Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 15 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zagar_byt_ili_ne_byt_42051"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42051_sunbathe.jpg" width=206 alt="Загар: быть или не быть?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Элеонора Бурдина</b></span> <span style="font-size: large;">Загар: быть или не быть?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Можно ли загорать и как это нужно делать</font></em></span></p><p>Каждую весну, только солнышко становится чуть более активным, тысячи людей стремятся избавиться от надоевшей белизны кожи. А летом желающих превратиться в "шоколадку" становится еще больше. В ответ на это сотни врачей и ученых кричат об опасностях, которые таит в себе загар. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zagar_byt_ili_ne_byt_42051">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Каждую весну, только солнышко становится чуть более активным, тысячи людей стремятся избавиться от надоевшей белизны кожи. А летом желающих превратиться в "шоколадку" становится еще больше. В ответ на это сотни врачей и ученых кричат об опасностях, которые таит в себе загар.

Долгое время именно белокожесть оставалась в моде. В 17 веке "интересная бледность" была настолько в тренде, что на себя специально наносили белила из мела, яичного белка, уксуса и свинцовой пудры. Темный оттенок кожи многие столетия, наоборот, считался нежелательным, так как визуально огрублял внешность и говорил о том, что его заработали в поте лица под палящими лучами солнца. Белизна же демонстрировала окружающим происхождение из хорошей, аристократической семьи и отсутствие нужды в физическом труде. Не зря до сих пор лентяев прозывают "белоручками".

Все резко поменялось в прошлом столетии. Легенда мира моды Коко Шанель обгорела на солнце во время круиза в Каннах. При чем совершенно случайно! Но вот уже сотни дам подхватили новую тенденцию. Это было в 1923 году, а уже в 1927-м парфюмер Жан Питу создал "Huile de Chaldee" – первый крем для загара. Не одно десятилетие модницы загорали безо всяких опасений, пока ученые не забили тревогу.

Солнечные ванны и их польза

Излучение солнца состоит из видимого света, тепловой энергии и УФ-лучей. Именно последний фактор и является причиной потемнения нашей кожи. Ученые различают три вида ультрафиолетового излучения:

УФ-лучи спектра А (длина волн 315-400 нм) – основная часть ультрафиолетового излучения, которому подвергается человек.

УФ-лучи спектра В (длина волн 280-315 нм) достигают поверхности Земли примерно в количестве 10 %.

УФ-лучи спектра С (длина волн 100-280 нм) по большей части поглощаются атмосферным озоном.

На сайте ВОЗ наглядно показано то, как на уровень УФ-излучения влияет множество экологических факторов: высота солнца над горизонтом, географическая широта, количество облаков на небе, высота над уровнем моря, концентрация атмосферного озона над земной поверхностью и так далее.

Первый и второй вид УФ-лучей крайне важны для нашего здоровья. Так, они необходимы для выработки в организме витамина D. Именно это биологически активное вещество отвечает за здоровые кости и мускулатуру. Долговременный дефицит витамина D может приводить к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Также УФ-излучение используют для лечения рахита, псориаза, экземы и желтухи. Но, конечно, такие солнечные ванны должны проходить только под медицинским наблюдением.

Опасности шоколадного цвета кожи

Истории многих людей, которые жить не могли без загара, а потом заболели меланомой – давно не редкость. Как Лоре Мэй МакМаллен, чью историю напечатали на сайте BBC, большинству из них загар приносил уверенность в себе и был частью имиджа. Действительно, в какой-то момент иметь кожу темно-коричневого цвета стало показателем престижности и успешности. Мало того, со временем стало понятно, что тяга к загару может превратиться в зависимость

В зависимости от поверхности УФ-лучи могут отражаться и рассеиваться в различной степени: снежный покров отражает до 80 % УФ-лучей, песчаный пляж – приблизительно 15 %, морская пена – около 25 %.

