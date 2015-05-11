Забытые аномалии

Человечество всегда было склонно к мистицизму: многие из нас верят в экстрасенсов, продолжают ходить к гадалкам и читать гороскопы. Тем не менее, многие аномалии, актуальные в 20 и 21 веке, лекарства, которыми лечились миллионы, и необъяснимые природные явления почему-то перестали обсуждаться. Найдены ли ответы на эти загадки или просто стало понятно, что ответ на них мы пока найти не можем?
Составил список таинственных явлений, которые создавали раньше интригу жизни и о которых совсем перестали говорить:
1. Тунгусский метеорит или, по некоторым версиям, космический корабль. Почему перестали искать?
2. Бермудский треугольник. Почему уже не тонут корабли?
3. Филиппинские хирурги. Почему уже не лечат бескровным разделением ткани?
4. Атлантида. Тоже по неизвестным причинам прервали поиски.
5. Следы древних космических пришельцев: геоглифы Наски и проч.
6. Мумие. Так оно лечило или нет?
7. Снежный человек. Давно никто не сигнализировал о следах в снегах Алтая.
8. Шаровые молнии. Почему они уже не влетают в форточки?
9. Лохнесское чудовище. Лично вместе с Дмитрием Зиминым участвовал в исследовании озера на прогулочном катере.
10. Дети индиго. Надежда на новую расу, которая нас спасёт. А взамен - тусклое поколение Z.
Что, собственно, осталось?
1. Перевал Дятлова.
2. Периодически появляются, и даже участились, НЛО.
Негусто.
А насколько сократилось количество мистических смертей после того, как люди руки с мылом мыть начали!..
Некоторые мои знакомые с неопределёнными природой силами как по мобильнику без всяких устройств разговаривают; вообще, чем южнее широта, тем больше в людях тяги к нездоровой мистике, как мне видится…
Что нового появилось: битва экстрасенсов и заменило все выше перечисленное для социума. Живем здесь и сейчас.
Про бермудский треугольник - он теперь чётко очерчен и туда не заплывают. А самолёты над ним может тряхнуть хорошенько...
А вообще:
1. Господствует гипотеза, что при столкновении с землей метеорит исчез. Но главное - искать дорого.
2. Потому что никогда не тонули. Треугольник - результат статистических ошибок и сознательной/бессознательной селекции явлений, имеющих другие объяснения.
3. Мошенники оказались.
4. Нашли в другом, весьма неожиданном месте.
5. Объяснили без гипотезы о пришельцах.
6. Лечит, но мало и плохо.
7. Надоел уже.
8. Влетают, но редко, и тоже надоели.
9. Доказано, что не может быть.
10. Оказалась неудачная маркетинговая задумка....
Перевал Дятлова заболтали до самого не могу.
Частота появления НЛО не увеличилась, возможно сообщать стали чаще...
Источник: facebook.com
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