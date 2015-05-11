Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zamuzh_chtoby_vyzhit_42591"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42591_24051749.jpg" width=206 alt="Замуж, чтобы выжить" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мирфат Ауф (Mirfat Auf)</b></span> <span style="font-size: large;">Замуж, чтобы выжить</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как заключаются браки в условиях обострения кризиса беженцев?</font></em></span></p><p>Они лишились крыши над головой и средств к существованию: невозможно представить всех трудностей, с которыми сталкиваются сирийские беженцы. Чтобы спасти свою семью, родители решаются на крайние меры. Они продают своих малолетних дочерей богатым мужчинам в жены. Такие «браки» не регистрируются, поэтому чаще всего через пару месяцев они возвращаются обратно беременными. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zamuzh_chtoby_vyzhit_42591">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Они лишились крыши над головой и средств к существованию: невозможно представить всех трудностей, с которыми сталкиваются сирийские беженцы. Чтобы спасти свою семью, родители решаются на крайние меры. Они продают своих малолетних дочерей богатым мужчинам в жены. Такие «браки» не регистрируются, поэтому чаще всего через пару месяцев они возвращаются обратно беременными.

словия, в которых вынуждены жить беженцы, внесли много изменений в их жизни. Например, широко распространен стал брак несовершеннолетних девочек с богатыми эмигрантами или мужчинами, у которых несколько жен, что считается последним средством спасения от трудных жизненных обстоятельств. Эти обстоятельства навязали, так называемые, «успешные стратегии», чтобы справиться с трудностями, с которыми сталкиваются беженцы. Несовершеннолетние девочки вынуждены выходить замуж за состоятельных мужчин. Невеста и ее родственники часто уверены в том, что через несколько дней он оставит невесту беременной, но суммы, которые предлагают «брачные агенты» очень заманчивы.

«Покупка» сирийских девочек-беженцев для турецких мужчин

Несколько дней назад британская газета The Sunday Times опубликовала статью о том, что она назвала «феноменом покупки турецкими мужчинами девочек-беженок из Сирии». В статье основное внимание уделяется браку турецких мужчин с сирийскими девочками, которых берут в качестве вторых жен. Несмотря на запрет на многоженство в Турции, турки вступают в брак с сирийскими женщинами без официальной регистрации в соответствующих органах, с тем чтобы освободить себя от исполнения законных обязательств. Большинство этих девочек в конечном счете либо бросают своих мужей, либо убегают от них из-за жестокого обращения. Некоторые из них потом возвращаются к своим семьям, но от других отказываются их собственные семьи и они не имеют иного выбора, кроме как работать в «увеселительных заведениях».

Согласно официальной статистике 2016 года, сирийки возглавляют список иностранок, вступающих в брак с турками. Они составляют 19% из 22 тысяч иностранных невест, тем самым опережая немок, которые составляют 14,3%. Таким образом, исследование показывает, что количество турок, вступающих в брак с сирийскими женщинами, в 2016 году увеличилось на 82% по сравнению с 2015 годом.

Трудная ситуация привела к тому, что многие сирийские семьи в Турции (приблизительно 3 миллиона беженцев) были вынуждены принять подобные предложения о браке, потому как многие из них не имеют права быть принятыми на работу и страдают от отсутствия нормального жилья и хороших условий жизни. «Сирийки, которые прибыли в Турцию и вышли замуж за турков, у которых уже есть жены, сделали это из-за чувства беспомощности и крайней нужды в связи с нынешней ситуации в их стране. Женщины хотят чувствовать себя в безопасности и желают создать безопасную семейную жизнь без войны и ежедневного выживания», — заявила Туба Доман, социолог из Университета социальных наук в Анкаре. Она опубликовала статью в «Аль-Джазире Тюрк» под названием: «Второй брак с сирийками: неприкрытое посягательство на права женщин». А также, она указала на то, что «браки турок с сирийками пока еще не стали общественным явлением, но скрытность и несправедливость подобных браков были подтверждены исследованиями».

