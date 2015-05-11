За все хорошее

Недавно в Сочи из аэропорта и в аэропорт вез меня один и тот же водитель. В первой поездке он меня позабавил. Такой колоритный парень, как в «Брате-2», ну разве что по козырьку рукой не колотил. А монолог был примерно такой же: все плохо и все сволочи. Я слушал его вполуха, а сам любовался пальмами. После заснеженной Москвы это был такой контраст. Водитель что-то бухтел на периферии, но было так хорошо, что даже его откровенно кликушеские интонации воспринимались как звук двигателя.
Обратно я ехал уже в более сконцентрированном состоянии, пальмы были привычны. И как-то вот не выдержал и вступил с ним в спор. Пытался доказать, что не все плохо, что не все сволочи. И уперся в непробиваемую стену. На каждый мой аргумент он приводил десять кейсов, где таки да, люди были сволочами. Он как будто был огромной копилкой разных случаев. Копилкой с голосовым управлением. Удивительная память у этого человека. Я прямо позавидовал.
И не было ощущения, что ему тяжело жить. Всю эту дрянь он лил бодро, я бы даже сказал залихватски. И сам мужик не производил ощущения больного. Даже наоборот, крепкий такой мужичок, лет 40. И я понял, что меня так задело, почему полез в спор. Контраст молодого, сильного, может даже умного человека и полная упадочность речей и заключений. Мысли о том, что ему везде что-то недодали. Зарплаты, работы, продуктов, океанариума. А, и дороги хорошие, но скоро развалятся, потому что "вы же знаете, как у нас все делают".
Выйдя из машины я задумался. Вот прямо стоял перед входом в аэропорт и думал. Ведь мы же сами создаем свою реальность. Верим во что-то, транслируем что-то. А вероятность изменить чужую реальность минимальна, это как выселить человека из дома на улицу. И мой спор был просто ненужной тратой энергии. Я никому ничего не доказал, только сам расстроился. Вместе с этим я как-то общаюсь с такими людьми, антогонистичными мне по позиции. Значит, от них надо отказаться.
Я потратил какое-то время на чистку ленты, сделал первый шаг отказа от общения с негативщиками (название спорное, понимаю). Выяснилось, что их дофига, и некоторые весьма уважаемые мною люди. Конечно, мое уважение к ним не исчезло. Просто я не хочу читать то, что они пишут. И встречаться с людьми, которые будут грузить меня рассказами о том, как все плохо, тоже не хочу. Кажется, имею право.
Источник: facebook.com/DAVoloshin
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