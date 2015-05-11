Заниматься нужно собой, а не мужем

Гармоничные отношения всегда начинаются с гармоничной женщины. Не с навыков манипулирования, не с секретных приемов, как удержать и женить, не с самоистязания по учебнику для будущих жён. Нет. Только гармоничная женщина может построить гармоничные отношения. И точка. Никак иначе.
Когда женщине самой с собой хорошо, когда она не боится одиночества и может сама себя занять да так, что ей интересно, когда у неё адекватная самооценка и чувство собственного достоинства, когда она знает себя, свои потребности, когда она умиротворена и спокойна, когда она точно знает чего хочет, только тогда отношения складываются.
Но чаще всего женщина:
- ищет в мужчине опору для себя, как своего рода костыль;
- постоянно провоцирует мужчину, потому что внутренне считает, что недостойна любви и счастья;
- не знает чего хочет, и поэтому пытается жить целями и мечтами своего мужчины, что тоже не получается;
- использует мужчину как психотерапевта;
- становится безликой рыбой-прилипалой, от которой никак не отвязаться;
- боится его потерять и поэтому жёстко контролирует каждый его шаг;
- пытается всем доказать свою независимость и поэтому не способна быть в отношениях;
- не умеет доверять и строить близкие отношения, поэтому заменяет все это разными суррогатами;
- пытается за его счёт решать свои душевные проблемы, проигрывая сценарии отношений с отцом, например;
- пытается из мужчины сделать что-то нужное ей, не взирая на его качества, природу и желания;
- хватает того, кто даётся, и держится за него изо всех сил, лишь бы не остаться одной;
- закрывает глаза на такое отношение к себе, которое разрушает обоих;
- провоцирует конфликты, потому что переполняется эмоциями, их нужно куда-то деть, а способа другого не знает;
- держит тех, кого держать не надо (и что это вообще за термин — удержать мужчину?! Он что — флаг?);
- надеется, что он, наконец, сделает её, несчастную, счастливой;
- не интересуется самой собой и не может быть наедине с собой;
- долго использует мужчину для решения своих материальных или физических проблем;
- боится стареть-толстеть-и так далее, потому что он же тогда точно ее бросит, и идёт делает операции, ставит уколы;
- ждёт любви снаружи, не в силах её получать изнутри.
И это лишь малая часть того, что женщины делают в отношениях. И ничего из этого не приводит женщину к желаемой цели.
Потому что заниматься нужно собой. Не мужем. Не мужчинами. А собой. С собой надо наладить сперва отношения, а потом уже выстраивать коммуникацию.
Потому что когда внутри будет тихо, спокойно и хорошо, то попросить о помощи — легко, сказать доброе слово — легко, отпустить на рыбалку тоже просто. Но если вы точно знаете, что для вас все это катастрофа, что доверять ему, уважать его, хранить ему верность не только телом, но и умом, принимать его, оставлять ему личное пространство и время вы не можете, то это сигнал.
Сигнал к тому, чтобы перестать думать о нем, пытаться изменить его, перестать искать волшебную кнопку на нем, которая исполнит все ваши желания. Так можно отношения разрушить, причем с гарантией.
Сместите акценты и внимание с мужа или мужчины на себя. Если вы не можете выйти замуж, тем более перестаньте думать о мужчинах и о том, как их заполучить. Начните думать о самой себе. Поставьте для себя приоритетом не «спасти брак» и не «наладить отношения с ним» и даже не «выйти замуж». Поставьте цель стать интересной самой себе.
Узнайте себя лучше. Заведите, если угодно, роман с самой собой. Успокойте внутренний хаос и раздрай. Найдите все то, что вам нужно, — любовь, внимание, интерес, стимул — внутри себя. И тогда изменятся и отношения.
Это похоже на то, как мы выращиваем овощи.
Сперва нужно подготовить почву, и если она готова, то семечки достаточно просто посадить и поддерживать минимальными усилиями.
Но если не озадачиться почвой, а сразу сеять, то даже если потом прикладывать много усилий, урожая может и не быть совсем. Вы лишь зря потратите время, силы, получите негативный опыт и потеряете веру.
Точно так же в отношениях. Можно набрать полную сумку манипулятивных методов общения с мужчинами, научиться нажимать на разные кнопки, чтобы получать желаемое, но какой в этом смысл в долгосрочной перспективе, если вы сами при этом тяжело больны? Вы станете обезьяной с гранатой в руках, которая своими «практиками» может покалечить тех, кто рядом. И уж конечно ни о каком счастье речи не будет, даже если ваша семья выглядеть будет со стороны идеально.
Поэтому не трогайте мужчин до тех пор, пока не договоритесь с собой. Не будет гармоничных отношений, пока этой гармонии нет внутри вас самих. Хватит пытаться изменить других людей и отношения с ними. Успокойте себя, наполните, умиротворите. И все вокруг тоже успокоится.
Поверьте, изучение и развитие самой себя — это бесконечный и увлекательный процесс. И если в него погрузиться, остановиться уже невозможно, вам с собой будет все интереснее. И чем интереснее вам самой, тем сильнее притягиваются и другие — мужчины, подруги, дети, коллеги, начальство.
Все начинается изнутри. С нас самих.
Источник: cluber.com.ua
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