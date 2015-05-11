ЮАР не ограничивается сафари

Этой весной был отменен визовый режим между Россией и ЮАР. Год назад юг Африки посетило 15 тысяч россиян. В этом году ожидается больший приток. Но, кажется, не все туристы понимают, как нужно отдыхать в Африке.
Многие из них едут туда ради сафари. Когда мы начали разрабатывать это направление, то поняли, что его туристические возможности намного шире. Настоящие гурманы знают, что в Африке есть уникальная кухня и вкусное вино, ради которых стоит пересечь экватор.
Для путешествия и изучения кухни ЮАР мы выбрали Кейптаун и его окрестности. Вы удивитесь, но Южная Африка напоминает что-то среднее между Восточной Европой (по социальному развитию) и Америкой (в техническом и финансовом аспекте).
Конечно, здесь, как и везде, есть бедные районы и рабочие кварталы. Но особняков за несколько миллионов долларов и небоскребов с офисами международных корпораций тоже немало.
Кухня
Кухня каждой африканской страны аутентична и интересна. Во многом влияние оказывает географическое положение — для стран с выходом к морю будет преобладать рыбная тематика, а для стран внутри континента — мясо и продукты земледелия. В Африке обязательно стоит попробовать местную дичь — зебру, страуса, хотя бы один из многочисленных видов антилоп или крокодила.
Антилопа больше всего похожа на говядину — её часто готовят в виде стейка или тушат как азу/бефстроганов с морковью и специями. Страус напоминает нечто среднее между уткой и телятиной — чуть плотнее первой, но чуть волокнистее второй. Крокодил — это почти один в один куриное мясо. Многие говорят, что это потому, что крокодилов кормят курицами, но это всё же досужие домыслы. Климат и рацион питания здесь ни при чём.
Кухня ЮАР хороша тем, что здесь можно найти и хороший стейк-хауз, и шикарнейший прибрежный ресторан со свежей, выловленной буквально с утра рыбой, сочнейшими устрицами и видом на закат.
Ресторанов здесь множество: можно вкусно пообедать в небольшом кафе среди доков, или насладиться чопорной атмосферой ресторана высокой кухни со столовым серебром, шестью переменами блюд и хлебным сомелье. Или же выпить отличного кофе в микрокофейне, спрятавшейся в незаметном углу торгового центра — всё как в большинстве крупных городов мира!
Вино
Важная часть гастрономический путешествий - дегустация вина. И в ЮАР расположены одни из самых популярных виноградников в мире. Все потому, что в этой стране совмещено несколько благоприятных для виноделия факторов. С одной стороны, это солнечный регион, что позволяет винограду хорошо вызревать, но с другой — не слишком засушливый.
Виноделы здесь очень ценят окружающую природу, они уважают лозу, и та отвечает взаимностью. Пожалуй, поэтому здесь всё шире распространяется популярное ныне биодинамическое виноделие, то есть выращивание винограда без химикатов, в соответствии с естественными природными ритмами.
Кроме того, сравнительно низкая себестоимость винограда и рабочей силы (относительно той же Европы или Северной Америки) делает это отличное вино ещё и доступным, что не может не радовать потребителя.
Рынок
Обычно на местные рынки туристам ходить не советуют. И нам удалось даже испытать на себе, почему этого стоит избегать. Мы были в Стелленбоше ("винная столица" региона, один из крупнейших городков в окрестностях Кейптауна) на уличном лотке сторговались с продавцом сувениров на полцены, довольные уехали домой, а на следующий день в торговом центре нашли те же сувениры дешевле.
Поэтому дальше мы посещали только цивилизованные рынки и магазины. В центре Кейптауна (в районе гавани) есть современный крытый рынок, где можно выбрать разную кухню (от устриц до китайской лапши), всё приготовят прямо при тебе и можно поесть за удобными стойками.
Что обязательно нужно сделать в Африке:
1. Залезть на Столовую гору в Кейптауне
2. Наесться устриц с местным игристым — Cap Classic
3. Съездить на сафари и посмотреть всех знаменитых африканских животных — слона, льва, жирафа, гепарда
Чего стоит избегать:
1. Вам вряд ли удастся искупаться в Атлантическом океане, т. к. даже в разгар лета температура воды там не поднимается выше 15-17 градусов.
2. Не стоит высовываться из окна машины, если видите рассевшихся на дороге бабуинов. Они запросто могут выхватить у вас из рук что угодно. И хорошо, если это будет еда, а не дорогой фотоаппарат или сумка!
Какие сувениры везти домой:
1. Паштеты-консервы из дичи (крокодил, страус, антилопа)
2. Вяленое мясо
3. Вино
4. Деревянные статуэтки, поделки для дома/декора
5. Другие сувениры из керамики/стекла/бисера/ниток
6. Можно купить старую купюру в 50 000 000 местных денег.
Анна Сухова, куратор гастрономических направлений «Hedonism travel»
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