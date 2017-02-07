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Варданян Ева, Варданян Ника   среда, 20 сентября 2017 года, 19:00

Закреплены веками
Когда результаты интеллектуальной деятельности стали объектом правового регулирования


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Развитие коллективного управления правами в условиях цифровой глобализации


Здесь вечной зиме не смениться весной




Область авторского права, в отличие от всех остальных, была сформирована достаточно поздно: в конце 19 века. О том, почему в Древней Греции автором считался тот, кто записывал произведение, когда появились первые законодательные акты и какие принципы охраны считаются общими для всех произведений.

Основа вещного и обязательственного права была положена еще в древнеримском законодательстве, но о праве интеллектуальной собственности тогда речи не шло. Более того, любое литературное произведение изначально принадлежало собственнику писчего материала и доски, а не создателю текста. Эта норма была отменена только во времена правления императора Юстиниана.

Право интеллектуальной собственности в отрасли гражданского права начало формироваться значительно позже. На это были свои причины: материальное производство было непременным условием удовлетворения первичных потребностей людей (без чего высшие потребности не становятся актуальными), а вот создание рукописей, рисунков, бывшее, скорее, творческим проявлением, хоть и способствовало социальному развитию, но не приносило доход создателям. Кроме того, результаты интеллектуальной деятельности воспринимались без отрыва от материальной формы, поэтому считались принадлежностью собственника материала.

Переписывание текстов издревле является одной из наиболее популярных и распространённых духовных практик, из числа тех, которые как раз и культивируются в монастырях. При этом право на текст в известном смысле принадлежит всем. Церковная и «классическая» научная литература, согласно традициям, укоренены в правовом режиме «общественное достояние».

Изобретение книгопечатания в середине XV века немецким купцом Иоганном Гуттенбергом стало одним из поворотных моментов, положивших начало формированию авторских интересов. Ранее переписка книг требовала больших затрат труда и времени, поэтому такую покупку могли себе позволить только богатые люди, а библиотеки были преимущественно в соборах, монастырях и университетах. Благодаря печатной книге знания, накопленные людьми, начали распространяться быстрее и стали доступны широким слоям населения вследствие удешевления книг и их широкого тиражирования. До конца XV века было издано 40 тысяч книг общим числом до 20 миллионов экземпляров.

Теперь авторы и издатели стали получать больший доход и потому были заинтересованы в признании и защите своего авторства. Первый этап развития авторского права именуется «венецианским правом» в связи с приятием в 1476 г. «Указа о патентах и привилегиях», объектом которого были книги и изобретения.

Изначально перепечатывать стали классические произведения на древних языках – древнегреческом и латыни, за которые не надо было платить. Это безусловно повлияло на появление эпохи Возрождения, Ренессанса, о котором говорят историки культуры. Именно обильное издание трудов классиков и обзоров классических источников стало той волной, которая и привела к великому научно-культурному рывку Европы, благодаря которому она стала глобальным лидером инноваций научно-промышленной эпохи со всеми её патентами и открытиями.

Однако вскоре распространенным явлением стала перепечатка выпущенных книг. Это было очень выгодно, ведь позволяло избежать лишних затрат на вознаграждение автору. Дело в том, что такое вознаграждение было единоразовым, так как, разрешив издателю выпуск книги, автор передавал все права этому издателю. В результате перепечатанные книги были значительно дешевле и потому пользовались значительным спросом. Поэтому с целью защиты интересов издателей начали появляться «привилегии» на конкретную печатную книгу, которые принадлежали соответствующему издателю, первому выпустившему книгу, и предусматривали санкции (штраф, конфискацию) в отношении других издателей, перепечатывающих уже выпущенную книгу. Первая привилегия была оформлена еще в 1491 г. на книгу «Phoenix» Петра из Равенны.

Последующие предпосылки формирования права интеллектуальной собственности связаны с интересами государства: стало ясно, что содержание книг может негативно сказываться на репутации отдельных государственных деятелей, дискредитировать государство в целом. В 1566 г. в Англии была основана гильдия книгоиздателей, ставшая своеобразным органом цензуры, дающим разрешение на издание книг. Выдача привилегий, осуществляемая верховной властью, затрудняла их получение. Накопившиеся в то время правила в области издательства книг потребовали принятия законов. Начался новый этап - этап английского авторского права.

Первым законодательным актом в области авторского права считается Статут королевы Анны Стюарт – закон о правах авторов и книгоиздателей, принятый в 1709 г. в Англии. Закон закреплял право издателя на произведение в течение 14 лет и возможность продления еще на 14 лет с переходом права вновь обратно к автору. Обязательной считалась также регистрация книги в гильдии книгоиздателей с внесением соответствующей записи в реестр.

Французское авторское право стало третьим этапом. Здесь в 1791 г. и в 1793 г. были приняты Декреты, добавившие к существовавшим тогда объектам авторского права музыкальные, драматические произведения, произведения изобразительного искусства. В это время в законодательстве появились основные принципы охраны авторских произведений.

Информация в разных ее проявлениях, которая ранее была общественным достоянием, со временем перешла в категорию «собственность». Во многом этому способствовало создание социальных условий для промышленной революции, начавшейся в Англии на рубеже XVIII-XIX вв., ознаменовавшей переход от мануфактурного к промышленному производству и сопровождавшейся разработкой первых рабочих машин. Стало ясно, что самым ценным ресурсом производства являются знания, технологии – то есть формы информации. Становление первых компаний привело к монополизации рынка. Организации были заинтересованы в получении прав на авторские материалы (в те времена преимущественно на промышленные образцы, секреты производства), которые помогали им сохранять лидерские позиции.

К ХХ в. из-за нерегулируемых отношений, связанных с созданием и использованием изобретений, обострились международные конфликты, например, между Германией и Швейцарией в области химической промышленности. Примечательно, что патентного права тогда ни в Швейцарии, ни в Германии не было, поэтому страны могли использовать уже имевшиеся друг у друга технологии.

В то время начала формироваться Кремниевая долина – инновационный кластер в городской агломерации вокруг залива Сан-Франциско в штате Калифорния, где сосредоточены крупнейшие в мире компании по производству электроники, компьютерной техники и программного обеспечения, а также образовательные и научные учреждения. Государства, стремясь не допустить распространения инновационных достижений за своими пределами, разрабатывали еще более жесткое законодательство в сфере интеллектуальной собственности.

Из-за повсеместной глобализации в XX веке были выработаны и общие принципы охраны авторских прав. Их итоги были закреплены в международных конвенциях: Бернской и Женевской. Основными принципами Бернской конвенции является принцип национального режима, независимости охраны, автоматической охраны и презумпция автора. Минимальный срок охраны для стран-участниц Бернской – вся жизнь автора и 50 лет после его смерти.




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