Танорексия – именно так называется психологическая зависимость от ультрафиолетовых лучей. При этом, она не менее губительна, чем другая вредная привычка. Исследователи всего мира говорят о том, что такого понятия как "безопасный загар" просто-напросто не существует. Длительные солнечные ванны могут привести к хроническим и острым последствиям для иммунной системы, кожи и глаз. В самых серьезных случаях регулярное и неразумное пребывание на солнце способно спровоцировать развитие рака кожи и катаракты. Так, по данным о раковых заболеваниях кожи на сайте SunSmart, только в Соединенном Королевстве число пациентов с этим диагнозом увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с началом 80-х годов прошлого века. 2 тысячи из этих случаев каждый год заканчиваются летальным исходом.

Солярий – плохая альтернатива

В 1975 году Йорг Вольф основал первую в мире компанию по производству ламп для соляриев Cosmedico, после чего искусственный загар стал еще более доступным. Одним из стабильных лидеров в этом плане были и остаются США. Так, в 2005 году журнал Американской академии дерматологии опубликовал статью, в которой говорилось: почти 30 миллионов человек в Соединенных Штатах ежегодно посещают солярии. Большинство из них – женщины в возрасте от 16 до 49 лет.

При этом о вреде этой процедуры известно давно. Медики из Оксфорда опровергли и распространенный миф о том, что загорать без ожогов в солярии безопаснее, чем на солнце. Сайт ВОЗ и вовсе рекомендует полностью отказаться от искусственного загара, но все эти призывы безуспешны.

Ученые из Университета штата Сан-Диего недавно провели опрос среди 629 женщин, который показал удивительные результаты. Так, 99,4 % реципиентов согласились с тем, что искусственный загар может вызвать преждевременное старение, морщины или даже меланому, но при этом, 69,1 % ответили, что им все равно нравится посещать солярий. Главными аргументами "за" стали чувство расслабленности во время процедуры и повышение собственной привлекательности после нее.

Дариус Каримипур, доцент кафедры дерматологии Университета Мичигана говорит: "Мы видим, что правительство заинтересовано в защите несовершеннолетних от таких известных канцерогенов, как табак. Но вполне очевидно, что то же самое следует делать с кабинами для загара". На сегодняшний день во Франции, Германии, Финляндии и штате Калифорния приняты законы, которые запрещают посещать солярий лицам, не достигшим 18 лет. Недавние оценки предполагают, что искусственный загар вызывает около 419 тысяч случаев рака кожи в США каждый год, что почти в 2 раза больше, чем количество пациентов с раком легких, связанного с курением.

Меры защиты

Несмотря на все известные риски любого загара, люди продолжают стремиться на пляжи, чтобы получить свою дозу ультрафиолета. Чтобы максимально обезопасить себя, многие идут на необычные меры. К примеру, не так давно в продажу поступили бикини со встроенным датчиком, который предупреждает своего владельца, когда пора нанести больше солнцезащитного средства. В устройстве даже предусмотрена функция отправить сообщение на смартфон бойфренда, чтобы он знал, когда настало время наносить крем на кожу своей подруги.

Кстати, распространенное мнение о том, что предварительный загар защитит от солнечного ожога тоже не соответствует истине, пишет Scientific American. Дэвид Леффелл, начальник дерматологической хирургии и кожной онкологии в Медицинской школе Йельского университета говорит, что такая мера дает такой же эффект, что и крем SPF 3 или даже меньше. А значит обгорание будет отсрочено минут на 10–20. Предварительный загар из солярия поможет еще меньше – защита от ожога не будет соответствовать даже SPF 1,5.

Чтобы ваше пребывание на солнце было максимально безопасным, ВОЗ рекомендует придерживаться следующих рекомендаций:

1. УФ-лучи активнее всего с 10 до 4 часов. Лучше избегать пребывания на солнце в этом промежутке.

2. Находитесь в тени, хотя надо помнить, что и она защищает всего на 50 %.

3. Одевайтесь правильно: широкополая шляпа, солнцезащитные очки, плотная и просторная одежда.

4. Наносите солнцезащитный крем каждые 2 часа, а также после работы, игр, упражнений на свежем воздухе или купания.

Источник: naukatehnika.com





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