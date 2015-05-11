Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 29 апреля 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zanovo_nauchitsya_pisat_41880"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41880_shahidzhanya.jpg" width=206 alt="Заново научиться писать" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Владимир Шахиджанян</b></span> <span style="font-size: large;">Заново научиться писать</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере</font></em></span></p><p>Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zanovo_nauchitsya_pisat_41880">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Ручкой, карандашом все умеют буквы выводить. А вот создавать тексты на компьютере — это проблема.

Чтобы написать полстранички текста одним пальцем (а большинство людей набирают именно одним пальцем), уходит двадцать минут времени. А если этот же текст набирать десятью пальцами, не глядя на клавиатуру компьютера, то потребуется всего лишь две с половиной минуты.

Казалось бы, очевидная вещь: в век компьютеризации необходимо всех, использующих в работе компьютер, научить десятипальцевому методу.

Это вполне реально. Это даже легко. Набираешь текст, смотришь только на монитор, мысль рождается легко, глаза не устают.

Сегодня в медицине всюду ввели ЕМИАС — единую медицинскую информационную автоматизированную систему. Чтобы уменьшились очереди к докторам. А очереди увеличились. Ибо все доктора набирают одним пальцем.

Все железнодорожники набирают одним пальцем.

Все полицейские набирают одним-двумя пальцами.

Я обращался по этому поводу к Президенту РЖД О.В. Белозёрову, к министру здравоохранения В.И. Скворцовой, к Н.Ю. Белову (когда он был губернатором Кировской области), А.А. Хорошавину (когда он был Губернатором Сахалина), В.М. Гайзеру… Теперь уже боюсь писать губернаторам: как напишу — так арест.

Но нельзя: компьютер давно уже стал бытовым прибором в нашей жизни, а мы до сих пор не научились с ним обращаться.

Даже на факультете журналистики МГУ перестали учить компьютерной грамотности. А жаль.

Я готов всех людей (в нашей стране только 3% людей владеют десятипальцевым методом набора) научить за две-три недели набирать десятью пальцами. И тогда в Администрации Президента, в Правительстве России, в министерствах и ведомствах, в университетах, колледжах и школах, если пройдут мою программу «СОЛО на клавиатуре», будут быстрее отвечать на письма, создавать свои планы, отчёты, записки.

Что для этого надо? Всего лишь зайти на сайт www.nabiraem.ru, кликнуть мышкой, появится программа «СОЛО на клавиатуре», и начать заниматься.

Входим в поликлинику, а там всюду компьютеры. Чтобы к доктору записаться, надо подойти к терминалу. Да и сам доктор историю болезни записывает на компьютере. А в школах не учили писать на компьютерах, и пока у врачей быстрей получается ручкой — шариковой или перьевой.

А ручкой нельзя, только пальчиками на клавиатуре компьютера.

И на работе у всех стоят компьютеры. Учителя записи в дневнике учеников делают тоже на компьютере.

Компьютер вошёл в нашу жизнь, и поэтому хочешь не хочешь, а нужно учиться правильно использовать технику. Как быть, когда устаёшь от однопальцевого тыкания по клавиатуре компьютера? На эту темы мы и говорим с психологом и журналистом, автором знаменитой программы «СОЛО на клавиатуре» Владимиром Шахиджаняном.

— Как побороть страх перед компьютером?

— Компьютер надо любить, — отвечает Владимир Владимирович. — Компьютера не стоит бояться. Самое главное — необходимо собраться с силами, засесть за компьютер на две-три недели и научиться набирать не одним пальцем, а десятью, да так, чтобы не пришлось смотреть на клавиши. Наша программа «СОЛО на клавиатуре», а я её разработал вместе с моими коллегами, пользуется большой популярностью, и каждый день мы получаем десятки восторженных отзывов. Пройдёте эту программу в Интернете, научитесь набирать, будете экономить время, силы, энергию.

На одну страницу текста у вас уйдёт всего лишь пять-шесть минут (это если набирать десятипальцевым методом), а не полчаса (если одним пальчиком по нескольку секунд искать каждую букву).

Где найти программу? В Интернете, на сайте www.nabiraem.ru. Первые задания там бесплатны. Тем, кто занимается, мы оказываем помощь круглосуточно. Вдруг у кого-то что-то не получается — достаточно позвонить 8-495-995-82-95.

— Ну а если кому-то лень заниматься?

— Я вас разочарую: ленивых людей нет. Есть неорганизованные, неувлечённые и бездельники. Надеюсь, ваши читатели к ним не относятся.

— А как быть, у кого не будет возможности по два-три часа заниматься две-три недели?

— Я отвечу вам притчей. Идёт человек по лесу и видит лесника, пилящего дерево: «Эй, лесник, что так долго пилишь дерево?» «Пила тупая», — отвечает лесник. «Так наточи!» — советует человек. «Времени нет, — вздохнул лесник, — я должен пилить».

Всё поняли?

Лучше потратить один раз время, и потом сэкономить его в десять, в сто, в тысячу раз больше. Поэтому и рекомендую зайти на сайт www.nabiraem.ru и начать заниматься.

Жду Вас на своем сайте www.nabiraem.ru.





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