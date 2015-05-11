«Яд в дороге — вещь совершенно необходимая»

Театрализированный киноэпос о несчастной любви обращенного в человека медведя и принцессы вышел на экраны 1 января 1979 года. Фильм показали по центральному телевидению в новогоднюю ночь, однако, в отличие от новогодних сказок, где волшебство творится от одного взмаха волшебной палочки, чудо в ленте происходит почти случайно, как бы намекая зрителю, что настоящему обыкновенному чуду волшебные атрибуты не нужны.
Фильм был снят по одноименной пьесе советского драматурга Евгения Шварца и, как говорят его коллеги, — он посвятил ее своей жене Екатерине Ивановне Шварц. Начав работу в 1944 году с названием «Медведь», Шварц закончил пьесу только спустя десять лет — долгое время он не мог определиться с финалом, изредка зачитывая разные версии своим близким. Возможно, эта неопределенность подтолкнула автора к той концовке, которую зрители увидели в одноименном фильме Марка Захарова, где режиссер мастерски распорядился литературным шедевром и извлек из него все самые чувственные личные порывы автора к своей жене. Воссоединение принцессы и Медведя происходит вопреки авторской задумке волшебника, которого блестяще сыграл Олег Янковский.
Отпечаток личных переживаний автор пьесы и режиссер картины смогли передать через характеры героев, вокруг которых выстраиваются отдельные сюжетные линии, каждая из них самостоятельна и самобытна. Так, например, прототипами волшебника и его жены стали автор пьесы и его супруга. Личные записи Шварца лишь свидетельствуют об искренних чувствах к своей жене и к столь долго создаваемому произведению: «Эту пьесу я очень люблю, прикасаюсь… к ней с осторожностью и только в такие дни, когда чувствую себя человеком». Герои пьесы многоплановы с позиции двойственности построения общей картины мира. Отсюда вытекает главная художественная особенность произведений Евгения Шварца — сюжетный полицентризм. Поэтому Медведя и принцессу, которых играют Александр Абдулов и Евгения Симонова, можно назвать главными героями лишь отчасти. На их судьбу влияют злой рок, личные переживания волшебника и наконец, второстепенные герои, которые попутно решают собственные задачи, согласно своим амплуа.
Фильм полностью отразил уникальную театрализованную стилистику Марка Захарова: бутафорское помещение с подвешенным воздушным кораблем, болтающимися шестеренками, различными иллюстрациями Одиссеи вкупе с романтически-лирической музыкой Геннадия Гладкова оставляют ощущение присутствия в зрительном зале в непосредственной близости от сценических подмостков. Примитивные декорации, колокольчики, висящие над колодцем — максимально приближают произведение к театральной постановке и обнажают зрителю каждое, даже самое мимолетное действие. Особенно этот прием заметен в кульминационный момент фильма — последние кадры, когда камера постепенно удаляется, оставляя героя Олега Янковского в опустевшей комнате-декорации посреди дикого поля.
Выдуманная волшебником сказка получилась такой грустной, потому что сам он глубоко несчастен. По сюжету он бессмертен и в скором времени должен пережить свою любимую жену (Ирина Купченко), и эта мысль не отпускает его. Перспектива вечности, которую он проведет в одиночестве, пугает его. Он бы с удовольствием занял место Медведя в придуманной им сказке и совершил бы какое-нибудь безумство, лишь бы случилось чудо. Но уже слишком поздно — он женился на смертной женщине, заранее зная финал. Поэтому так велико его разочарование героем Абдулова, который побоялся рискнуть.
Уже после выхода картины на экран, один из тогдашних телевизионных руководителей попросил убрать фразу Андрея Миронова: «Стареет наш королек» (намекая на возраст Брежнева). Фильм в то время уже посмотрела вся страна. Он был сразу же разобран на цитаты, а прекрасные актеры Андрей Миронов и Евгений Леонов, Ирина Купченко и Екатерина Васильева, Юрий Соломин и Александр Абдулов и та вера в сказку, в любовь, о которой повествует «Обыкновенное чудо», по-прежнему в наших сердцах.
Цитаты из фильма:
1. «Что может быть печальней: жених и невеста, которым не стать мужем и женой»
2. «Яд в дороге — вещь совершенно необходимая»
3. «А ты знаешь, что только раз в жизни выпадает влюблённым день, когда у них всё получается…»
Источник: diletant.media
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