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Дана Дайманд, Ника Дубровская   четверг, 25 мая 2017 года, 15.00

Записки с выставки
«Да здравствует живое искусство!» против «Документы 14»


Фото: Martin Endress
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Будущее еды


От молодёжности — к музею




57-я биеннале современного искусства в Венеции открылась сразу же после Афинской «Документы 14», и мне было сложно избежать сравнения этих главных международных выставок.

«Документа 14»: с южной стороны

Куратор «Документы 14» Адам Шимчик почти намеренно раздражал многочисленных посетителей, съехвашихся в Афинысо всего света, разбросав художественные площадки по всему городу так, чтобы их сложно или почти невозможно было найти. «Шляясь по закоулкам» и «шаря по углам», международная арт-элита обследовала забытые краевые музеи, дворы неблагополучных районов Афин и полуразрушенные арт-центры и школы.

Тема выставки - Learning From Athens («Учиться у Афин») - диктует особое отношение и к городу, и к культуре, в особенности неевропейской.

На открытии выставки один из организаторов сказал: «Мы смотрим на юг, и мы понимаем, что “юга” нет, или “юг” везде. У каждого из нас есть “южная” часть нашего тела». Попытка сделать по-настоящему антиколониальную выставку выразилась и в административных усилиях: бюджеты «Документы 14» были равномерно разделены между Касселем и Афинами, часть денег пошла на реставрацию заброшенных музеев, фондов и культурных центров.

«Документа 14» также отказалась от показа художников-чемпионов, сделав упор на содержании всего проекта и расширяя границы того, что мы считаем искусством, и того, что мы считаем в искусстве важным. На выставке были представлены этнографические видео, работы художников-самоучек, архивные документы и другие объекты, которые не подпадают под строгое определение «искусства». При этом «Документа 14» запутывала потенциальных покупателей и продавцов, помещая в одно и то же пространство как произведения уже известных и дорогих художников, так и забытые или маргинальные работы.

Венецианское биеннале «Искусство живьем»

Основной проект Венецианского биеннале как бы в пику «Документе 14» назывался «Да здравствует живое искусство!». Куратор выставки — Кристин Масель - уже 20 лет работает главным куратором Центра Помпиду.


Согласно ее описанию, проект «призывает расширить границы искусства, перестать думать в коммерческих категориях “производства объектов” и поразмышлять о поведенческих практиках, объединяющих общества, защищающих природу, прославляющих человеческое достоинство». Таким образом Кристен Марсель в весьма дидактической форме обращается к зрителям биеннале с торжественной речью «за все хорошее, против всего плохого».

Раскрывая тему всеобщего благоденствия, куратор возвращается к разговору об уникальности художника, который производит на свет многозначные и бесценные творения, призванные улучшить мир уже самим фактом своего существования. Похоже, Кристин Масель считает, что «художники» - это такие удивительные существа, отличающиеся от остальных людей, представляющие собой нечто среднее между ангелом, священником и жителем далекого амазонского племени.

Патетичные названия разделов выставки - “Павильон страхов и радостей”, “Павильон красок”, “Павильон времени и бесконечности” - могли бы подойти для масштабного парка развлечений или этнографического музея, где посетителю обещают раскрытие невероятных тайн обитателей невиданных земель. На каждом углу зрителей поджидало что-то “с его участием”. Он(а) мог(ла) что-то потрогать, что-то куда-то пришить, кому-то что-то отдать, написать или забрать.


Меня всегда привлекало искусство участия и заботы, в отличии от искусства доминирования, однако забота бывает разная. Например, в одном из залов «Живого искусства» меня остановила одетая в традиционную японскую одежду женщина и, пристально взглянув на меня, предложила поучаствовать в перформансе. Получив согласие, она усадила меня на стул с видом на небольшой сад, и ушла. Вернувшись через пару минут с красивым традиционным подносом, она вручила мне затейливый конверт из дорогой плотной бумаги, запечатанной настоящей печатью и сказала, что я его должна открыть, когда в моей жизни наступит «настоящий момент красоты». Выглядел конверт как реклама банковской ссуды, тщательно замаскированная под предложение вечной жизни.

Тут же открыв конверт, я обнаружила еще более дорогую бумагу ручной работы и открытку с текстом, напоминающим приторные рассуждения в self-help book. Что-то о том, что нужно смотреть на жизнь с оптимизмом, но очень длинное (“аффтар, слишком много букофф”, - подумала я).

Следующая выставка принадлежала французскому художнику Ли Мингвею, который оформил пространство вокруг себя цветными катушками. Постелям предлагалось подарить Ли ненужную вещь, которую художник на глазах удивленной публики штопал цветными нитками и включал в инсталляцию.

Стоя недалеко от автора, к которому на «процедуру штопки» выстроилась небольшая очередь, я слушала его разговоры с посетителями. Пожилая помятая женщина, одновременно с подношением художнику поношенной вещи, стесняясь, подсовывала Ли Мингвею свою визитку, а пока тот терпеливо заштопывал ее вещичку, растолковывала ему что-то про свой проект, который, по ее словам, «конечно, не так хорош и знаменит, но и мы – маленькие люди, что-то пытаемся сделать, сотворить».


