Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 29 ноября 2016 года, 20.45</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/zachem_uchenomu_otkrytaya_nauka_41190"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41190_books-1245690_960_72.jpg" width=206 alt="Зачем ученому открытая наука?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Агент Ноосферы</b></span> <span style="font-size: large;">Зачем ученому открытая наука?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Из книги «Открытый доступ: анализ преимуществ»</font></em></span></p><p>Чем больше качественных источников доступно людям в интернете, тем лучше будут результаты их труда. Этот тезис подтвержден опытом миллионов студентов, чьи работы, основанные на контенте банков рефератов, могли бы быть гораздо содержательнее, развивайся открытая наука в России. Однако больше всего от открытого доступа выигрывают не ленивые студенты, а ученые, которые могут свободно знакомиться с актуальными научными исследованиями. <a href="http://www.chaskor.ru/article/zachem_uchenomu_otkrytaya_nauka_41190">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Чем больше качественных источников доступно людям в интернете, тем лучше будут результаты их труда. Этот тезис подтвержден опытом миллионов студентов, чьи работы, основанные на контенте банков рефератов, могли бы быть гораздо содержательнее, развивайся открытая наука в России. Однако больше всего от открытого доступа выигрывают не ленивые студенты, а ученые, которые могут свободно знакомиться с актуальными научными исследованиями.

За последние несколько лет Ассоциация интернет-издателей провела целую серию исследований, в результате которой появился цикл книг, связанных с вопросами авторского права и общественного достояния (все они доступны в профиле Ассоциации на портале «Научный корреспондент»). Продолжая работу в заданном направлении, Ассоциация подготовила еще две книги, одна из которых посвящена положительному эффекту от свободного распространения знаний и называется «Открытый доступ: анализ преимуществ».

В исследовании рассматриваются основные тенденции научной коммуникации, концепция открытой науки, современная политика государств в сфере открытого доступа к результатам научной деятельности, а также перспективы развития открытой науки в России. Среди наиболее очевидных положительных эффектов названы следующие:

 знания становятся доступными ученым по всему миру, включая развивающиеся страны, которые не обладают ресурсами для подписки на элитные научные журналы;

 с результатами актуальных исследований может ознакомиться любой желающий, включая студентов и школьников, что стимулирует развитие науки и инноваций;

 актуальные научные исследования имеют больше шансов попасть в поле зрения СМИ, ими могут воспользоваться лидеры мнений, политики и менеджеры, что сокращает количество ошибок управления;

 условия лицензии CC BY (Creative Commons Attribution – «С указанием авторства»), которая де-факто является правовым стандартом научной коммуникации в мире, позволяют переработку материалов и вторичное использование контента;

 электронная форма не требует для производства материальных ресурсов (за исключением электричества) и сокращает использование бумаги, что позитивно сказывается на экологии.

Однако в выигрыше от открытой науки остаются не только общество и государство, но в первую очередь сами ученые, т.к. открытый доступ повышает видимость публикации, особенно если научный журнал или репозиторий интегрированы с открытыми базами данных и хорошо индексируются поисковыми системами.

Как говорится в книге, «существуют различные оценки того, насколько размещение статьи в открытом доступе влияет на ее цитируемость». Так, Дэвид Кротти считает, что главное преимущество ОД – в предоставлении доступа к статье неограниченному числу пользователей, среди которых политики и топ-менеджеры, принимающие решения, важные для общества в целом. Таким образом, по мнению ученого, прочтение статьи широким кругом лиц не дает значительного роста цитируемости: «В сообществе исследователей, работающих в конкретной области знаний и имеющих доступ к большинству журналов по своей специальности, на сегодняшний день не ощущается значительного эффекта».

Однако согласно другим исследованиям, в большинстве случаев влияние модели доступа к статье на ее востребованность в научном сообществе очевидно. Из 74 исследований, приведенных в списке по ссылке, «48 свидетельствуют о том, что цитируемость значительно возрастает, если статья размещена в открытом доступе, 5 не дают чёткого ответа, ссылаясь на недостаточность данных, а еще 21 приходят к выводу, что форма доступа никак не сказывается на показателях».

При этом важно принять во внимание, что «исследования, которые не отмечают значительного эффекта повышения цитируемости от размещения статей в открытом доступе, в основном указывают на то, что корреляция индекса цитируемости и публикация в ОД неочевидна, либо пишут о небольшом эффекте. Большая часть указанных исследований также демонстрирует, что публикация в открытом доступе значительно увеличивает число прочтений и скачиваний документа».

Вот несколько примеров:

1. «К. Ворлабе и Д. Биркмайер в статье «Имеют ли опубликованные в открытом доступе статьи по экономике преимущество в цитировании?» приводят результаты исследования, в рамках которого было изучено 13 экономических журналов, включая 5 наиболее значимых в этой области знаний. Для наиболее точного сопоставления исследователи анализировали данные из трех научных баз – Web of Science, Repec и Google Scholar. В результате выяснилось, что статьи в открытом доступе имеют в среднем на 307.9% более высокий уровень цитируемости, чем журналы, доступные по подписке.

2. Результаты другого исследования, проведенного Т. Броди и С. Харнадом, описаны в статье < a href=http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html>«Сравнивая влияние открытой и закрытой публикации в одном журнале». Уже начало статьи говорит о том, что разница очевидна: «Такие сравнения выявляют впечатляющие преимущества открытого доступа». Авторы также приводят обзор других подобных исследований и говорят о том, что для информатики, астрономии и физики разница публикации в открытых и закрытых источниках очевидна, значение открытого подхода для всех остальных дисциплин сейчас находится в процессе изучения.

В целом, результаты исследований показывают, что публикация в открытом доступе увеличивает цитируемость статьи примерно в 2,5-5,8 раза.

Таким образом, существует достаточно подтверждений тому, что открытый доступ способствует увеличению «видимости» статьи, а значит, и укреплению позиций ее автора в научном мире. Конечно, в определенный узкоспециализированных областях знания открытый доступ к публикации может оказывать слабый эффект на цитируемость, т.к. лишь крайне ограниченный круг специалистов интересуется темой. Однако, как уже было сказано, открытый доступ означает возможность распространения знаний за пределами научного мира, а значит в указанном случае публикация все равно будет составлять большую общественную ценность, а ученые смогут повысить интерес к теме и привлечь внимание коллег из смежных областей для совместной работы и новых открытий».





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