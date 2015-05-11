Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 21 апреля 2017 года, 04.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zaelo_plastinku_41841"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41841_smenit-plastinku-670x35.jpg" width=206 alt="Заело пластинку" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Леся Матвеева, практический психолог. <a href=http://womo.ua/zaelo-plastinku-kak-perepisat-vrednyie-privyichki/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Заело пластинку</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как «переписать» вредные привычки</font></em></span></p><p>Ни один тренинг личностного роста, никакая «перезагрузка» не способны стереть из вашего мозга вредные привычки. Они останутся в памяти нейронных цепей навсегда. Даже бросив курить и не притрагиваясь к сигарете 10 лет, вы не заставите забыть мозг, как вы прикуривали, делали затяжку и выпускали кольца дыма. Нейроны бережно записывают схемы поведения, не разделяя их на плохие и хорошие. Вы не забудете, как держаться на воде, однажды научившись плавать. Но если вы наедаетесь перед сном, выпиваете каждую пятницу, бездумно спускаете деньги на шопинг, материтесь в стрессовых ситуациях, — эти действия, как на кнопке повтора, будут прокручиваться в мозге снова и снова. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zaelo_plastinku_41841">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ни один тренинг личностного роста, никакая «перезагрузка» не способны стереть из вашего мозга вредные привычки. Они останутся в памяти нейронных цепей навсегда. Даже бросив курить и не притрагиваясь к сигарете 10 лет, вы не заставите забыть мозг, как вы прикуривали, делали затяжку и выпускали кольца дыма. Нейроны бережно записывают схемы поведения, не разделяя их на плохие и хорошие. Вы не забудете, как держаться на воде, однажды научившись плавать. Но если вы наедаетесь перед сном, выпиваете каждую пятницу, бездумно спускаете деньги на шопинг, материтесь в стрессовых ситуациях, — эти действия, как на кнопке повтора, будут прокручиваться в мозге снова и снова.

Вредные привычки никуда не исчезают, они слабеют на фоне новых. Чем дольше определенный тип поведения был с вами, выручая в нужный момент, тем сложнее его забыть. Поэтому «в любой непонятной ситуации» в 30-40 лет, вы делаете тоже самое, что делали, когда вам было 10, 12, а может, и 5 лет. И, попробовав просто «взять и перестать так делать», вы лишь сильнее загоните себя в порочный круг. Потому что отбирая у себя привычный способ поведения, вы подвергаете себя стрессу. А как психика реагирует на стресс? Правильно, возвращается к привычному способу реагирования. И вам еще больше хочется закурить/выпить/съесть гигантскую пиццу.

Это не значит, что вы обречены оставаться пленником багажа прошлого опыта. С мозгом можно договориться, нужно только знать, что делать:

Избегайте причины вредных привычек

За каждой вредной привычкой стоит импульсивное поведение. Простыми словами это называется «само собой получилось». Вы не заметили, как снова на три часа пропали в соцсетях; снова выпили бутылку вина; снова остались дома вместо тренировки. Толчком к обкатанной схеме поведения послужила доступность источников для срыва.

Удалите со смартфона все приложения соцсетей. Если вам нужно вести рабочую переписку, используйте для этого ноутбук. Тогда не будет искушения пролистнуть ленту, зайти на минуту, для этого придется специально включать компьютер.

Не покупайте про запас сладости, алкоголь, сигареты, — то, что искушает вас. Не заходите в эти отделы в супермаркетах. Спланируйте свой досуг так, чтобы не оказаться в баре, где делают самые лучшие коктейли.

Возьмите с собой форму для занятий спортом, чтобы, не заезжая домой, поехать в зал. Тогда вы не поддадитесь на мысленные уловки «я так устал, схожу завтра».

Найдите полезный заменитель

Старую привычку можно подавить новой. Вместо самовнушения «не думай про белую обезьяну», вы будете тратить психическую энергию на нужную «обезьяну». Замените бездумное блуждание в соцсетях чтением книги. Поедание фаст-фуда — приготовлением полезных блюд. Вечера с бутылкой пива — пробежкой или прогулкой. Изменить жизнь можно, лишь начав менять. Сознательно выбирайте то, что будет приносить вам пользу и радость.

Ставьте перед собой важные цели

Это сознательное действие отключает автопилот и сдерживает импульсивное поведение. Начните делать то, о чем мечтали. Если вы будете знать, ради чего встаете в 6 утра, организм найдет для этого силы. Если вы просто так решите «вставать пораньше», утром сонное сознание не сможет противостоять желанию выспаться.

Принимайте решения

То, как выглядит ваша жизнь сегодня – это результат когда-то принятого решения, отработанного до автоматизма. Сделанный выбор действительно меняет работу вашего мозга. Нейроны группируются в сторону положительной или отрицательной оценки происходящего. Картина мира складывается под воздействием каждодневных решений. Нейронные цепочки способны как повергнуть вас в состояние ощущения себя ничтожеством, так и поднять ввысь. И ваше сознательное решение стать счастливым способно направить нейроны в нужном направлении.

Используйте эффект «маленьких шагов»

Активность нейронов стимулируется вашим выбором. Если вы застряли в плохом настроении и вас преследует «темная полоса», не ждите чуда. Пока вы не подниметесь с дивана и не найдете силы, например, записаться на массаж или пойти и сделать новую стрижку, ваш мозг не выработает нужных гормонов. Только шаг с вашей стороны простимулирует выработку дофамина и серотонина и повысит активность мозга. Одно решение позаботиться о себе, сделать то, что вас точно порадует, способно разбить снежный ком недовольства.

Нейрофизиолог Алекс Корб в своей книге «Восходящая спираль» утверждает, что позитивные изменения в жизни вызывают позитивные изменения в мозге и наоборот. Как только меняется работа мозга, выделяется больше «гормонов счастья», что, в свою очередь, перенастраивает нейронную сеть на оптимистичный лад.

«Сменить пластинку» в голове возможно только одним способом – перестроив нейронные сети. Если вы недовольны качеством жизни, виной тому привычки, которые вы собрали в своем багаже. Проведите их ревизию, именно они задают настроение. Но вы – это не ваши привычки. Вы можете их изменить, перепрограммировав свой мозг и сознательно выбрав нужный мотив.

Источник: womo.ua





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