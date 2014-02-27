Человеческое тело уникально, неповторимо и, кажется, создано сверхъестественной силой. Работа органов и клеток восхитительная в своей точности. Все системы работают безукоризненно, и они взаимосвязаны в завораживающей комбинации тонких механизмов. Управляющей является центральная нервная система.
Когда происходит событие, которое человек не может принять на психическом уровне, мозг, чтобы нейтрализовать переживание, «упаковывает» его в подсознание.
Создавая ящик Пандоры, организм пытается сохранить себя сейчас, в надежде, что растянутая во времени реакция на стресс потеряет силу. Так и происходит, но если подобное событие происходит вновь и вновь, то зерна прорастают на подготовленной почве. И, как это часто бывает, маленькая снежинка запускает лавину.Тело разумно и запаковывает стресс определенным логическим образом.
Все, что связанно с движением, укладывается в нервную и опорно-двигательную систему. Проблемы с противоположным полом или наследственностью уходят в половую систему.
Грудь, как символ вскармливания и семьи, отображает страхи за детей и проблемы с близкими родственными узами.
Пищеварительная система отвечает за нашу способность захватывать, переваривать, всасывать и выводить пищу из организма. И метафорически отображает эти способности не только в отношении питательных веществ, но и в отношении того, что может символизировать еду.
Например, способность захватывать и удерживать добычу, сделки, деньги. Принимать все ценное и выводить все события, связанные с процессом работы.
Но процесс данной эмоциональной упаковки стресса уникален настолько же, насколько уникален и каждый человек.
Мозг защищается, создавая белые пятна, чтобы не возвращать любимое тело в волнение.
Такую закономерность легче увидеть стороннему человеку, так как она для него является менее эмоционально заряженной. Дружеская, откровенная беседа поможет вам разгрузить свою память и заодно станет терапевтическим действием, которое предупредит профилактически целый ряд болезней.
Источник: econet.ru
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