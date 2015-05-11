Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 4 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_vse_sdelayu_sama_41208"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41208_ya_vse_delayu_sama_00.jpg" width=206 alt="«Я всё сделаю сама»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://lady.tut.by/news/relationship/518025.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Я всё сделаю сама»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мы не умеем просить помощи и страдаем от этого</font></em></span></p><p>Иногда из деловых встреч можно вынести выводы, полезные не только в работе, но и в жизни в целом. Так, мужчина, с которым обсуждали партнерский проект, после разговора на профессиональные темы уточнил: «— Извините, а все в порядке, я вас ничем не обидел? — Да нет. А почему спрашиваете? — Ну, когда заходили в офис, вы открыли дверь и не дали мне ее придержать. Когда предложил поднести сумку с ноутбуком, сказали: "Нет!". И ответили «я всё сделаю сама» на все мои инициативы по участию в проекте». <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_vse_sdelayu_sama_41208">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Иногда из деловых встреч можно вынести выводы, полезные не только в работе, но и в жизни в целом. Так, мужчина, с которым обсуждали партнерский проект, после разговора на профессиональные темы уточнил: «— Извините, а все в порядке, я вас ничем не обидел? — Да нет. А почему спрашиваете? — Ну, когда заходили в офис, вы открыли дверь и не дали мне ее придержать. Когда предложил поднести сумку с ноутбуком, сказали: "Нет!". И ответили «я всё сделаю сама» на все мои инициативы по участию в проекте».

Было заметно, что человек если не обижен, то уж точно обескуражен. Я — не меньше, потому что даже не помнила эпизодов, о которых он говорил. Действовала и говорила так, как привыкла — на автомате.

Серия картин Келли Римтсен о современной женственности.

Серия картин Келли Римтсен о современной женственности.

Правда, тут же вспомнила, что буквально вчера столкнулась с теми же обиженными и удивленными нотами в голосе. Близкий друг, узнав, что мне нужно будет «мотаться» по делам с одного конца города в другой — и так весь день, предложил автопомощь.

— А зачем тебе тратить своё время? Сама как-нибудь справлюсь.

— А зачем «как-нибудь», если можно «как лучше»? Вообще, я просто хотел тебе помочь… Мне это нетрудно.

Получается, для мужчины нетрудно помочь. А вот нам принять помощь — трудно. Больше того, точно знаю: бесконечно пересаживаясь с одного автобуса на другой в такую погоду, я бы к концу дня ужасно жалела себя и внутренне возмущалась: «Почему я, девушка, должна всё и всегда делать сама? Ни от кого не дождешься помощи!».

Получается — просить о помощи трудно. И принимать помощь — тоже трудно. У любого нормального мужчины в этом месте произошел бы «взрыв мозга», но девочки знают, и девочки подтвердят: именно так и обстоит дело.

А почему?

Потому что с детства нам внушали: надо быть сильной, смелой и самостоятельной. Помочь в жизни может только один принцип: «Если не я, то кто?». Думаю, каждая вторая девочка хоть раз слышала от родителей/учителей: «Кроме тебя самой, тебе в этой жизни никто не поможет. Ты сама себе главный помощник!». А, ну и еще: «Запомни: никто тебе ничего не должен».

Всё правильно — и самостоятельной быть надо, и уметь брать на себя ответственность, и прикладывать труд, чтобы вытянуть из пруда золотую рыбку.

Только всё чаще убеждаешься: «беспомощные фиалки», которые так раздражают нас, «сильных и независимых», своим поведением, приходят к тем же результатам — только гораздо быстрее, не уничтожив ни единой нервной клетки. Потому что умеют просить у тех, кто сильнее, и принимать помощь — не отпираясь двумя руками, а с благодарностью.

Но что делать, если ты совсем не фиалка? А периодически — даже кактус, который боится проявить слабость, оказаться уязвленным или зависимым?

Единственный возможный вариант: уметь включать «беспомощную фиалку» в себе. Не притворяться, а чувствовать это состояние… Состояние женщины.

