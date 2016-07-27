Япония в цвете

На фотографиях путешественника Феликса Беато Япония запечатлена еще такой, какой она была до начала торговых и культурных отношений с западным миром. Фотограф прибыл в страну в 1863 году и впервые заснял самураев, гейш и традиционный японский быт в цвете.
Как известно поклонникам фильмов про самураев, требуется много усилий, чтобы воссоздать атмосферу древней Японии. Однако у итало-британского фотографа Феликса Беато такой проблемы явно не было: он своими глазами увидел последние дни самураев и успел сделать несколько сотен цветных фотографий, реалистично отражающих те дни в естественных красках.
Феликс Беато родился в 1832 году, а в 1863 оказался в Японии. 1860-ые были закатом эры самураев: после нескольких столетий полной самоизоляции, Япония была вынуждена начать торговлю с западным миром и открыть страну для посещений, а заодно и влияния европейской культуры. Началась масштабная трансформация устоев традиционного японского общества – и как раз в эти дни Феликс Беато путешествовал по стране, снимая мечи самураев, зонтики, детские игрушки, людей в традиционных кимоно.
Для путешественников с европейской внешностью тогдашняя Япония была опасна. Сам Феликс Беато, который к тому времени уже снимал в Константинополе, Индии, Крыму, Китае, не раз попадал в неприятные истории: многие воины-самураи убивали европейцев. Как минимум однажды Беато чудом избежал подобной судьбы.
После Японии Беато снимал в Корее и Бирме, вернувшись в конце жизни в родную Италию. Однако его японские работы многими считаются самым главным достижением в его карьере: может быть из-за экспериментального использования технологий цветной съемки, а может быть из-за исторического времени и места. Так или иначе, а люди на фотографиях Беато выглядят как живые – трудно поверить, что они жили еще в середине 19 века.
Полную коллекцию фотографий Японии, сделанных Феликсом Беато, можно найти здесь. Весь архив его работ доступен здесь.
Источник: nooregistry.ru
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