Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 25 июня 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zagadki_russkoj_dushi_42104"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42104_23963153.jpg" width=206 alt="Загадки русской души" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна-Лена Лаурен (Anna-Lena Laurén)</b></span> <span style="font-size: large;">Загадки русской души</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В России от официального до интимного — один шаг</font></em></span></p><p>Верный признак того, что весна пришла в мой московский район, — это когда пожилые жители дома, «бабушки и дедушки», как их тут называют, устраиваются на лавочках у подъездов. Каждый раз, когда ты выходишь из подъезда, они замечают: ушла. Каждый раз, когда возвращается, они видят: вернулась. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zagadki_russkoj_dushi_42104">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Верный признак того, что весна пришла в мой московский район, — это когда пожилые жители дома, «бабушки и дедушки», как их тут называют, устраиваются на лавочках у подъездов. Каждый раз, когда ты выходишь из подъезда, они замечают: ушла. Каждый раз, когда возвращается, они видят: вернулась.

Иностранные журналисты в России привыкают к тому, что за ними следит служба безопасности ФСБ. В моем же доме есть собственная служба безопасности. Настолько эффективная, что я опасаюсь делать что-то глупое в их присутствии.

Примерно с месяц назад большой черный автомобиль припарковался прямо на проходе и перегородил дорогу нам, жильцам. Когда он простоял там сутки, я решила написать слово «ХАМ» (хорошее русское слово, которое может значить все нюансы между негодяем, нахалом и придурком) тушью на листе бумаги А4 и приклеить ее на лобовое стекло.

Но акция так и не состоялась, так как старички и старушки сидели на лавочке с утра до ночи. Они точно очень заинтересовались бы моими действиями, наверняка, многие даже стали бы меня подбадривать. Но ведь могло случиться так, что кто-то из них оказался бы бабушкой или дедушкой нахала.

Тусовка на скамеечке — очень общительная. Когда я прохожу мимо, мы всегда здороваемся, и они вежливо восхищаются моим самокатом.

Но самый большой восторг у них вызывают проходящие мимо люди с собаками. «Моя лапочка, — говорят они собаке, — Моя сладкая, моя хорошая!»

Русский язык предоставляет целую палитру обращений как к двуногим, так и к четвероногим. Пожилые тетки называют меня иногда «доченька». Если бы я была мужчиной, они бы говорили «сынок». Русские, обращаясь к пожилым тетям или дядям на улице, могут называть их «бабуля» или «дедушка».

По-шведски это звучит очень интимно. По-русски же это — вовсе не признак близкого знакомства. Расстояние между официальным и интимным здесь очень мало, и можно весьма быстро перейти к обсуждению каких-то экзистенциальных вопросов с человеком, которого едва знаешь, причем это вовсе не значит, что в результате вы станете близкими друзьями. Это словно проблеск внутренней жизни человека, его переживаний — а затем тебя снова уносит вихрь миллионного города.

В моем районе есть армянская швея Сиран. Она латает поврежденную одежду так хорошо, что та становится практически как новая, и наша семья — в числе ее самых верных клиентов. Сиран любит детей и каждый раз, когда я прихожу с дочерью, она расцветает.

«А у вас есть дети?», — спросила я однажды.

Это, конечно, вопрос, который никогда нельзя задавать, — но не в России. Здесь можно спрашивать людей, в какого бога они верят, какая у них зарплата, есть ли у них дети или супруги.

«К сожалению, нет. Мой муж и я много лет пытались завести детей. Но не получается», — сказала Сиран.

«Грустно слышать».

«Грустно. Но мы молимся богу и надеемся, что он услышит нашу молитву».

Мы улыбаемся друг другу.

И все.

Мои отношения с соседкой едва ли назовешь близкими. И тем не менее кое-что друг о друге мы знаем. Ведь у нас общий тамбур.

Сама она — совсем не дружелюбный человек. В первые два года моей жизни в доме она не здоровалась, а лишь кисло смотрела на меня. Я ее видела не так часто, она заботилась о своей больной матери и редко выходила. Ее взрослый сын несколько раз до смерти меня напугал, когда колотил в дверь матери, весь покрытый кровью. Однажды он спьяну заснул у нас в тамбуре и храпел так, что было слышно у меня в квартире.

Я не знала даже, как зовут мою соседку, но знала, что у нее сын-алкоголик и больная мать.

Однажды я впервые увидела ее сидящей на лавочке у подъезда. Была весна, светило солнце. Я улыбнулась ей.

«Вы сидите на улице! Как хорошо».

«Теперь я могу это делать. Мама умерла».

«Печально».

«Очень тяжело. Между прочим, меня зовут Тамара. Пора бы нам, пожалуй, уже и познакомиться».





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