В арабских государствах: традиционный брак с несовершеннолетними и дети («бидуны»)

«У меня есть четыре сестры и работающие родители, но они не могут полностью обеспечить нас средствами к существованию, поэтому, когда семья моего мужа пришла ко мне свататься, я вынуждена была согласиться, потому что чувствовала, что это улучшит жизнь моей семьи». Этими словами сирийская девочка Далия объяснила свои мотивы, которые привели ее к замужеству в 16 лет.

Она беженка в одном из лагерей для беженцев в Ливане. Несмотря на то, что после двух лет брака она сожалеет об этом, она вынуждена идти в ногу с этой реальностью, которая ей не нравится. Далия считала, что брак лучше, чем пребывание в лагерях беженцев. «Я закончила 11 классов и хотела поступать в университет. Если бы у меня было время, то я бы не выходила замуж в 16 лет. Я не позволю, чтобы подобное случилось с моей дочерью», — сообщила она газете The Guardian. В Ливане зафиксировано резкое увеличение числа детских браков среди сирийских беженцев. Исследование, опубликованное в 2017 году, показывает, что 24% девочек-беженок в возрасте от 15 до 17 лет состоят в браке. Согласно исследованию, проведенному Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Американским университетом в Бейруте и Ассоциации SAWA по оказанию помощи и развитию — «количество детских браков среди сирийцах увеличилось в четыре раза, по сравнению с тем, что было до кризиса. Эмиграция, нестабильность и нищета являются основными факторами для заключения детских браков».

В Иордании доля девочек от 13 до 17 лет составляет 44% от числа сирийских женщин, вступивших в брак в 2015 году в Иордании. Согласно правительственному исследованию Совета по народонаселению в Иордании, условия жизни беженцев являются фактором, способствующим распространению браков с несовершеннолетними. «Многие сирийские семьи пытаются отдать замуж своих дочерей, чтобы уменьшить свое финансовое бремя, а также принимается во внимание тот факт, что брак, согласно традиции, защищает честь девочек за рубежом, которая подвергается большему риску». По словам главы департамента по делам сирийских беженцев генерала Вадаха аль-Хамуда: «Проблема отсутствия документов о брачном контракте в компетентных ведомствах создает серьезную проблему для регистрации детей, родившихся в подобных браках. Их либо регистрируют с нарушением закона, либо не регистрируют и тогда они попадают в категорию "бидунов", то есть лиц без гражданства, что противоречит международным гуманитарным конвенциям».

Мало того, что положение девочек в районах для беженцев ухудшилось, так и еще в их собственных странах начало увеличиваться число ранних браков. Например, в Йемене, в котором и раньше существовали ранние браки, война удвоила их число. Один йеменский мужчина был вынужден жениться на своей дочери Юсре, когда ей было 14 лет. Отец девочки живет в регионе Масвар в провинции Амран (север), после того, как из-за войны он бежал из провинции Саада. Отец Юсры в свою интервью для Al-Araby Al-Jadeed сказал: «Я был вынужден забрать свою дочь из школы, чтобы жениться на ней после того, как не смог удовлетворить потребности своей семьи из-за того, что мы неоднократно перемещались во время нескольких войн».

«Брачные агенты» для облегчения заключения браков с мужчинами из Персидского залива

«День свадьбы обычно самый счастливый день в жизни девушки, но для меня это был самый печальный день. Все просили меня улыбаться или смеяться, но я чувствовала страх с того момента, как за меня посватались», — так 14-летняя сирийская девушка описала день ее помолвки, когда она была вынуждена принять предложение о браке от 50-летнего кувейтца.

Девушка рассказывала свою историю с большой болью в голосе. В настоящее время она мать четырехмесячного ребенка и единственный человек, который несет за него ответственность после того, как его отец уехал из Кувейта и оставил ее беременной. Эта история началась в тот день, когда мать девочки сообщила ей, что получила 10 тысяч иорданских динаров в обмен на согласие на ее брак, который обеспечит семье и детям лучшую жизнь в районах для беженцев в Иордании. «Я не думала об этом, пока мы были в Сирии, но мы пришли сюда без ничего, даже матрас, на котором мы спим, нам не принадлежит. Я думала, что деньги обеспечат будущее моих детей. Этот человек воспользовался нашей плачевной ситуацией», — рассказала мать девочки.

