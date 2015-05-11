Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 11 июня 2017 года, 02.09</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zalyubit_do_smerti_42035"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42035_love-2319926_960_72.jpg" width=206 alt="Залюбить до смерти" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Оксана Боломатова </b></span> <span style="font-size: large;">Залюбить до смерти</span></p><p>Если начать вдумываться, то любовь может быть вполне себе формой проявления злости. Только вот не явно, а очень скрыто. Причем скрыто для обоих участников процесса. Иными словами, когда открыто злиться мы по разным не можем, мы можем любить. Беззаветно, безгранично, бессмысленно и беспощадно. Как? <a href="http://www.chaskor.ru/article/zalyubit_do_smerti_42035">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если начать вдумываться, то любовь может быть вполне себе формой проявления злости. Только вот не явно, а очень скрыто. Причем скрыто для обоих участников процесса. Иными словами, когда открыто злиться мы по разным не можем, мы можем любить. Беззаветно, безгранично, бессмысленно и беспощадно. Как?

Если причинять добро и не спрашивать особо нуждается ли человек в этом или нет, то это будет таким же нарушением границ и подавлением воли, как и агрессивный акт. Только страшнее. Потому как от хорошего отказаться сложнее. Вот есть человек, близкий вам и любимый, хорошие дела для вас делает, заботится – а вы ему: «Не нужно мне этого, не нуждаюсь!». Бац! И дальше вполне вероятно упасть в чувство вины. Потому что как же ж? Мне же хорошее, доброе, вечное... А я – скотина неблагодарная. Тут часто мы опускаем собственное раздражение по поводу того, что вообще-то мне и не нужно было ничего хорошего. Ну просто вот не нуждаюсь сейчас. Но на другом конце слышать нас отказываются: «Как же не нужно, я же любя...».

И вот вынужден человек оставаться с такой любовью, получать и получать добро, которого не просит, да еще и запрещать себе злиться в ответ. Бессознательно, конечно. Все это приправлено и поддерживается чувством вины.

В детстве такая форма нарушения границ ребенка – через любовь, заботу и запрет отсоединиться через вину – это довольно страшный способ вторжения в личность. Ведь когда вторжения происходят, например, через физическое насилие, ребенок имеет возможность психически от этого отделяться. К примеру: «Меня бьют, это плохо, родители – гады». Я очень утрирую пример, но суть в том, что на такие воздействия есть возможность злиться и отсоединяться психологически. А вот с любовными вторжениями все сложнее. Потому что, это замаскированное вторжение – «я же добрый, хороший, люблю тебя – как ты можешь сказать мне нет».

Если рассматривать самого человека, который очень любит заботиться и делать добрые дела, то им могут двигать очень разные мотивы. Например, очень сильная тревога потерять отношения и тогда забота – как способ ни за что не дать другому отойти, отодвинуться. Забота – способ «захватить» партнера, гарантировать, что тот всегда будет рядом. Еще забота и любовь в отношении другого человека очень хорошо помогают не заниматься своей собственной жизнью, не задумываться о своих потребностях, не решать своих собственных проблем.

Практически в таких отношениях блокировано проявление любого недовольства или раздражения на любовные действия партнера. Важно отметить, что и того, кто вторгается добрыми делами, само чувство злости очень хорошо подавлено и блокировано. По очень разным причинам. Но я не случайно написала в начале этого текста, что «залюбить» – это завуалированная злость. Если у человека по тем или иным причинам нет возможности к раздражению и увеличению дистанции в отношениях, то получается ситуация перевернутая – я не могу отойти от тебя, но могу задушить тебя в своих объятиях. Это образно, но все-таки, вся энергия в отношениях, энергия и на сближение, и на отдаление – вся она направлена только в одно русло. И сила объятий увеличивается многократно.

Как быть в подобных ситуациях? Еще раз повторюсь, что выходить из подобных отношений довольно таки сложно. Потребуется много времени и сил. Нужно помнить, что эту форму общения поддерживают оба человека. Одному сложно заниматься своей жизнью и быть отдельно от другого, а другому бывает очень часто сложно отказаться от того «доброго и вечного», чем его кормят – тут и травма дефицита тепла и заботы, и огромное чувство вины из-за попыток выстроить свои границы.

Так или иначе, когда-то из такой пары начинает менять эту систему отношений, а чаще это все же тот человек, которого «любят», то встреча с разными чувствами – вины, злости неизбежна. И такой пресинг придется учиться выдерживать. Повторять себе много раз, что никакой вины в том, чтобы не принимать любовь и заботу – нет.

Второму же – тому, кто «любит» – придется учиться видеть своего партнера, его настоящие желания и потребности. Придется ограничить привычку «причинить добро» и начинать смотреть на свою собственную жизнь, свои желания и свои потребности.

Такая работа часто бывает парной – в парной терапии, если речь идет о партнерах. Если работу с психотерапевтом/психологом начинает один из партнеров, то спустя время очень вероятно, что такие отношения перестанут существовать. Связь, которая до определенного момента держала двоих людей вместе, перестанет работать, а новая так и не сформируется.

Источник: b17.ru





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