Как говорила мудрая (и уж точно не слабая и не зависимая) Эвелина Хромченко: «Да, вы должны знать, как вкрутить лампочку. Но вот вашему мужчине совершенно не обязательно быть в курсе, что вы умеете вкручивать лампочки!».

Лампочка — очень простой и бытовой пример, на котором удобно объяснять. Продолжить цепочку от частного (маленькой лампочки) до общего (отношений в целом) — вы сможете сами.

Можно сказать: зачем я буду просить, если нетрудно вкрутить эту несчастную лампочку. Вероятно, это так. Но значит, вашему мужчине сделать это ещё легче! Так почему бы не потратить эти пять минут на что-то более приятное, дав ему возможность почувствовать себя нужным, значимым, сильным — тем, в чьей помощи нуждаются.

Важна, конечно, формулировка. Накопив определенную порцию раздражения (все из-за того же — неумения просить и синдрома «я все всегда делаю сама»), легко включить «строгую маму» или «злую училку». Тогда просьба легко превращается в упрек или приказ: «Ты не заметил, что у нас в прихожей три дня света нет? Нет желания поменять чертову лампочку? Как мне это надоело!». Продолжением такой «просьбы», конечно, станет не её выполнение, а ответные претензии и, как следствие, скандал.

Трудный и долгий путь к результату будет ждать и в том случае, если мы бесконечно ходим вокруг да около, намекая на «чертову лампочку», но не говоря о ней прямо. «Почему он сам не может догадаться, что мне нужна помощь? Я что — еще и говорить должна о том, что мне помогать надо?» — знакомая история? Нет, не догадывается, мужчины вообще не обязаны понимать витиеватые намеки, они мыслят другими, гораздо более конкретными категориями.

А такие вот «заходы издалека» в виде двусмысленных замечаний и манипуляций либо не срабатывают вообще, либо — слишком поздно, когда и настроение, и отношения значительно подпорчены. Это инфантильный метод девочки-подростка, но никак не умной женщины, которая знает, чего хочет от себя и своего партнера.

Формула просьбы, которую мужчине хочется выполнить, строится по-другому: обращение, четкая формулировка просьбы, рациональные и эмоциональные аргументы, индульгенция (возможность компромисса).

«Дорогой, нужна твоя мужская рука! Поменяй, пожалуйста, лампочку в прихожей. В темноте трудно собраться на работу, у зеркала не покрутиться. Выручи меня, пожалуйста, если ты не очень занят».

Сказав это с улыбкой (можно даже без глаз котика из «Шрека»), вы с большой вероятностью получите положительный отклик. И, больше того, будете удивлены, с какой радостью и готовностью ваш мужчина готов прийти вам на помощь — повторимся, как в незначительных (вроде лампочки), так и в куда более важных и масштабных — с моральной и материальной точки зрения — вопросах.

Важнее всего не «убить мужчину в мужчине» реакцией на помощь. Ведь часто собственная крутость (кто ж ее отрицает) и способность делать все лучше всех не дает нам адекватно и с благодарностью воспринимать то, что для нас делает другой человек. Реакция: «Ну, и как ты ее вкрутил? Почему снова света нет?! Господи, да лучше бы я сама все сделала!» — явно не мотивирует на дальнейшие подвиги. Вспомните, сколько раз в тех или иных формулировках вы ставили своего мужчину на место, указывали на его беспомощность и никчемность и «выигрывали» в собственных глазах, вступая с ним в противодействие «кто круче». Только вот в долгосрочной перспективе эти микропобеды оборачиваются большими поражениями.

Нужно уметь быть благодарной. И от всего сердца говорить «спасибо» своему мужчине каждый раз, когда он делает что-то для вас или для ваших отношений. О благодарности много написано в контексте отношения к жизни: благодарите за каждый прожитый день, за каждый повод для радости. Но мы мало говорим о благодарности к мужчинам, которые умеют быть рядом, подставлять плечо, выручать и заставлять смеяться даже в самых трудных ситуациях… Если уметь просить. И если уметь принимать.

Статья подготовлена Центром счастливой жизни Светланы Зере, организатором тренинга «Как научиться просить о помощи»

Источник: lady.tut.by





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