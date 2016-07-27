Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 17 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/yaponiya_v_tsvete_41145"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41145_57e7e40e5f1be72922321a8.jpg" width=206 alt="Япония в цвете" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Colin Marshall</b></span> <span style="font-size: large;">Япония в цвете</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В открытом доступе появились цветные фотографии Японии 19 века</font></em></span></p><p>На фотографиях путешественника Феликса Беато Япония запечатлена еще такой, какой она была до начала торговых и культурных отношений с западным миром. Фотограф прибыл в страну в 1863 году и впервые заснял самураев, гейш и традиционный японский быт в цвете. <a href="http://www.chaskor.ru/article/yaponiya_v_tsvete_41145">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На фотографиях путешественника Феликса Беато Япония запечатлена еще такой, какой она была до начала торговых и культурных отношений с западным миром. Фотограф прибыл в страну в 1863 году и впервые заснял самураев, гейш и традиционный японский быт в цвете.

Как известно поклонникам фильмов про самураев, требуется много усилий, чтобы воссоздать атмосферу древней Японии. Однако у итало-британского фотографа Феликса Беато такой проблемы явно не было: он своими глазами увидел последние дни самураев и успел сделать несколько сотен цветных фотографий, реалистично отражающих те дни в естественных красках.





Феликс Беато родился в 1832 году, а в 1863 оказался в Японии. 1860-ые были закатом эры самураев: после нескольких столетий полной самоизоляции, Япония была вынуждена начать торговлю с западным миром и открыть страну для посещений, а заодно и влияния европейской культуры. Началась масштабная трансформация устоев традиционного японского общества – и как раз в эти дни Феликс Беато путешествовал по стране, снимая мечи самураев, зонтики, детские игрушки, людей в традиционных кимоно.





Для путешественников с европейской внешностью тогдашняя Япония была опасна. Сам Феликс Беато, который к тому времени уже снимал в Константинополе, Индии, Крыму, Китае, не раз попадал в неприятные истории: многие воины-самураи убивали европейцев. Как минимум однажды Беато чудом избежал подобной судьбы.





После Японии Беато снимал в Корее и Бирме, вернувшись в конце жизни в родную Италию. Однако его японские работы многими считаются самым главным достижением в его карьере: может быть из-за экспериментального использования технологий цветной съемки, а может быть из-за исторического времени и места. Так или иначе, а люди на фотографиях Беато выглядят как живые – трудно поверить, что они жили еще в середине 19 века.





Полную коллекцию фотографий Японии, сделанных Феликсом Беато, можно найти здесь. Весь архив его работ доступен здесь.

Источник: nooregistry.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: