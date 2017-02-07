Закреплены веками

Область авторского права, в отличие от всех остальных, была сформирована достаточно поздно: в конце 19 века. О том, почему в Древней Греции автором считался тот, кто записывал произведение, когда появились первые законодательные акты и какие принципы охраны считаются общими для всех произведений.
Основа вещного и обязательственного права была положена еще в древнеримском законодательстве, но о праве интеллектуальной собственности тогда речи не шло. Более того, любое литературное произведение изначально принадлежало собственнику писчего материала и доски, а не создателю текста. Эта норма была отменена только во времена правления императора Юстиниана.
Право интеллектуальной собственности в отрасли гражданского права начало формироваться значительно позже. На это были свои причины: материальное производство было непременным условием удовлетворения первичных потребностей людей (без чего высшие потребности не становятся актуальными), а вот создание рукописей, рисунков, бывшее, скорее, творческим проявлением, хоть и способствовало социальному развитию, но не приносило доход создателям. Кроме того, результаты интеллектуальной деятельности воспринимались без отрыва от материальной формы, поэтому считались принадлежностью собственника материала.
Изобретение книгопечатания в середине XV века немецким купцом Иоганном Гуттенбергом стало одним из поворотных моментов, положивших начало формированию авторских интересов. Ранее переписка книг требовала больших затрат труда и времени, поэтому такую покупку могли себе позволить только богатые люди, а библиотеки были преимущественно в соборах, монастырях и университетах. Благодаря печатной книге знания, накопленные людьми, начали распространяться быстрее и стали доступны широким слоям населения вследствие удешевления книг и их широкого тиражирования. До конца XV века было издано 40 тысяч книг общим числом до 20 миллионов экземпляров.
Теперь авторы и издатели стали получать больший доход и потому были заинтересованы в признании и защите своего авторства. Первый этап развития авторского права именуется «венецианским правом» в связи с приятием в 1476 г. «Указа о патентах и привилегиях», объектом которого были книги и изобретения.
Однако вскоре распространенным явлением стала перепечатка выпущенных книг. Это было очень выгодно, ведь позволяло избежать лишних затрат на вознаграждение автору. Дело в том, что такое вознаграждение было единоразовым, так как, разрешив издателю выпуск книги, автор передавал все права этому издателю. В результате перепечатанные книги были значительно дешевле и потому пользовались значительным спросом. Поэтому с целью защиты интересов издателей начали появляться «привилегии» на конкретную печатную книгу, которые принадлежали соответствующему издателю, первому выпустившему книгу, и предусматривали санкции (штраф, конфискацию) в отношении других издателей, перепечатывающих уже выпущенную книгу. Первая привилегия была оформлена еще в 1491 г. на книгу «Phoenix» Петра из Равенны.
Последующие предпосылки формирования права интеллектуальной собственности связаны с интересами государства: стало ясно, что содержание книг может негативно сказываться на репутации отдельных государственных деятелей, дискредитировать государство в целом. В 1566 г. в Англии была основана гильдия книгоиздателей, ставшая своеобразным органом цензуры, дающим разрешение на издание книг. Выдача привилегий, осуществляемая верховной властью, затрудняла их получение. Накопившиеся в то время правила в области издательства книг потребовали принятия законов. Начался новый этап - этап английского авторского права.
Первым законодательным актом в области авторского права считается Статут королевы Анны Стюарт – закон о правах авторов и книгоиздателей, принятый в 1709 г. в Англии. Закон закреплял право издателя на произведение в течение 14 лет и возможность продления еще на 14 лет с переходом права вновь обратно к автору. Обязательной считалась также регистрация книги в гильдии книгоиздателей с внесением соответствующей записи в реестр.
Французское авторское право стало третьим этапом. Здесь в 1791 г. и в 1793 г. были приняты Декреты, добавившие к существовавшим тогда объектам авторского права музыкальные, драматические произведения, произведения изобразительного искусства. В это время в законодательстве появились основные принципы охраны авторских произведений.
Информация в разных ее проявлениях, которая ранее была общественным достоянием, со временем перешла в категорию «собственность». Во многом этому способствовало создание социальных условий для промышленной революции, начавшейся в Англии на рубеже XVIII-XIX вв., ознаменовавшей переход от мануфактурного к промышленному производству и сопровождавшейся разработкой первых рабочих машин. Стало ясно, что самым ценным ресурсом производства являются знания, технологии – то есть формы информации. Становление первых компаний привело к монополизации рынка. Организации были заинтересованы в получении прав на авторские материалы (в те времена преимущественно на промышленные образцы, секреты производства), которые помогали им сохранять лидерские позиции.
К ХХ в. из-за нерегулируемых отношений, связанных с созданием и использованием изобретений, обострились международные конфликты, например, между Германией и Швейцарией в области химической промышленности. Примечательно, что патентного права тогда ни в Швейцарии, ни в Германии не было, поэтому страны могли использовать уже имевшиеся друг у друга технологии.
В то время начала формироваться Кремниевая долина – инновационный кластер в городской агломерации вокруг залива Сан-Франциско в штате Калифорния, где сосредоточены крупнейшие в мире компании по производству электроники, компьютерной техники и программного обеспечения, а также образовательные и научные учреждения. Государства, стремясь не допустить распространения инновационных достижений за своими пределами, разрабатывали еще более жесткое законодательство в сфере интеллектуальной собственности.
Из-за повсеместной глобализации в XX веке были выработаны и общие принципы охраны авторских прав. Их итоги были закреплены в международных конвенциях: Бернской и Женевской. Основными принципами Бернской конвенции является принцип национального режима, независимости охраны, автоматической охраны и презумпция автора. Минимальный срок охраны для стран-участниц Бернской – вся жизнь автора и 50 лет после его смерти.
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