В глубине иорданской пустыни они известны как «брачные посредники или агенты», которые предлагают несовершеннолетним вступать в брак с пожилыми мужчинами из различных арабских стран, в обмен на их деньги.

Например, эти агенты смогли заставить 13-летнюю девочку-беженку из сирийского города Деръа выйти замуж на один месяц за 50-летнего мужчину-араба за 800 долларов. Отец девочки оправдывает свое согласие на брак своей дочери: «Агент уговорил меня покинуть лагерь и спрятать деньги, а затем позаботиться о своих расходах и арендовать подходящую квартиру в Аммане. Ничего из этого не вышло и 13-летняя Марьям снова вернулась в лагерь, но на этот раз не одна. Она уже была беременна».

Некоторые агенты получают около 1400 долларов, а денежное вознаграждение за невесту составляет от 10 до 20 000 иорданских динаров. «Люди из Персидского залива знают, что есть семьи, которые нуждаются в деньгах. Они дают семье деньги, и первый вопрос, который они задают, у вас есть девочки? Они предпочитают молодых девочек в возрасте от 14 до 15 лет», — сказала беженка и мать четырех детей Амаль.

Германия ужесточает свои законы. Браки в мечетях

Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил о работе по ужесточении закона о браках с несовершеннолетними среди беженцев. Согласно ЮНИСЕФ, браки с несовершеннолетними детьми в возрасте до 18 лет составляют 40% от числа всех браков в Германии. В докладе международной организации «Спасём детей» отражен тот факт, что детский брак относительно распространен в Германии из-за волны беженцев в последние годы.

17-летняя Марьям вышла замуж в Германии за своего двоюродного брата в немецкой мечети и теперь является матерью 10-месячного младенца. «Мы — консервативная сирийская семья, и у нас не может быть никакого другого брака, кроме как по исламскому закону. Мой двоюродный брат попросил моей руки у моего отца, который принял его предложение», — объясняет Марьям, которая является беженкой из сирийской Хамы. Вместе с этим она добавила: «Мой двоюродный брат на шесть лет старше меня, и здесь, в Германии, Конституция не позволяет нам жениться, потому что я несовершеннолетняя, и мои отношения с ним незаконны из-за разницы в возрасте».

«Наш брак не является законным. Мой отец дал согласие на мои отношения с мужем (двоюродным братом) и поэтому они не запрещены законом. Скоро мне исполнится 18 лет, после чего мы поженимся в муниципалитете, иначе наши супружеские отношения не будут признаны», — продолжила Марьям.

Взаимная выгода и отношения с женщинами в возрасте

«В своем доме я был мужчиной, а здесь я — ничто. Я чувствую себя маленьким мальчиком», — пожаловался иракский беженец Хасан (псевдоним) австрийскому журналу Das Biber, который опубликовал статью о взаимоотношениях между женщинами в возрасте и молодыми беженцами. Она называется «Взаимная выгода для обеих сторон, секс за деньги».

24-летний Хасан живет в Австрии последние три года и является бывшим профессиональным фитнес-тренером. Он встретил 50-летнюю женщину в клубе 8 месяцев назад и она предложила ему поехать к ней домой, на что он согласился. Хасан живет с восемью другими беженцами в небольшой квартире и, несмотря на свои угрызения совести и желание прекратить эти отношения, он продолжает их как «секс-машина и ничего больше». Он рассказал, что узнал прекрасную сторону жизни через Линду, благодаря которой он впервые смог попробовать суши и выпить дорогое вино. Она платит за его обучение в клубе, одежду, спортивное снаряжение и телефонные счета.

По словам главы Федеральной ассоциации психиатров в Австрии: «Для мужчин такие отношения — двойное оскорбление. Помимо того, что они берут деньги за секс, эти люди являются выходцами из стран, где главное слово всегда за мужчиной, но здесь они сталкиваются с тем, что главное слово за женщиной». Он добавил: «С появлением беженцев, которые бедны и социально уязвимы, становится возможным получить все, что угодно, а запреты, табу и барьеры падают перед страждущими».

Источник: inosmi.ru





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