Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zadacha_biblioteki_-_sdelat_dostupnym_lyuboe_znanie_na_zemle_42539"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42539_library-2607144_960_72.jpg" width=206 alt="«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook3226/ubook32264233/ubook322642334284/ubook3226423342844286/>aselibrary.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Цифровое настоящее и будущее российских библиотек</font></em></span></p><p>Есть ли у библиотек будущее в цифровую эпоху, и если есть, то кому и в каком виде они будут нужны - этот вопрос красной нитью проходил через многочисленные мероприятия, приобретая разные акценты в зависимости от форматов мероприятий и возрастных групп участников дискуссионных площадок. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zadacha_biblioteki_-_sdelat_dostupnym_lyuboe_znanie_na_zemle_42539">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Есть ли у библиотек будущее в цифровую эпоху, и если есть, то кому и в каком виде они будут нужны - этот вопрос красной нитью проходил через многочисленные мероприятия, приобретая разные акценты в зависимости от форматов мероприятий и возрастных групп участников дискуссионных площадок.

В. К. Степанов, кандидат педагогических наук, профессор кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем МГУКИ

Своеобразным финалом в обсуждении на заданную тему стала интеллектуально-дискуссионнная дуэль «К барьеру». На этот раз в роли дуэлянтов выступили Генеральный директор ВГБИЛ им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева и профессор кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем МГУ- КИ В.К. Степанов. Екатерина Юрьевна со свойственным ей неотразимым обаянием и оригинальностью изложения мысли отстаивала идею вполне успешной адаптации библиотечного сообщества в цифровом будущем к появлению новых услуг и технологий. В отличие от неё В.К. Степанов придерживался принципиально иной точки зрения: с развитием технологий, многочисленных цифровых ресурсов и универсальных гаджетов перспективы у библиотек весьма плачевные, если не сказать больше - необходимость в их услугах в скором будущем просто исчезнет. Внятное и концептуальное изложение В.К. Степановым своей позиции с несколько «отрезвляюще агрессивным» взглядом молодого поколения позволили ему набрать большинство голосов и выиграть эту дуэль. Его аргументированная позиция, озвученная в рамках интеллектуального шоу, собственно как и при обсуждении этой темы в дальнейшем, в рамках дискуссионной площадки, по мнению участников была более чем реалистичной. Постараемся тезисно раскрыть основную мысль: библиотекам и их сотрудникам надо меняться, причём максимально быстро, пока ещё есть возможность не потерять себя и читателя.

Библиотечное цифровое настоящее

Изначально человечество создавало библиотеки для обеспечения сбора, хранения, обработки и выдачи информации (прежде всего, документально зафиксированной). Поскольку информация носила дискретный характер и была рассеяна в пространстве, каждое учреждение или территория нуждались в «своей» библиотеке для удовлетворения специфических информационных потребностей. Таким образом, библиотека являлась неотъемлемым элементом системы информационных коммуникаций на протяжении всей «аналоговой» истории человечества.

Изобретение компьютера и глобальных сетей привели к построению информационной инфраструктуры, параллельной традиционной. Возникла система цифровых коммуникаций - структура передачи данных, в которой информационные потоки циркулируют в виде цифр (двоичного кода). Вещественные объекты - книги, периодические издания, карты, ноты, изоматериалы и др., - замещаются потоками невидимых и неосязаемых битов. Как следствие, устраняются расстояния, понятие тиража, сокращаются процессы обработки документов, появляется возможность круглосуточного обслуживания, потенциал интерактивных мультимедийных изданий ограничивается лишь мечтами.

Всё перечисленное кардинально меняет природу информационной деятельности.

Ключевые перемены в информационной инфраструктуре

• Рост числа электронных книг и электронных версий периодических изданий. Обогащение их новыми возможностями.

• Увеличение числа устройств, предназначенных для чтения электронных текстов при одновременном снижении их стоимости.

• Изменение поведения пользователей, привыкших получать информацию из Интернета «здесь и сейчас».

• Смещение книжного рынка в сторону сегмента э-книг. С апреля 2011 г. Amazon продаёт больше электронных книг, нежели бумажных (на каждые 100 проданных в США печатных изданий приходится 105 изданий для Kindle). Всего в Amazon представлено более 630 тыс. названий электронных книг из общего ассортимента в 1 млн изданий.

По данным Ассоциации американских издателей, в феврале 2011 г. объём продаж электронных книг в США впервые превысил показатели продаж бумажных книг.

Безудержное пиратство приводит к сокращению числа изданий: писать и издавать невыгодно, поскольку книги не распродаются и прибыль сокращается.

Объективные причины утраты библиотекой былого статуса

• В Сети сформировался массив знаний, потребляемых в повседневной жизни большинством населения планеты.

• Бесплатно доступны ежедневные новости и кулинарные рецепты, результаты футбольных матчей и классические произведения художественной литературы, фактографические сведения и электронные справочники и словари.

• Утрата монополии на информационное обслуживание. Открывшимися возможностями (режим доступа 24/7/365, отсутствие расстояний, непрерывная актуализация массива данных) воспользовались различные организации и даже отдельные граждане. В числе конкурентов библиотек:

• бесплатные интернет-коллекции;

• коммерческие полнотекстовые базы данных;

• научные репозитории (архивы);

• глобальные книготорговые проекты. Информационное обслуживание сегодня и в дальнейшем будет осуществляться посредством системы цифровых коммуникаций.

В этой системе библиотеки не в состоянии предоставить услуги на уровне требований и возможностей эпохи и вытесняются на периферию информационной деятельности.

Через 5-7 лет окончательно исчезнет аудитория, которая нуждается в предоставляемых библиотеками услугах, и они станут достоянием истории.