Художник понимающе кивал и подбадривал женщину: “Мне тоже было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, что вы рассказали мне о вашем проекте!”. Хорошо, что он не добавил: “Увидимся на следующей международной выставке...”. Ведь тетя попала на выставку, заплатив за билет и дорогу, а художнику оплатили и то, и другое, к тому же цены на его творчество после открытия пойдут вверх. Мне показалось, что в данном случае Ли Мингвей выступил в роли католического священника, принимающему исповедь от грешной паствы. И что ж, ему можно! Вот ведь он чего добился: получил право выставляться на Венецианском биеннале!

Что такое “Художник живьем”?

theartnewspaper.ru

В статье “Художники живьем” арт-критик Милена Орлова описывает основной проект 57 Биеннале:

В огромной черной комнате («Павильон дионисийцев») исполняет свои магические пассы на синтезаторе берлинская ирландка Маришен Данц, которая создала культ из хипписткой идиллии Вудстока — все босиком, все в пацификах, все в трансе. Напоминанием об этой счастливой эпохе служат и многие артефакты из соседнего «Павильона земли» — тут можно найти документацию художественно-экологических акций 1970-х годов, проекты спасения человечества с помощью танцев или истории кочевой жизни на плотах. «Слушайте птиц, хромосомы, растения, духовность, вы пришли со звезд!» — гласят призывы на одной из стен.


Выставка «Да здравствует живое искусство» описывает 70-е как сладкую мечту, чуть ли не идиллию, к которой не плохо бы вернуться. Но мы знаем и другие 70-е: студенческие волнения, Мартин Лютер Кинг и другие участники борьбы за гражданские права в США - расстрелянные агентами ФБР, Вельвет Андеграунд, РАФ и, главное, кровавые антиколониальные войны.

«Человеческие зоопарки»

Венецианская биеннале появилась в 1895 году, в эпоху международных выставок и возрождения Олимпийских игр. Ее задача была в том, чтобы показать международное искусство. Примерно в это же время появились и так называемые «человеческие зоопарки».

Вот что о них известно:

naked-science.ru

“Самые большие подобные парки были в Берлине, Базеле, Антверпене, Лондоне и Париже - всего в 15 городах Европы. В Лондоне за год вольер, заселенные чернокожими людьми, посещало до 800 тысяч человек, в Париже - свыше миллиона.

Нашумевший инцидент: канцлер германской империи Отто фон Бисмарк в зоопарке Берлина произнес фразу, вошедшую в летопись расизма. Он удивленно разглядывал сидящих в клетке африканца и гориллу, а потом задал смотрителю следующий вопрос: «Кто из них человек?».

Кстати, в Германии были популярны также вольеры с жителями островов Самоа. Выставляли в тех зверинцах и европейцев, в частности, саами”.


naked-science.ru

“Exposition coloniale internationale была открыта 6 мая 1931 года и проработала только полгода, тем не менее ее успело посетить около 33 млн (!) туристов со всего мира. Известный религиозный деятель Элизабет Клэр, объявившая себя пророком, назвала выставку «самой зрелищной колониальной феерией, когда-либо поставленной на Западе».

«Экспонатами» выставки были живые люди — жители сенегальских деревень (Сенегал — государство в Западной Африке) и других регионов Африканского континента, вывезенные в Париж для того, чтобы «демонстрировать» публике устройство своего быта. Для этого они должны были воссоздать в Венском лесу свои дома, хижины и храмы. Таким образом, на территории Exposition coloniale было отстроено шесть деревень с разной архитектурой и бытом.

Как ни парадоксально, но выставка была организована с целью показать, насколько «лояльна» и «демократична» Франция по отношению к жителям своих колоний.”

Хочется еще раз процитировать Милену Орлову, описывающую работу художника, отобранного Кристин Масель для демонстрации добрых намерений Запада по отношению к другим культурам:

“Павильон шаманов привлекает гигантской ажурной палаткой-балдахином «Священное место» бразильца Эрнесто Нето — когда-то он поразил публику Венецианской биеннале своей пахучей инсталляцией из матерчатых мешков с кофе и колониальными специями, в этот раз он экспортировал со своей родины целый отряд живых амазонских индейцев, которые разгуливали в своих перьях и боевой раскраске по венецианским улочкам в паузах между исполнением шаманских ритуалов в палатке”.

Похоже, что впервые с давних времен на международную выставку привезли живые экспонаты, наряженные в национальные костюмы, для знакомства международной публики с традициями и культурой далеких племен. Как и в те времена, индейцы и беженцы не были участниками основного проекта, но служили неким вспомогательным элементом, интегрированным художником в свою работу.

Как и в те времена, живые люди выставляются как доказательство особенных достижений в развитии западной культуры: гуманности, открытости, желании помочь, интереса к иному.

В 1931 году Европа стояла на пороге фашизма.

А что же происходит сейчас?




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А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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