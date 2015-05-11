Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 24 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/za_kadrom_41580"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41580_anic.jpg" width=206 alt="За кадром" border="0" /></a><span style="font-size: large;">За кадром</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Anice Jee: «Реальность настолько богата событиями и интересными людьми, что я не вижу смысла выдумывать истории»</font></em></span></p><p>Документальное кино как независимый жанр существовало и развивалось параллельно с художественным. Однако интерес к нему возрос только в последние пару десятилетий. Технический прорыв позволил создавать красивую картинку при использовании полупрофессиональных камер. Мы поговорили с Anice Jee, недавно начавшей свою карьеру в области документального кино, чтобы выяснить, как рождаются документальные фильмы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/za_kadrom_41580">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Документальное кино как независимый жанр существовало и развивалось параллельно с художественным. Однако интерес к нему возрос только в последние пару десятилетий. Технический прорыв позволил создавать красивую картинку при использовании полупрофессиональных камер. Мы поговорили с Anice Jee, недавно начавшей свою карьеру в области документального кино, чтобы выяснить, как рождаются документальные фильмы.

— Почему ты решила заниматься документалистикой?

— Реальность настолько богата событиями и людьми, что я не вижу смысла выдумывать истории — они и так окружают тебя. Бери и рассказывай. Создание нового контента в некотором роде является засорением информационного поля. Можно использовать то, что уже есть, вместо того, чтобы клепать новое. Мне не интересно создавать новую реальность, мне интересно вытянуть на свет те моменты, которые ускользают от внимания потенциальной аудитории, хотя они этого внимания заслуживают.

— Люди легко соглашаются рассказывать свои истории? Это довольно откровенное выступление перед камерой. Например, у тебя есть фильм «Обитель», рассказывающий про парня, который отправился в монастырь, чтобы изменить свою жизнь. Перед камерой герой был настолько откровенен, что ему временами не хотелось верить.

— Герой был моим другом, так что между нами уже были доверительные отношения. Вся съёмка происходила в преддверии свадьбы, и по сути никто не ожидал, что из полученного материала я собираюсь сделать документальное кино с собственным взглядом на ситуацию, а не просто свадебное видео. Моего оператора воспринимали как обычного свадебного видеографа, а интервью, которые мы с жителями обители сделали на следующий день после церемонии бракосочетания, — как причудливую прихоть московских друзей жениха. И не то чтобы я скрывала то, что мы снимаем кино, просто никто толком не успел осознать, что я это всерьёз.

Зачастую люди сами стремятся к публичности. Fame or Shame — фильм про пастора, и он представлен там отрицательным персонажем. Тем не менее, получить от него согласие на интервью не составило вообще никакого труда. Он сам себя снимает на камеру и ведет канал на YouTube. Ему явно хочется засветиться, а для достижения этой цели все средства хороши. В итоге получился запутанный узел из религии, свободы слова и прав ЛГБТ-сообщества.

https://youtu.be/4Q01IFz5-GE [полная версия фильма]

Случаи, когда приходится подолгу добиваться согласия человека на интервью, вести долгую переписку, устанавливать доверительные отношения, в документалистике далеко не редкость, хотя в моей практике их пока не было. Был случай, когда я, не получив ответ, отказалась от идеи снимать конкретного персонажа и немного изменила сценарий. Я очень хотела включить в историю про черный и белые цвета интервью с Диандрой Форрест или с Шоном Росном, но время не позволяло вести длительную осаду и дожидаться согласия.

— Есть ли секреты, которые помогают разговорить человека? И вообще, как сделать так, чтобы и человеку, и тебе было комфортно в присутствии камеры?

— Важные вопросы, если позволяет время, лучше оставлять на конец интервью. Людям требуется время, чтобы разговориться. Первый вопрос можно задавать вообще не по теме. «Что ты ел сегодня на завтрак» или «пожалуйста, представься». Это даст время операторам удостовериться, что с записью все в порядке.

Еще одно правило — не прекращать запись звука после того, как уже выключена камера. В наиболее расслабленное состояние собеседник нередко приходит именно в том момент, когда считает, что камера выключена, и наконец-то произносит те слова, которые от него так ждали.

Кроме того, желательно, чтобы интервью проводил интервьюер, а не оператор, как это иногда бывает на малобюждетных проектах. И даже если ситуация сложилась так, что больше снимать некому, настройте камеру, нажмите кнопку записи и сядьте сбоку от неё. Во-первых, концентрироваться одновременно на записи картинки и на ответах человека очень сложно. Во-вторых, человеку намного проще рассказывать истории, глядя на живого собеседника, а не в объектив камеры, за которой вы прячетесь.

Из лайфхаков — можно задать один и тот же вопрос в немного измененной форме и получить более лаконично сформулированный ответ. А вообще, чем дольше человек находится в присутствии камеры, тем больше он начинает к ней привыкать. Если вы продолжительное время ведете видеонаблюдение за человеком, не вмешиваясь в то, что он делает, он начинает забывать о вашем присутствии. Это как люди, которые живут рядом с водопадом. Их слух привыкает к этому звуку, и просто начинает его отфильтровывать, концентрируясь на всём остальном.

— Как развивается материальная сторона творчества документалиста, возможно ли жить на гранты?

— Я не могу сказать, что в документалистике крутятся большие деньги. Чтобы снять фильм, часто приходится подавать заявки сразу на несколько грантов, потому что средств от одного гранта может быть недостаточно. Для этой заявки у тебя уже должен быть какой-то материал, причем описание концепции, сюжета и проработанного плана съемок недостаточно, должен прилагаться и отснятый материал. Без демо-ролика заявки практически не рассматривают. То же самое и с краудфандингом: если хочешь обратить внимание на свой проект, то сначала нужно приложить силы для создания ролика, который зацепит внимание и вызовет к нему интерес, а затем очень активно промоутировать созданную компанию и распространить ссылки на неё всеми доступными и недоступными способами. Чтобы пожертвовать деньги на проект, люди прежде всего должны узнать о его существовании. Не ждите, что добрый миллионер случайно наткнётся на вашу страничку на Kickstarter.

— Есть ли у тебя истории, которые ты упустила и теперь жалеешь об этом? Что-то яркое, что хотелось снять, и не получилось?

— Я считаю (и это мнение не столько о кино, сколько в целом о любых жизненных ситуациях), что лучше не жалеть о том, что не сделано. Пока будешь убиваться по этому поводу, можно упустить все остальное. Лучше смотреть вперед и делать то, что ты можешь сделать сейчас.

А если говорить именно о кино, то такое понятие, как «упущенная история», на мой взгляд, не существует. Можно упустить наилучший способ рассказать эту историю, скажем, не успеть проинтервьюировать человека, потому что он умер, но ведь сама история никуда не убежит. Просто придётся её излагать другими способами. Фильмы делают и о том, что было несколько столетий назад, несмотря на то, что в живых с тех времен никто не остался.





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