Библиотечное цифровое будущее

Трансформация информационного массива в цифровую форму кардинально меняет требования ко всем институтам, связанным с созданием, обработкой, распространением и хранением информации. Измениться (или исчезнуть) предстоит всем участникам системы информационных коммуникаций: авторам, читателям, издателям, книготорговцам, библиотекарям. В цифровой среде коммуникация может осуществляться напрямую на уровне автор - читатель. Необходимые ранее «посреднические организации» в виде издательств, книжных магазинов и библиотек становятся излишними.

В этих условиях забавным выглядит рейтинг пожеланий того, что библиотекам «нужно для счастья» в 2011 году: строительство новых/ремонт старых зданий; увеличение расходов на комплектование; информатизация; увеличение зарплаты; изменение законодательства. При этом, как это ни парадоксально звучит, абсолютно нет никакого осознания, что число читателей сокращается от того, что библиотека не удовлетворяет требованиям читателей - требованиям времени.

Для того, чтобы сохраниться и выжить, необходимо предоставлять новые виды услуг (искать иные экономические ниши), которые будут отвечать требованиям времени и пользоваться спросом у обслуживаемой аудитории. Направления эволюции массовых библиотек можно свести к двум аспектам: сохранению статуса информационного учреждения (попытке принять роль звена в национальной системе легального распространения интеллектуального контента) и переориентации на виды деятельности, связанные с обеспечением досуга обслуживаемой аудитории: клубы, кружки, студии, лектории, дискуссионные, выставочные и концертные площадки. Массовые библиотеки всё чаще используются не по своему прямому назначению, переориентируясь на проведение массовых мероприятий самого различного характера. Массовая работа начинает доминировать в структуре деятельности массовых библиотек. Сотрудники библиотек часто выступают в роли «кадрового резерва» управлений культуры при проведении мероприятий самого различного рода.

Первое и непременное условие выживания - осознание глобальности происходящих в информационной сфере изменений, несущих библиотекам прямую угрозу.

Законодательные инициативы, в частности Федеральный закон № 83-Ф3 подталкивают библиотеки, выбравшие «среднюю» (бюджетную) форму собственности к переориентации на досуговые услуги, которые могут принести финансовую прибыль. Всё это требует иных уставных документов; квалификации персонала и штатного расписания; структуры бюджета; показателей отчётности...

И, в итоге, - полное изменение содержания работы. Библиотека исчезает, растворяясь в других задачах. В скором времени подавляющее большинство произведений, находящихся в общественном достоянии, станет доступно через Сеть.

Задача библиотек - обеспечение бесплатного доступа к современным изданиям, большинство из которых представлено в цифровой форме. Необходимо изменить законодательство, обеспечив библиотеки правом активно работать с цифровыми ресурсами. Мы не можем жить с этой «удавкой» в виде 4-й части ГК. Мы должны изменить в законодательстве две вещи. Первое - необходимо правило справедливого использования, на котором работает весь западный мир. Ответственность за пользование цифровыми источниками лежит на читателе: можно использовать для личных целей, копировать, сохранять, но нельзя выставлять это для публичного обозрения. Второе - право на удалённую выдачу цифрового контента.

Получив право активно работать с цифровыми ресурсами, библиотеки могут претендовать на роль канала легального распространения интеллектуального контента, то есть будут продолжать выполнять свою изначальную миссию.

Самостоятельно библиотеки, даже верно осознав и правильно расставив акценты собственной работы, не в состоянии кардинально изменить ситуацию.

Требуется понимание и поддержка со стороны власти - как местной, так и федеральной. Но для этого библиотеки должны чётко ответить на вопрос - что они могут существенного и полезного дать населению.

Библиотечные кадры

Мне очень нравится тезис Google по набору персонала: мы принимаем лучших. И вот результат: динамизм и инновационность. Вокруг нас очень быстро меняется среда. Была одна среда, когда были простые букридеры, и совершенно другая ситуация возникла, когда появились iPad. Это иной уровень работы технологий, это постРС, после персональный компьютер. На их основе совершенно по- другому строится информационная деятельность. Библиотеки реагируют на это максимально негибко. Вы можете себе представить московскую библиотеку, которая даёт доступ к Интернету за деньги? А я в таких бываю.

«Макдональдс» бесплатно предоставляет доступ к Интернету, а к вам кто придёт? Было время, когда становились в очереди за платным Интернетом, потом перестали. Сейчас вообще в библиотеках никого нет, но до сих пор всё платно.

Библиотечная деятельность, основанная на цифровых приложениях, становится намного более интеллектуальной. Одновременно происходит резкое сокращение работ по всему циклу традиционных процессов (комплектование - каталогизация - обращение) при расширении консультационной и педагогической составляющих.

Неминуемо резкое сокращение низкоквалифицированного персонала, ранее выполнявшего технические виды работ (в т.ч. весь процесс выдачи - возврата изданий). Основной навык библиотекаря- профессионала будет сводится к консультированию при работе со всем многообразием информационных ресурсов и умению обучать читателей приёмам работы с данными.

Превращение библиотекарей в экспертов по работе с информационными ресурсами потребует проведения программы интенсивной переподготовки сотрудников библиотек.

Библиотека всё менее будет ассоциироваться с физическим местом - большим зданием, наполненным книгами. Это будет скорее функциональное понятие, связанное с выполнением определённой задачи.

Задача БИБЛИОТЕКИ: сделать доступным любое знание на Земле для каждого, кому это знание требуется и предоставить всю информацию в одном месте - там, где находится читатель.

А сохранится библиотека или исчезнет - во многом зависит от нынешнего поколения библиотекарей, так что выбор за каждым из нас.

Источник: aselibrary.ru





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