тогда и сейчас

О длительности рабочего дня, роботах, заменяющих людей, и всеобщей миграции в сферу услуг

150 лет назад в России люди работали 14-16 часов в сутки, шесть дней в неделю и без отпуска. 100 лет назад люди в России работали поменьше, 11 часов, а дети и женщины - 10. С одним выходным и без отпуска. Не расстраивайтесь за нашу страну, во всем мире было где-то так же. А затем продолжительность рабочей недели стала снижаться.

19.11.2016 13:00, Дмитрий Волошин

Возможность выбирать
Уроки вождения

Правее правого

О движении Twinks for Trump, американской политике и истинных взглядах Дональда Трампа

Квир-движение под названием Twinks for Trump, что с натяжкой можно перевести как «Мальчики за Трампа», обсуждалось в западных медиа, но по понятным причинам осталось неизвестным в России. Одним из активистов Twinks for Trump оказался потомок великого князя Дмитрия Павловича Романова: кузен последнего русского императора уехал после революции в США, а его праправнук Джошуа Меткалф сейчас начинает свою карьеру в роли супервайзера Республиканской партии в штате Флорида. Своими мыслями о неожиданной победе Трампа он поделился с российским публицистом и поэтом Нестором Пилявским.

18.11.2016 13:00, Нестор Пилявский

«Мы ищем общие интересы, а не враждебность, партнерство, а не конфликт»
По течению

Щеголиха Елизавета Петровна

Самая красивая императрица России

Эту императрицу историки называли умной и доброй, но при этом беспорядочной и своенравной русской барыней, соединившей новые европейские веяния с благочестивой отечественной стариной. Она открыла первый в Москве университет и фактически отменила в России смертную казнь. Но ее граничившая с безумием фанатическая страсть к нарядам настолько вошла в легенду, что еще в XIX веке историк Л.Н.Трефолев посвятил этому специальную статью, которую так и назвал: “Императрица Елизавета как щеголиха”…

17.11.2016 21:31, storyfiles.blogspot.ru

Откуда есть пошла благотворительность на Руси
Интеллигент при власти





 

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Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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